تاريخ جديد 125 قراءة٪ s

نهج Jainam Dipakkumar Shah في التعلم العميق يؤدي إلى تحويل تكنولوجيا الخرائط

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - نهج Jainam Dipakkumar Shah في التعلم العميق يؤدي إلى تحويل تكنولوجيا الخرائط
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesيتعلم أكثر

تعليقات

avatar

شنق العلامات

machine-learning#autonomous-vehicle-safety#jainam-dipakkumar-shah#deep-learning-mapping#aws-cloud-integration#lidar-and-ai-fusion#multi-sensor-fusion#real-time-mapping-systems#good-company

تم تقديم هذه المقالة في

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories