नयाँ इतिहास 125 पढाइहरू

जियान Dipakkumar Shahको क्रान्तिकारी गहन शिक्षा दृष्टिकोण नक्शा प्रौद्योगिकी परिवर्तन

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - जियान Dipakkumar Shahको क्रान्तिकारी गहन शिक्षा दृष्टिकोण नक्शा प्रौद्योगिकी परिवर्तन
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesअझै सिक

टिप्पणीहरू

avatar

ह्याङ्ग ट्यागहरू

machine-learning#autonomous-vehicle-safety#jainam-dipakkumar-shah#deep-learning-mapping#aws-cloud-integration#lidar-and-ai-fusion#multi-sensor-fusion#real-time-mapping-systems#good-company

यो लेख मा प्रस्तुत गरिएको थियो

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories