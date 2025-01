Na Ditswalano tša Kgonthe ke tše di Tlwaelegilego tše Mpsha?

Lefaseng leo go lona ditlwaelo tša leago di dulago di fetoga, batho ba bantši go feta le ge e le neng pele ba retologela diforamo tša Inthaneteng bakeng sa go bopa segwera le ditswalano tša lerato. Recent insights from Social Discovery Group senola hore e hlollang 89% ya ba se nang balekane ka US ba bulehile ho fumana molekane ena mariha , le tee-tharong nahana ka nako e telele dikgokelo virtual.

Mehla e Mpsha ya Tšhomišano ya Dijithale 🎮

Bjalo ka mohlapetši wa go utolla leago, Sehlopha sa Kutollo ya Leago se tliša mehla ye mefsa ya tirišano ya dijithale ka go kopanya ka ntle le mathata Virtual Reality (VR) le Augmented Reality (AR) ka gare ga diforamo tše di tumilego tša kgokagano le boithabišo tša go swana le Dating.com le DateMyAge .





Akanya o gata ka kua ga melaetša e tlwaelegilego 💬le megala ya bidio 📹 —thekinolotši ye ya maemo a godimo e hlola diphihlelo tše di nwelelago tšeo di godišago dikgokagano tša kgonthe. Ka matšatši-kgwedi a bidio a fetago dimilione tše 3,2 ao a gatišitšwego ka 2023 feela, go be go le molaleng gore badiriši ba be ba kganyoga tše dingwe . Kena tšobotsi ya poledišano ya bidio ya 360° VR yeo e letetšwego kudu go Dating.com , yeo e reretšwego go fetoša kgokagano ya inthaneteng go ditirišano tše di swanago le tša bophelo tšeo di ikwago di nyakile di le ka sebele! 👩 ❤️ 👨 Ka VR le AR, basebedisi ba ka kopanela ditikologong tša kgonthe tša go bonagala tšeo di boeletšago di-meetup tša lefase la kgonthe. Ka go apara di-headset tša VR goba go diriša didirišwa tšeo di kgontšhwago ke AR, batho ka o tee ka o tee ba ka hlama di-avatar tšeo di ka fetošwago, ba oketša go kgoma ga motho ka noši ditirišanong tša bona tša inthaneteng.

Maitemogelo a go Nwelela a Letetše🌟

With VR and AR , basebedisi ba ka kopanela ditikologong tša kgonthe tša go bonagala tšeo di boeletšago meetups ya lefase la kgonthe. Ka donning di-headset tša VR goba go diriša didirišwa tšeo di kgontšhitšwego ke AR, batho ka bomong ba ka hlama di-avatar tšeo di ka fetošwago 🎭, ba tlaleletša ka go kgoma ga motho ka noši ditirišanong tša bona tša inthaneteng.





Eupša ga e felele moo! Badiriši bjale ba ka abelana maitemogelo ao a sa lebalegego ka dikhonsata tša go bonagala 🎶, meetups 🥳, le diphapoši tša dipapadi tša tirišano 🎲, bonding godimo ga dikgahlego tšeo di abelanwago ka nako ya nnete. Dikopano tše tše di fetogago di tliša tekanyo e mpsha ya lethabo go go beana mabaka ka kgonthe, go dira gore go ikwe o le kgaufsi le dikgokagano tša go lebana le sefahlego.









Ditirišano tše di Rulagantšwego Batheeletši ba ba Godilego 📊

Bakeng sa batheeletši ba ba godilego go DateMyAge , dikarolo tša VR le AR di fana ka dikgetho tše dingwe le go feta tša go dira ka mokgwa wa gago le tša sephiri 🔒. Thabela dipoledišano tša kgaufsi mafelong a kgonthe ao a rulagantšwego—nagana ka dikhefi tše di kgahlišago goba mafelo a mabotse a ka ntle —o hlola moya wa boiketlo bakeng sa diphapantšho tše di nago le morero. Plus, ka dikaonafatšo tša AR nakong ya dipoledišano tša bidio, badiriši ba ka gaša ka ditlamorago tše di thabišago le dielemente tša tirišano, ba dira gore dipoledišano di be le mafolofolo le go kgahliša.

Go Beakanya Maemo a Mafsa a Kgokagano ya Dijithale 🤗

Tšhomišo ya boitlhamelo ya Sehlopha sa Kutollo ya Leago ya VR le AR go Dating.com le DateMyAge e bontšha ka moo theknolotši e ka phagamišago boleng bja ditirišano tša inthaneteng. Dikarolo tše ga di fa fela badiriši ditsela tše di bulago tsela tša go kgokagana eupša gape di sepelelana le thomo ya Sehlopha sa Kutollo ya Leago ya go bea maemo a maswa a kgokagano ya dijithale.





Go Lebelela Pele: Bokamoso bja Dikgokagano ✨

🔮Ge re lebelela pele, Social Discovery Group e thabile ka bokgoni bja VR le AR bja go bopa leswa dikgokagano tša inthanete. Ka tšwelopele ye, diforamo tša rena tša boithabišo ga di fo tsebagatša didirišwa tša maemo a godimo; they’re empowering users to cultivate deeper, more meaningful relationships —ba thea motheo wa bokamoso bja kgokagano ya dijithale! 🚀