هل يستحق العائد الإضافي بنسبة 0.05% حقًا المخاطرة بوضع عملتك المشفرة في محفظتك؟





تهانينا، لقد حصلت على عائد أعلى بنسبة 0.05% وربحت بعض النقاط! هل يبدو هذا رائعًا؟ بالتأكيد - حتى تدرك أنك خاطرت عبر طبقات متعددة دون أن تعلم بذلك. ولكن يمكنك تجاهل ذلك - تمامًا مثل أي شخص آخر - حتى لا تتمكن من ذلك.

جدول المحتويات

القفزة الزمنية الأساسيات: التخزين، التخزين السائل، إعادة التخزين - ماذا ...؟ المخاطر - بناء بيت من الورق على الإيثريوم انهيار Renzo ezETH: تحذير هل يمكن أن يعوض العائد السنوي الإضافي المخاطر حقًا؟ ليس حقًا. حتى فيتاليك حذر بشأن إعادة التعيين اختراق DAO: درس من أحلك ساعات الإيثريوم النتيجة: الابتكار يحتاج إلى الشفافية

القفزة الزمنية

إنه ربيع عام 2024، ونعتقد جميعًا أنه يتعين علينا استخدام ETH الخاص بنا لجمع نقاط EigenLayer - إن الشعور بالخوف من تفويت الفرصة ساحق ببساطة. تعد نقاط EigenLayer هذه هي الميتا النهائية للتأهل لعملية الإنزال الجوي EigenLayer، لذلك تقفز بروتوكولات أخرى أيضًا على هذه العربة وتعد بعمليات إنزال جوي [1] [2] . لجمع هذه النقاط، يبدأ الجميع في المراهنة على السيولة الخاصة بـ ETH، ثم إعادة الحصول عليها، ثم إعادة الحصول عليها مرة أخرى على منصة أخرى. ويفضل أن تفعل هذا عدة مرات للتأهل لمزيد من عمليات الإنزال الجوي المحتملة مثل Etherfi أو KelpDao أو Renzo. في هذا الوقت، سأل عدد قليل جدًا من الأشخاص أنفسهم عما كانوا يفعلونه بالضبط وما هي المخاطر التي قد يشكلها هذا الابتكار الذي يغير قواعد اللعبة عليهم أو على DeFi أو Ethereum. ولكن دعنا نبدأ من البداية بشرح موجز لما أتحدث عنه.

الأساسيات: المراهنة، المراهنة السائلة، إعادة المراهنة

ماذا ...؟

قبل أن نحاول شرح المخاطر، من المهم أن نفهم ما تعنيه هذه المصطلحات الأساسية فعليا.





يتضمن التخزين حبس ETH على blockchain Proof-of-Stake مثل Ethereum لتأمين الشبكة وكسب عائد سنوي بنسبة 3-4٪، على غرار الوديعة لأجل محدد في البنك [3] .





تتمتع عملية التخزين بميزة على سلاسل الكتل القائمة على إثبات العمل، حيث إنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر شمولاً، حيث يمكنك المشاركة بسرعة في التخزين دون الحاجة إلى أجهزة معينة. ومع ذلك، فإن العيب هو أنه لا يمكنك الوصول إلى الأصول أثناء التخزين، وأحيانًا تكون هناك فترات حظر.





يوفر Liquid Staking علاجًا. فهو يسمح للمستخدمين بوضع ETH في المراهنة من خلال بروتوكولات مثل Lido وتلقي تمثيل رمزي (على سبيل المثال، stETH)، مما يمكنهم من كسب مكافآت المراهنة مع الحفاظ على السيولة للتفاعل مع DeFi [4] . يمكنهم الآن استخدام هذا كضمان أو ببساطة مبادلته برموز أخرى. الميزة هي سيولة أصولهم على الرغم من المراهنة وبالتالي المساهمة في أمان blockchain.





