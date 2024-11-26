ReadWrite
paint-brush
ການພົວພັນແບບ Virtual ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິບໍ? ໂດຍ@socialdiscoverygroup
1,097 ການອ່ານ
1,097 ການອ່ານ

ການພົວພັນແບບ Virtual ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິບໍ?

ໂດຍ Social Discovery Group2m2024/11/26
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENtr-flagTRes-flagESja-flagJAaf-flagAFmg-flagMGht-flagHTlo-flagLOhr-flagHRky-flagKYtk-flagTKhe-flagHEnso-flagNSO
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Social Discovery Group ກໍາລັງປະຕິວັດການນັດພົບກັນອອນໄລນ໌ໂດຍການລວມເອົາຄວາມເປັນຈິງຂອງ Virtual (VR) ແລະ Augmented Reality (AR) ເຂົ້າໄປໃນເວທີເຊັ່ນ Dating.com ແລະ DateMyAge. ດ້ວຍ 89% ຂອງຄົນໂສດໃນສະຫະລັດເປີດໃຫ້ຊອກຫາຄູ່ໃນລະດູໜາວນີ້, ການແນະນຳຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການແຊັດແບບ 360° VR ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບແບບສະເໝືອນຈິງ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ​, ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ລືມ​ໄດ້​, ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຊົມ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​. ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປູກຝັງຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການສື່ສານດິຈິຕອນ.
featured image - ການພົວພັນແບບ Virtual ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິບໍ?
Social Discovery Group HackerNoon profile picture

ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ສູ່​ເວ​ທີ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ເພື່ອ​ສ້າງ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ romantic. ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼ້າສຸດຈາກ Social Discovery Group ເປີດເຜີຍວ່າ 89% ຂອງຜູ້ໂສດໃນສະຫະລັດແມ່ນເປີດໃຫ້ຊອກຫາ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນລະດູຫນາວນີ້ , ໂດຍຫນຶ່ງໃນສາມພິຈາລະນາການເຊື່ອມຕໍ່ virtual ໃນໄລຍະຍາວ.

ຍຸກໃໝ່ຂອງການໂຕ້ຕອບແບບດິຈິຕອລ 🎮

ໃນຖານະເປັນ trailblazer ໃນການຄົ້ນພົບທາງສັງຄົມ, Social Discovery Group ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນໂດຍການລວມເອົາ Virtual Reality (VR) ແລະ Augmented Reality (AR) ເຂົ້າໄປໃນແພລະຕະຟອມການສື່ສານແລະການບັນເທີງທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Dating.com ແລະ DateMyAge .


ຈິນຕະນາການກ້າວຂ້າມການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທຳມະດາ 💬 ແລະການໂທດ້ວຍວິດີໂອ 📹 — ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ສ້າງປະສົບການອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແທ້ຈິງ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 3.2 ລ້ານວັນທີວິດີໂອ ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນປີ 2023 ຢ່າງດຽວ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍ . ເຂົ້າສູ່ ຄຸນສົມບັດການສົນທະນາວິດີໂອ 360° VR ທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ໃນ Dating.com , ອອກແບບມາເພື່ອຫັນປ່ຽນການສື່ສານອອນໄລນ໌ໄປສູ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບມີຊີວິດຊີວາທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເກືອບຢູ່ໃນຕົວຄົນ! 👩‍❤️‍👨 ດ້ວຍ VR ແລະ AR, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງທີ່ເຮັດຊ້ຳການພົບກັນໃນໂລກຈິງ. ໂດຍການໃສ່ຊຸດຫູຟັງ VR ຫຼືໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ AR, ບຸກຄົນສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ເພີ່ມການສໍາພັດສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບການໂຕ້ຕອບທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

🌟ປະສົບການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈລໍຖ້າຢູ່🌟

ດ້ວຍ VR ແລະ AR , ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງທີ່ເຮັດຊ້ຳການພົບກັນໃນໂລກແທ້. ໂດຍການໃສ່ຊຸດຫູຟັງ VR ຫຼືໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ AR, ບຸກຄົນສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ 🎭, ເພີ່ມການສໍາພັດສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບການໂຕ້ຕອບທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ແຕ່ມັນບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ! ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຜ່ານຄອນເສີດສະເໝືອນ 🎶, ການພົບພໍ້ 🥳, ແລະຫ້ອງເກມແບບໂຕ້ຕອບ 🎲, ຜູກພັນກັບຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນໃນເວລາຈິງ. ການພົບກັນແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບການນັດພົບ virtual, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດກັບການພົວພັນແບບໃບຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ.



ການໂຕ້ຕອບແບບປັບແຕ່ງສຳລັບຜູ້ຊົມຜູ້ໃຫຍ່ 📊

ສຳລັບຜູ້ຊົມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ DateMyAge , ຄຸນສົມບັດ VR ແລະ AR ສະເໜີທາງເລືອກການປັບແຕ່ງ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ 🔒. ເພີດເພີນໄປກັບການສົນທະນາແບບສະໜິດສະໜົມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສະເໝືອນທີ່ປັບແຕ່ງແລ້ວ—ຄິດຮອດຮ້ານກາເຟທີ່ສະດວກສະບາຍ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າກາງແຈ້ງທີ່ສວຍງາມ—ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ສະດວກສະບາຍສຳລັບການແລກປ່ຽນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍການປັບປຸງ AR ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາວິດີໂອ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ຜົນກະທົບທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະອົງປະກອບການໂຕ້ຕອບ, ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາມີຊີວິດຊີວາ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການສື່ສານດິຈິຕອນ 🤗

ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກໍາຂອງ Social Discovery Group ຂອງການໃຊ້ VR ແລະ AR ໃນ Dating.com ແລະ DateMyAge ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ເທັກໂນໂລຍີສາມາດຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍໄດ້. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງ Social Discovery Group ເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການສື່ສານດິຈິຕອນ.


ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ: ອະນາຄົດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ✨

🔮 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, Social Discovery Group ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງ VR ແລະ AR ທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລນ໌. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ເວທີການບັນເທີງຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນໍາເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມເທົ່ານັ້ນ; ພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປູກຝັງຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ - ວາງພື້ນຖານສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສື່ສານດິຈິຕອນ! 🚀

Notion
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Social Discovery Group HackerNoon profile picture
Social Discovery Group@socialdiscoverygroup
We solve the problem of loneliness, isolation, and disconnection with the help of digital reality.
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgfuturism #virtual-dating #digital-relationships #online-dating #social-discovery #future-of-dating #dating.com #good-company #datemyage

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
One-Tap Google Signup and Login? Yup, HackerNoon Has It!
by product
Jan 01, 1970
#hackernoon-product
Article Thumbnail
10 Lessons I Learned as a First-time Tech Product Founder
by emmmanuelnwaka
Jan 01, 1970
#business
Article Thumbnail
The Branding Writing Contest: Winner Announcement!
by hackernooncontests
Jan 01, 1970
#branding
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas