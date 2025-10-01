Mac's Aura of Invincibility vervaagt als AI-angst wortelt, nieuwe enquête vindt

by Moonlock Team Jarenlang was er een gemeenschappelijke overtuiging in de techwereld: Macs zijn inherent veilig. Dit idee van een digitaal fort, immuun voor de malware die andere systemen plagde, bood een gevoel van veiligheid aan veel gebruikers. bij MacPaw, de cybersecurity divisie van MacPaw, hebben we niet alleen de bedreigingen die macOS richten, maar ook hoe gebruikers zich over hen voelen, gevolgd. 1.000 Mac-gebruikers in de VS om hun huidige standpunten over beveiliging te begrijpen, gevolgd door een vergelijkbare De mythe van de malware-vrije Mac is in verval, maar in zijn plaats nemen nieuwe zorgen wortel, met name rond kunstmatige intelligentie. Maanboeken Wij onderzochten Studie van 2023 Maanboeken Wij onderzochten Studie van 2023 De mythe van de ongerepte Mac verdwijnt Ons onderzoek toonde aan dat slechts 15% van de Mac-gebruikers nog steeds gelooft dat hun besturingssysteem immuun is voor kwaadaardige software. Dit groeiende bewustzijn is niet alleen een gevoel; het is geworteld in ervaring. 66% van de Mac-gebruikers meldt dat ze in het afgelopen jaar minstens één cyberdreiging hebben geconfronteerd.Naarmate deze ontmoetingen vaker voorkomen, wordt de behoefte aan proactieve beveiliging duidelijker. Onderzoekers van ons Moonlock Lab hebben een paar ideeën. 

In 2024 zijn de detecties van malware op Macs beschermd door Moonlock Engine met 20% toegenomen ten opzichte van 2023.Naarmate meer mensen malware uit de eerste hand ervaren, is hun perceptie van Mac-beveiliging misschien verzwakt.We zien ook dat hackers verder gaan naar meer gerichte, geavanceerde malware, waardoor adware en PUA's als kleine hulpmiddelen worden beschouwd.

Mykhailo Pazyniuk, Malware Research Engineer bij MacPaw's Moonlock Lab Deze evolutie van vervelende adware naar financieel verwoestende infostealers laat een veel sterkere indruk achter. AI wekt een nieuwe golf van zorg De snelle opkomst van generatieve AI heeft de publieke verbeelding veroverd, maar het heeft ook aanzienlijke angst veroorzaakt. Een overweldigende 72% van Mac-gebruikers maakt zich zorgen dat AI de ontwikkeling van geavanceerde cyberdreigingen zal versnellen. Hoewel velen AI in hun dagelijks leven integreren, voelt meer dan de helft van de gebruikers die we hebben ondervraagd dat ze geen controle hebben over de gegevens die ze delen met AI-tools.Dit creëert een moeilijke paradox. 

AI versnelt het kat-en-muisspel dat we spelen. kwaadaardige spelers gebruiken het om de prestaties van hun social engineering-aanvallen te verbeteren en ze sneller te schalen. Aan de andere kant worden beveiligingsteams sneller in het detecteren, analyseren en blokkeren van bedreigingen met behulp van AI ook. — Kseniia Yamburh, Malware Research Engineer bij MacPaw's Moonlock Lab Moonlock Lab heeft al echte voorbeelden geïdentificeerd van AI die wordt gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, waaronder een macOS-diefstal met behulp van ChatGPT en OpenAI API gebruiken voor het genereren van gepersonaliseerde phishing-inhoud. Gemaakt door een niet-coder Malware ontworpen Gemaakt door een niet-coder Malware ontworpen Gevaarlijke situaties komen niet altijd overeen met de werkelijkheid Onze enquête onthulde ook een nieuwsgierige kloof tussen wat gebruikers het meest vrezen en de bedreigingen waarmee ze het meest waarschijnlijk worden geconfronteerd. identiteitsdiefstal, bijvoorbeeld, is een grote zorg voor 72% van de gebruikers, maar slechts 16% heeft het persoonlijk meegemaakt. Malware vertelt echter een ander verhaal.Hoewel het bijna één op de drie Mac-gebruikers (31%) rechtstreeks heeft beïnvloed, behoort het niet eens tot hun top vijf zorgen.Dit suggereert dat terwijl gebruikers zich meer bewust zijn van malware, ze nog steeds het persoonlijke risico en de potentiële schade kunnen onderschatten die het kan veroorzaken. Deze kloof is het meest zichtbaar in gebruikersgewoonten. Terwijl bewustzijn is, blijven risicovolle gedragingen bestaan. 64% van de respondenten gelooft dat de juiste software alleen volledige bescherming kan bieden. Deze over-afhankelijkheid van technologie als een zilveren kogel is gevaarlijk, vooral in combinatie met laxe beveiligingspraktijken. Onze enquête toonde aan dat 48% van de gebruikers wachtwoorden opnieuw gebruikt over meerdere accounts, en 59% ze direct opslaat in hun webbrowsers, wat een primaire doelwit vormt voor aanvallers. 

Infostealers groeien op Macs, en hoe mensen met hun wachtwoorden omgaan, kan bepalen of de schade klein blijft of eindigt in een totale accountovername.

— Kseniia Yamburh, Malware Research Engineer bij MacPaw's Moonlock Lab Waarom dit telt De verschuiving in perceptie onder Mac-gebruikers is een cruciale stap voorwaarts. Erkenning dat geen enkel systeem onoverwinnelijk is is de eerste verdedigingslijn. Echter, bewustzijn alleen is niet genoeg. De bevindingen van de Moonlock Mac Security Survey 2025 benadrukken dat de volgende stap de kloof tussen perceptie en actie overbruggt. Het betekent verder gaan dan een over-afhankelijkheid van software en het opbouwen van sterkere, meer consistente beveiligingsgewoonten, vooral rond wachtwoordbeheer. En in een tijd waarin AI het spel snel verandert, is het belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven en vertrouwde begeleiding te zoeken.Het fort is misschien een mythe geweest, maar een veilige Mac is het niet.