إن آخر ابتكار يسبب أكبر قدر من الصداع الآن هو إعادة التوطين. إن المفهوم جديد وأعتقد أنه الموضوع الأكثر تجريدا:





يتيح إعادة التخزين للمستخدمين الاستفادة من ETH الذي قاموا بالفعل بإيداعه دون الحاجة إلى إلغاء تخزينه. مع الاستمرار في تأمين شبكة Ethereum، يدعم ETH المعاد تخزينه أيضًا أمان البروتوكولات الأخرى (الخدمات التي تم التحقق من صحتها بنشاط، أو AVS) مثل الجسور أو أوراكل أو تطبيقات لامركزية أخرى، مما يكسب عائدًا سنويًا إضافيًا لا يقل عن 3% [5] .





الآن بعد أن تم شرح الأساسيات، فإن الخطوة "المنطقية" التالية التي يمكننا ملاحظتها في DeFi، هي أن ETH المعاد تخزينها يجب أن تكون سائلة مرة أخرى، بالطبع... وبالتالي، بالطبع، ظهرت على الفور العديد من البروتوكولات التي جعلت هذه مهمتها. وهكذا بدأ الجميع في تغليف ETH وتعبئته في طبقات أكثر فأكثر، حيث يستمر العائد في الزيادة مع كل طبقة.





بشكل عام، تعد التكنولوجيا وراء إعادة التخزين مبتكرة وتوفر فرصًا جديدة. بالنسبة للعديد من المستخدمين، يظل الأمر بديهيًا: المزيد من العائد لنفس ETH. ومع ذلك، لا يأخذ هذا في الاعتبار أنه مع كل طبقة إضافية، تتراكم مخاطر جديدة، مما يجعل العائد الإضافي ممكنًا في المقام الأول. ولكن ما مدى حجم هذه المخاطر؟ هل يمكن أن تكون قنبلة موقوتة، أو خطرًا منهجيًا فعليًا على Ethereum وDeFi بالكامل؟

المخاطر – بناء بيت من الورق على الإيثريوم

القطع – مخاطر التوقيع المساحي لـ OG

لنبدأ بالطبقة الأولى من المخاطر، حيث تراهن على ETH بالطريقة التقليدية لتأمين الشبكة وتحقيق عائد بنسبة 3-4٪ (اعتبارًا من فبراير 2025) [3] . الخطر الوحيد هنا هو خطر التخفيض. هذه هي آلية Ethereum للحفاظ على صدق المحققين؛ إذا خالفت القواعد (على سبيل المثال، اقتراح كتل متضاربة، أو تعطل المحقق كثيرًا، وما إلى ذلك)، فستخسر جزءًا من ETH الذي راهنت عليه وستُطرد من الشبكة [6] . التخفيض نادر جدًا، حيث لا توجد سوى حوافز ضئيلة أو معدومة مقارنة بالعقوبة الشديدة لمشغلي المحققين، واعتبارًا من فبراير 2024، تم تخفيض أقل من 0.04٪ من جميع المحققين. على وجه التحديد، 414 محققًا فقط من أصل حوالي 1،174،000 محقق نشط [7] . لكي تصبح محققًا وتتخذ خطوة قفل ETH الخاص بك، فأنت بحاجة إلى 32 ETH على الأقل، وهو في نفس الوقت الحد الأقصى لكل محقق.

هل هي كبيرة جدًا بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس؟ - معضلة المركزية في DeFi

إن 32 ETH باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المستخدمين، لذلك يلجأون إلى التخزين السائل، حيث تستخدم منصة للتخزين، مثل Lido [4] . يسمح لك Lido بتخزين ETH الخاص بك عبر محققيها ثم تلقي تمثيل مكافئ له، وهو stETH. هذا غير إشكالي نسبيًا، حيث يمكن للمستخدم دائمًا استبدال stETH الخاص به مقابل ETH الخاص به. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في DeFi أكثر إشكالية إلى حد ما، حيث تهيمن Lido على حصة السوق ولديها ما مجموعه 27.58٪ (12 فبراير 2025، الرسم البياني أدناه) من جميع ETH المودعة تحت سيطرة محققيها [8] .









