Waarom goed zijn in geld verdienen je armer kan maken

Werk, vaardigheden en systemen

Onthoud deze gedachte. Het is belangrijk

Uw eerste $1.000 ontvangt u van uw werk.

Uw eerste $ 100.000 is afkomstig van vaardigheden.

Uw eerste $ 1.000.000 komt uit systemen.

Gisteren zat ik in een veel te duur koffiehuisje in Manhattan en keek naar twee ondernemers die totaal verschillende gesprekken voerden over geld.





De eerste man is trots. Hij vertelt zijn vriend hoe hij eindelijk $ 300 per uur aan consulting verdiende. Hij straalt. En kijk, dat mag ook wel — dat is geen klein bedrag.





De tweede man, drie tafels verderop, maakt zich zorgen. Hij vertelt zijn partner dat hun geautomatiseerde cursusplatform "slechts" $ 300.000 opleverde vorige maand, terwijl ze beiden op vakantie waren in Griekenland.





Zelfde koffieshop. Zelfde tijd. Twee totaal verschillende universums.





En toen drong het tot me door: we hebben het hier niet alleen over verschillende inkomensniveaus. We hebben het over compleet andere fysica van rijkdom.

Dit is nou precies wat niemand je vertelt over rijkdom: het bestaat in drie verschillende vormen.





Net zoals materie vast, vloeibaar of gasvormig kan zijn, komt geld voort uit werk, vaardigheden of systemen (ja, we gaan terug naar de wetenschapsles in klas 7).





De tragedie? De meeste mensen brengen hun hele leven door met het proberen om de verkeerde staat te optimaliseren.





Denk er eens over na: de eerste persoon moet meer tijd verhandelen om meer geld te verdienen. Hij zit vast in de vaste toestand — de directe uitwisseling van tijd voor geld. Beter uurtarief? Zeker. Maar nog steeds vastgeketend aan de klok.





De tweede man? Zijn systeem werkt, of hij nu espresso drinkt in Manhattan of tzatziki op Mykonos. Hij opereert in een compleet andere fase van rijkdom.





Maar dit is nou juist het deel waar ik 's nachts wakker van lig: als je beter wordt in het verdienen van geld via werk, wordt het juist moeilijker om welvaart op te bouwen via systemen.





Het is als drijfzand. Hoe beter je wordt in het ruilen van tijd voor geld, hoe dieper je in dat paradigma zinkt. De gouden handboeien worden strakker. De vereiste ontsnappingssnelheid wordt hoger.





Ik wil je een vraag stellen: wanneer heb jij voor het laatst geld verdiend terwijl je telefoon uitstond?





Want dat is het verschil tussen goed zijn in geld verdienen en goed zijn in het opbouwen van rijkdom. De ene vereist je aanwezigheid. De andere vereist je afwezigheid.





In de komende minuten zal ik het volgende uitleggen:

Waarom het traditionele advies over "vraag wat je waard bent" je juist arm houdt

De verborgen valkuil van op vaardigheden gebaseerd inkomen waar niemand over praat

De tegenintuïtieve reden waarom generalisten vaak betere vermogenssystemen bouwen dan experts





Maar eerst moet u iets heel belangrijks begrijpen: het pad naar uw eerste $ 1.000 zal het pad naar uw eerste miljoen dwarsbomen als u dat toelaat.





Laten we beginnen met te begrijpen waarom het verdienen van meer geld de grootste hindernis kan zijn voor het opbouwen van echte rijkdom...

De drie energietoestanden van geld

Ik wil graag iets met jullie delen wat mij bij elk boek over vermogensopbouw dat ik heb gelezen, dwarszit.





Ze behandelen geld allemaal alsof het één ding is. Alsof water gewoon water is.





Maar zo werkt de natuurkunde niet. En zo werkt rijkdom al helemaal niet.





Water verandert compleet wanneer het overgaat van ijs naar vloeistof naar damp. Zelfde molecuul, compleet andere eigenschappen.





Geld werkt op dezelfde manier. En deze toestandsveranderingen begrijpen? Dat is de sleutel om te ontsnappen aan de zwaartekracht van het ruilen van tijd voor dollars.





Laten we het eens nader bekijken:





Toestand één: De vaste toestand (arbeid)





Dit is waar de meeste mensen leven. Het is de directe omzetting van tijd in geld.





