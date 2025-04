Adakah Hasil Tambahan 0.05% Itu Benar-Benar Berbaloi dengan Risiko Mengambil Kripto Anda?

Tahniah, anda mendapat lebih 0.05% hasil dan ladang beberapa mata! Kedengaran hebat? Pasti – sehingga anda menyedari bahawa anda baru sahaja mempertaruhkan risiko merentas berbilang lapisan tanpa mengetahuinya. Tetapi anda boleh mengabaikannya - sama seperti orang lain - sehingga anda tidak boleh.

Sekarang musim bunga 2024, dan kami semua fikir kami perlu menggunakan ETH kami untuk menanam Mata EigenLayer - perasaan FOMO sangat mengagumkan. Mata EigenLayer ini adalah meta muktamad untuk melayakkan diri untuk titisan udara EigenLayer, jadi protokol lain turut mengikuti kereta muzik ini dan menjanjikan titisan udara [1] [2] . Untuk menanam mata ini, semua orang mula mempertaruhkan ETH mereka, kemudian mengambilnya semula, kemudian mengambilnya semula pada platform lain. Sebaik-baiknya anda melakukan ini beberapa kali untuk melayakkan anda mendapat lebih banyak airdrop yang berpotensi seperti Etherfi, KelpDao atau Renzo. Pada masa ini, sangat sedikit orang yang bertanya kepada diri mereka sendiri apa sebenarnya yang mereka lakukan dan apakah risiko yang mungkin ditimbulkan oleh inovasi mengubah permainan ini untuk mereka atau DeFi atau Ethereum. Tetapi mari kita mulakan pada permulaan dengan penjelasan ringkas tentang apa yang saya bicarakan.

Asas: Staking, Staking Cecair, Staking semula

Apa...?

Sebelum cuba menerangkan risiko, adalah penting untuk memahami maksud istilah penting ini.





Staking melibatkan penguncian ETH pada blockchain Proof-of-Stake seperti Ethereum untuk menjamin rangkaian dan memperoleh APY tahunan sebanyak 3–4%, sama seperti deposit berjangka di bank [3] .





Staking mempunyai kelebihan berbanding blockchain Proof-of-Work kerana ia jauh lebih cekap tenaga dan juga lebih inklusif, kerana anda boleh dengan cepat mengambil bahagian dalam staking tanpa perkakasan tertentu. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah anda tidak mempunyai akses kepada aset semasa mempertaruhkan dan kadangkala terdapat tempoh terkunci.





Staking Cecair menyediakan ubat. Ia membolehkan pengguna mempertaruhkan ETH melalui protokol seperti Lido dan menerima perwakilan token (cth, stETH), membolehkan mereka memperoleh ganjaran taruhan sambil mengekalkan kecairan untuk berinteraksi dengan DeFi [4] . Mereka kini boleh menggunakan ini sebagai cagaran atau hanya menukarnya dengan token lain. Kelebihannya ialah kecairan aset mereka walaupun dipertaruhkan dan dengan itu menyumbang kepada keselamatan rantaian blok.





Inovasi terakhir yang kini menyebabkan paling banyak sakit kepala ialah membuat semula. Konsep ini baru dan saya fikir ia adalah topik yang paling abstrak:





Pengambilan semula membolehkan pengguna memanfaatkan ETH mereka yang telah dipertaruhkan tanpa perlu membatalkannya. Sambil meneruskan untuk menjamin rangkaian Ethereum, ETH yang diberi semula juga menyokong keselamatan protokol lain (Actively Validated Services, atau AVS) seperti bridges, oracles atau dApps lain, memperoleh APY tambahan sekurang-kurangnya sekitar 3% ke atas [5] .





Sekarang bahawa asasnya telah dijelaskan, langkah 'logik' seterusnya yang boleh kita perhatikan dalam DeFi, adalah bahawa ETH yang dibatalkan semula juga mesti cair semula, jelas sekali... Oleh itu, sudah tentu, beberapa protokol segera muncul yang menjadikan ini misi mereka. Maka semua orang mula membungkus dan membungkus ETH dalam lebih banyak lapisan, kerana hasil terus meningkat dengan setiap lapisan.





Secara umum, teknologi di sebalik penyataan semula adalah inovatif dan menawarkan peluang baharu. Bagi ramai pengguna, ia tetap tidak perlu difikirkan: lebih banyak hasil untuk ETH yang sama. Walau bagaimanapun, ini tidak mengambil kira bahawa dengan setiap lapisan tambahan, risiko baru bertimbun, yang menjadikan hasil tambahan mungkin di tempat pertama. Tetapi berapa besar risiko ini? Bolehkah ia menjadi bom masa yang berdetik, risiko sistemik sebenar untuk Ethereum dan keseluruhan DeFi?

