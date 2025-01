Proč být dobrý ve vydělávání peněz vás může učinit chudšími

Práce, dovednosti a systémy

Pamatujte si tuto myšlenku. Je to důležité

Tvých prvních 1 000 dolarů je z práce.

Tvých prvních 100 000 $ pochází z dovedností.

Tvých prvních 1 000 000 $ pochází ze systémů.

Tak jsem včera seděl v této předražené manhattanské kavárně a pozoroval dva podnikatele, jak vedou úplně jiné rozhovory o penězích.





První muž je hrdý. Vypráví svému příteli, jak nakonec dosáhl 300 dolarů za hodinu poradenství. On září. A podívejte, měl by být – to nejsou malé peníze.





Druhý chlápek, o tři stoly dál, má obavy. Říká svému partnerovi, že jejich platforma automatizovaných kurzů minulý měsíc vydělala „pouze“ 300 000 dolarů, když byli oba na dovolené v Řecku.





Stejná kavárna. Ve stejnou dobu. Dva naprosto odlišné vesmíry.





A v tu chvíli mi došlo: Nebavíme se zde jen o různých úrovních příjmů. Mluvíme o úplně jiné fyzice bohatství.

To je věc o bohatství, kterou vám nikdo neřekne: Existuje ve třech různých stavech.





Stejně jako hmota může být pevná, kapalná nebo plynná, peníze pocházejí z práce, dovedností nebo systémů (ano, vracíme se do třídy vědy 7).





Tragédie? Většina lidí tráví celý svůj život snahou o optimalizaci špatného stavu.





Přemýšlejte o tom: První člověk bude muset obchodovat více času, aby vydělal více peněz. Uvízl v pevném stavu – přímé výměně času za peníze. Lepší hodinová sazba? Jasně. Ale stále připoutaný k hodinám.





Druhý chlap? Jeho systém funguje, ať už popíjí espresso na Manhattanu nebo tzatziki na Mykonu. Pohybuje se v úplně jiné fázi bohatství.





Ale tohle je ta část, která mě drží v noci vzhůru: Lepší vydělávání peněz prací ve skutečnosti ztěžuje budování bohatství ze systémů.





Je to jako pohyblivý písek. Čím lepší budete v obchodování s penězi, tím hlouběji se do tohoto paradigmatu ponoříte. Zlatá pouta jsou pevnější. Požadovaná úniková rychlost se zvýší.





Dovolte mi, abych vám položil otázku: Kdy jste naposledy vydělali peníze, když jste měli vypnutý telefon?





Protože to je rozdíl mezi dobrým vyděláváním peněz a budováním bohatství. Člověk vyžaduje vaši přítomnost. Druhý vyžaduje vaši nepřítomnost.





V příštích minutách se rozepíšu:

Proč vás tradiční rada o tom, že „nabíjejte si to, co stojíte“, vlastně vede k tomu, že jste chudí

Skrytá past příjmu založeného na dovednostech, o které nikdo nemluví

Neintuitivní důvod, proč generalisté často budují lepší systémy bohatství než odborníci





Nejprve však musíte pochopit něco zásadního: Cesta k prvním 1000 dolarům zabije vaši cestu k prvnímu milionu, pokud to dovolíte.





Začněme tím, že pochopíme, proč může být vydělávání více peněz vaší největší překážkou při budování skutečného bohatství...

Tři energetické stavy peněz

Dovolte mi podělit se o něco, co mě trápí v každé knize o budování bohatství, kterou jsem četl.





Všichni zacházejí s penězi, jako by to byla jedna věc. Jako voda je jen voda.





Ale takhle fyzika nefunguje. A takto bohatství rozhodně nefunguje.





Voda se zcela mění, když přechází z ledu přes kapalinu na páru. Stejná molekula, úplně jiné vlastnosti.





Peníze fungují stejným způsobem. A pochopení těchto změn stavu? To je klíč k tomu, jak uniknout gravitaci času obchodování za dolary.





Pojďme si to rozebrat:





První stav: Solid State (práce)





Tady žije většina lidí. Je to přímá přeměna času na peníze.





