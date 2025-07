ការបង្កើតអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន អតិថិជន

ក្នុងនាមជាការដំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការវិញ្ញាបនប័ត្រអ៊ីនធឺណិត, ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ AI និងអគារប្លាស្ទិចក៏ដូច្នេះអាចធ្វើបានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មតូច។ នៅលើកដំបូងនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺ Andrii Davydchuk, CTO ដែលជាអគារប្រព័ន្ធនិងអ្នកគាំទ្រផលិតផលបន្ទាប់ពីប្លាស្ទិចដូចជា upSWOT និង Graphio.ai—ដំណោះស្រាយដែលឥឡូវនេះបង្កើតរបៀបដែលឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដំណើរការវិញ្ញាបនប័ត្រ, ការទូទាត់និងការអនុវត្ត។

យើងបានសរសេរជាមួយ Davydchuk ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលគំនិតនិងគំនិតវិស្វកម្មរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈ SMB នៅអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោក។

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“មានជាង 33 លានសហគ្រាសតូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរហូតដល់ទៅ 80% នៃការទូទាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ឬត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរចនាពេលវេលា។ វាគឺជាការបញ្ហានៃប្រព័ន្ធ។ ម៉ូដែលអនុម័តធម្មតាមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ល្បឿននិងភាពងាយស្រួលនៃអាជីវកម្មពិតប្រាកដរបស់ថ្ងៃនេះ។ យើងគួរឱ្យបង្កើតវិជ្ជាជីវៈដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលសហគ្រាសធ្វើការនៅថ្ងៃនេះ - ការរួមបញ្ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងងាយស្រួល។”

So you built that infrastructure — tell us how.

ក្នុងឆ្នាំ 2019 លោក Davydchuk បានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន upSWOT ហើយបានទទួលស្គាល់ roles នៃ CTO និងអ្នករចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់។ គោលបំណងរបស់គាត់គឺជាការរឹងមាំ: ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើតេស្តល្អប្រសើរជាងមុនដោយប្រើទិន្នន័យក្នុងអំឡុងពេលដែលមានទិន្នន័យពី 200+ ប្លាស្ទិច SaaS ដែលសហគ្រាសតូចបានប្រើនៅពេលនេះ - ពី QuickBooks និង Stripe ទៅ Salesforce និង Shopify ។

ដោយសារតែគោលបំណង ការរួមបញ្ចូលជាមួយ Alkami Technology អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យ

"ការដំណើរការរបស់ខ្ញុំគឺមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រយោជន៍: បានបង្កើតអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអាចកើនឡើងដោយខ្លួនឯងដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មិនចាំបាច់សួរអំពីបំពង់បំពង់ - គ្រាន់តែការរួមបញ្ចូល។ លទ្ធផល? ប្រព័ន្ធដែលបានកើនឡើងពី 15 ទៅជាង 200 ការរួមបញ្ចូលក្នុងរយៈពេល 2.5 ឆ្នាំ។ "

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk បានផ្លាស់ប្តូរទំហំពិតប្រាកដ:

ការកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយគណនីពី 7-10 ថ្ងៃទៅ 3-6 ម៉ោង

លក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតបានកើនឡើង 25-40% ។

កុំព្យូទ័របានទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ជាច្រើនដោយផ្អែកលើគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនានិងគណនាន។

«យើងបានផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនូវអ្វីដែលពួកគេមិនចាំបាច់ក្នុងរយៈពេលប្រវែងនេះ: ការមើលឃើញ, ការត្រួតពិនិត្យ, និងវិធីសាស្រ្តល្អឥតគិតថ្លៃទៅមជ្ឈមណ្ឌល»។ លោកបានបង្ហាញ។

“upSWOT មិនមែនគ្រាន់តែជាការវិញ្ញាបនប័ត្រទេ – វាគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្មទាំងអស់។”

ប៉ុន្តែផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះមិនបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងអស់។ ដើម្បីយល់ដឹងហេតុអ្វីវាបានធ្វើការ - និងអ្វីដែលធ្វើឱ្យវាបានកម្រិតខ្ពស់, សមត្ថភាពនិងអាចដំឡើង - យើងត្រូវតែមើលបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ, ការរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ, និងរបៀបដែល AI និងកម្មវិធីសាស្រ្តបានរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលនេះអាចធ្វើបាន។

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"គួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនេះ: ឧស្សាហកម្មតូចធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ - ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលត្រួតពិនិត្យពួកគេនៅតែធ្វើដំណើរដូចជាវាជា 1995 ។ ពួកគេគិតថាការធ្វើដំណើរឯកសារ, ការបង្ហាញស្ថានភាព, និងសកម្មភាពសកម្មភាពប្រចាំបី។ នេះមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះ - វាគឺជាការធន់ទ្រាំ។"

នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើម upSWOT យើងមិនមែនជាគោលបំណងរបស់យើងដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍កំណត់កំណត់កំណត់។ យើងចង់រចនាបណ្តាញទិន្នន័យនៃការហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនចាប់ពីមូលដ្ឋាន - ដូច្នេះការដោះស្រាយមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគោលបំណងឬឧបករណ៍កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់។

ដោយការរួមបញ្ចូលជាមួយ 200+ ប្រព័ន្ធ SaaS ដែលក្រុមហ៊ុន SMB មានប្រសិទ្ធិភាពប្រើ - ពី QuickBooks ទៅ Stripe ទៅ Salesforce - យើងបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមើលឃើញរបៀបដែលអាជីវកម្មមានប្រសិទ្ធិភាពឥឡូវនេះទេ។ មិនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយទេ។ មិនក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយទេ។ ថ្ងៃនេះ។ ម៉ោងតាមរយៈពេលវេលា។

"អ្វីដែល AI បាននាំចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះគឺជាភាពច្បាស់លាស់: ការអនុម័តសុវត្ថិភាព, ការរចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពនិងការផ្តល់អនុសាសន៍ជាមុន - មិនជាការផលិតធម្មតាទេប៉ុន្តែជាការយល់ដឹងដែលមានជីវិតដែលអភិវឌ្ឍជាមួយអាជីវកម្ម។"

ប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាការកាត់បន្ថយ: AI ដោយគ្មានកញ្ចប់ប្រតិបត្តិការគឺជាការសាកល្បង។ ដូច្នេះយើងបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាសកម្មភាព Intelligence— ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពេលវេលាពិតប្រាកដដែលមិនគួរតែដឹងអំពីអ្វីទេប៉ុន្តែអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ហើយអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។

វាគឺជាអំពីការមើលឃើញថាមពលប្រាក់បានកាត់បន្ថយ - វាគឺជាអំពីការដឹងថានៅពេលវេលាថាមពលនេះគឺជាសារធាតុនៃការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការក

«វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគំនិត។ ហើយវាគឺជាការធ្វើប្រសើរឡើង - កុំព្យូទ័របានចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការគណនានៃការ

ឥឡូវនេះ, ជាមួយ Graphio.ai, ខ្ញុំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដូចគ្នា - ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកបង្កើត, អ្នកប្រតិបត្តិការ, និងក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយនៅពេលដំណើរការ: នៅពេលដែលដំណើរការកាត់បន្ថយគោលនយោបាយ, នៅពេលដែលការបាត់បន្ថយគោលនយោបាយបានបង្កើតឡើងនិងនៅពេលដែលការបាត់បន្ថយគោលនយោបាយបានកាត់បន្ថយការអភិវឌ្ឍ។

"វាគឺជាការផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនូវការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួន - មិនជាការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនវាដោយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ៊ីនធឺណិត។"

នៅលើការចែកចាយនៃការអេឡិចត្រូនិកនិងអេឡិចត្រូនិកប្រតិបត្តិការគឺជាអ្វីដែលមានច្រើនជាងកម្មវិធី - ម៉ូដែលប្រតិបត្តិការថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SMBs ។ មួយដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេពិតប្រាកដមានជីវិតរចនាសម្ព័ន្ធការសាកល្បងការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរ - និងឈ្នះ។

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

នៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមការអប់រំពេញលេញរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 ការអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រំអប់រ

«យើងមិនបានប៉ះពាល់ទេ - យើងបានចាប់ផ្តើម។ សប្តាហ៍ពីរមុនពេលការដោះស្រាយនេះខ្ញុំបានប្រកាសដើម្បីចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរក្រុម។ យើងបានដោះស្រាយមុនពេលដែលគំរូដំបូងបានដោះស្រាយ។» Davydchuk បាននិយាយថា។

គំនិតរបស់គាត់គឺមិនត្រឹមតែបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ—វាជាការប្រតិបត្តិការនិងសុខភាព។ គាត់បានរចនាឡើងរចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិជ្ជាជីវៈអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់

ការធ្វើតេស្តដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសៀវភៅ The Wall Street Journalក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ "Ukraine’s Tech Companies Seek Stability Outside the Country" នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូររបស់ upSWOT ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧទាហរណ៍នៃការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងពេលអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេល។

“ប្រព័ន្ធល្អមិនមែនគ្រាន់តែជំងឺខ្សាច់ – ពួកគេបានរក្សាទុកវានិងរក្សាទុកវា។ វាជាអ្វីដែលយើងបានរចនាឡើង,” Davydchuk បាននិយាយ។

អេក្រង់ឌីជីថលនេះបានក្លាយជាការត្រួតពិនិត្យពិតប្រាកដរបស់គាត់ថាអេក្រង់ឌីជីថលមិនគឺគ្រាន់តែអំពីកូដ - វាគឺអំពីមនុស្ស, ការរចនានិងការរចនាសម្រាប់ការមិនគិតថ្លៃ។

After the acquisition — why not retire?

