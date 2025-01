Mengapa Menjadi Pandai Menghasilkan Uang Dapat Membuat Anda Lebih Miskin

Pekerjaan, Keterampilan, dan Sistem

Ingat pemikiran ini. Itu penting

$1.000 pertama Anda berasal dari pekerjaan.

$100.000 pertama Anda berasal dari keterampilan.

$1.000.000 pertama Anda berasal dari sistem.

Jadi kemarin saya sedang duduk di kedai kopi Manhattan yang mahal, menyaksikan dua pengusaha melakukan percakapan yang sangat berbeda tentang uang.





Orang pertama merasa bangga. Ia menceritakan kepada temannya bagaimana ia akhirnya memperoleh $300 per jam sebagai konsultan. Ia berseri-seri. Dan lihat, seharusnya ia berseri-seri — itu bukan uang yang sedikit.





Orang kedua, yang duduk tiga meja di sebelahnya, merasa khawatir. Ia memberi tahu rekannya bahwa platform kursus otomatis mereka "hanya" menghasilkan $300.000 bulan lalu saat mereka berdua sedang berlibur di Yunani.





Kedai kopi yang sama. Waktu yang sama. Dua dunia yang sama sekali berbeda.





Dan saat itulah saya tersadar: Kita tidak hanya berbicara tentang perbedaan tingkat pendapatan di sini. Kita berbicara tentang perbedaan fisika kekayaan secara keseluruhan.

Inilah hal tentang kekayaan yang tidak seorang pun memberi tahu Anda: Kekayaan ada dalam tiga keadaan berbeda.





Seperti materi yang bisa padat, cair, atau gas, uang berasal dari kerja, keterampilan, atau sistem (ya, kita kembali ke kelas sains kelas 7).





Tragisnya? Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mengoptimalkan kondisi yang salah.





Pikirkanlah: Orang pertama perlu menukar lebih banyak waktu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dia terjebak dalam keadaan padat — pertukaran langsung waktu dengan uang. Tarif per jam yang lebih baik? Tentu. Namun masih terikat dengan jam.





Orang kedua? Sistemnya bekerja baik saat dia menyeruput espresso di Manhattan atau tzatziki di Mykonos. Dia beroperasi dalam fase kekayaan yang sama sekali berbeda.





Tetapi ini adalah bagian yang membuat saya terjaga di malam hari: Menjadi lebih baik dalam menghasilkan uang dari pekerjaan sebenarnya membuat lebih sulit untuk membangun kekayaan dari sistem.





Mirip seperti pasir hisap. Semakin baik Anda menukar waktu dengan uang, semakin dalam Anda terjerumus ke dalam paradigma itu. Borgol emas semakin ketat. Kecepatan lepas yang dibutuhkan semakin tinggi.





Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda: Kapan terakhir kali Anda menghasilkan uang saat ponsel Anda mati?





Karena itulah perbedaan antara pandai menghasilkan uang dan pandai membangun kekayaan. Yang satu membutuhkan kehadiran Anda. Yang lain membutuhkan ketidakhadiran Anda.





Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menguraikan:

Mengapa nasihat tradisional tentang "menagih harga sesuai dengan nilai Anda" sebenarnya membuat Anda tetap miskin

Perangkap tersembunyi dari pendapatan berbasis keterampilan yang tidak banyak dibicarakan orang

Alasan yang berlawanan dengan intuisi mengapa para generalis sering membangun sistem kekayaan yang lebih baik daripada para ahli





Namun, pertama-tama, Anda perlu memahami sesuatu yang penting: Jalan menuju $1.000 pertama Anda akan membunuh jalan Anda menuju juta pertama Anda jika Anda membiarkannya.





Mari kita mulai dengan memahami mengapa menghasilkan lebih banyak uang mungkin menjadi hambatan terbesar Anda dalam membangun kekayaan sejati...

Tiga Keadaan Energi Uang

Izinkan saya berbagi sesuatu yang mengganggu saya tentang setiap buku tentang membangun kekayaan yang pernah saya baca.





Mereka semua memperlakukan uang seperti satu hal. Seperti air hanyalah air.





Namun, fisika tidak bekerja seperti itu. Dan kekayaan jelas bukan seperti itu.





