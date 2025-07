De toekomst van SMB-financiering bouwen met AI: een gesprek met Andrii Davydchuk

Aangezien real-time analytics, AI-integratie en platformarchitectuur zich snel ontwikkelen, zijn ook de mogelijkheden voor het transformeren van de financiën van kleine bedrijven in de voorhoede van deze verschuiving Andrii Davydchuk, CTO, systeemarchitect en productvisionair achter platforms zoals upSWOT en Graphio.ai - oplossingen die nu de manier vormen waarop hele industrieën risico, kredietverlening en uitvoering benaderen.

We spraken met Davydchuk om te begrijpen hoe zijn ideeën en engineeringfilosofie de toekomst van SMB-infrastructuur in de VS en wereldwijd beïnvloeden.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“Er zijn meer dan 33 miljoen kleine bedrijven in de VS, maar tot 80% van de leningaanvragen worden afgewezen of vastzitten in een lange handmatige beoordeling. dat is een systemische mislukking. Traditionele onderaannemingsmodellen zijn nooit ontworpen voor het tempo en de complexiteit van de echte economie van vandaag.

So you built that infrastructure — tell us how.

In 2019 co-oprichter Davydchuk upSWOT en nam de rol van CTO en leidinggevende architect. Zijn doel was gedurfd: om financiële instellingen in staat te stellen slimmere, snellere beslissingen te nemen met behulp van real-time gegevens van meer dan 200 SaaS-platforms kleine bedrijven al gebruiken - van QuickBooks en Stripe tot Salesforce en Shopify.

Dankzij een strategische Samenwerking met Alkami Technology , een van de toonaangevende Amerikaanse aanbieders van digitale bankieren, werd upSWOT beschikbaar voor meer dan 350 banken en kredietverenigingen in het hele land.

“Mijn aanpak was eenvoudig maar niet triviaal: bouw een modulaire, veilige, zelfschalende architectuur waar ontwikkelaars zich geen zorgen hoeven te maken over de pijpleiding – alleen de integratie.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk deelt reële getallen:

Leningbeslissingstijden gedaald van 7-10 dagen naar slechts 3-6 uur

De goedkeuringspercentages verbeterden met 25 tot 40 procent

Banken krijgen zichtbaarheid in live financiën in plaats van kwartaalcijfers

“We gaven banken de mogelijkheid om te handelen, niet te wachten, en we gaven ondernemers wat ze tientallen jaren ontbraken: zichtbaarheid, controle en een eerlijker pad naar kapitaal,” legt hij uit.

“upSWOT is niet alleen analytisch, het is een bedieningspaneel voor het hele bedrijf.”

Maar de resultaten alleen vertellen niet het hele verhaal.WaaromHet werkte - en wat het schaalbaar, veerkrachtig en aanpasbaar maakte - we moeten dieper kijken naar de systeemarchitectuur, de data-ontwerpfilosofie en hoe AI en operationele intelligentie samenkwamen om die resultaten mogelijk te maken.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"Laten we beginnen met dit: kleine bedrijven lopen in realtime - maar de meeste financiële systemen die ze evalueren, werken nog steeds zoals het is in 1995.

Toen we upSWOT lanceerden, was onze missie niet alleen om een scoring-instrument te creëren.We wilden de data-infrastructuur van SMB finance vanaf de grond opbouwen - zodat beslissingen niet gebaseerd waren op aannames of achterstandsindicatoren, maar op live operationele waarheid.

Door te integreren met meer dan 200 SaaS-systemen die SMB's daadwerkelijk gebruiken - van QuickBooks tot Stripe tot Salesforce - hebben we banken in staat gesteld te zien hoe een bedrijf nu daadwerkelijk functioneert.

"Wat AI in dat systeem bracht, was duidelijkheid: risicoprognose, gedragspatronen en preventieve aanbevelingen - niet als statische output, maar als levende inzichten die evolueren met het bedrijf."

Maar hier is de vangst: AI zonder operationele context is lawaai.Operationele intelligentie- een reeks real-time mechanismen die niet alleen het 'wat' begrijpen, maar ook het 'waarom' en 'wat er daarna moet gebeuren'.

Het gaat niet om het zien dat de kasstroom daalt - het gaat erom te weten of dit te wijten is aan seizoensgebondenheid, een niet-gefactureerde factuur of een mislukte marketingcampagne.En dan de juiste waarschuwing, op het juiste moment, in het juiste kanaal - of het nu een bankier, een CFO of een oprichter op hun telefoon is.