Objevíte se, dostanete zaplaceno. Neukážeš se, nedostaneš zaplaceno. Dvojnásobek hodin, dvojnásobné peníze.





Jednoduchá fyzika. Jasná pravidla. Omezený potenciál.





Myslete na hodinové poradenství, platové práce, práci na volné noze. Matematika je jednoduchá, ale brutální: Vaše bohatství je omezeno počtem hodin za den.





Stav dva: Tekutý stav (dovednost)





Tady to začíná být zajímavé. V likvidním stavu neobchodujete jen s časem, ale také s odbornými znalostmi.





Pravidla se mění:

Hodnota není vázána přímo na čas

Na výsledcích záleží více než hodiny

Příjem se stává plynulejším a flexibilnějším





To jsou vaši špičkoví konzultanti, specializovaní právníci a odborní chirurgové. Za hodinu vydělají víc než většina za týden.





Ale tady je past, o které nikdo nemluví: Být tekutý není totéž jako být svobodný.





Vy jste stále úzkým hrdlem. Stále jste produktem. Právě jste zvýšili svou hodinovou sazbu.





Stav tři: Plynný stav (systémy)





Zde bohatství nabývá zcela nových vlastností. Stejně jako plyn naplní jakoukoli nádobu, bohatství založené na systému se může nekonečně rozšiřovat.





Fyzika je zde úplně jiná:

Příjem se odpojuje od času

K růstu dochází, když spíte

Hodnoty se mění bez vašeho přímého vstupu





Myslete na softwarové společnosti, obsahové platformy, automatizované podniky. Bohatství se rozrůstá dlouho poté, co jste přestali pracovat.





Ale tohle mě na těchto stavech fascinuje:





Dovednosti, díky nimž jste úspěšní v jednom stavu, vás často ochromují v dalším.





Být úžasným pracovníkem z vás může udělat hrozného tvůrce systému. Být brilantním specialistou vás může zaslepit vůči využití příležitostí. Být příliš dobrý ve vydělávání peněz vám může bránit v budování bohatství.





Vidím to neustále u zakladatelů, se kterými pracuji. Ti, kteří díky své odbornosti vydělávají 50 000 $ měsíčně, často bojují se stavebními systémy více než ti, kteří vydělávají 5 000 $ měsíčně.





Proč?





Protože jsou příliš investovaní do svého současného stavu. Energie potřebná ke změně stavu se cítí příliš riskantní.





Přemýšlejte o tom:





Když se voda změní z pevné látky na kapalinu, musí se nejprve stát méně stabilní. Když se kapalina změní na plyn, musí být nejprve chaotičtější.





Vaše bohatství se řídí stejnými pravidly.





Než se budete moci přeměnit z práce na dovednost, musíte opustit stabilitu. Než se budete moci přeměnit z dovedností na systémy, musíte přijmout chaos.





To nás přivádí ke skutečné otázce, kterou si nikdo neklade:





V jakém stavu je vaše bohatství právě teď? A co je důležitější – co vám brání ve změně stavu?





Protože nepříjemnou pravdou je, že cesta k významnému bohatství není o tvrdší práci ve vašem současném stavu.





Je to o odvaze úplně změnit stavy.

Paradox pokroku

Dovolte mi podělit se o něco, co většině lidí zamotá hlavu, když to poprvé uslyší: Zlepšování vydělávání peněz je často to, co vám brání v budování bohatství.





já vím. Zní to šíleně. Ale držte se mě, protože pochopení tohoto paradoxu může být tím nejdůležitějším finančním pohledem, jaký kdy budete mít.





Představte si úspěšného právníka, kterého znám. Říkejme jí Sarah.





Sarah je skvělá. Začínalo na 200 dolarech za hodinu. Vypracovala se až na 1000 dolarů za hodinu. Nyní účtuje 2 000 USD za hodinu za specializovanou firemní práci.





Působivé, že?





Ale tady je past, ve které je: Každá hodina, kterou stráví budováním systému, ji nyní stojí 2 000 dolarů ušlého příjmu.





Čím lepší bude v právnické praxi, tím dražší bude dělat cokoli jiného.