Je komt opdagen, je krijgt betaald. Je komt niet opdagen, je krijgt niet betaald. Verdubbel de uren, verdubbel het geld.





Eenvoudige fysica. Duidelijke regels. Beperkt potentieel.





Denk aan uurtariefconsulting, salarisbanen, freelancewerk. De rekensom is eenvoudig maar bruut: uw vermogen wordt beperkt door het aantal uren in een dag.





Toestand twee: De vloeibare toestand (vaardigheid)





Hier wordt het interessant. In de vloeibare toestand handel je niet alleen in tijd — je handelt in expertise.





De regels veranderen:

Waarde is niet direct aan tijd gebonden

Resultaten zijn belangrijker dan uren

Inkomsten worden vloeiender en flexibeler





Dit zijn uw high-end consultants, gespecialiseerde advocaten en deskundige chirurgen. Ze verdienen meer in een uur dan de meesten in een week.





Maar hier is de valkuil waar niemand het over heeft: liquide zijn is niet hetzelfde als vrij zijn.





Je bent nog steeds de bottleneck. Je bent nog steeds het product. Je hebt alleen je uurtarief verhoogd.





Toestand drie: de gasvormige toestand (systemen)





Dit is waar rijkdom geheel nieuwe eigenschappen aanneemt. Zoals gas elke container vult, kan systeemgebaseerde rijkdom oneindig uitbreiden.





De natuurkunde is hier totaal anders:

Inkomen is losgekoppeld van de tijd

Groei vindt plaats terwijl je slaapt

Waardeschalen zonder uw directe input





Denk aan softwarebedrijven, contentplatforms, geautomatiseerde bedrijven. De rijkdom blijft groeien, lang nadat je gestopt bent met werken.





Maar dit is wat mij fascineert aan deze staten:





De vaardigheden die je in de ene staat succesvol maken, belemmeren je vaak in de volgende staat.





Een geweldige werker zijn kan je een verschrikkelijke systeembouwer maken. Een briljante specialist zijn kan je blind maken voor het benutten van kansen. Te goed zijn in het verdienen van geld kan je ervan weerhouden om rijkdom op te bouwen.





Ik zie dit de hele tijd bij de oprichters waar ik mee werk. Degenen die $ 50.000/maand verdienen met hun expertise, hebben vaak meer moeite met het bouwen van systemen dan degenen die $ 5.000/maand verdienen.





Waarom?





Omdat ze te veel geïnvesteerd zijn in hun huidige staat. De energie die nodig is om van staat te veranderen voelt te riskant.





Denk er eens over na:





Als water van vast naar vloeibaar verandert, moet het eerst minder stabiel worden. Als vloeistof in gas verandert, moet het eerst chaotischer worden.





Voor uw vermogen gelden dezelfde regels.





Voordat je van werk naar vaardigheid kunt transformeren, moet je stabiliteit loslaten. Voordat je van vaardigheid naar systemen kunt transformeren, moet je chaos omarmen.





Dit brengt ons tot de echte vraag die niemand stelt:





In welke staat verkeert uw vermogen op dit moment? En belangrijker nog: wat weerhoudt u ervan om van staat te veranderen?





Omdat de ongemakkelijke waarheid is dat de weg naar aanzienlijke rijkdom niet draait om harder werken in de huidige situatie.





Het gaat erom dat je de moed hebt om volledig van staat te veranderen.

De paradox van de vooruitgang

Ik wil graag iets delen dat de meeste mensen in hun hoofd halen als ze het voor het eerst horen: beter worden in het verdienen van geld is vaak de reden dat je geen vermogen kunt opbouwen.





Ik weet het. Klinkt gek. Maar blijf bij me, want het begrijpen van deze paradox is misschien wel het belangrijkste financiële inzicht dat je ooit zult hebben.





Stel je een succesvolle advocaat voor die ik ken. Laten we haar Sarah noemen.





Sarah is briljant. Begonnen met $ 200 per uur. Opgewerkt tot $ 1.000 per uur. Rekent nu $ 2.000 per uur voor gespecialiseerd bedrijfswerk.





Indrukwekkend, toch?





Maar dit is de valkuil waar ze in zit: elk uur dat ze besteedt aan het bouwen van een systeem kost haar nu $ 2.000 aan inkomstenverlies.





