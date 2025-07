Construir el futuro de la financiación de las pymes con IA: una conversación con Andrii Davydchuk

A medida que el análisis en tiempo real, la integración de la IA y la arquitectura de la plataforma evolucionan rápidamente, las posibilidades de transformar las finanzas de las pequeñas empresas también lo hacen.En la vanguardia de este cambio está Andrii Davydchuk, CTO, arquitecto de sistemas y visionario del producto detrás de plataformas como upSWOT y Graphio.ai – soluciones que ahora forman la forma en que las industrias enteras abordan el riesgo, el préstamo y la ejecución.

Hemos hablado con Davydchuk para comprender cómo sus ideas y su filosofía de ingeniería están influyendo en el futuro de la infraestructura de SMB en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“Hay más de 33 millones de pequeñas empresas en los Estados Unidos, pero hasta el 80% de las solicitudes de préstamos son rechazadas o atrapadas en una larga revisión manual.Este es un fracaso sistémico.Los modelos tradicionales de subsidio nunca fueron diseñados para el ritmo y la complejidad de la economía real de hoy.Teníamos que crear una infraestructura que refleje cómo operan las empresas hoy en día: conectadas, rápidas y siempre en evolución”.

So you built that infrastructure — tell us how.

En 2019, Davydchuk cofundó upSWOT y asumió el papel de CTO y arquitecto principal. Su objetivo era audaz: permitir a las instituciones financieras tomar decisiones más inteligentes y más rápidas utilizando datos en tiempo real de más de 200 plataformas SaaS que las pequeñas empresas ya utilizan – desde QuickBooks y Stripe hasta Salesforce y Shopify.

Gracias a una estrategia partnership with Alkami Technology , uno de los principales proveedores de banca digital de Estados Unidos, upSWOT se hizo disponible para más de 350 bancos y sindicatos de crédito en todo el país.

“Mi enfoque fue simple pero no trivial: construir una arquitectura modular, segura y autosuficiente en la que los desarrolladores no tengan que preocuparse por el gasoducto, sólo por la integración.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk comparte los números reales:

Los tiempos de decisión de préstamos se redujeron de 7-10 días a sólo 3-6 horas

Las tasas de aprobación mejoraron en un 25-40%

Los bancos ganaron visibilidad en las finanzas en lugar de los estados financieros trimestrales

“Damos a los bancos la capacidad de actuar, no de esperar, y damos a los empresarios lo que les faltaba durante décadas: visibilidad, control y un camino más justo hacia el capital”, explica.

“upSWOT no es solo analítica, es un panel de control para todo el negocio”.

Pero los resultados por sí solos no cuentan la historia entera.por quéEsto funcionó, y lo que lo hizo escalable, resiliente y adaptable, necesitamos mirar más profundamente en la arquitectura del sistema, la filosofía de diseño de datos, y cómo la IA y la inteligencia operativa se unieron para hacer que esos resultados fueran posibles.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"Dejé que empiece con esto: las pequeñas empresas se ejecutan en tiempo real - pero la mayoría de los sistemas financieros que los evalúan todavía funcionan como en 1995.

Cuando lanzamos upSWOT, nuestra misión no era simplemente crear una herramienta de puntuación.Queríamos reconstruir la infraestructura de datos de financiación de pymes desde el principio - para que las decisiones no se basaran en suposiciones o indicadores de retraso, sino en la verdad operativa en vivo.

Mediante la integración con más de 200 sistemas SaaS que utilizan las pymes, desde QuickBooks hasta Stripe hasta Salesforce, permitimos a los bancos ver cómo funciona realmente un negocio en este momento.

“Lo que la IA trajo a ese sistema fue la claridad: la predicción de riesgos, el patrón de comportamiento y las recomendaciones preventivas, no como salida estática, sino como insights vivos que evolucionan con el negocio”.

Pero aquí está la captura: la IA sin contexto operativo es ruido.Inteligencia Operativa- un conjunto de mecanismos en tiempo real que entienden no sólo el "qué", sino el "por qué" y "qué hacer a continuación".

No se trata de ver que el flujo de efectivo está bajando, se trata de saber si esto se debe a la estacionalidad, a una factura no facturada o a una campaña de marketing fallida.Y luego desencadenando la alerta correcta, en el momento correcto, en el canal correcto, ya sea un banquero, un CFO o un fundador en su teléfono.

"Este no fue un buen cambio de paradigma. Y funcionó: los bancos comenzaron a aprobar préstamos 5 veces más rápido, con una precisión del 25-40% mejor. Las pymes comenzaron a navegar de forma proactiva, no reactiva. Nos mudamos de préstamos basados en historial de crédito a préstamos basados en telemetría comportamental".