Air berubah total saat berubah dari es menjadi cair dan menjadi uap. Molekulnya sama, tetapi sifatnya sangat berbeda.





Uang bekerja dengan cara yang sama. Dan memahami perubahan kondisi ini? Itulah kunci untuk terhindar dari beban berat dalam menukar waktu dengan dolar.





Mari kita uraikannya:





Keadaan Pertama: Keadaan Padat (Pekerjaan)





Di sinilah sebagian besar orang tinggal. Ini adalah konversi langsung waktu menjadi uang.





Anda datang, Anda dibayar. Anda tidak datang, Anda tidak dibayar. Jam kerja ganda, gajinya ganda.





Fisika sederhana. Aturan yang jelas. Potensi terbatas.





Pikirkan tentang konsultasi per jam, pekerjaan bergaji, pekerjaan lepas. Perhitungannya sederhana tetapi brutal: Kekayaan Anda dibatasi oleh jumlah jam dalam sehari.





Keadaan Dua: Keadaan Cair (Keterampilan)





Di sinilah hal menariknya. Dalam kondisi likuid, Anda tidak hanya memperdagangkan waktu — Anda memperdagangkan keahlian.





Aturannya berubah:

Nilai tidak terikat langsung dengan waktu

Hasil lebih penting daripada jam

Pendapatan menjadi lebih cair dan fleksibel





Mereka adalah konsultan kelas atas, pengacara spesialis, dan ahli bedah ahli. Mereka menghasilkan lebih banyak uang dalam satu jam daripada yang diperoleh kebanyakan orang dalam seminggu.





Namun, inilah jebakan yang tidak dibicarakan siapa pun: Menjadi cair tidak sama dengan bebas.





Anda masih menjadi penghambat. Anda masih menjadi produk. Anda baru saja menaikkan upah per jam Anda.





Keadaan Tiga: Keadaan Gas (Sistem)





Di sinilah kekayaan memiliki sifat yang sama sekali baru. Seperti gas yang mengisi wadah apa pun, kekayaan berbasis sistem dapat berkembang tanpa batas.





Fisika di sini benar-benar berbeda:

Pendapatan tidak berhubungan dengan waktu

Pertumbuhan terjadi saat Anda tidur

Skala nilai tanpa masukan langsung Anda





Pikirkan perusahaan perangkat lunak, platform konten, bisnis otomatis. Kekayaan terus bertambah lama setelah Anda berhenti bekerja.





Namun inilah yang membuat saya terpesona tentang negara-negara tersebut:





Keterampilan yang membuat Anda sukses di satu kondisi sering kali melumpuhkan Anda di kondisi berikutnya.





Menjadi pekerja yang hebat dapat membuat Anda menjadi pembangun sistem yang buruk. Menjadi spesialis yang brilian dapat membutakan Anda terhadap peluang yang menguntungkan. Menjadi terlalu pandai menghasilkan uang dapat mencegah Anda membangun kekayaan.





Saya melihat hal ini sepanjang waktu pada para pendiri yang bekerja dengan saya. Mereka yang berpenghasilan $50.000/bulan dari keahlian mereka sering kali lebih kesulitan dalam membangun sistem daripada mereka yang berpenghasilan $5.000/bulan.





Mengapa?





Karena mereka terlalu terpaku pada kondisi mereka saat ini. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah kondisi terasa terlalu berisiko.





Pikirkanlah tentang ini:





Ketika air berubah dari padat menjadi cair, ia harus terlebih dahulu menjadi kurang stabil. Ketika cair berubah menjadi gas, ia harus terlebih dahulu menjadi lebih kacau.





Kekayaan Anda mengikuti aturan yang sama.





Sebelum Anda dapat berubah dari pekerjaan menjadi keterampilan, Anda harus melepaskan stabilitas. Sebelum Anda dapat berubah dari keterampilan menjadi sistem, Anda harus merangkul kekacauan.





Hal ini membawa kita pada pertanyaan sebenarnya yang tidak ditanyakan oleh siapa pun:





Bagaimana kondisi kekayaan Anda saat ini? Dan yang lebih penting — apa yang menghalangi Anda untuk mengubah kondisi?





