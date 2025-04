Kopana le Procys, Moxie AI, le Coffey & Rerišana: Dithomelo tša HackerNoon tša Beke

HackerNoon e boile ka Startups ya Beke! Beke ye nngwe le ye nngwe, re goga šedi go di-startup tše di tšweleditšwego, tše di tšwelelago go tšwa go tše di kgethegilego tša rena Startups ya The Selemo polokelongtshedimosetso . Dikhamphani tše ka moka tša go thoma di kgethilwe bjalo ka ye nngwe ya tše kaone ka legoro goba seleteng sa tšona ka go latelana.





Kopana le Di Startup tša Beke

Procys e fetola ka moo dikgwebo di swarago mešomo ya ka mehla ka go fana ka ditharollo tša go itirela go nolofatša ditiro tša dikgwebo. Ka bokgoni bjo bo kgonthišitšwego, go nepagala, le kobamelo, Procys e ikgafile go dira gore diiri tše dimilione tše dikete tše 50 tša mošomo wo o ipoeletšago di itiriše, go lokolla methopo bakeng sa dilo tše di tlago pele tša maano. Ditirelo tša bona di akaretša go ntšhwa ga data, go šoma ka invoice, le ditharollo tša go itirela tšeo di rulagantšwego tšeo di rulagantšwego go ya ka dinyakwa tše itšego.





Procys e kgethilwe bjalo ka e nngwe ya tše kaone tša IT Services , SaaS , le Web Development startups.





E hlomilwe go tšwa go lerato la go anega dikanegelo tše botse le dipono tše di makatšago, Moxie AI e ikgafile go šuthiša ditšweletšwa tša dikgwebopotlana kgole le maano a bolokegilego, a tlwaelegilego ka go hlohleletša bareki go amogela diteng tše di nago le sebete le tša ka ntle ga lepokisi tšeo di tšwelelago e le ka kgonthe.





E thehiloe Denver, CO , Moxie AI e kgethilwe e le e mong oa startups molemo ka ho fetisisa ka Marketing , Creative Agency , le Social Media .





Ka go kwešiša ka moo theknolotši e lego sedirišwa se maatla sa kgolo ya kgwebo mo nakong ya dijithale, Coffey & Consult e ikemišeditše go phatlalatša tsebo ya bona ka go swaya dijithale, go hlola dinako tša “aha”, le go hlahla bareki go tšwa go kgakanego ya mathomo go ya go šomiša maatla a dilo tše mpsha.





Coffey & Consult e kgethilwe bjalo ka e nngwe ya dikhamphani tše kaone tša go thoma kua Norman, OK ; ka dikgetho tša tlaleletšo ka go Consulting , Business Intelligence & Training le Consulting magoro.





Poledišano ye e Kgethilwego ya Beke

Na o be o tseba? Go kgethelwa go HackerNoon’s Startups of The Year go go thopa poledišano ya mahala moo o ka abelanago ka ga go thoma ga gago le leeto la yona, ditirelo tšeo e di fago le go bitša go bouta ga setšhaba! Hlama letlakala la gago la kgwebo go HackerNoon , gomme o šomiše e nngwe ya dithempleite tša poledišano tše di latelago mo .





Bekeng ye, re lebelela Poledišano ya go Thoma ya São Paulo . Bontšha pono ya gago ya go thoma, diphihlelelo, le maano a tlhabollo kua São Paulo. Fana ka ditemogo tša bohlokwa ka ga lefelo la go thoma la São Paulo, ditshekamelo le ponelopele.





Here’s a quote from Procys in their published interview , re botša seo Startups of The Year e se bolelago go bona:





Go ba karolo ya HackerNoon’s Startups of the Year go bolela temogo ya mošomo o thata le boitlhamelo bjo bo tsenego go ageng Procys . E re fa gape sefala sa go kgokagana le batheeletši ba bantši, go goketša balekane bao ba ka bago gona, le go abelana ka pono ya rena ya go nolofatša le go itirela taolo ya ditokomane bakeng sa dikgwebo lefaseng ka bophara.

Re holofela gore maitapišo a a tla re thuša go hwetša go bonagala le go tsebiša Procys go dikgwebo tšeo di sa ithekgilego ka ditshepedišo tše di sa šomego gabotse, tša diatla gomme di ka holega go tšwa go go itirela.









Mabapi le Di-Sttup tša Ngwaga tša HackerNoon

Startups of The Year 2024 ke HackerNoon’s flagship sechaba-kgannwa tiragalo keteka startups, theknolotši, le moya wa boitlhamelo. Ga bjale ka iteration ya yona ya boraro, sefoka sa maemo a godimo sa Inthanete se lemoga le go keteka dikhamphani tše di thomago tša theknolotši tša dibopego le bogolo ka moka. Lenyaga, ditheo tša go feta 150,000 go ralala le ditoropo tše 4200+, dikontinente tše 6, le diintasteri tše 100+ di tla tšea karolo maitekong a go rwešwa mphapahlogo wa go thoma mo go kaone wa ngwaga! Dibouto tše dimilione di dirilwe mo mengwageng ye mmalwa ye e fetilego, gomme dikanegelo tše ntši di ngwadilwe ka ga dikhamphani tše tša go thoma tše di nago le sebete le tše di hlatlogago.



Bafenyi ba tla hwetša poledišano ya mahala go HackerNoon le letlakala la Evergreen Tech Company News .





Etela letlakala la rena la FAQ go ithuta ka botlalo.





Taonelouta dithoto tša rena tša go hlama mo .



Lekola Startups ya Ngwaga Merch Shop mo .



HackerNoon's Startups of The Year ke sebaka sa go swaya go fapana le se sengwe. Go sa šetšwe gore pakane ya gago ke temošo ya leina goba moloko wa go eta pele, HackerNoon e rulagantše diphuthelwana tšeo di nago le bogwera bja go thoma go rarolla ditlhohlo tša gago tša papatšo.



