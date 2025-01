Refactoring 019 - ວິທີການ Reify ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ເວົ້າມັນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ

TL;DR: ຫຼີກເວັ້ນການກວດສອບອີເມວຊໍ້າກັນ.

ບັນຫາທີ່ຖືກແກ້ໄຂ

ກິ່ນລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂັ້ນຕອນ

ລະບຸບ່ອນທີ່ເຫດຜົນການກວດສອບອີເມວຖືກຊໍ້າກັນ.

ສ້າງຫ້ອງຮຽນ Email Address ເພື່ອ encapsulate ກົດລະບຽບການກວດສອບ.

ລະຫັດ Refactor ເພື່ອໃຊ້ຫ້ອງ Email Address ແທນທີ່ຈະເປັນສະຕຣິງດິບ.

ລະຫັດຕົວຢ່າງ

ກ່ອນ

public class Person { private String emailAddress; // Primitive Obsession public void setEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private String applicantEmailAddress; public void setApplicantEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.applicantEmailAddress = emailAddress; } }

ຫຼັງຈາກ

public class EmailAddress { // 2. Create an `EmailAddress` class to encapsulate validation rules. private final String value; public EmailAddress(String value) { // The rules are in a single place // And all objects are created valid if (!value.matches("^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.value = value; } } public class Person { private final EmailAddress emailAddress; public Person(EmailAddress emailAddress) { // 1. Identify where email validation logic is duplicated. // 3. Refactor code to use the `Email Address` // class instead of raw strings. // No validation is required this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private EmailAddress applicantEmailAddress; public JobApplication(EmailAddress applicantEmailAddress) { this.applicantEmailAddress = applicantEmailAddress; } }

ປະເພດ

[x] ເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ

ຄວາມປອດໄພ

ການ refactoring ນີ້ປອດໄພຖ້າຫາກວ່າທ່ານທົດແທນການປະກົດຕົວທັງຫມົດຂອງສະຕຣິງອີເມລ໌ດິບດ້ວຍຫ້ອງຮຽນ 'EmailAddress' ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທົດສອບທັງຫມົດຜ່ານ.

ເປັນຫຍັງລະຫັດຈຶ່ງດີກວ່າ?

ທ່ານເຮັດໃຫ້ການກວດສອບອີເມລ໌ສອດຄ່ອງທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.





ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບການກວດສອບຖືກລວມຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ, ລະຫັດໄດ້ກາຍເປັນງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ.





ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງແມງໄມ້ທີ່ເກີດຈາກເຫດຜົນບໍ່ສອດຄ່ອງ.





ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, Email Addresses ແມ່ນ ວັດຖຸຂະຫນາດນ້ອຍ ທີ່ມີຢູ່ແລະບໍ່ແມ່ນສາຍ.





ລະຫັດທີ່ refactored ແມ່ນໃກ້ຊິດກັບ MAPPER ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.





ສັງເກດເຫັນວ່າຊື່ bijection ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງ EmailAddress , ບໍ່ແມ່ນ Email , ເນື່ອງຈາກວ່າ Email ຄວນສ້າງ ແຜນ ທີ່ກັບຂໍ້ຄວາມຕົວຈິງ.





ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ ຜູ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບກ່ອນໄວອັນ ຄວນບອກເຈົ້າວ່າການແກ້ໄຂນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.





ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຮັດມາດຕະຖານຕົວຈິງກັບຂໍ້ມູນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.

ປະຕິກິລິຍາກັບ AI

ສິນເຊື່ອ

ຮູບພາບໂດຍ Gerd Altmann ໃນ Pixabay

ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດການທົບທວນ.

ວິທີການປັບປຸງລະຫັດຂອງທ່ານດ້ວຍການທົບທວນງ່າຍ