Karena kebenaran yang tidak mengenakkan adalah bahwa jalan menuju kekayaan yang signifikan bukanlah tentang bekerja lebih keras dalam kondisi Anda saat ini.





Ini tentang memiliki keberanian untuk mengubah keadaan sepenuhnya.

Paradoks Kemajuan

Izinkan saya berbagi sesuatu yang mengacaukan pikiran kebanyakan orang saat pertama kali mendengarnya: Menjadi lebih baik dalam menghasilkan uang sering kali merupakan hal yang menghalangi Anda membangun kekayaan.





Saya tahu. Kedengarannya gila. Namun, tetaplah bersama saya, karena memahami paradoks ini mungkin merupakan wawasan finansial terpenting yang pernah Anda miliki.





Bayangkan seorang pengacara sukses yang saya kenal. Sebut saja dia Sarah.





Sarah sangat hebat. Dimulai dengan gaji $200 per jam. Berhasil naik hingga $1.000 per jam. Sekarang ia menagih $2.000 per jam untuk pekerjaan korporat khusus.





Mengesankan, bukan?





Namun, inilah jebakan yang dialaminya: Setiap jam yang dihabiskannya untuk membangun sistem kini membuatnya kehilangan pendapatan sebesar $2.000.





Semakin baik dia dalam menjalankan praktik hukum, semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan hal lainnya.





Inilah yang saya sebut Perangkap Sukses, dan ia bekerja dalam tiga tahap yang menghancurkan:





Tahap 1: Akselerasi Keterampilan

Nilai per jam Anda terus meningkat

Keahlian Anda menjadi lebih terspesialisasi

Pendapatan Anda tumbuh secara konsisten





Kedengarannya hebat, bukan? Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya.





Tahap 2: Borgol Emas

Penghasilan tinggi menjadi kecanduan

Biaya gaya hidup meningkat untuk menyesuaikan

Biaya peluang perubahan menjadi menyakitkan





Tahap 3: Kelumpuhan Sistem

Membangun sistem terasa "terlalu mahal"

Waktu menjadi sumber daya Anda yang paling langka

Kesenjangan antara pendapatan dan kekayaan semakin melebar





Inilah sebabnya Anda melihat begitu banyak profesional berpenghasilan tinggi yang diam-diam bangkrut.





Mereka menghasilkan terlalu banyak untuk berhenti, tetapi tidak cukup untuk benar-benar bebas.





Pikirkan tentang matematika:





Jika Anda menghasilkan $500/jam, menghabiskan 100 jam membangun sistem yang mungkin gagal terasa seperti mempertaruhkan $50.000.





Jika Anda menghasilkan $50/jam, 100 jam yang sama itu hanya berisiko $5.000.





Orang-orang yang paling mampu membangun sistem penghasil kekayaan, sering kali paling kecil kemungkinannya untuk mencobanya.





Namun di sinilah hal tersebut menjadi sangat menarik:





Dampak sesungguhnya bukanlah finansial — melainkan psikologis.





Setiap tahun yang Anda habiskan untuk menjadi lebih baik dalam menukar waktu dengan uang, Anda sebenarnya:

Memperkuat ketergantungan Anda pada pendapatan aktif

Melemahkan otot-otot berpikir sistem Anda

Membuat lompatan menuju penciptaan kekayaan sejati menjadi lebih menakutkan





Saya selalu melihat hal ini pada para pendiri.





Mereka yang berpenghasilan $30 ribu/bulan dari konsultasi berjuang lebih keras dalam membangun bisnis yang berskala daripada mereka yang berpenghasilan $5 ribu/bulan dari pekerjaan harian.





Mengapa?





Karena konsultan yang sukses memiliki lebih banyak hal yang bisa dipertaruhkan. Identitas mereka lebih terikat pada keahlian mereka. Borgol emas mereka lebih ketat.





Jadi apa solusinya?





Ini berlawanan dengan intuisi, tapi ini dia:





JIKA MEMUNGKINKAN… Anda perlu mulai membangun sistem saat biaya peluang Anda masih rendah.





