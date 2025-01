Wirtual gatnaşyklar täze adatymy?

Jemgyýet kadalarynyň yzygiderli ösýän dünýäsinde dostluk we romantik gatnaşyklar gurmak üçin onlaýn platformalara öňkülerinden has köp adam ýüzlenýär. Sosial açyş toparynyň soňky maglumatlary ABŞ-da aýdymçylaryň 89% -iniň şu gyşda hyzmatdaş tapmaga açykdygyny, üçden biriniň uzak möhletli wirtual baglanyşyklary göz öňünde tutýandygyny görkezýär.

Sanly täsiriň täze döwri 🎮

Jemgyýetçilik açyşlarynyň esasy nokady hökmünde Sosial açyş topary , Wirtual Reality (VR) we Augmented Reality (AR) -ni Dating.com we DateMyAge ýaly meşhur aragatnaşyk we güýmenje platformalaryna bökdençsiz birleşdirip, sanly täsiriň täze döwrüni başlaýar.





Ordinaryönekeý habarlaşma 💬 we wideo jaňlaryndan ste ädim ätmegi göz öňüne getiriň - bu iň täze tehnologiýalar hakyky baglanyşyklary döredýän çuňňur tejribe döredýär. Diňe 2023-nji ýylda 3,2 milliondan gowrak wideo senesi hasaba alyndy, ulanyjylaryň has köp isleýändigi äşgär boldy . Onlaýn aragatnaşygy şahsyýet ýaly duýýan durmuş aragatnaşygyna öwürmek üçin döredilen Dating.com -da köp garaşylýan 360 ° VR wideo söhbetdeşlik aýratynlygyny giriziň! VR VR we AR bilen ulanyjylar hakyky dünýädäki duşuşyklary gaýtalaýan hakyky wirtual gurşaw bilen meşgul bolup bilerler. VR nauşniklerini sowgat bermek ýa-da AR bilen işleýän enjamlary ulanmak bilen, adamlar onlaýn gatnaşyklaryna şahsy täsir goşup, özleşdirilip bilinýän awatarlary ýasap bilerler.

Çuňňur tejribe garaşýar

Itöne munuň bilen çäklenmeýär! Ulanyjylar indi wirtual konsertler meet, duşuşyklar interactive we interaktiw oýun otaglary through arkaly ýatdan çykmajak tejribeleri paýlaşyp bilerler, umumy gyzyklanmalary hakyky wagtda baglanyşdyryp bilerler. Bu dinamiki duşuşyklar wirtual tanyşlyga täze bir tolgunma getirýär we ýüzbe-ýüz baglanyşyklara has ýakyn duýýar.









Atureetişen tomaşaçylar üçin aýratyn täsirler 📊

DateMyAge- de ýetişen diňleýjiler üçin VR we AR aýratynlyklary hasam özleşdirme we gizlinlik opsiýalaryny hödürleýär 🔒. Wirtual giňişliklerde ýakyn söhbetdeşliklerden lezzet alyň - oňaýly kafe ýa-da açyk açyk sazlaşykly pikir ediň - manyly alyş-çalyş üçin amatly atmosfera dörediň. Mundan başga-da, wideo söhbetdeşliklerinde AR enjamlary bilen ulanyjylar gyzykly effektlere we interaktiw elementlere sepip, gepleşikleri janly we gyzykly edip bilerler.

Sanly aragatnaşyk üçin täze standart bellemek 🤗

Sosial açyş toparynyň Dating.com we DateMyAge-de VR we AR-ny innowasiýa ulanmagy tehnologiýanyň onlaýn gatnaşyklaryň hilini nädip ýokarlandyryp biljekdigini görkezýär. Bu aýratynlyklar ulanyjylara diňe bir birikmegiň düýbüni tutmak bilen çäklenmän, Sosial açyş toparynyň sanly aragatnaşyk üçin täze standart kesgitlemek wezipesine hem laýyk gelýär.





Öňe seretmek: Baglanyşyklaryň geljegi ✨

Ahead Öňe seredenimizde, Sosial açyş topary VR we AR-nyň onlaýn baglanyşyklary üýtgetmek mümkinçiligine tolgunýar. Bu öňegidişlikler bilen güýmenje platformalarymyz diňe bir öňdebaryjy gurallary hödürlemeýär; ulanyjylara has çuňňur, has manyly gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berýär - sanly aragatnaşygyň geljegi üçin esas döredýär! 🚀