Refactoring 019 - Si të rivendosni adresat e postës elektronike

Thuaj një herë dhe vetëm një herë

TL;DR: Shmangni vërtetimet e dyfishta të emailit.

Problemet e adresuara

Kodi i ngjashëm me erë

Kodi Smell 20 - Optimizimi i Parakohshëm

Hapat

Identifikoni se ku logjika e vërtetimit të emailit është e dyfishuar.

Krijoni një klasë Email Address për të përmbledhur rregullat e vlefshmërisë.

Kodi Refactor për të përdorur klasën Email Address në vend të vargjeve të papërpunuara.

Shembull i kodit

Përpara

public class Person { private String emailAddress; // Primitive Obsession public void setEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private String applicantEmailAddress; public void setApplicantEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.applicantEmailAddress = emailAddress; } }

Pas

public class EmailAddress { // 2. Create an `EmailAddress` class to encapsulate validation rules. private final String value; public EmailAddress(String value) { // The rules are in a single place // And all objects are created valid if (!value.matches("^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.value = value; } } public class Person { private final EmailAddress emailAddress; public Person(EmailAddress emailAddress) { // 1. Identify where email validation logic is duplicated. // 3. Refactor code to use the `Email Address` // class instead of raw strings. // No validation is required this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private EmailAddress applicantEmailAddress; public JobApplication(EmailAddress applicantEmailAddress) { this.applicantEmailAddress = applicantEmailAddress; } }

Lloji

[x] Gjysmë Automatik

Siguria

Ky rifaktorim është i sigurt nëse zëvendësoni të gjitha shfaqjet e vargjeve të papërpunuara të postës elektronike me klasën 'EmailAddress' dhe siguroheni që të gjitha testet të kalojnë.

Pse Kodi është më i mirë?

Ju e bëni vërtetimin e emailit të qëndrueshëm në të gjithë aplikacionin tuaj.





Meqenëse rregullat e vlefshmërisë janë të centralizuara në një vend, kodi bëhet më i lehtë për t'u ruajtur.





Ju gjithashtu zvogëloni rrezikun e gabimeve të shkaktuara nga logjika jokonsistente.





Në botën reale, Email Addresses janë objekte të vogla që ekzistojnë dhe nuk janë vargje.





Kodi i rifaktoruar është më afër MAPPER-it të botës reale.





Vini re se emrat bijeksion janë thelbësorë. Do të ndihmonte për të krijuar një EmailAddress , jo një Email , pasi Email-i duhet të lidhet me mesazhin aktual.





Mos lejoni që Optimizuesit e Parakohshëm t'ju thonë se kjo zgjidhje ka një dënim të performancës.





Ata kurrë nuk bëjnë standarde aktuale me të dhënat e botës reale.

Refactor me AI

Etiketat

Kapsulimi

Refactorings të lidhura

Kreditë