Hoe beter ze wordt in het uitoefenen van haar beroep, hoe duurder het wordt om iets anders te doen.





Dit is wat ik de succesval noem, en het werkt in drie verwoestende fasen:





Fase 1: De vaardigheidsversnelling

Uw uurwaarde blijft stijgen

Uw expertise wordt specialistischer

Uw inkomen groeit gestaag





Klinkt geweldig, nietwaar? Maar kijk wat er daarna gebeurt.





Fase 2: De Gouden Handboeien

Een hoog inkomen wordt verslavend

Leefstijluitgaven breiden zich uit om te matchen

De opportuniteitskosten van verandering worden pijnlijk





Fase 3: De systeemverlamming

Bouwsystemen voelen 'te duur'

Tijd wordt uw schaarste hulpbron

De kloof tussen inkomen en vermogen wordt groter





Daarom zie je zoveel goedbetaalde professionals die in het geheim blut zijn.





Ze verdienen te veel om te stoppen, maar niet genoeg om echt vrij te zijn.





Denk eens aan de wiskunde:





Als je $ 500 per uur verdient, voelt het alsof je $ 50.000 riskeert als je 100 uur besteedt aan het bouwen van een systeem dat mogelijk kapotgaat.





Als je $ 50 per uur verdient, riskeer je met diezelfde 100 uur slechts $ 5.000.





De mensen die het beste in staat zijn om systemen te bouwen die welvaart genereren, zijn vaak het minst geneigd om dat te proberen.





Maar hier wordt het echt interessant:





De werkelijke tol is niet financieel, maar psychologisch.





Elk jaar dat je beter wordt in het ruilen van tijd voor geld, zul je in feite:

Versterk uw afhankelijkheid van actief inkomen

Het verzwakken van uw systeemdenkende spieren

De sprong naar echte welvaartcreatie nog angstaanjagender maken





Ik zie dit voortdurend bij oprichters.





Mensen die $ 30.000 per maand verdienen als consultant, hebben veel meer moeite met het opzetten van een schaalbaar bedrijf dan mensen die $ 5.000 per maand verdienen met een gewone baan.





Waarom?





Omdat de succesvolle consultant meer te verliezen heeft. Hun identiteit is meer verweven met hun expertise. Hun gouden handboeien zitten strakker.





Wat is de oplossing?





Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar toch is het zo:





ALS HET MOGELIJK IS… U moet beginnen met het bouwen van systemen terwijl uw opportuniteitskosten nog laag zijn.





Voordat je te goed wordt in geld verdienen. Voordat je levensstijl opzwelt. Voordat de gouden handboeien dichtklikken.





Omdat het pad naar rijkdom niet gaat over het beklimmen van de inkomensladder. Het gaat over het bouwen van de lift terwijl je nog op de begane grond staat.





Vraag jezelf af, bouw je systemen die je rijk maken? Of word je gewoon beter in duur zijn?





Omdat de ene leidt tot vrijheid. De andere leidt tot een hele dure val.

De verborgen kosten van vaardigheid

Vorige week zat ik op een etentje tussen twee tech-oprichters.





De een is een briljante ingenieur die 15 jaar lang cloudarchitectuur heeft geleerd. De ander is gestopt met studeren en weet nauwelijks hoe hij moet programmeren.





Raad eens wie een bedrijf van 40 miljoen dollar heeft opgericht?





Dat deed de drop-out.





Niet omdat hij slimmer was. Niet omdat hij harder werkte. Maar omdat zijn gebrek aan expertise juist zijn grootste troef was.





Ik noem dit de vloek van de expert.

De vloek van de expert

Denk aan experts die je kent. Wat hebben ze allemaal gemeen?

Zij zien complexiteit die anderen niet zien

Ze signaleren potentiële problemen direct

Ze weten op welke manieren dingen fout kunnen gaan





Klinkt goed, toch?





Fout.





Want terwijl de expert nauwgezet de perfecte oplossing bedenkt, is de amateur al bezig met het bouwen, lanceren en leren van echte feedback.





Ik noem dit de Vloek van de Expert, en het werkt als volgt:





Hoe meer u weet over uw vakgebied:

Hoe moeilijker het wordt om te vereenvoudigen

Hoe meer je nadenkt over beslissingen

Hoe minder bereid je bent om te experimenteren

Hoe meer je bang bent om het "verkeerd te doen"





Denk je dat ik overdrijf?