Tomu říkám past na úspěch a funguje ve třech zničujících fázích:





Fáze 1: Akcelerace dovedností

Vaše hodinová hodnota se neustále zvyšuje

Vaše odbornost se stane specializovanější

Váš příjem neustále roste





Zní to skvěle, že? Ale sledujte, co se bude dít dál.





Fáze 2: Zlatá pouta

Vysoký příjem se stává návykovým

Náklady na životní styl se rozšiřují, aby tomu odpovídaly

Náklady příležitosti změny se stávají bolestnými





Fáze 3: Systémová paralýza

Stavební systémy se zdají "příliš drahé"

Čas se stává vaším nejvzácnějším zdrojem

Propast mezi příjmem a bohatstvím se prohlubuje





To je důvod, proč vidíte tolik profesionálů s vysokými příjmy, kteří jsou tajně na mizině.





Vydělávají příliš mnoho na to, aby přestali, ale málo na to, aby byli skutečně svobodní.





Přemýšlejte o matematice:





Pokud vyděláte 500 $/hodinu, strávit 100 hodin budováním systému, který by mohl selhat, je jako riskovat 50 000 $.





Pokud vyděláte 50 USD/hodinu, stejných 100 hodin riskuje pouze 5 000 USD.





Lidé, kteří jsou nejschopnější budovat systémy generující bohatství, se často o to nejméně pokoušejí.





Ale tady to začíná být opravdu zajímavé:





Skutečná daň není finanční – je to psychologická.





Každý rok, kdy se zdokonalujete v obchodování za peníze, jste ve skutečnosti:

Posílení vaší závislosti na aktivním příjmu

Oslabení svalů systémového myšlení

Dělat skok ke skutečnému vytváření bohatství děsivější





Vidím to u zakladatelů pořád.





Ti, kteří vydělávají 30 000 $ měsíčně za poradenství, bojují s budováním škálovatelných podniků mnohem více než ti, kteří vydělávají 5 000 $ měsíčně denní prací.





Proč?





Protože úspěšný poradce má co ztratit. Jejich identita je více zabalena do jejich odbornosti. Jejich zlatá pouta jsou těsnější.





Jaké je tedy řešení?





Je to neintuitivní, ale tady to je:





POKUD JE TO MOŽNÉ… Musíte začít budovat systémy, dokud jsou vaše alternativní náklady stále nízké.





Než začnete příliš dobře vydělávat peníze. Než se váš životní styl nafoukne. Než zlatá pouta zaklapnou.





Protože cesta k bohatství není o šplhání po žebříčku příjmů. Jde o stavbu výtahu, když jste ještě v přízemí.





Zeptejte se sami sebe, budujete systémy, které vás učiní bohatými? Nebo se jen zlepšujete v tom, že jste drahí?





Protože člověk vede ke svobodě. Druhý vede do velmi drahé pasti.

Skrytá cena dovednosti

Takže jsem minulý týden na této večeři, kde sedím mezi dvěma zakladateli technologií.





Jeden je skvělý inženýr, který strávil 15 let zvládnutím cloudové architektury. Druhý odešel z vysoké školy a sotva ví, jak kódovat.





Hádejte, který z nich vybudoval společnost za 40 milionů dolarů?





Vypadnutí ano.





Ne proto, že by byl chytřejší. Ne proto, že by tvrději pracoval. Ale protože jeho nedostatek odborných znalostí byl vlastně jeho největší devizou.





Tomu říkám expertovo prokletí.

Expertova kletba

Zamyslete se nad odborníky, které znáte. Co mají všichni společného?

Vidí složitost, jiní ne

Potenciální problémy odhalí okamžitě

Znají všechny způsoby, jak se věci mohou pokazit





Zní to dobře, že?





Špatně.





Protože zatímco odborník pečlivě plánuje dokonalé řešení, amatér již staví, spouští a učí se ze skutečné zpětné vazby.





Říkám tomu Expert's Curse a funguje to takto:





Čím více o svém oboru víte:

O to těžší je to zjednodušit

Čím více přemýšlíte nad rozhodnutími

Čím méně jste ochotni experimentovat

Čím víc se bojíš "dělat to špatně"





Myslíte, že přeháním?