Risiko – Membina Rumah Kad di Ethereum

Menebas – risiko mempertaruhkan OG

Mari kita mulakan dengan 'lapisan' pertama risiko, di mana anda mempertaruhkan ETH anda dengan cara tradisional untuk menjamin rangkaian dan mencapai hasil 3-4% (setakat Februari 2025) [3] . Satu-satunya risiko di sini ialah risiko Slashing. Ini adalah mekanisme Ethereum untuk memastikan pengesah jujur; melanggar peraturan (cth, mencadangkan blok bercanggah, terlalu banyak masa henti pengesah, dsb.), dan anda kehilangan sebahagian daripada ETH yang dipertaruhkan dan dibuang daripada rangkaian [6] . Potongan sangat jarang berlaku, kerana hanya terdapat minimum atau tiada insentif berbanding dengan hukuman berat bagi pengendali pengesah, dan sehingga Februari 2024, kurang daripada 0.04% daripada semua pengesah telah dipotong. Secara khusus, hanya 414 pengesah daripada kira-kira 1,174,000 pengesah aktif [7] . Untuk menjadi pengesah dan mengambil langkah mengunci ETH anda, anda memerlukan sekurang-kurangnya 32 ETH, yang pada masa yang sama adalah had atas setiap pengesah.

Terlalu Besar untuk Gagal? - Dilema Pemusatan dalam DeFi

32 ETH terlalu mahal untuk kebanyakan pengguna, jadi mereka menggunakan staking cair, di mana anda menggunakan platform untuk mempertaruhkan, seperti Lido [4] . Lido membolehkan anda mempertaruhkan ETH anda melalui pengesah mereka dan kemudian menerima perwakilan yang setara dengannya, iaitu stETH. Ini agak tidak bermasalah, kerana pengguna sentiasa boleh menukar stETH mereka dengan ETH mereka. Walau bagaimanapun, keadaan semasa dalam DeFi agak lebih bermasalah, kerana Lido mendominasi bahagian pasaran dan mempunyai sejumlah 27.58% (12. Februari 2025, carta di bawah) daripada semua ETH yang dipertaruhkan di bawah kawalan pengesahnya [8] .









Ini pada masa ini bersamaan dengan hampir 9.35 juta ETH [9] . Seperti yang saya katakan sebelum ini, hanya 32 ETH boleh dipertaruhkan bagi setiap pengesah, yang bernasib baik bermakna Lido tidak boleh mempertaruhkan semua ETH dalam satu pengesah. Walau bagaimanapun, saya mungkin tidak perlu menjelaskan di sini bahawa Lido, sebagai unit berpusat, masih mempunyai banyak kuasa, dan anda tidak mahu membayangkan apa yang akan berlaku jika Lido melakukan kesilapan suatu hari nanti. Risiko penumpuan adalah besar. Ini amat jelas dalam kes salah konfigurasi, seperti insiden pada Oktober 2023 di mana sekitar 20 nod yang dikendalikan oleh Lido telah dipotong [10] . Tepatnya isu pemusatan inilah yang mungkin ditiru dalam menyusun semula protokol. Mari kita ambil contoh Eigenlayer protokol penyatuan semula terbesar. Eigenlayer kini mempunyai TVL sebanyak $12.3 bilion, pada kadar maksimum pada Jun 2024 ialah hampir $20 bilion [11] . Pada masa penulisan, kira-kira 10% daripada jumlah ETH yang dipertaruhkan disandarkan semula pada EigenLayer [12] . Dalam Lido dan EigenLayer, kami melihat risiko penumpuan dan pemusatan yang tinggi untuk fakta, bahawa kami sedang meneruskan misi desentralisasi dalam DeFi dan crypto. Ini memerlukan risiko berpotensi tinggi dengan satu titik kegagalan yang digabungkan dalam Lido dan EigenLayer. Oleh itu, satu kesilapan boleh membawa kepada keratan atau pembubaran lata.