Kijk wat er gebeurt als je een ervaren ontwikkelaar en een amateur in dezelfde ruimte zet:





Deskundige: "We moeten rekening houden met schaalbaarheid, beveiligingsprotocollen, database-optimalisatie en een robuuste infrastructuur bouwen..."





Amateur: "Laten we volgende week een basisversie lanceren en kijken of iemand daar zin in heeft."





Drie maanden later:

De expert is nog steeds bezig met het ontwerpen van het perfecte systeem

De amateur krijgt al echte feedback van klanten





Expertise remt je niet alleen af, het maakt je ook blind voor grotere kansen.

De blinde vlek van de specialist





Als je een hamer bent, lijkt alles op een spijker. Als je een expert bent, lijkt elk probleem jouw specifieke expertise nodig te hebben.





Ik zie dit voortdurend gebeuren:

De briljante programmeur probeert alles met code op te lossen

De marketingdeskundige denkt dat elk probleem een marketingprobleem is

De financiële whizzkid reduceert alles tot cijfers





Ondertussen is de generalist vrij om:

Bekijk patronen in verschillende sectoren

Leen oplossingen uit andere vakgebieden

Concentreer je op wat werkelijk de doorslag geeft

De paradox van het opbouwen van rijkdom

Hoe past dit bij ons hoofdidee?





Vermogen opbouwen gaat niet over de beste zijn in wat je doet. Het gaat over het bouwen van systemen die werken, zelfs als je niet op je best bent.





Voorbeeld:

Deskundige schrijver: schrijft perfecte artikelen waar weken over worden gedaan

Systeembouwer: creëert een contentframework dat anderen kunnen gebruiken





De expert speelt een spel van afnemende opbrengsten. De systeembouwer speelt een spel van vermenigvuldiging.





Wat is de oplossing?





Het gaat er niet om dat je minder vaardig wordt. Het gaat erom dat je minder gehecht raakt aan je vaardigheden.





Het nieuwe expertisemodel:

Leer genoeg om gevaarlijk te zijn Bouw systemen terwijl je nog flexibel bent Gebruik expertise om te optimaliseren, niet om te creëren





Want dit is wat niemand je vertelt over hoe je ergens écht goed in kunt worden:





Hoe beter je wordt, hoe moeilijker het wordt om iets te bouwen dat groter is dan jezelf.





Vraag jezelf af: Maakt je expertise je rijk? Of maakt het je alleen maar duur?





Omdat er een wereld van verschil is tussen gewaardeerd worden om wat je weet en waarde creëren zonder dat jij het weet.





Nu u de drie stadia van rijkdom begrijpt en weet waarom expertise een valkuil kan worden, gaan we het hebben over iets dat dit alles met elkaar verbindt:





De verborgen kracht die bepaalt of u vermogen opbouwt of alleen maar inkomen verdient.

Hefboom

Twee schermen, twee totaal verschillende vermogensstrategieën.





Links: De agenda van een consultant. Twee opeenvolgende $1.000/uur calls. Maandenlang volgeboekt.





Rechts: De backend van een Chrome-extensie. Simpele tool, eenmalig gebouwd, die $ 2.000 per dag op de automatische piloot (min of meer) oplevert.





We zien opnieuw hetzelfde patroon:

Men zit gevangen in de vaardigheidsstatus (vloeistof)

Men is geëvolueerd naar de systeemstatus (gas)





Maar dit is wat ze echt onderscheidt:





Het is niet het geld. Het is niet de geïnvesteerde tijd. Het is zelfs niet de vereiste expertise.





Het gaat om het soort beslissingen dat ze nemen.





Waarde per uur versus waarde per beslissing:





De consultant? Hoge waarde per uur. Maar elke dollar vereist een nieuw uur.





De Chrome-extensie? Lage waarde per uur als je de bouwtijd meetelt. Maar hier is het interessante gedeelte: elke beslissing die tijdens het bouwen wordt genomen

maanden later blijft het nog steeds waarde creëren.





Dit noem ik 'beslissingshefboomwerking', en het is waarschijnlijk de meest ondergewaardeerde vorm van hefboomwerking in het bedrijfsleven.





