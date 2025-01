Coinshift lancerer csUSDL, annoncerer strategiske partnerskaber

**ABU DHABI, UAE, 21. november 2024/Chainwire/--**Coinshift, et fremtrædende navn inden for onchain treasury management, har lanceret csUSDL: et liquid lending token (LLT) designet til at optimere belønningsmuligheder, sikkerhed og gennemsigtighed for både individuelle og institutionelle investorer. Meddelelsen følger udgivelsen af den nye Coinshift Business, som integrerer betalings- og regnskabstjenester, der tilbydes gratis for DAO'er og onchain-virksomheder.





Det innovative treasury-produkt – Coinshifts første – støttes af USDL, en næste generation, RWA-støttet stablecoin udstedt af Paxos International. USDLs unikke funktioner, som er bemærkelsesværdige for at videregive afkast direkte til brugerne, omfatter FSRA-regulering i ADGM, gennemsigtighed understøttet af månedlige reviderede rapporter og reserver i amerikanske statsobligationer og likvide midler. csUSDL bygger på Paxos' ekspertise, finpudset i fremtrædende RWA-projekter såsom PayPals stablecoin PYUSD, for at tilbyde brugerne yderligere potentielle belønninger ved at oprette forbindelse til DeFi-låne- og udlånsprotokoller.





Coinshifts nye LLT er bygget på Morpho, en spirende kategorileder, hvis ikke-depotprotokol gør det muligt for csUSDL at drage fordel af udlånsudbytte og konkurrencedygtige lånerenter uden mellemmænd. Indskud på Morphos kerneprodukt overstiger $2 milliarder i kryptoaktiver.

For at tilføje et stærkt netværk af strategiske partnere er csUSDL-bokse kurateret af Steakhouse Financial. Stablecoin-specialisterne arbejder med førende on-chain-virksomheder og DAO'er som Lido og Arbitrum samt MakerDAO, hvor de rådgiver token-indehavere om forvaltningen af USDS's treasuries-program på $2 milliarder.





"Ingen enkeltperson eller organisation bør være nødt til at gå på kompromis mellem stablecoin-funktioner såsom belønningssatser eller lovoverholdelse," siger Coinshifts grundlægger og administrerende direktør Tarun Gupta. "Med csUSDL har vi fundet en måde at udnytte alle potentialerne i blockchain-økosystemet: sikkerhed, gennemsigtighed, selvforsorg og interoperabilitet. Brugerne behøver ikke længere at vælge mellem likviditet og afkast.”





csUSDL er problemfrit integreret med det bredere DeFi-økosystem. Brugere har muligheder for at få adgang til token-incitamenter fra Coinshift, Morpho og andre partnere. Fremtidige planer inkluderer at gøre det muligt for brugere at øge deres potentielle indtjening gennem strategier på udvalgte DeFi-platforme.





Den nye LLT er tilgængelig via Coinshifts platform, som afspejler virksomhedens løbende forpligtelse til fremragende brugeroplevelse og gennemtænkt design. "Det er en ny æra med sikre, likvide udlån," siger Gupta.





Ifølge Coinshifts fremskrivninger kan csUSDL-indehavere se et årligt udbytte på op til 10%. Forstærket af symbolske belønninger og DeFi og partnerprogrammer, kan potentiel APY langt overstige dette antal, siger virksomheden, i forhold til den enkelte brugers engagement og risikoprofil.

Coinshifts erklærede mission er at bringe værdien af RWA'er ind i DeFi for at drive bæredygtig, langsigtet vækst for brugerne.





"Vi forestiller os, at csUSDL også bliver en væsentlig komponent i finansstrategier for virksomheder og DAO'er," tilføjer administrerende direktør.





Brugere kan opdage csUSDL på coinshift.global

Om Coinshift

Siden 2021, Møntskift administrerer $1B i sikre konti og har hjulpet organisationer med at drive $1B i betalinger. Coinshifts forretningsplatform er en etableret leder inden for onchain treasury management og bruges af mere end 300 organisationer, herunder Aave, Starknet, Gitcoin, UMA og Zapper. Med csUSDL bringer Coinshift sin DeFi- og RWA-vision og ekspertise til enkeltpersoner såvel som institutioner, hvilket giver alle brugere mulighed for at tage kontrol over deres kapital – og maksimere deres potentielle indtjening. Coinshift er støttet af investeringer fra Tiger Global, Sequoia, ConsenSys og Polygon.