"Het was een paradigmaverschuiving en het werkte - banken begonnen leningen 5x sneller te goedkeuren, met 25-40% betere nauwkeurigheid. kleine en middelgrote ondernemingen begonnen proactief te navigeren, niet reactief.

We geven oprichters, exploitanten en teamleiders zichtbaarheid over hoe strategie breekt tijdens uitvoering: waar processen de focus verliezen, waar misalignment vormt en waar stille wrijving groei stopt.

"Het is alsof je je bedrijf je eigen autopilotdiagnostiek geeft - niet om menselijk leiderschap te vervangen, maar om het te verbeteren met nauwkeurige signalen die je anders niet zou zien."

Op het kruispunt van AI en operationele intelligentie is iets groter dan software - een nieuw operationeel model voor kleine en middelgrote ondernemingen. een die uiteindelijk weerspiegelt hoe ze werkelijk leven, bouwen, vechten, aanpassen - en winnen.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Toen Rusland in februari 2022 zijn volledige invasie van Oekraïne lanceerde, stond de belangrijkste ontwikkelingshub van upSWOT nog steeds in Kiev en leverde actief productdemo's aan Amerikaanse financiële instellingen.

“We hebben niet gereageerd – we hadden het voorspeld.Twee weken voor de invasie, heb ik de oproep gedaan om te beginnen met het verplaatsen van het team.We vertrokken voordat de eerste raketten vlogen,” herinnert Davydchuk.

Zijn vooruitzichten waren niet alleen technisch - het was operationeel en humanitair. hij had een volledig continuïteitsplan vooraf ontworpen, inclusief spiegelende infrastructuur, internationale back-ups, ondertekende herplaatsingsovereenkomsten, beveiligde logistiek van huisvesting en apparatuur en gestructureerde communicatieprotocollen.

Deze uitzonderlijke veerkracht werd erkend doorDe Wall Street JournalIn zijn artikel "Oekraïense techbedrijven zoeken stabiliteit buiten het land" , waar de verhuizing van upSWOT werd benadrukt als een voorbeeld van proactief leiderschap in geopolitieke crises.

“Goede systemen overleven niet alleen chaos – ze absorberen het en blijven doorgaan.

Deze aflevering werd een krachtige real-world validatie van zijn overtuiging dat architectuur niet alleen over code gaat - het gaat om mensen, voorspelbaarheid en ontwerpen voor het ondenkbare.

After the acquisition — why not retire?

In het jaar 2024, UpSWOT wordt overgenomen door UPTIQ.AI In plaats van eenvoudig geïntegreerd te zijn, werd Davydchuk's platform een logische aanvulling op UPTIQ's vlaggenschipproduct, AI Workbench.

“Er is geen intelligente AI zonder hoogwaardige, gestructureerde gegevens. dat is wat we aan de tafel brachten – real-time inzichten uit de kern van SMB-operaties.

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchuk’s nieuwe onderneming, Graphio.ai, neemt het real-time analytisch model en past het intern toe – niet op klanten, maar op de uitvoeringsschaal van de bedrijven zelf.

"Ieder bedrijf is vandaag de dag digitaal, maar de meesten weten niet wat er werkelijk gebeurt in hun eigen workflows", zegt hij. "Graphio.ai verbindt zich met tools zoals Jira, GitHub en Slack, en oppervlakken waar uitvoering wegdrijft van strategie - voordat het de nummers beïnvloedt."

Het systeem volgt niet alleen; het beveelt corrigerende acties in real time aan.

What’s the end goal?

“Ik wil systemen bouwen die moderne bedrijven echt beheersbaar maken – niet alleen door instinct, maar door signaal.

“Als upSWOT de brug was tussen banken en bedrijven, is Graphio.ai de cockpit binnen het bedrijf zelf.”

Je platforms zijn blauwdrukken geworden – wat maakt je aanpak anders?

“Ik bouw platforms die schaalbaar zijn, die de oorlog overleven en die waarde leveren op dag één en jaar vijf.

“Je kunt de architectuur niet vervalsen.Wanneer je systeem miljoenen dagelijkse beslissingen maakt, werkt het of niet.

Andrii Davydchuk is meer dan een CTO – hij is een systeemarchitect wiens platforms duizenden bedrijven elke dag helpen snellere, slimmere beslissingen te nemen.