Podívejte se, co se stane, když do jedné místnosti umístíte zkušeného vývojáře a amatéra:





Expert: "Musíme zvážit škálovatelnost, bezpečnostní protokoly, optimalizaci databáze a vybudovat robustní infrastrukturu..."





Amatér: "Příští týden spustíme základní verzi a uvidíme, jestli to někdo vůbec chce."





O tři měsíce později:

Expert stále navrhuje dokonalý systém

Amatér již dostává skutečnou zpětnou vazbu od zákazníků





Odbornost vás nejen zpomalí, ale také vás aktivně zaslepuje před většími příležitostmi.

Slepý úhel specialisty





Když jsi kladivo, všechno vypadá jako hřebík. Když jste odborník, každý problém vypadá, jako by potřeboval vaše specifické znalosti.





Vidím, že se to děje neustále:

Geniální kodér se snaží vše vyřešit kódem

Marketingový expert si myslí, že každý problém je marketingový problém

Finanční svištění redukuje vše na čísla





Mezitím může generalista:

Podívejte se na vzory napříč odvětvími

Půjčte si řešení z jiných oborů

Zaměřte se na to, co vlastně jehlou pohybuje

Paradox budování bohatství

Jak to tedy souvisí s naší hlavní myšlenkou?





Budování bohatství neznamená být nejlepší v tom, co děláte. Jde o budování systémů, které fungují, i když vám není zrovna nejlépe.





Příklad:

Odborný spisovatel: Vytváří dokonalé články, které zaberou týdny

Tvůrce systému: Vytvoří rámec obsahu, který mohou ostatní používat





Expert hraje hru na klesající výnosy. Tvůrce systému hraje hru násobení.





Jaké je tedy řešení?





Nejde o to stát se méně kvalifikovanými. Jde o to méně připoutat se ke svým dovednostem.





Nový model odbornosti:

Naučte se dost, abyste byli nebezpeční Vytvářejte systémy, dokud jste stále flexibilní Využijte odborné znalosti k optimalizaci, nikoli k vytváření





Protože tady je to, co vám nikdo neřekne o tom, jak být v něčem opravdu dobrý:





Čím jste lepší, tím těžší je vybudovat něco většího, než jste vy sami.





Zeptejte se sami sebe: Dělá vás vaše odbornost bohatým? Nebo vás to jen prodražuje?





Protože je velký rozdíl mezi tím, být oceňován za to, co znáte, a budováním hodnoty, která funguje i bez vás.





Nyní, když rozumíte třem stavům bohatství a proč se odbornost může stát pastí, pojďme si promluvit o něčem, co to všechno spojuje:





Skrytá síla, která určuje, zda budujete bohatství, nebo jen vyděláváte.

Vliv

Dvě obrazovky, dvě velmi odlišné strategie bohatství.





Vlevo: Kalendář konzultantů. Vzájemné hovory 1 000 $/hodinu. Plně obsazeno měsíce.





Vpravo: Backend rozšíření pro Chrome. Jednoduchý nástroj, postavený jednou, vydělávání 2 000 $ denně na autopilotu (víceméně).





Znovu vidíme stejný vzorec:

Jeden je uvězněn ve stavu dovednosti (kapalina)

Jeden se vyvinul do stavu systému (plyn)





Ale tady je to, co je skutečně odděluje:





Nejde o peníze. Nejde o investovaný čas. Není to ani požadovaná odbornost.





Je to typ rozhodnutí, které využívají.





Hodnota za hodinu versus hodnota za rozhodnutí:





Poradce? Vysoká hodnota za hodinu. Ale každý dolar vyžaduje novou hodinu.





Rozšíření pro Chrome? Nízká hodnota za hodinu, pokud počítáte dobu sestavení. Ale tady je ta zajímavá část: Každé rozhodnutí učiněné při stavbě

pokračuje ve vytváření hodnoty o měsíce později.





Tomu říkám Decision Leverage a je to pravděpodobně nejvíce podceňovaná forma pákového efektu v podnikání.