Sebelum Anda terlalu pandai menghasilkan uang. Sebelum gaya hidup Anda membengkak. Sebelum borgol emas menutup.





Karena jalan menuju kekayaan bukanlah tentang menaiki tangga pendapatan. Melainkan tentang membangun lift saat Anda masih berada di lantai dasar.





Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang membangun sistem yang akan membuat Anda kaya? Atau apakah Anda hanya menjadi lebih baik dalam hal menjadi orang yang mahal?





Karena yang satu mengarah pada kebebasan. Yang lain mengarah pada jebakan yang sangat mahal.

Biaya Tersembunyi dari Keterampilan

Jadi saya berada di pesta makan malam minggu lalu, duduk di antara dua pendiri perusahaan teknologi.





Yang satu adalah seorang insinyur brilian yang menghabiskan 15 tahun menguasai arsitektur cloud. Yang satu lagi putus kuliah dan nyaris tidak tahu cara membuat kode.





Coba tebak siapa yang membangun perusahaan senilai $40 juta?





Orang yang putus sekolah itu berhasil.





Bukan karena ia lebih pintar. Bukan karena ia bekerja lebih keras. Namun karena kurangnya keahliannya sebenarnya merupakan aset terbesarnya.





Saya menyebut ini kutukan para ahli.

Kutukan Sang Ahli

Pikirkan tentang para ahli yang Anda kenal. Apa kesamaan mereka?

Mereka melihat kompleksitas yang tidak dilihat orang lain

Mereka melihat potensi masalah secara langsung

Mereka tahu semua cara yang bisa menyebabkan kesalahan





Kedengarannya bagus, bukan?





Salah.





Sebab, sementara sang ahli dengan cermat merencanakan solusi yang sempurna, sang amatir sudah membangun, meluncurkan, dan belajar dari umpan balik yang nyata.





Saya menyebut ini Kutukan Pakar, dan cara kerjanya seperti ini:





Semakin banyak Anda tahu tentang bidang Anda:

Semakin sulit untuk menyederhanakannya

Semakin Anda terlalu memikirkan keputusan

Semakin sedikit keinginan Anda untuk bereksperimen

Semakin Anda takut "melakukannya dengan salah"





Apakah Anda merasa saya melebih-lebihkan?





Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda menempatkan pengembang ahli dan amatir di ruangan yang sama:





Pakar: "Kita perlu mempertimbangkan skalabilitas, protokol keamanan, optimalisasi basis data, dan membangun infrastruktur yang tangguh..."





Amatir: "Mari kita luncurkan versi dasar minggu depan dan lihat apakah ada yang menginginkannya."





Tiga bulan kemudian:

Pakar masih merancang sistem yang sempurna

Amatir sudah mendapatkan umpan balik pelanggan yang nyata





Keahlian tidak hanya memperlambat Anda — tetapi secara aktif membutakan Anda terhadap peluang yang lebih besar.

Titik Buta Spesialis





Bila Anda adalah palu, semua hal tampak seperti paku. Bila Anda adalah seorang ahli, setiap masalah tampak membutuhkan keahlian khusus Anda.





Saya melihat hal ini terjadi terus-menerus:

Koder brilian mencoba menyelesaikan segalanya dengan kode

Pakar pemasaran berpikir setiap masalah adalah masalah pemasaran

Ahli keuangan menyederhanakan segalanya menjadi angka





Sementara itu, seorang generalis bebas untuk:

Lihat pola di berbagai industri

Meminjam solusi dari bidang lain

Fokus pada apa yang benar-benar menggerakkan jarum

Paradoks Membangun Kekayaan

Sekarang bagaimana ini kaitannya dengan gagasan utama kita?





Membangun kekayaan bukan tentang menjadi yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Ini tentang membangun sistem yang berfungsi bahkan saat Anda tidak dalam kondisi terbaik.





Contoh:

Penulis ahli: Membuat artikel sempurna yang memakan waktu berminggu-minggu

Pembangun sistem: Membuat kerangka konten yang dapat digunakan orang lain





Pakar memainkan permainan keuntungan yang semakin berkurang. Pembangun sistem memainkan permainan perkalian.





Jadi apa solusinya?





