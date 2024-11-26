ການພົວພັນແບບ Virtual ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິບໍ?

ໃນໂລກທີ່ບັນດາມາດຕະຖານທາງສັງຄົມມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ຫັນໄປສູ່ເວທີອອນໄລນ໌ເພື່ອສ້າງມິດຕະພາບແລະຄວາມສໍາພັນ romantic. ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼ້າສຸດຈາກ Social Discovery Group ເປີດເຜີຍວ່າ 89% ຂອງຜູ້ໂສດໃນສະຫະລັດແມ່ນເປີດໃຫ້ຊອກຫາ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນລະດູຫນາວນີ້ , ໂດຍຫນຶ່ງໃນສາມພິຈາລະນາການເຊື່ອມຕໍ່ virtual ໃນໄລຍະຍາວ.
ໃນຖານະເປັນ trailblazer ໃນການຄົ້ນພົບທາງສັງຄົມ, Social Discovery Group ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນໂດຍການລວມເອົາ Virtual Reality (VR) ແລະ Augmented Reality (AR) ເຂົ້າໄປໃນແພລະຕະຟອມການສື່ສານແລະການບັນເທີງທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Dating.com ແລະ DateMyAge .
ຈິນຕະນາການກ້າວຂ້າມການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທຳມະດາ 💬 ແລະການໂທດ້ວຍວິດີໂອ 📹 — ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ສ້າງປະສົບການອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແທ້ຈິງ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 3.2 ລ້ານວັນທີວິດີໂອ ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນປີ 2023 ຢ່າງດຽວ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍ . ເຂົ້າສູ່ ຄຸນສົມບັດການສົນທະນາວິດີໂອ 360° VR ທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ໃນ Dating.com , ອອກແບບມາເພື່ອຫັນປ່ຽນການສື່ສານອອນໄລນ໌ໄປສູ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບມີຊີວິດຊີວາທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເກືອບຢູ່ໃນຕົວຄົນ! 👩❤️👨 ດ້ວຍ VR ແລະ AR, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງທີ່ເຮັດຊ້ຳການພົບກັນໃນໂລກຈິງ. ໂດຍການໃສ່ຊຸດຫູຟັງ VR ຫຼືໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ AR, ບຸກຄົນສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ເພີ່ມການສໍາພັດສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບການໂຕ້ຕອບທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ດ້ວຍ VR ແລະ AR , ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງທີ່ເຮັດຊ້ຳການພົບກັນໃນໂລກແທ້. ໂດຍການໃສ່ຊຸດຫູຟັງ VR ຫຼືໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ AR, ບຸກຄົນສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ 🎭, ເພີ່ມການສໍາພັດສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບການໂຕ້ຕອບທາງອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ມັນບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ! ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຜ່ານຄອນເສີດສະເໝືອນ 🎶, ການພົບພໍ້ 🥳, ແລະຫ້ອງເກມແບບໂຕ້ຕອບ 🎲, ຜູກພັນກັບຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນໃນເວລາຈິງ. ການພົບກັນແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບການນັດພົບ virtual, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດກັບການພົວພັນແບບໃບຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ.
ສຳລັບຜູ້ຊົມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ DateMyAge , ຄຸນສົມບັດ VR ແລະ AR ສະເໜີທາງເລືອກການປັບແຕ່ງ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ 🔒. ເພີດເພີນໄປກັບການສົນທະນາແບບສະໜິດສະໜົມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສະເໝືອນທີ່ປັບແຕ່ງແລ້ວ—ຄິດຮອດຮ້ານກາເຟທີ່ສະດວກສະບາຍ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າກາງແຈ້ງທີ່ສວຍງາມ—ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ສະດວກສະບາຍສຳລັບການແລກປ່ຽນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍການປັບປຸງ AR ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາວິດີໂອ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ຜົນກະທົບທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະອົງປະກອບການໂຕ້ຕອບ, ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາມີຊີວິດຊີວາ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.
ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກໍາຂອງ Social Discovery Group ຂອງການໃຊ້ VR ແລະ AR ໃນ Dating.com ແລະ DateMyAge ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ເທັກໂນໂລຍີສາມາດຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍໄດ້. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງ Social Discovery Group ເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການສື່ສານດິຈິຕອນ.
🔮 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, Social Discovery Group ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງ VR ແລະ AR ທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລນ໌. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ເວທີການບັນເທີງຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນໍາເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມເທົ່ານັ້ນ; ພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປູກຝັງຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ - ວາງພື້ນຖານສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສື່ສານດິຈິຕອນ! 🚀