Přemýšlejte o tom:

Konzultant každou hodinu dělá nová rozhodnutí

Systém dělá stejné rozhodnutí milionkrát





Které byste raději postavili?





Tři typy rozhodnutí:





Lineární rozhodnutí

Nutno provádět opakovaně

Hodnota zemře po každém použití

Vyžadovat vaši přítomnost Příklad: Vyřizování lístků zákaznické podpory jeden po druhém





Složená rozhodnutí

Zlepšujte se každým použitím

Hodnota časem roste

Učte se z jejich vlastních výsledků Příklad: AI, která je chytřejší, čím více dat zpracovává





Nekonečná rozhodnutí

Běh navždy jednou vyroben

Hodnota se násobí měřítkem

Vytvoření nových příležitostí Příklad: Algoritmus porovnávání Airbnb





Většina lidí se zaměřuje na to, aby se v Linear Decisions zlepšili – zpracovali více tiketů, uzavřeli více prodejů, viděli více klientů.





Ale skutečné bohatství? To pochází z budování systémů kolem Nekonečných rozhodnutí.





Co to pro vás znamená:





Pokaždé, když se chystáte ve svém podnikání udělat nějaké rozhodnutí, zeptejte se: "Rozhoduji se jednou, nebo buduji systém, který toto rozhodnutí bude dělat navždy?"





Protože to je skutečně to, co odděluje konzultanta od rozšíření Chrome:

Člověk vyměňuje čas za peníze a každou hodinu činí nová rozhodnutí.

Druhý vybudoval systém, který jediné rozhodnutí navždy znásobí.





To je důvod, proč se stavitelé systémů často všem ostatním zdají líní.





Nedělají méně rozhodnutí – dělají rozhodnutí, která se skládají.

Čtyři (hlavní) druhy pákového efektu

Nyní si zrekapitulujme, co jsme se doposud naučili: Cesta od práce k bohatství není o lepších rozhodnutích – jde o budování systémů, které rozhodují navždy.





Většina lidí se tu ale zasekne.





Vědí, že potřebují systémy. Vědí, že potřebují páku. Ale chybí jim učebnice.





Byl jsem na stejném místě, dokud jsem nenarazil na vlákno Naval Ravikant o vytváření bohatství. Většina lidí to sdílela, citovala, dávala do biosu na Twitteru.





Ale unikla jim jeho skutečná síla.





Nebyla to jen chytrá sada tweetů o vydělávání peněz.





Byl to plán toho, jak bohatství (pákový efekt) vlastně funguje v digitálním věku.





Byla to příručka pro systémové myšlení.





Psal o čtyřech druzích pákového efektu.

Kapitálová páka

Pracovní páka

Technologická páka

Mediální páka





Dovolte mi, abych vám ukázal čtyři síly, které ve skutečnosti přetvářejí tvorbu bohatství a nakonec vám pomohou vybudovat systémy, na které míříme (o tom psal).





Kapitálová páka:





Starý způsob: Ušetřit peníze, koupit aktiva, počkat 30 let





Nový způsob: Použijte cizí majetek k budování impérií





Přemýšlejte o tom: Airbnb má větší cenu než Marriott a Hilton dohromady. Přesto nevlastní jediný hotelový pokoj.





To není jen chytrý byznys. Toto je zásadní posun v tom, jak bohatství funguje: V digitálním věku je kontrola aktiv cennější než jejich vlastnictví.





Pracovní páka:





Starý způsob: Najmout více lidí, aby dělali více práce





Nový způsob: Budujte systémy, které znásobí lidské úsilí





Podívejte se na Instagram, když se prodával za 1 miliardu dolarů: 13 zaměstnanců sloužících 30 milionům uživatelů.





Porovnejte to s Kodakem v jeho nejlepších letech: 145 000 zaměstnanců sloužících menšímu trhu.





Rozdíl? Instagram vybudoval systémy, které se škálovaly. Kodak stále najímal.





