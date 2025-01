Coinshift llança csUSDL i anuncia associacions estratègiques

**ABU DHABI, Emirats Àrabs Units, 21 de novembre de 2024/Chainwire/--**Coinshift, un nom destacat en la gestió de la tresoreria onchain, ha llançat csUSDL: un token de préstec líquid (LLT) dissenyat per optimitzar les oportunitats de recompensa, la seguretat i la transparència per a inversors tant individuals com institucionals. L'anunci segueix el llançament del nou Coinshift Business, que integra serveis de pagaments i comptabilitat que s'ofereixen sense cap cost per als DAO i les empreses onchain.





L'innovador producte de tresoreria, el primer de Coinshift, està recolzat per USDL, una moneda estable de nova generació recolzada per RWA emesa per Paxos International. Destaca per transmetre el rendiment directament als usuaris, les característiques úniques de l'USDL inclouen la regulació de la FSRA a l'ADGM, la transparència recolzada pels informes auditats mensuals i les reserves en lletres del Tresor dels EUA i equivalents en efectiu. csUSDL es basa en l'experiència de Paxos, perfeccionada en projectes destacats de RWA, com ara la moneda estable de PayPal PYUSD, per oferir als usuaris recompenses potencials addicionals connectant-se als protocols de préstec i préstec DeFi.





El nou LLT de Coinshift es basa en Morpho, un líder de categoria emergent el protocol no custòdia del qual permet a csUSDL beneficiar-se dels rendiments dels préstecs i dels tipus d'endeutament competitius sense intermediaris. Els dipòsits al producte principal de Morpho superen els 2.000 milions de dòlars en actius criptogràfics.

S'afegeix a una forta xarxa de socis estratègics, les voltes de csUSDL estan comissariades per Steakhouse Financial. Els especialistes en monedes estables treballen amb empreses líders de la cadena i DAO com Lido i Arbitrum, així com MakerDAO, on assessoren els titulars de tokens sobre la gestió del programa de tresoreries de USDS de 2.000 milions de dòlars.





"Cap individu o organització hauria de comprometre's entre les funcions de stablecoin, com ara les taxes de recompensa o el compliment normatiu", diu el fundador i CEO de Coinshift, Tarun Gupta. "Amb csUSDL, hem trobat una manera d'aprofitar tot el potencial de l'ecosistema blockchain: seguretat, transparència, autocustodia i interoperabilitat. Els usuaris ja no han de triar entre liquiditat i rendiment".





csUSDL s'integra perfectament amb l'ecosistema DeFi més ampli. Els usuaris tenen oportunitats d'accedir als incentius testimonis de Coinshift, Morpho i altres socis. Els plans futurs inclouen permetre als usuaris millorar els seus ingressos potencials mitjançant estratègies en plataformes DeFi seleccionades.





El nou LLT és accessible a través de la plataforma de Coinshift, que reflecteix el compromís constant de la companyia amb una experiència d'usuari excel·lent i un disseny atent. "És una nova era de préstecs segurs i líquids", diu Gupta.





Segons les projeccions de Coinshift, els titulars de csUSDL poden veure un rendiment anual de fins a un 10%. Impulsat per recompenses de símbol i programes de DeFi i socis, l'APY potencial pot superar amb escreix aquest nombre, segons la companyia, proporcional a la participació i el perfil de risc de l'usuari individual.

La missió declarada de Coinshift és aportar el valor de les RWA a DeFi per impulsar un creixement sostenible i a llarg termini per als usuaris.





"Preveiem que csUSDL també es converteixi en un component essencial de les estratègies de tresoreria per a empreses i DAO", afegeix el CEO.





Els usuaris poden descobrir csUSDL a canvi de moneda.global

Sobre Coinshift

Des del 2021, Canvi de moneda gestiona 1 mil milions de dòlars en comptes segurs i ha ajudat a les organitzacions a generar 1 mil milions de dòlars en pagaments. Líder establert en la gestió de la tresoreria onchain, la plataforma empresarial de Coinshift és utilitzada per més de 300 organitzacions, incloses Aave, Starknet, Gitcoin, UMA i Zapper. Amb csUSDL, Coinshift aporta la seva visió i experiència de DeFi i RWA a persones i institucions, donant poder a tots els usuaris per prendre el control del seu capital i maximitzar els seus ingressos potencials. Coinshift està recolzat per inversions de Tiger Global, Sequoia, ConsenSys i Polygon.