Denk er eens over na:

Een consultant neemt elk uur nieuwe beslissingen

Een systeem neemt miljoenen keren dezelfde beslissing





Wat zou jij liever bouwen?





De drie soorten beslissingen:





Lineaire beslissingen

Moet herhaaldelijk worden gemaakt

Waarde sterft na elk gebruik

Vereist uw aanwezigheid Voorbeeld: Klantenondersteuningstickets één voor één afhandelen





Samengestelde beslissingen

Wordt beter met elk gebruik

Waarde groeit in de loop van de tijd

Leren van hun eigen resultaten Voorbeeld: AI die slimmer wordt naarmate er meer data wordt verwerkt





Oneindige beslissingen

Ren voor altijd eens gemaakt

Waarde vermenigvuldigt zich met schaal

Creëer nieuwe kansen Voorbeeld: Het Airbnb-matchingalgoritme





De meeste mensen richten zich op het verbeteren van lineaire beslissingen: meer tickets afhandelen, meer verkopen sluiten en meer klanten zien.





Maar echte rijkdom? Die komt van het bouwen van systemen rondom Infinite Decisions.





Dit betekent het volgende voor u:





Elke keer dat u op het punt staat een beslissing te nemen in uw bedrijf, vraagt u zich af: "Neem ik deze beslissing één keer, of bouw ik een systeem dat deze beslissing voor altijd neemt?"





Want dat is nou precies wat de consultant onderscheidt van de Chrome-extensie:

Je ruilt tijd in voor geld en neemt elk uur nieuwe beslissingen.

De ander bouwde een systeem dat één enkele beslissing voor altijd vermenigvuldigt.





Daarom lijken systeembouwers in de ogen van anderen vaak lui.





Ze nemen niet minder beslissingen, ze nemen beslissingen die de gevolgen beïnvloeden.

De vier (belangrijkste) soorten hefboomwerking

Laten we nog eens samenvatten wat we tot nu toe hebben geleerd: de weg van werk naar welvaart draait niet om het nemen van betere beslissingen, maar om het bouwen van systemen die beslissingen voor altijd nemen.





Maar de meeste mensen blijven hier hangen.





Ze weten dat ze systemen nodig hebben. Ze weten dat ze invloed nodig hebben. Maar ze missen het draaiboek.





Ik zat op dezelfde plek totdat ik Naval Ravikant's thread over vermogenscreatie tegenkwam. De meeste mensen deelden het, citeerden het, zetten het in hun Twitter-bio's.





Maar ze zagen de werkelijke kracht ervan niet.





Dit was niet zomaar een reeks slimme tweets over geld verdienen.





Het was een blauwdruk voor hoe vermogen (hefboomwerking) in het digitale tijdperk daadwerkelijk werkt.





Het was een handleiding voor systeemdenken.





Hij schreef over de vier soorten hefboomwerking.

Kapitaalhefboomwerking

Arbeidshefboomwerking

Technologie hefboomwerking

Media-invloed





Ik wil u graag de vier krachten laten zien die de welvaartscreatie daadwerkelijk veranderen en die u uiteindelijk zullen helpen de systemen op te bouwen waar we naar streven (dit is waar hij over schreef).





Kapitaalhefboomwerking:





De oude manier: geld sparen, activa kopen, 30 jaar wachten





De nieuwe manier: gebruik de activa van andere mensen om imperiums op te bouwen





Denk hier eens over na: Airbnb is meer waard dan Marriott en Hilton samen. Toch bezitten ze geen enkele hotelkamer.





Dit is niet alleen slim zakendoen. Dit is een fundamentele verschuiving in hoe vermogen werkt: in het digitale tijdperk is het beheren van activa waardevoller dan het bezitten ervan.





Arbeidsinvloed:





De oude manier: meer mensen inhuren om meer werk te doen





De nieuwe manier: bouw systemen die de menselijke inspanning vermenigvuldigen





Kijk naar Instagram toen het voor 1 miljard dollar werd verkocht: 13 werknemers die 30 miljoen gebruikers bedienden.





Vergelijk dat eens met Kodak in zijn hoogtijdagen: 145.000 werknemers die een kleinere markt bedienden.





Het verschil? Instagram bouwde systemen die schaalbaar waren. Kodak bleef maar mensen aannemen.