Ini bukan tentang menjadi kurang terampil. Ini tentang menjadi kurang terikat pada keterampilan Anda.





Model Keahlian Baru:

Belajarlah cukup untuk menjadi berbahaya Bangun sistem saat Anda masih fleksibel Gunakan keahlian untuk mengoptimalkan, bukan untuk menciptakan





Karena inilah yang tidak seorang pun beritahu Anda tentang cara menjadi benar-benar ahli dalam suatu hal:





Semakin baik Anda, semakin sulit bagi Anda untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri.





Tanyakan pada diri Anda: Apakah keahlian Anda membuat Anda kaya? Atau hanya membuat Anda mahal?





Karena ada perbedaan besar antara dihargai atas apa yang Anda ketahui dan membangun nilai yang berhasil tanpa Anda.





Sekarang setelah Anda memahami tiga tahap kekayaan dan mengapa keahlian dapat menjadi jebakan, mari kita bahas sesuatu yang menghubungkan ketiganya:





Kekuatan tersembunyi yang menentukan apakah Anda membangun kekayaan atau sekadar memperoleh penghasilan.

Manfaat

Dua layar, dua strategi kekayaan yang sangat berbeda.





Di sebelah kiri: Kalender konsultan. Panggilan telepon berturut-turut dengan tarif $1.000/jam. Sudah dipesan penuh selama berbulan-bulan.





Di sebelah kanan: Bagian belakang ekstensi Chrome. Alat sederhana, dibuat sekali, menghasilkan $2.000 sehari dengan autopilot (kurang lebih).





Kita melihat pola yang sama lagi:

Seseorang terjebak dalam kondisi keterampilan (cair)

Seseorang telah berevolusi ke keadaan sistem (gas)





Namun inilah yang benar-benar membedakan mereka:





Masalahnya bukan pada uangnya. Masalahnya bukan pada waktu yang diinvestasikan. Masalahnya juga bukan pada keahlian yang dibutuhkan.





Itulah jenis keputusan yang mereka manfaatkan.





Nilai per Jam vs Nilai per Keputusan:





Konsultan? Nilai per jam yang tinggi. Namun, setiap dolar membutuhkan satu jam baru.





Ekstensi Chrome? Nilai per jamnya rendah jika Anda menghitung waktu pembuatannya. Namun, inilah bagian yang menarik: Setiap keputusan yang dibuat saat membangun

dan terus menciptakan nilai beberapa bulan kemudian.





Inilah yang saya sebut Leverage Keputusan, dan mungkin ini adalah bentuk leverage yang paling diremehkan dalam bisnis.





Pikirkanlah tentang ini:

Seorang konsultan membuat keputusan baru setiap jam

Suatu sistem membuat keputusan yang sama jutaan kali





Mana yang lebih ingin Anda bangun?





Tiga Jenis Keputusan:





Keputusan Linear

Perlu dilakukan berulang kali

Nilai mati setelah setiap penggunaan

Memerlukan kehadiran Anda Contoh: Menangani tiket dukungan pelanggan satu per satu





Keputusan Gabungan

Menjadi lebih baik dengan setiap penggunaan

Nilai tumbuh seiring waktu

Belajar dari hasil mereka sendiri Contoh: AI yang semakin pintar seiring dengan semakin banyaknya data yang diprosesnya





Keputusan Tak Terbatas

Berjalan selamanya setelah dibuat

Nilai berlipat ganda seiring skala

Ciptakan peluang baru Contoh: Algoritma pencocokan Airbnb





Kebanyakan orang fokus untuk menjadi lebih baik dalam Keputusan Linear - menangani lebih banyak tiket, menutup lebih banyak penjualan, menemui lebih banyak klien.





Namun kekayaan yang sesungguhnya? Itu datang dari membangun sistem di sekitar Keputusan Tak Terbatas.





Berikut ini artinya bagi Anda:





Setiap kali Anda hendak mengambil keputusan dalam bisnis Anda, tanyakan: "Apakah saya mengambil keputusan ini sekali saja, atau apakah saya membangun sistem yang akan mengambil keputusan ini selamanya?"