Pengambilan Semula Menambah Lebih Banyak Lapisan Kerumitan – Dan Aore Lapisan Risiko

Menyatakan semula, seperti mana-mana inovasi baharu, ialah teknologi baharu yang menggunakan infrastruktur, teknologi dan kod baharu yang belum terbukti dan baharu yang masih perlu diuji. Satu ralat teknikal boleh mengakibatkan bencana super muktamad di mana keseluruhan protokol penyampaian semula dihentikan. Risiko kontrak pintar dalam inovasi malangnya agak tinggi. Risiko ini kemudiannya digabungkan dengan fakta bahawa pemotongan semula boleh berlaku bukan sahaja dalam satu pengesah tetapi juga dalam protokol pemangkasan semula seperti Eigenlayer. Pengesah kini mesti mematuhi peraturan blockchain Ethereum untuk kekal dalam talian dan juga mematuhi peraturan EigenLayer [13] . Jika ia membuat kesilapan pada Ethereum, pengesah pergi ke luar talian, ia dipotong dan, secara logiknya, ia juga pergi ke luar talian pada EigenLayer. Jika ia membuat kesilapan pada Protokol EigenLayer, ganjaran AVSnya dibatalkan, tetapi sekurang-kurangnya pengesah kekal dalam talian di Ethereum jika ia juga tidak melanggar peraturan Ethereum.





Tanpa ragu-ragu, pengambilan semula adalah inovatif dan membuka banyak peluang, tetapi kita perlu mengambil kira bahawa dengan kemungkinan mengambil semula ETH berulang kali, kita juga menambah risiko lagi dan lagi. Jadi risiko yang saya nyatakan tadi boleh ditiru sekerap ETH ditaksir semula. Jadi, pemotongan satu pengesah Ethereum boleh mencetuskan rangkaian acara pemotongan merentas protokol penyampaian semula dan penyiasatan luar talian bagi banyak pengesah, bergantung pada kekerapan ETH dicadangkan semula. Di samping itu, cecair ETH yang diambil semula juga digunakan dalam DeFi dApps untuk peminjaman dan peminjaman, contohnya, dan digunakan sebagai cagaran. Setiap lapisan baharu menimbun risiko seperti pemotongan dan kecairan yang melata, menyediakan tindak balas berantai yang kebanyakan pengguna tidak perasan—sehingga seluruh rangkaian kad runtuh, yang berlaku contohnya dalam ranap sistem Renzo ezETH.

Kemalangan Renzo ezETH: Amaran

Pada 24 April 2024, depeg (kehilangan padanan harga kepada harga aset yang sepatutnya mewakili versi cair; dalam kes ini, harga ezETH kepada ETH) bagi ezETH protokol Renzo berlaku. Harga versi ETH yang ditapis semula cecair ini buat sementara waktu jatuh kepada hanya $688 [14] . Pada masa itu, Renzo ialah protokol pengambilan semula cecair terbesar di belakang Etherfi, kerana mereka baru sahaja mengumumkan airdrop mereka dan TVL mereka meningkat 126% kepada $3.3 bilion dalam masa sebulan [14] . Sebab untuk depeg ini adalah kerana berakhirnya fasa airdrop yang membawa kepada penjualan besar [15] . (Metas Airdrop ialah topik yang akan saya bincangkan dalam artikel lain) Ini membawa kepada lata pembubaran yang luar biasa, contohnya pada Morpho atau Gearbox dengan ratusan pengguna yang dibubarkan. Dianggarkan bahawa jumlah nilai antara $56 juta dan $340 juta telah hilang melalui pembubaran pada hari itu [14] [16] . Ini menekankan risiko yang disenaraikan di atas, yang diterima walaupun ia tidak diberi harga yang betul ke dalam APY dalam beberapa kes.





Bolehkah APY tambahan benar-benar mengimbangi risiko? Tidak juga.

Ramai pengguna benar-benar memandang rendah risiko ini atau tidak menyedarinya. Saya tidak mengatakan bahawa pengguna tidak dimaklumkan dengan betul dan tidak melakukan penyelidikan mereka. Walau bagaimanapun, halangan untuk memahami dan penjelasan kadangkala sangat abstrak sehingga pengguna yang tidak menanganinya secara profesional tidak dimaklumkan dengan secukupnya pada pendapat saya. Saya akan mengambil kenyataan daripada siaran terakhir saya di mana saya mendakwa bahawa sesetengah produk menjadi terlalu rumit dan menjadikan orientasi lebih sukar daripada yang sepatutnya [17] . Dengan staking cair, pengguna boleh terus berdagang dengan ETH mereka dan mencapai APY tambahan sehingga 2% melalui protokol peminjaman dan pinjaman (dengan pendedahan aset tunggal kepada stETH, sebagai contoh) [18] . Risiko di sini adalah agak sederhana selagi pengguna tidak meminjam terhadap cagarannya dan risiko dibubarkan (yang terpulang sepenuhnya kepadanya). Walau bagaimanapun, jika kita kembali ke lapisan yang lebih dalam, seperti dalam pengambilan semula, maka pengguna menggunakan kepentingan ETH yang sama beberapa kali untuk memanfaatkan pendedahannya. Ini meningkatkan risiko secara mendadak disebabkan penyusunan berterusan ETH sintetik dan terbitan untuk kekal cair, manakala APY hanya meningkat sedikit dan tidak lagi berkaitan dengan risiko yang diambil ini. Pengguna hampir sepenuhnya melepaskan kawalan sebenar pada tahap risiko ini dan tidak diberi ganjaran yang mencukupi untuk risiko ini. Untuk menekankan maksud saya, berikut ialah petikan daripada Marcin Kazmierczak, Pengasas Bersama & COO Redstone:





