Coinshift e Thakgola csUSDL, E Tsebiša Ditirišano tša Togamaano

**ABU DHABI, UAE, November 21st, 2024/Chainwire/--**Coinshift, lebitso le hlaheletseng la taolo ya matlotlo a onchain, le thakgotše csUSDL: letshwao la kadimo la seela (LLT) leo le reretsweng ho optimize menyetla ya moputso, tshireletso, le ho ba pepeneneng bakeng sa bobedi babeeletši ka bomong le ba setheo. Tsebišo ye e latela go lokollwa ga Kgwebo ye mpsha ya Coinshift, yeo e kopanyago ditefelo le ditirelo tša akhaonto tšeo di fiwago ntle le tefo go di-DAO le dikgwebo tša onchain.





Setšweletšwa sa matlotlo sa boitlhamelo – sa mathomo sa Coinshift – se thekgwa ke USDL, e lego stablecoin ya moloko wo o latelago, yeo e thekgwago ke RWA yeo e ntšhitšwego ke Paxos International. E lemogegago ka go fetišetša poelo thwii go badiriši, dikarolo tša moswananoši tša USDL di akaretša taolo ya FSRA ka go ADGM, go ba pepeneneng mo go thekgwago ke dipego tšeo di hlahlobjago kgwedi le kgwedi le dipolokelo tšeo di swerwego ka go Dibilo tša Matlotlo tša Amerika le tše di lekanago le tšhelete. csUSDL e aga godimo ga bokgoni bja Paxos, bjo bo hlamilwego ka diprotšekeng tše di tšwelelago tša RWA tša go swana le PayPal’s stablecoin PYUSD, go fa badiriši meputso ya tlaleletšo yeo e ka bago gona ka go kgokagana le diprothokhole tša go adima le go adima tša DeFi.





LLT ye mpsha ya Coinshift e agilwe godimo ga Morpho, moetapele wa legoro yo a tšwelelago yoo protocol ya gagwe yeo e sego ya go hlokomela e dumelelago csUSDL go holega go tšwa go dipoelo tša go adima le ditekanyo tša go adima tša phadišano ntle le batsenagare. Dipeeletšo go setšweletšwa sa motheo sa Morpho di feta $ 2 pilione ka dithotong tša crypto.

Go tlaleletša go netweke ye maatla ya balekane ba maano, di-vault tša csUSDL di hlokometšwe ke Steakhouse Financial. Ditsebi tša stablecoin di šoma le dikhamphani tše di etilego pele tša ketane le di-DAO tše bjalo ka Lido le Arbitrum, gammogo le MakerDAO, moo ba eletšago baswari ba maswao ka taolo ya lenaneo la matlotlo la USDS la $ 2 bilione.





“Ga go na motho goba mokgatlo wo o swanetšego go swanelwa ke go kwanantšha magareng ga dikarolo tša stablecoin tše bjalo ka ditekanyo tša moputso goba go obamela melao,” go bolela mothei le CEO wa Coinshift Tarun Gupta. “Ka csUSDL, re hweditše tsela ya go diriša bokgoni ka moka bja tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya blockchain: tšhireletšo, go ba pepeneneng, go itlhokomela, le tirišano. Ga go sa nyakega gore badiriši ba kgethe magareng ga go sepela ga tšhelete le poelo.”





csUSDL e kopantšwe ka ntle le mathata le tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya DeFi ye e nabilego. Badiriši ba na le dibaka tša go fihlelela ditšhušumetšo tša leswao go tšwa go Coinshift, Morpho, le balekane ba bangwe. Merero ya ka moso e akaretša go kgontšha badiriši go godiša mogolo wa bona wo o ka bago gona ka maano ka diforamo tše di kgethilwego tša DeFi.





LLT ye mpsha e fihlelelwa ka sefala sa Coinshift, seo se bontšhago boikgafo bjo bo tšwelago pele bja khamphani go boitemogelo bjo bobotse bja mosediriši le tlhamo ye e naganetšwego. Gupta o re: “Ke mehla e mefsa ya go adima tšhelete ka mo go šireletšegilego le ka seela.”





Go ya ka ditekanyetšo tša Coinshift, baswari ba csUSDL ba ka bona poelo ya ngwaga le ngwaga ya go fihla go 10%. Boosted ke meputso letšoao le DeFi le mananeo a balekane, bokgoni APY ka hōle feta palo eo, khampani e re, commensurate le motho ka mong mosebedisi ya go tsenela le kotsi profil.

Thomo ye e boletšwego ya Coinshift ke go tliša boleng bja di-RWA ka gare ga DeFi go otlela kgolo ya go ya go ile, ya nako ye telele go badiriši.





“Re bona ka leihlo la kgopolo csUSDL e ba karolo ya bohlokwa ya maano a matlotlo bakeng sa dikgwebo le di-DAO, le tšona,” go tlaleletša CEO.





Badiriši ba ka utolla csUSDL ka coinshift.lefase ka bophara

Mabapi le Coinshift

Go tloga ka 2021, . Coinshift ya tšhelete ya tšhipi e laola $ 1B ka diakhaonto tše di bolokegilego gomme e thušitše mekgatlo go matlafatša $ 1B ka ditefelo. Moetapele yo a hlomilwego ka taolo ya matlotlo a onchain, sefala sa kgwebo sa Coinshift se šomišwa ke mekgatlo ye e fetago 300, go akaretšwa Aave, Starknet, Gitcoin, UMA, le Zapper. Ka csUSDL, Coinshift e tliša pono ya yona ya DeFi le RWA le bokgoni go batho ka bomong gammogo le dihlongwa, e matlafatša badiriši ka moka go tšea taolo ya motse-mošate wa bona – le go godiša mogolo wa bona wo o ka bago gona. Coinshift e thekgwa ke dipeeletšo go tšwa go Tiger Global, Sequoia, ConsenSys, le Polygon.