Karena itulah yang membedakan konsultan dari ekstensi Chrome:

Seseorang menukar waktu dengan uang, membuat keputusan baru setiap jam.

Yang lain membangun sistem yang melipatgandakan satu keputusan selamanya.





Inilah sebabnya mengapa pembangun sistem sering kali terlihat malas di mata orang lain.





Mereka tidak membuat lebih sedikit keputusan, tetapi membuat keputusan yang majemuk.

Empat Jenis (Utama) Leverage

Sekarang mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari sejauh ini: Jalan dari pekerjaan menuju kekayaan bukanlah tentang membuat keputusan yang lebih baik - tetapi tentang membangun sistem yang membuat keputusan selamanya.





Tetapi kebanyakan orang terjebak di sini.





Mereka tahu mereka butuh sistem. Mereka tahu mereka butuh pengaruh. Namun, mereka tidak punya buku petunjuk.





Saya berada di tempat yang sama sampai saya menemukan thread Naval Ravikant tentang penciptaan kekayaan. Kebanyakan orang membagikannya, mengutipnya, menaruhnya di bio Twitter mereka.





Namun mereka kehilangan kekuatan sesungguhnya.





Ini bukan sekedar serangkaian twit cerdas tentang menghasilkan uang.





Itu adalah cetak biru tentang bagaimana kekayaan (leverage) benar-benar bekerja di era digital.





Itu adalah buku pedoman untuk berpikir sistem.





Dia menulis tentang empat jenis leverage.

Leverage Modal

Daya ungkit Tenaga Kerja

Pemanfaatan Teknologi

Pengaruh Media





Izinkan saya menunjukkan kepada Anda empat kekuatan yang sebenarnya sedang membentuk kembali penciptaan kekayaan dan pada akhirnya akan membantu Anda membangun sistem yang kita tuju (inilah yang ditulisnya).





Leverage Modal:





Cara lama: Menabung, membeli aset, dan menunggu 30 tahun





Cara baru: Gunakan aset orang lain untuk membangun kerajaan





Pikirkan ini: Airbnb bernilai lebih dari gabungan Marriott dan Hilton. Namun, mereka tidak memiliki satu pun kamar hotel.





Ini bukan sekadar bisnis yang cerdas. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kerja kekayaan: Di era digital, mengendalikan aset lebih berharga daripada memilikinya.





Leverage Tenaga Kerja:





Cara lama: Mempekerjakan lebih banyak orang untuk melakukan lebih banyak pekerjaan





Cara baru: Membangun sistem yang melipatgandakan upaya manusia





Lihatlah Instagram saat dijual seharga $1 miliar: 13 karyawan melayani 30 juta pengguna.





Bandingkan dengan Kodak di masa jayanya: 145.000 karyawan melayani pasar yang lebih kecil.





Apa bedanya? Instagram membangun sistem yang dapat ditingkatkan skalanya. Kodak terus merekrut karyawan.





Pengaruh Teknologi:





Cara lama: Perangkat lunak yang membantu manusia bekerja





Cara baru: Perangkat lunak yang menggantikan keputusan





Uber bukan sekadar aplikasi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang. Aplikasi ini adalah jutaan keputusan mikro yang terjadi secara otomatis:

Harga disesuaikan secara real-time

Rute dioptimalkan secara otomatis

Metrik kinerja berkembang dengan sendirinya





Namun, inilah yang membuat kode berbeda dari setiap bentuk leverage yang lain: Hampir tidak ada biaya untuk mereplikasinya, tidak pernah lelah, dan berfungsi saat Anda tidur.





Pengaruh Media





Cara lama: Tukarkan keahlian Anda dengan uang





Cara baru: Bangun sistem yang meningkatkan wawasan Anda





Kebanyakan pakar mencoba menjual waktu mereka. Pakar terbaik membangun sistem yang meniru penilaian mereka.





Pikirkan podcast Joe Rogan: Podcast ini bukan sekadar pembuatan konten. Podcast ini adalah sistem yang mengubah percakapan menjadi sebuah kerajaan, menjangkau lebih banyak orang dalam sehari daripada yang dijangkau sebagian besar penyiar radio dalam setahun.