Technologická páka:





Starý způsob: Software, který pomáhá lidem pracovat





Nový způsob: Software, který nahrazuje rozhodnutí





Uber není jen aplikace, která spojuje řidiče a jezdce. Jsou to miliony mikrorozhodnutí, která se dějí automaticky:

Ceny se upravují v reálném čase

Trasy se automaticky optimalizují

Metriky výkonu se vyvíjejí samy





Ale zde je to, čím se kód liší od všech ostatních forem pákového efektu: Jeho replikace nestojí téměř nic, nikdy se neunaví a funguje, i když spíte.





Mediální páka





Starý způsob: Vyměňte své znalosti za peníze





Nový způsob: Vytvářejte systémy, které škálují vaše statistiky





Většina odborníků se snaží prodat svůj čas. Nejlepší odborníci vytvářejí systémy, které kopírují jejich úsudek.





Zamyslete se nad podcastem Joea Rogana: Není to jen tvorba obsahu. Je to systém, který převádí konverzace na impérium, které osloví více lidí za den, než většina rozhlasových moderátorů zasáhne za rok.





Ale k tomu, čeho se snažíme dosáhnout, nepoužíváme jeden, dva nebo dokonce tři tyto druhy pákového efektu. Používáme všechny čtyři.





Tyto síly nejsou určeny k použití samostatně. Jsou určeny ke skládání.





Skutečné kouzlo se děje na křižovatkách:

Code + Labor = Automatizační platformy

Média + Kód = Obsahové nástroje

Kapitál + Média = Mediální impéria

(Seznam by mohl pokračovat dál a dál)

Všechny čtyři dohromady? Tak budujete impéria.





Vidím zakladatele, kteří se neustále snaží používat pouze jeden typ pákového efektu. Jsou to buď:

All-in na získávání kapitálu

Posedlý kódováním všeho

Zaměřeno pouze na nábor

Uvízli v prodeji svých odborných znalostí





Ale ti, kteří prorazí? Hrají úplně jinou hru. Kombinují tyto síly způsoby, které se navzájem násobí.





Vrátí se k našemu původnímu rámci:





Práce využívá jednu sílu po druhé.





Dovednost je zvládnutí jediné síly.





systémy? Jde v nich o spojení sil k vytvoření něčeho, co roste samo.





Přemýšlejte o progresi: Nezávislý pracovník využívá pracovní páku. Konzultant přidává mediální páku. Ale skutečný tvůrce systému? Skládají všechny čtyři:

Využívá cizí kapitál

Koordinuje práci ostatních lidí

Nasazuje kód, který se škáluje

Vkládá média, která se skládají





To je důvod, proč většina lidí zůstává uvězněna v prvních dvou státech bohatství: Snaží se být opravdu dobří v používání jednoho typu pákového efektu. Ale nikdy nevybudují systémy, které je všechny kombinují.





A to nás přivádí k tomu, co jsem viděl minulý týden a co změnilo způsob, jakým o tom všem přemýšlím...

Budoucnost se blíží… rychle

Takže jsem minulý týden na této technické konferenci ve Vegas a stále mě něco trápí.





Nejsou to ty luxusní ukázky umělé inteligence ani uhlazené prezentace. Je to 22letý kluk, kterého potkávám mezi sezeními.





Vybudoval systém umělé inteligence, který už nyní vydělává více peněz než většina lékařů. Ale tady je to, co je fascinující:





Nikdy v životě neměl „skutečnou práci“. Nikdy nevyměnil čas za peníze. Nikdy jsme se ani nenaučili pravidla, která se většina z nás snaží porušit.





Od myšlení v systémech přešel rovnou k budování systémů, které myslí.





A v tu chvíli mě napadá: Sledujeme, jak se odehrává největší majetková propast v historii.





Ale není to propast mezi bohatými a chudými. Není to ani rozdíl mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými. Je to propast mezi tvůrci systému a všemi ostatními.





Dovolte mi ukázat vám, co tím myslím...

