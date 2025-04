Découvrez Procys, Moxie AI et Coffey & Consult : les startups HackerNoon de la semaine

HackerNoon est de retour avec les startups de la semaine ! Chaque semaine, nous attirons l'attention sur les startups phares de notre magazine exclusif Base de données des startups de l'année . Toutes ces startups ont été nominées comme l’une des meilleures de leur catégorie ou région respective.





Cette semaine, nous mettons en lumière Procys , Moxie AI et Coffey & Consult .





Rencontrez les startups de la semaine

Procys transforme la façon dont les entreprises gèrent les tâches de routine en fournissant des solutions d'automatisation pour rationaliser les opérations des entreprises. Avec une efficacité, une précision et une conformité garanties, Procys s'engage à automatiser 50 milliards d'heures de travail répétitif, libérant ainsi des ressources pour les priorités stratégiques. Leurs services comprennent l'extraction de données, le traitement des factures et des solutions d'automatisation personnalisées adaptées à des besoins spécifiques.





Procys a été nominée comme l'une des meilleures startups de services informatiques , SaaS et de développement Web .





Fondée à partir de la passion pour la narration de qualité et les visuels saisissants, Moxie AI se consacre à éloigner les marques de petites entreprises des stratégies sûres et conventionnelles en exhortant les clients à adopter un contenu audacieux et original qui se démarque vraiment.





Basée à Denver, CO , Moxie AI a été nominée comme l'une des meilleures startups en marketing , agence de création et médias sociaux .





Conscient de l’importance de la technologie comme outil puissant de croissance des entreprises à l’ère numérique, Coffey & Consult s’efforce de diffuser ses connaissances en matière de branding numérique, de créer des moments « aha » et de guider les clients de la confusion initiale à l’exploitation de la puissance des innovations.





Coffey & Consult a été nominé comme l'une des meilleures startups de Norman, OK ; avec des nominations supplémentaires dans les catégories Consulting , Business Intelligence & Training et Consulting .





Interview vedette de la semaine

Cette semaine, nous nous intéressons à l' interview des startups de São Paulo . Présentez la vision, les réalisations et les stratégies de développement de votre startup à São Paulo. Fournissez des informations précieuses sur la scène, les tendances et les prévisions des startups de São Paulo.





Voici une citation de Procys dans leur interview publiée , nous expliquant ce que signifie pour eux les Startups de l'année :





Faire partie des startups de l'année de HackerNoon signifie reconnaître le travail acharné et l'innovation qui ont permis de créer Procys . Cela nous donne également une plateforme pour nous connecter à un public plus large, attirer des partenaires potentiels et partager notre vision de la simplification et de l'automatisation de la gestion des documents pour les entreprises du monde entier.

Nous espérons que cette initiative nous aidera à gagner en visibilité et à présenter Procys aux entreprises qui s’appuient encore sur des processus manuels inefficaces et qui pourraient bénéficier de l’automatisation.









Pack spécial startups en vedette

Ce sera tout pour aujourd'hui ! Félicitations à toutes les startups nominées et bonne chance pour votre campagne Startups of The Year 2024 !





À plus tard, hackers !

L'équipe HackerNoon

À propos des startups de l'année de HackerNoon

Startups of The Year 2024 est l'événement phare de HackerNoon, axé sur la communauté, qui célèbre les startups, la technologie et l'esprit d'innovation.