Namun untuk apa yang ingin kami capai, kami tidak menggunakan satu, dua, atau bahkan tiga jenis leverage ini. Kami menggunakan keempatnya.





Kekuatan-kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sendiri. Kekuatan-kekuatan ini dimaksudkan untuk ditumpuk.





Keajaiban sesungguhnya terjadi di persimpangan:

Kode + Tenaga Kerja = Platform Otomasi

Media + Kode = Mesin konten

Modal + Media = Kekaisaran Media

(Daftarnya bisa terus bertambah)

Keempatnya digabung? Begitulah cara membangun kerajaan.





Saya melihat para pendiri selalu mencoba menggunakan satu jenis leverage saja. Yaitu:

Semua untuk meningkatkan modal

Terobsesi dengan pengkodean segalanya

Hanya fokus pada perekrutan

Terjebak dalam menjual keahlian mereka





Namun, mereka yang berhasil? Mereka memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Mereka menggabungkan kekuatan-kekuatan ini dengan cara yang saling melipatgandakan.





Ini kembali ke kerangka kerja asli kita:





Bekerja adalah menggunakan satu gaya pada satu waktu.





Keterampilan adalah menguasai satu kekuatan.





Sistem? Yaitu menggabungkan kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.





Pikirkan tentang perkembangannya: Seorang pekerja lepas menggunakan daya ungkit tenaga kerja. Seorang konsultan menambahkan daya ungkit media. Namun, bagaimana dengan pembangun sistem yang sebenarnya? Mereka menggabungkan keempatnya:

Menggunakan modal orang lain

Mengkoordinasikan pekerjaan orang lain

Menyebarkan kode yang berskala

Menanamkan media yang menggabungkan





Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang tetap terjebak dalam dua kondisi kekayaan pertama: Mereka mencoba menjadi sangat ahli dalam menggunakan satu jenis leverage. Namun, mereka tidak pernah membangun sistem yang menggabungkan semuanya.





Dan ini membawa kita pada apa yang saya lihat minggu lalu yang mengubah cara saya berpikir tentang semua ini...

Masa Depan Akan Datang…Dengan Cepat

Jadi saya menghadiri konferensi teknologi di Vegas minggu lalu, dan ada sesuatu yang terus mengganggu saya.





Bukan demo AI yang mewah atau presentasi yang apik. Melainkan anak muda berusia 22 tahun yang saya temui di sela-sela sesi.





Dia telah membangun sistem AI yang telah menghasilkan lebih banyak uang daripada kebanyakan dokter. Namun, inilah yang menarik:





Dia tidak pernah memiliki "pekerjaan nyata" dalam hidupnya. Tidak pernah menukar waktu dengan uang. Bahkan tidak pernah mempelajari aturan-aturan yang kebanyakan dari kita coba langgar.





Dia langsung beralih dari berpikir dalam sistem ke membangun sistem yang berpikir.





Dan saat itulah saya tersadar: Kita tengah menyaksikan kesenjangan kekayaan yang terbesar dalam sejarah terungkap.





Namun, yang terjadi bukanlah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Bahkan, bukan pula kesenjangan antara mereka yang terampil dan yang tidak terampil. Namun, kesenjangan antara pembangun sistem dan orang lain.





Biarkan saya tunjukkan apa yang saya maksud...

Kesenjangan Besar

Inilah yang sebenarnya terjadi:





Sementara kebanyakan orang mencoba untuk:

Dapatkan pekerjaan yang lebih baik

Menaikkan tarif mereka

Naiki tangga perusahaan





Pembangun sistem adalah:

Menciptakan bisnis otonom

Membangun platform yang dapat diskalakan

Merancang mesin kekayaan





Pikirkan tentang matematika sejenak:





Persamaan pekerja bersifat linier:





Lebih banyak jam = Lebih banyak uang





Keterampilan yang lebih baik = Gaji yang lebih baik





Jabatan lebih tinggi = Gaji lebih tinggi





Persamaan pembangun sistem bersifat eksponensial:





Lebih banyak sistem = Output berlipat ganda





Leverage yang lebih baik = Pengembalian majemuk





Otomatisasi yang lebih tinggi = Skala tak terbatas





Kesenjangan tersebut tidak hanya melebar, tetapi juga semakin cepat.





