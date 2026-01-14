Dalam dunia yang terobsesi dengan AI, pendiri Miniswap bertaruh pada rasa

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace Bagaimana Dua Pelajar Dari Cambridge Membina Pasaran Anti-Algorithm Silicon Valley mempunyai agama baru, dan dewanya ialah kecerdasan buatan.Langkah ke mana-mana Y Combinator demo hari dan perbualan tidak terelakkan berubah kepada AGI timelines, arsitektur transformator, dan agensi AI yang akan mengotomatiskan segala-galanya. Will Hanna dan Zak Singh mendengar khotbah. mereka hanya memilih untuk tidak bertobat. "Banyak orang dalam batch YC kami sedang membina ejen jualan AI, perkhidmatan pelanggan AI, penolong kod AI," kata Hanna, pengasas bersama Miniswap, pasaran Warhammer yang “Tetapi kami terus bertanya: apa yang hilang apabila kita mengotomatiskan segala-galanya? apa yang berlaku kepada kerajinan, komuniti, dan selera?” Hanya menaikkan $3.5 juta Jawapan mereka ialah pasaran yang dirancang dengan teliti yang mewakili sesuatu yang semakin jarang: pertaruhan pada kurasi melebihi automatik, pada komuniti niche melebihi skala pada semua kos, pada daya tarik idiosinkratik melebihi massa. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Sebuah persahabatan yang dibina dalam Post-Lockdown Cambridge Untuk memahami yang Antara mereka ialah Hanna dan Singh, yang pada masa itu, graduan falsafah dan sains komputer dan bilik darjah. "Ketika saya pertama kali bertemu Zak, saya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan semasa pandemi, mengharapkan sesuatu yang umum," Hanna mengingatkan. "Dia berkata, 'Saya mendengarkan Steely Dan.' Miniswap Persahabatan mereka berkembang di sekitar perdebatan intelektual, apresiasi kepada sejarah, dan berjalan-jalan biasa melalui Grantchester Meadows - padang rumput yang sama di mana ahli matematik British yang terkenal, Alan Turing, merancang mesin universal - ke pub kegemaran mereka, Blue Ball Inn. The Pub Where It Started Pub di mana ia bermula Selepas Cambridge, kehidupan menarik mereka terpisah. Singh tinggal untuk PhD dalam sains komputer. Hanna bekerja di sebuah firma perundingan CEO London, kemudian kembali ke Kanada untuk sekolah undang-undang. Pada musim panas selepas Hanna tahun pertama sekolah undang-undang, beliau terbang ke UK untuk melawat Singh.Mereka kembali ke Blue Ball Inn untuk pints di padang rumput di mana Turing pernah berjalan. "Saya ingat Zak tiba-tiba melihat saya dan berkata, 'Will, saya mempunyai idea untuk memulakan perniagaan. saya mahu membina pasaran untuk Warhammer miniature, dan saya fikir anda orang yang betul untuk melakukan ini." Pada pint kedua mereka, Hanna berada di dalam. Dalam beberapa bulan, dia telah meninggalkan sekolah undang-undang untuk masuk semua. Why Not AI? Kenapa bukan AI? Mengikut kepakaran teknikal Singh dan antusiasme pelabur untuk AI, mengapa tidak membina syarikat AI? "Kami menggunakan AI sebagai alat," Singh menjelaskan. "Kami menggunakannya untuk membina taksonomi.. tetapi kami bukan sebuah syarikat AI kerana AI bukan tujuannya. Walaupun Silicon Valley mengejar skala melalui automasi, Singh dan Hanna bertaruh bahawa terdapat pasaran yang besar, kurang berkhidmat orang yang mahu platform yang dibina dengan teliti, untuk komuniti yang menghargai kepakaran daripada viraliti. Taste as Competitive Advantage Rasa sebagai Kelebihan Kompetitif "AI pada asasnya bermaksud mengembalikan kepada purata," kata Hanna. "Tapi rasa? rasa adalah tentang memilih sisi, tentang menilai apa yang keren atau apa yang berharga dengan cara yang tidak berkurangan kepada data." Filosofi ini menginformasikan setiap keputusan di Miniswap. manakala pasaran lain mengoptimumkan untuk hiburan, Singh dan Hanna terobsesi dengan taksonomi, kategori, dan "arkitektur maklumat untuk obsesif." "Pemain Warhammer menghabiskan beratus-ratus jam melukis miniatur individu," kata Hanna. "Mereka sangat peduli untuk mendapatkan perkara yang betul. The Partnership Persatuan Permohonan YC pertama mereka ditolak.Tetapi oleh wawancara mereka Musim Gugur 2025, mereka telah beberapa hari sejak meluncurkan MVP mereka.Hanna mengingatkan bahawa soalan terakhir daripada Pete Koomen, rakan kongsi YC mereka: "Kapan anda meluncurkan?" “Malam nanti,” katanya 24 jam seterusnya adalah kekacauan - menghantar MVP mereka, memasukkan Koomen sebagai pengguna pertama mereka, kemudian segera selepas menerima panggilan menawarkan mereka tempat di YC. Apa yang meyakinkan pelabur bukan sahaja produk - ia adalah perkongsian. Singh membawa kepakaran teknikal yang mendalam dan pengetahuan domain. Hanna membawa pemikiran strategik, akumen operasi, dan kemahiran komunikasi yang disempurnakan memberi nasihat kepada CEO. "Gaya adalah perkara yang paling sukar untuk dibina dalam sebuah syarikat," kata Hanna. "Anda boleh menyewa kemahiran teknikal, tetapi penyelarasan pada rasa apa yang layak dibina? Beyond Warhammer Lebih daripada Warhammer Semasa memulakan dengan Warhammer, pengasas melihat peluang yang lebih besar. "Ada puluhan hobi niche dengan komuniti fanatik yang berhak untuk platform yang lebih baik," kata Hanna. "Model kereta api, pensil fountain tersuai, keyboard mekanikal. di mana sahaja anda mendapati hobi obsesif, kami boleh membina sesuatu yang berharga." Visi ini melampaui pasaran untuk sistem komisen, platform perkongsian pengetahuan, dan ciri-ciri komuniti. "Kami bukan sahaja membina pasaran, kami membina infrastruktur untuk komuniti kreatif niche untuk berkembang." The Contrarian Bet Taruhan yang bertentangan Dalam dunia di mana kecenderungan yang dihasilkan oleh AI membanjiri internet, Miniswap mewakili sesuatu yang berbeza. "Kami sama sekali tidak anti-AI," jelas Hanna. "Kami menggunakan alat terbaik yang tersedia, termasuk LLMs. tetapi kami tidak mahu alat ini untuk membimbing arah produk. Ia adalah falsafah yang dibina di padang rumput yang sama di mana Turing membayangkan revolusi pengkomputeran.Filosofi yang menghargai idiosinkratik di atas mainstream, yang hati-hati dibina di atas automatik, manusia di atas algoritmik. Dalam dunia yang terobsesi dengan AI, Will Hanna dan Zak Singh bertaruh pada sesuatu yang lebih berkuasa: rasa, komuniti, dan kerajinan manusia. Pelabur mereka hanya bertaruh $ 3.5 juta mereka betul. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's Program Perniagaan Blogging . Artikel ini telah diterbitkan oleh Steve Beyatte di bawah HackerNoon's Program Perniagaan Blogging Program Perniagaan Blogging .