ក្នុងឆ្នាំ 2024 UpSWOT ត្រូវបានទិញដោយ UPTIQ.AI ប្លាស្ទិចរបស់ Davydchuk មិនមែនជាការរួមបញ្ចូលប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះបានក្លាយជាការបន្ថែមច្បាស់លាស់សម្រាប់ផលិតផលកំពូលរបស់ UPTIQ, AI Workbench ។

“មិនមែនមាន AI អេឡិចត្រូនិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយទិន្នន័យរចនាសម្ព័ន្ធ។ នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបាននាំមកដល់ថ្នាំនេះ - ពិន្ទុពេលវេលាពិតប្រាកដពីមូលដ្ឋាននៃប្រតិបត្តិការ SMB ។ AI Workbench បានត្រូវការថាមពលហើយ upSWOT បានក្លាយជាម៉ាស៊ីនទិន្នន័យសំខាន់។”

What is Graphio.ai and why is it different?

ក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ Davydchuk, Graphio.ai, អនុវត្តគំរូវិញ្ញាបនប័ត្រពេលវេលាពិតប្រាកដនិងអនុវត្តវាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត - មិនទៅដល់អតិថិជនទេប៉ុន្តែទៅនឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។

«ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះគឺជាឌីជីថលប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនដឹងពីអ្វីដែលពិតប្រាកដកំពុងធ្វើនៅក្នុងដំណើរការការងាររបស់ពួកគេ» លោកបាននិយាយ។ «Graphio.ai បានបណ្តាញជាមួយឧបករណ៍ដូចជា Jira, GitHub, និង Slack និងផ្ទៃដែលការអនុវត្តត្រូវបានបាត់បង់ពីគោលបំណង - មុនពេលដែលវាមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ចំនួន។»

ប្រព័ន្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែរក្សាទុកទេ។ វាគឺជាការផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការដោះស្រាយដោះស្រាយនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ។ អ្នកដោះស្រាយដំបូងរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកដែលមានកម្រិតខ្ពស់។

What’s the end goal?

“ខ្ញុំចង់បង្កើតប្រព័ន្ធដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរចនាម៉ូឌុលពិតប្រាកដអាចគ្រប់គ្រងបាន - មិនគ្រាន់តែដោយគំនិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយគំនិត។ ការគ្រប់គ្រងគួរតែមានច្រើនជាងឧបករណ៍ទិន្នន័យ។ ពួកគេត្រូវបំពង់។”

"ប្រសិនបើ upSWOT គឺជាកញ្ចក់រវាងធនាគារនិងអាជីវកម្ម, Graphio.ai គឺជាកញ្ចក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។"

ប្លាស្ទិចរបស់អ្នកបានក្លាយជាគំនិតច្នៃប្រឌិត - អ្វីដែលធ្វើឱ្យវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកផ្សេងទៀត?

«ខ្ញុំមិនបានបង្កើតលក្ខណៈពិសេស។ ខ្ញុំបានបង្កើតលក្ខណៈពិសេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយអាចជឿទុកចិត្តបានហើយដែលផ្តល់នូវតម្លៃនៅថ្ងៃដំបូងនិងឆ្នាំបី។ គំនិតនេះ - ឧបករណ៍ជាលើកដំបូងនិងគំនិតជាលើកដំបូង - គឺជាអ្វីដែលកំណត់ការងាររបស់ខ្ញុំ»។

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយប្រចាំថ្ងៃ, វាត្រូវបានធ្វើការឬវាត្រូវបានមិនធ្វើការ។ ការសម្ពាធនេះបង្កើតភាពច្បាស់លាស់។

លោក Andrii Davydchuk គឺជាច្រើនជាងជា CTO - លោកជាអ្នករចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដែលប្លាស្ទិចរបស់គាត់ជួយក្រុមហ៊ុនរាប់រយនាក់ធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រសិនបើមានគុណភាពច្នៃប្រឌិតប្រចាំថ្ងៃ។ គំនិតរបស់គាត់បានបង្ហាញពីរបៀបដែលទិន្នន័យត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការទូទាត់ SMB និងឥឡូវនេះនៅក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ។ ការធ្វើការរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិតដែលគួរតែគួរតែគិតនៅអំឡុងពេលអំឡុងពេលនេះ។

សៀវភៅនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ HackerNoon's Business Blogging Program ។