Ahora, con Graphio.ai, estoy aplicando los mismos principios, pero dentro de la empresa.Estamos dando visibilidad a los fundadores, operadores y equipos sobre cómo la estrategia se desintegra durante la ejecución: dónde los procesos pierden el enfoque, dónde se forman los desequilibrios y dónde la fricción silenciosa detiene el crecimiento.

“Es como darle a su empresa su propio diagnóstico de autopiloto, no para reemplazar el liderazgo humano, sino para aumentarlo con señales de precisión que de otro modo no verían”.

En la intersección de la IA y la inteligencia operativa hay algo más grande que el software: un nuevo modelo operativo para las PYME, que finalmente refleja cómo realmente viven, construyen, luchan, se adaptan y ganan.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el principal centro de desarrollo de upSWOT todavía estaba ubicado en Kiev, entregando activamente demostraciones de productos a las instituciones financieras estadounidenses. pero Andrii Davydchuk, como CTO, cofundador y arquitecto jefe, no esperó a las primeras explosiones - actuó a las primeras señales.

"No reaccionamos - anticipamos. dos semanas antes de la invasión, hice la llamada para comenzar a desplazar al equipo.

Su visión no era sólo técnica, era operativa y humanitaria. había pre-diseñado un plan de continuidad completo, incluyendo infraestructuras mirradas, copias de seguridad internacionales, acuerdos de reubicación firmados, logística de viviendas y equipos seguros y protocolos de comunicación estructurados.Esta preparación aseguró que no se retrasara un solo lanzamiento y que los clientes nunca experimentaran una interrupción, incluso cuando la guerra inundó el país.

Esta extraordinaria resiliencia fue reconocida porEl Wall Street JournalEn su artículo "Las empresas tecnológicas de Ucrania buscan estabilidad fuera del país" , donde el traslado de upSWOT fue destacado como un ejemplo de liderazgo proactivo durante la crisis geopolítica.

“Los buenos sistemas no solo sobreviven al caos, sino que lo absorben y continúan funcionando”, dice Davydchuk.

Este episodio se convirtió en una poderosa validación en el mundo real de su creencia de que la arquitectura no se trata sólo de código: se trata de personas, predictibilidad y diseño para lo impensable.

After the acquisition — why not retire?

En 2024, UpSWOT fue adquirida por UPTIQ.AI En lugar de ser simplemente integrada, la plataforma de Davydchuk se convirtió en un complemento lógico al producto líder de UPTIQ, AI Workbench.

“No hay IA inteligente sin datos estructurados de alta calidad.Eso es lo que llevamos a la mesa: insights en tiempo real desde el núcleo de las operaciones de SMB. AI Workbench necesitaba combustible, y upSWOT se convirtió en ese motor de datos crítico”.

What is Graphio.ai and why is it different?

La nueva empresa de Davydchuk, Graphio.ai, toma el modelo de análisis en tiempo real y lo aplica internamente, no a los clientes, sino a la capa de ejecución de las propias empresas.

“Cada empresa hoy en día es digital, pero la mayoría no sabe lo que realmente está sucediendo dentro de sus propios flujos de trabajo”, dice. “Graphio.ai se conecta a herramientas como Jira, GitHub y Slack, y superficies donde la ejecución se está alejando de la estrategia – antes de que afecte a los números”.

El sistema no solo rastrea; recomienda la acción correctiva en tiempo real.Los primeros adoptantes incluyen empresas de tecnología estadounidenses en rápida escala.

What’s the end goal?

“Quiero construir sistemas que hagan que las empresas modernas sean verdaderamente gestionables, no sólo por instinto, sino por señal.

“Si upSWOT era el puente entre los bancos y las empresas, Graphio.ai es el cockpit dentro del propio negocio”.

Sus plataformas se han convertido en blueprints - ¿qué hace que su enfoque sea diferente?

“Yo construyo plataformas que escalen, que sobreviven a la guerra, y que aportan valor en el primer día y el quinto año.

“No se puede falsificar la arquitectura.Cuando tu sistema toma millones de decisiones diarias, o funciona o no funciona.

Andrii Davydchuk es más que un CTO: es un arquitecto de sistemas cuyas plataformas ayudan a miles de empresas a tomar decisiones más rápidas y inteligentes cada día.Su visión ha reformulado la forma en que los datos se utilizan en el préstamo para pequeñas y medianas empresas, y ahora, en la ejecución operativa.

Esta historia fue escrita bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