Dan inilah bagian yang membuat saya terjaga di malam hari:





Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari permainan apa yang mereka mainkan.

Revolusi Leverage

Minggu lalu saya berbincang dengan seorang teman VC yang mengatakan sesuatu yang menarik: "Biaya membangun mesin kekayaan mendekati nol, tetapi keuntungannya mendekati tak terbatas."





Pikirkan apa yang terjadi saat ini:

AI membuat pembangunan sistem lebih mudah dari sebelumnya

Leverage digital menjadi lebih mudah diakses

Biaya peluncuran sistem turun menjadi nol





Peluang yang sesungguhnya bukanlah membangun sistem yang lebih baik. Melainkan memposisikan diri Anda untuk menghadapi hal-hal yang akan datang.





Sebab sementara semua orang berusaha menguasai alat-alat masa kini, pemain sesungguhnya sedang merancang lapangan permainan masa depan.





Izinkan saya berbagi tiga ide yang akan lebih berarti dalam beberapa tahun ke depan daripada semua kiat pertumbuhan dan strategi bisnis yang sedang Anda pikirkan saat ini...





1. Tiga Kekuatan Masa Depan





Akselerasi AI

Sistem akan menjadi lebih pintar dengan lebih cepat

Otomasi akan menjadi lebih otonom

Kesenjangan antara pekerja bangunan dan pekerja akan semakin melebar





Pergeseran Kepercayaan

Merek bisnis tidak lagi penting

Sistem dan leverage akan lebih penting

Hasil akan berbicara lebih keras daripada resume





Perubahan Kecepatan Kekayaan

Kecepatan ke pasar akan mengalahkan kesempurnaan

Pemikiran sistem akan mengalahkan keahlian

Adaptasi akan mengalahkan optimasi





2. Aturan Permainan Baru





Membangun untuk perubahan, bukan stabilitas

Sistem harus fleksibel

Solusi harus modular

Pertumbuhan harus berkelanjutan





Optimalkan untuk belajar, bukan menghasilkan

Kecepatan iterasi mengalahkan kecepatan eksekusi

Kualitas umpan balik mengalahkan kualitas keluaran

Tingkat adaptasi mengalahkan tingkat produksi





Desain untuk perkalian, bukan penjumlahan

Berpikirlah dalam jaringan, bukan garis

Bangun platform, bukan produk

Ciptakan ekosistem, bukan entitas





3. Pertanyaan-pertanyaan yang Penting Saat Ini





Tanyakan pada diri Anda:

"Apakah saya membangun sistem yang dapat berkembang?" "Apakah strategi kekayaan saya tahan terhadap masa depan?" "Apakah saya diposisikan untuk peluang eksponensial?"





Masa depan bukan hanya milik orang-orang terpintar.





Ia termasuk yang paling adaptif, yang mengerti leverage dan sistem.





Karena inilah kebenaran tentang masa depan kekayaan, kesenjangan antara pekerja dan pembangun sistem akan menjadi tak terjembatani. Perbedaan antara pertumbuhan linear dan eksponensial akan menjadi tak terelakkan. Pilihan antara membangun sistem dan menjadi bagian dari sistem orang lain akan menjadi tak terelakkan.

Pikiran Akhir

Ingat apa yang kita bicarakan di awal?





$1.000 pertama Anda berasal dari kerja keras. $100.000 pertama Anda berasal dari keterampilan. $1.000.000 pertama Anda berasal dari sistem.





Di masa mendatang, transisi ini akan berlangsung lebih cepat. Jendela kesempatan akan lebih pendek. Biaya menunggu akan lebih tinggi.





Jadi izinkan saya bertanya satu pertanyaan terakhir: Apakah Anda sedang membangun sistem yang akan membuat Anda kaya?





Atau apakah Anda hanya menjadi roda penggerak paling mahal dalam mesin orang lain?





Sebab dalam dunia di mana sistem melahap keahlian untuk sarapan, satu-satunya dosa yang tidak dapat dimaafkan adalah berpikir terlalu kecil.





Dirimu di masa depan sedang memperhatikan. Buat mereka bangga.





Scott