Technologische hefboomwerking:





De oude manier: software die mensen helpt werken





De nieuwe manier: software die beslissingen vervangt





Uber is niet alleen een app die chauffeurs en passagiers met elkaar verbindt. Het zijn miljoenen microbeslissingen die automatisch plaatsvinden:

Prijzen worden in realtime aangepast

Routes automatisch optimaliseren

Prestatiemetingen evolueren vanzelf





Maar dit is wat code anders maakt dan alle andere vormen van hefboomwerking: het kost bijna niets om te repliceren, raakt nooit verveeld en werkt terwijl u slaapt.





Media-invloed





De oude manier: Ruil je expertise voor geld





De nieuwe manier: bouw systemen die uw inzichten schalen





De meeste experts proberen hun tijd te verkopen. De beste experts bouwen systemen die hun oordeel repliceren.





Denk aan de podcast van Joe Rogan: het is niet alleen contentcreatie. Het is een systeem dat conversaties omzet in een imperium, dat meer mensen op een dag bereikt dan de meeste radiopresentatoren in een jaar.





Maar voor wat we proberen te bereiken, gebruiken we niet één, twee of zelfs drie van dit soort hefboomwerkingen. We gebruiken ze alle vier.





Deze krachten zijn niet bedoeld om alleen te worden gebruikt. Ze zijn bedoeld om te worden gestapeld.





De echte magie vindt plaats op de kruispunten:

Code + Arbeid = Automatiseringsplatformen

Media + Code = Inhoudsmotoren

Kapitaal + Media = Media-imperiums

(De lijst kan nog veel langer worden)

Alle vier gecombineerd? Zo bouw je imperiums.





Ik zie oprichters de hele tijd proberen om slechts één type hefboom te gebruiken. Ze zijn ofwel:

Alles op alles zetten om kapitaal te werven

Geobsedeerd door het coderen van alles

Alleen gericht op het inhuren van personeel

Vastgelopen in het verkopen van hun expertise





Maar degenen die doorbreken? Die spelen een heel ander spel. Ze combineren deze krachten op manieren die elkaar vermenigvuldigen.





Het komt terug op ons oorspronkelijke raamwerk:





Werk is het gebruiken van één kracht tegelijk.





Vaardigheid is het beheersen van één enkele kracht.





Systemen? Die gaan over het bundelen van krachten om iets te creëren dat vanzelf groeit.





Denk aan de progressie: een freelancer gebruikt arbeidsinzet. Een consultant voegt media-inzet toe. Maar een echte systeembouwer? Die stapelen alle vier:

Maakt gebruik van andermans kapitaal

Coördineert de arbeid van andere mensen

Implementeert code die schaalbaar is

Integreert media die verbindingen vormen





Dit is waarom de meeste mensen in de eerste twee vermogensstaten blijven hangen: ze proberen heel goed te worden in het gebruiken van één type hefboom. Maar ze bouwen nooit de systemen die ze allemaal combineren.





En dat brengt ons bij wat ik vorige week zag en wat mijn kijk op dit alles veranderde...

De toekomst komt eraan…snel

Ik was vorige week op een technologieconferentie in Vegas en er blijft iets me dwarszitten.





Het zijn niet de fancy AI-demo's of de gelikte presentaties. Het is die 22-jarige jongen die ik tussen sessies door tegenkom.





Hij heeft een AI-systeem gebouwd dat al meer geld oplevert dan de meeste dokters. Maar dit is fascinerend:





Hij heeft nog nooit een "echte baan" gehad in zijn leven. Nooit tijd geruild voor geld. Nooit de regels geleerd die de meesten van ons proberen te breken.





Hij ging rechtstreeks van het denken in systemen naar het bouwen van systemen die denken.





En dan besef ik het ineens: we zijn getuige van de grootste kloof in de geschiedenis tussen arm en rijk.





Maar het is niet de kloof tussen arm en rijk. Het is niet eens de kloof tussen geschoold en ongeschoold. Het is de kloof tussen systeembouwers en alle anderen.





Ik zal je uitleggen wat ik bedoel...