"Dengan beberapa protokol penyatuan semula yang menawarkan APY sebanyak 15-20% pada aset seperti ETH, terdapat risiko besar pelabur mengejar hasil tanpa memahami sepenuhnya risiko yang berkaitan." [19]

Malah Vitalik Berhati-hati Untuk Mengambil Semula

Vitalik Buterin, bapa Ethereum, mempunyai pandangan kritis untuk menyatakan semula dirinya dan menyatakan kebimbangan. Dia secara semula jadi mempromosikan inovasi di sekitar ekosistem Ethereum, yang boleh difahami dan baik, tetapi berkata sendiri:





“Kita harus berhati-hati dengan projek lapisan aplikasi yang mengambil tindakan yang berisiko meningkatkan 'skop' konsensus blockchain kepada apa-apa selain daripada mengesahkan peraturan protokol Ethereum teras.“ [20]





Saya percaya ramai personaliti dalam crypto dan Web3 bersetuju dengan ini dan berkongsi pendapat ini, seperti yang anda boleh baca dalam banyak artikel. Ethereum bersinar kerana ia adalah blockchain yang boleh dipercayai dan usaha sedang dibuat untuk mengekalkannya. Lagipun, bencana DAO telah pun berlaku pada tahun 2016, pengulangan yang harus dihalang dalam semua kos di mana Ethereum terpaksa bercabang. Vitalik Buterin berkata dalam catatan blognya:





"Sebaliknya, jika anda mempunyai niat untuk mengikat konsensus sosial ekosistem Ethereum yang lebih luas untuk bercabang atau menyusun semula untuk menyelesaikan masalah anda, ini berisiko tinggi, dan saya berpendapat bahawa kita harus menentang semua percubaan untuk mewujudkan jangkaan sedemikian." [20]





Hack DAO: Pengajaran daripada Jam Tergelap Ethereum

Angkat tangan sesiapa sahaja yang boleh mengingati penggodaman DAO atau masih tahu apa itu. Ia kekal sebagai hujah pameran untuk Ethereum, bahawa walaupun terdapat peningkatan dan masa operasi yang stabil selama bertahun-tahun, blockchain berjalan lancar! (Saya melihat anda Solana; rantaian blok yang meraikan pada awal Februari bahawa rantaian itu telah berjalan selama setahun tanpa masa henti... [21] .) Walau bagaimanapun, jangan lupa bahawa terdapat penggodaman pada Ethereum pada tahun 2016 di The Dao, di mana 14% daripada semua token ETH dalam edaran telah dicuri [22] . Keputusan telah dibuat untuk menukar Ethereum kepada blockchain Ethereum yang kita kenali hari ini dan Ethereum Classic, di mana realiti selepas penggodaman masih wujud dan 14% daripada ETH telah hilang (saya juga akan menjelaskan kisah ini dalam artikel lain, Sejarah DeFi boleh dikatakan). Ini menggariskan fakta bahawa terdapat peristiwa yang boleh mengancam Ethereum dan ini tidak boleh dipandang remeh. Ia harus dielakkan bahawa dengan meregangkan konsensus mengenai Ethereum atau risiko pemusatan, kami memerlukan satu lagi garpu pada masa hadapan untuk menyelamatkan kami.