Velký předěl

Zde je to, co se skutečně děje:





Zatímco většina lidí se snaží:

Získejte lepší práci

Zvyšte jejich sazby

Vylézt na firemní žebříčky





Tvůrci systému jsou:

Vytváření autonomních podniků

Budování škálovatelných platforem

Navrhování strojů na bohatství





Zamyslete se na chvíli nad matematikou:





Pracovní rovnice je lineární:





Více hodin = více peněz





Lepší dovednosti = lepší plat





Vyšší pozice = vyšší plat





Rovnice tvůrce systému je exponenciální:





Více systémů = násobený výkon





Lepší pákový efekt = složené výnosy





Vyšší automatizace = Nekonečné škálování





Propast se nejen zvětšuje. Zrychluje se.





A tady je část, která mě drží v noci vzhůru:





Většina lidí si ani neuvědomuje, jakou hru hrají.

Páková revoluce

Minulý týden jsem mluvil s přítelem VC, který řekl něco fascinujícího: "Náklady na stavbu strojů na bohatství se blíží nule, ale výnosy se blíží nekonečnu."





Přemýšlejte o tom, co se právě děje:

Umělá inteligence usnadňuje vytváření systému než kdykoli předtím

Digitální pákový efekt je stále dostupnější

Náklady na vypouštění systémů klesají na nulu





Skutečná příležitost není v budování lepších systémů. Jde o to, abyste se postavili na to, co přijde dál.





Protože zatímco všichni ostatní se snaží ovládat dnešní nástroje, skuteční hráči navrhují zítřejší hřiště.





Dovolte mi podělit se o tři nápady, které budou v příštích několika letech důležitější než všechny růstové hacky a obchodní strategie, kterými jste v současnosti posedlí...





1. Tři budoucí síly





Akcelerace AI

Systémy budou chytřejší rychleji

Automatizace se stane autonomnější

Propast mezi stavebníky a dělníky se bude prohlubovat





Posun důvěry

Na obchodních značkách bude záležet méně

Důležitější bude systém a pákový efekt

Výsledky budou mluvit hlasitěji než životopisy





Změna rychlosti bohatství

Rychlost uvedení na trh překoná dokonalost

Systémové myšlení porazí odbornost

Adaptace porazí optimalizaci





2. Nová pravidla hry





Stavět pro změnu, ne stabilitu

Systémy by měly být flexibilní

Řešení by měla být modulární

Růst by měl být udržitelný





Optimalizujte pro učení, ne pro výdělek

Rychlost iterace převyšuje rychlost provádění

Kvalita zpětné vazby převyšuje kvalitu výstupu

Rychlost adaptace převyšuje rychlost produkce





Design pro násobení, ne pro sčítání

Myslete v sítích, ne v linkách

Vytvářejte platformy, ne produkty

Vytvářejte ekosystémy, nikoli entity





3. Otázky, na kterých nyní záleží





Zeptejte se sami sebe:

"Buduji systémy, které se mohou vyvíjet?" "Je moje strategie bohatství odolná vůči budoucnosti?" "Jsem v pozici pro exponenciální příležitosti?"





Budoucnost nepatří jen nejchytřejším lidem.





Patří k těm nejpřizpůsobivějším, které rozumí páce a systémům.





Protože zde je pravda o budoucnosti bohatství, propast mezi dělníky a budovateli systémů bude nepřeklenutelná. Rozdíl mezi lineárním a exponenciálním růstem se stane nepřežitým. Volba mezi stavebními systémy a součástí systému někoho jiného bude nevyhnutelná.

Závěrečná myšlenka

Pamatujete si, o čem jsme mluvili na začátku?





Tvých prvních 1 000 dolarů je z práce. Tvých prvních 100 000 $ pochází z dovedností. Tvých prvních 1 000 000 $ pochází ze systémů.





V budoucnu budou tyto přechody probíhat rychleji. Okna příležitostí budou kratší. Náklady na čekání budou vyšší.





Dovolte mi tedy položit vám poslední otázku: Budujete systémy, díky kterým zbohatnete?





Nebo se jen stáváte nejdražším kolečkem ve stroji někoho jiného?





Protože ve světě, kde systémy snídají odborné znalosti, je jediným neodpustitelným hříchem myšlení příliš malé.





Vaše budoucí já se dívá. Ať jsou hrdí.





Scott