De Grote Kloof

Dit is wat er werkelijk gebeurt:





Terwijl de meeste mensen proberen:

Krijg betere banen

Verhoog hun tarieven

Klim op de carrièreladder





Systeembouwers zijn:

Het creëren van autonome bedrijven

Schaalbare platformen bouwen

Ontwerpen van vermogensmachines





Denk eens even na over de wiskunde:





De vergelijking van de werknemer is lineair:





Meer uren = meer geld





Betere vaardigheden = beter salaris





Hogere positie = hoger salaris





De vergelijking van de systeembouwer is exponentieel:





Meer systemen = Vermenigvuldigde output





Betere hefboomwerking = samengestelde rendementen





Hogere automatisering = oneindige schaalbaarheid





De kloof groeit niet alleen, maar versnelt.





En dit is het gedeelte waar ik 's nachts wakker van lig:





De meeste mensen hebben niet eens door welk spel ze spelen.

De hefboomrevolutie

Ik sprak vorige week met een VC-vriend die iets fascinerends zei: "De kosten voor het bouwen van vermogensmachines naderen nul, maar de opbrengsten naderen oneindig."





Denk eens na over wat er nu gebeurt:

AI maakt het bouwen van systemen eenvoudiger dan ooit

Digitale hefboomwerking wordt steeds toegankelijker

De kosten voor het lanceren van systemen dalen tot nul





De echte kans ligt niet in het bouwen van betere systemen. Het ligt in het positioneren van jezelf voor wat erna komt.





Want terwijl iedereen probeert de tools van vandaag onder de knie te krijgen, zijn het de echte spelers die het speelveld van morgen vormgeven.





Ik wil graag drie ideeën met u delen die de komende jaren belangrijker zullen zijn dan alle groeistrategieën en bedrijfsstrategieën waar u nu zo geobsedeerd door bent...





1. De drie toekomstige krachten





De AI-versnelling

Systemen worden sneller slimmer

Automatisering wordt autonomer

De kloof tussen bouwers en arbeiders zal groter worden





De vertrouwensverschuiving

Bedrijfsmerken zullen minder belangrijk zijn

Systeem en hefboomwerking zullen belangrijker zijn

Resultaten spreken luider dan cv's





De verandering in de welvaartssnelheid

Snelheid op de markt is belangrijker dan perfectie

Systeemdenken zal expertise verslaan

Aanpassing zal optimalisatie verslaan





2. De nieuwe spelregels





Bouw voor verandering, niet voor stabiliteit

Systemen moeten flexibel zijn

Oplossingen moeten modulair zijn

Groei moet duurzaam zijn





Optimaliseer voor leren, niet voor verdienen

De snelheid van iteratie is beter dan de snelheid van uitvoering

Kwaliteit van feedback is belangrijker dan kwaliteit van output

Aanpassingssnelheid is sneller dan productiesnelheid





Ontwerp voor vermenigvuldiging, niet voor optelling

Denk in netwerken, niet in lijnen

Bouw platforms, geen producten

Creëer ecosystemen, geen entiteiten





3. De vragen die er nu toe doen





Vraag jezelf af:

"Bouw ik systemen die kunnen evolueren?" "Is mijn vermogensstrategie toekomstbestendig?" "Ben ik klaar voor exponentiële kansen?"





De toekomst is niet alleen aan de slimste mensen.





Het behoort tot de meest aanpasbare groepen die hefboomwerking en systemen begrijpen.





Want hier is de waarheid over de toekomst van welvaart: de kloof tussen werknemers en systeembouwers zal onoverbrugbaar worden. Het verschil tussen lineaire en exponentiële groei zal onoverkomelijk worden. De keuze tussen het bouwen van systemen en deel uitmaken van iemands anders systeem zal onvermijdelijk worden.

De laatste gedachte

Weet je nog waar we het in het begin over hadden?





Je eerste $1.000 is van werk. Je eerste $100.000 is van vaardigheden. Je eerste $1.000.000 is van systemen.





In de toekomst zullen deze transities sneller plaatsvinden. De window of opportunity zal korter zijn. De kosten van wachten zullen hoger zijn.





Laat me je nog één laatste vraag stellen: bouw je systemen die je rijk maken?





Of word je gewoon het duurste radertje in de machine van iemand anders?





Want in een wereld waarin systemen expertise als ontbijt opeten, is de enige onvergeeflijke zonde om te klein te denken.





Je toekomstige zelf kijkt toe. Maak ze trots.





Schot