Kesimpulan: Inovasi Memerlukan Ketelusan

Jadi apakah kesimpulan daripada semua ini? Akhirnya, secara teknikalnya kini mungkin untuk mengoptimumkan hasil yang anda boleh perolehi daripada Ethereum dengan mengambil lebih banyak risiko, tetapi APY hampir tidak menggambarkan risiko ini sama sekali pada pendapat saya. Pengguna hampir tidak atau langsung tidak menyedari kemungkinan risiko kerana hasil penyampaian semula tidak begitu banyak untuk DeFi, jadi risiko mungkin dipandang remeh. Bagi saya, tindakan semula adalah membimbangkan sehingga kami mempunyai metrik risiko yang munasabah dan telus dalam DeFi yang boleh membantu pengguna memahaminya. Seperti dalam artikel pertama saya, saya bimbang tentang perkembangan ini dan saya ragu bahawa adalah munasabah untuk mengambil risiko ini tanpa mengambil DeFi dan Web3 "ke peringkat seterusnya" dari perspektif pengguna [17] . Mungkin saya berat sebelah kerana sebagai pelajar kewangan, loceng penggera saya berbunyi apabila saya melihat konsep yang sangat menyerupai hipotesis semula; atau dalam erti kata lain apa yang membawa kepada keruntuhan sistem kewangan pada tahun 2008. Akibat daripada krisis kewangan ialah kelahiran crypto, DeFi, dan Web3 melalui revolusi yang dimulakan oleh Satoshi Nakamoto dengan Bitcoin dan inskripsi terkenal di dunia dalam blok Genesis "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout of the existing banks system " . Adakah kita bergerak ke arah sistem seperti yang asalnya kita mahu gantikan dengan sistem yang lebih baik? Berdasarkan keadaan semasa potensi bom masa berdetik ini dalam DeFi, malangnya saya akan mengatakan ya. Kami memerlukan metrik risiko yang terdesentralisasi dan telus - jika tidak, DeFi akan ranap seperti sistem kewangan pada tahun 2008. Jadi di sini saya berkongsi pendapat Vitalik Buterin kerana hanya semasa penyelidikan saya, saya terjumpa petikan daripadanya:





“Jawapan yang salah boleh membawa Ethereum ke laluan pemusatan dan 'mencipta semula sistem kewangan tradisional dengan langkah tambahan'[…].” [24]





Menyatakan semula adalah satu inovasi dan kami memerlukan mereka sebagai pemacu untuk DeFi dan penggunaannya, tetapi saya tetap berhati-hati sehingga konsep itu terbukti. Terutamanya, saya prihatin dengan perlindungan pelabur kerana saya percaya ramai pengguna tidak menyedari risiko yang mereka terdedah kepada. Itulah sebabnya saya bersetuju dengan Marcin Kazmierczak, Pengasas Bersama & COO Redstone bahawa pengguna baharu dan berminat perlu diperkenalkan kepada topik ini secara beransur-ansur:





“[…]Untuk menangani perkara ini, protokol boleh mengguna pakai sistem kemasukan bergraduat-contohnya, memulakan pengguna dengan pilihan taruhan yang lebih mudah yang menawarkan APY 5-7% sebelum memberikan akses kepada produk yang lebih kompleks dan berisiko tinggi.” [19]





Bagi saya, ini kelihatan seperti pendekatan yang wajar yang harus digunakan lebih kerap dalam DeFi untuk menyedarkan pelabur tentang risikonya. Protokol harus memperkenalkan metrik risiko yang telus dan mendidik pengguna lebih lanjut tentang potensi bahaya. Jika kita ingin membina sistem kewangan alternatif yang baharu dan inklusif secara terpencar, maka bukan sahaja perlu untuk menjadi inovatif, tetapi juga inklusif dan sebahagiannya mendidik. Setiap orang seharusnya boleh mendapat manfaat daripadanya tanpa pengguna terpinggir kerana kekurangan pengetahuan kewangan. DeFi adalah untuk semua orang dan oleh itu ia juga menjadi tugas kita semua untuk menyediakan perlindungan dan pendidikan yang diperlukan untuk semua orang.





Adakah anda bersetuju dengan kebimbangan Vitalik tentang penahanan semula? Adakah anda berpendapat bahawa penggunaan DeFi adalah penting untuk menyediakan metrik risiko? Apakah pendapat anda tentang pengambilan semula dan adakah anda sedar tentang potensi risikonya? Kongsi perspektif anda dalam komen!





Jika anda menyukai artikel itu, jangan teragak-agak untuk mengikuti saya di sini di Hackernoon dan baca juga cerita saya yang lain!





Jika anda ingin bercakap dengan saya atau bekerjasama dalam artikel, anda juga boleh menulis saya di X/Twitter atau Bluesky saya, nama pengguna saya di sana ialah @Maxo1st juga.





Tahniah, xx