يعادل هذا حاليًا ما يقرب من 9.35 مليون ETH [9] . وكما قلت من قبل، لا يمكن وضع سوى 32 ETH لكل محقق، مما يعني لحسن الحظ أن Lido لا يمكنه وضع كل ETH في محقق واحد. ومع ذلك، ربما لا أحتاج إلى شرح هنا أن Lido، كوحدة مركزية، لا يزال لديه قدر كبير من القوة، ولا تريد حتى أن تتخيل ما سيحدث إذا ارتكبت Lido خطأً يومًا ما. إن خطر التركيز كبير. وهذا واضح بشكل خاص في حالة التكوينات الخاطئة، مثل الحادث الذي وقع في أكتوبر 2023 حيث تم قطع حوالي 20 عقدة تديرها Lido [10] . إن مشكلة المركزية هذه على وجه التحديد هي التي قد تتكرر في بروتوكولات إعادة وضع الرهان. دعنا نأخذ أكبر بروتوكول لإعادة وضع الرهان Eigenlayer على سبيل المثال. يبلغ إجمالي قيمة Eigenlayer حاليًا 12.3 مليار دولار، وفي أقصى حد له في يونيو 2024 كان ما يقرب من 20 مليار دولار [11] . في وقت كتابة هذا المقال، تم إعادة وضع حوالي 10% من إجمالي ETH المودعة على EigenLayer [12] . في Lido وEigenLayer، نرى تركيزًا كبيرًا ومخاطر مركزية نظرًا لأننا نسعى إلى تحقيق مهمة اللامركزية في DeFi والعملات المشفرة. وهذا يستلزم مخاطرة محتملة عالية مع نقاط فشل واحدة مجمعة في Lido وEigenLayer. وبالتالي، يمكن أن يؤدي خطأ واحد إلى سلسلة من عمليات التخفيض أو التصفية.

إعادة التعيين تضيف طبقات أكثر من التعقيد – وطبقات أخرى من المخاطر

إن إعادة الإيداع، مثل أي ابتكار جديد تمامًا، هي تقنية جديدة تستخدم بنية تحتية وتكنولوجيا ورموز جديدة وغير مثبتة لا تزال بحاجة إلى الاختبار. قد يؤدي خطأ فني واحد إلى كارثة عظمى في نهاية المطاف حيث يتعطل بروتوكول إعادة الإيداع بالكامل. لسوء الحظ، فإن مخاطر العقد الذكي في الابتكار مرتفعة نسبيًا. ثم يتم الجمع بين هذه المخاطر وحقيقة أنه في إعادة الإيداع يمكن أن يحدث التقطيع ليس فقط في محقق واحد ولكن أيضًا داخل بروتوكول إعادة الإيداع مثل Eigenlayer. يجب على المحقق الآن الالتزام بقواعد سلسلة كتل Ethereum للبقاء على الإنترنت والالتزام أيضًا بقواعد EigenLayer [13] . إذا ارتكب خطأ على Ethereum، فإن المحقق يصبح غير متصل بالإنترنت، ويتم تقطيعه، ومنطقيًا، يصبح أيضًا غير متصل بالإنترنت على EigenLayer. إذا ارتكب خطأ في بروتوكول EigenLayer، يتم إلغاء مكافآت AVS الخاصة به، ولكن على الأقل يظل المحقق متصلاً بالإنترنت على Ethereum إذا لم ينتهك أيضًا قواعد Ethereum.





لا شك أن إعادة المراهنة أمر مبتكر ويفتح العديد من الفرص، ولكن مع ذلك، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه مع إمكانية إعادة المراهنة على ETH مرارًا وتكرارًا فإننا نضيف أيضًا مخاطر مرارًا وتكرارًا. لذا فإن المخاطر التي وصفتها للتو يمكن تكرارها في كثير من الأحيان مع إعادة المراهنة على ETH. لذا فإن قطع محقق Ethereum واحد يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من أحداث القطع عبر بروتوكولات إعادة المراهنة وإيقاف تشغيل العديد من المحققين، اعتمادًا على عدد مرات إعادة المراهنة على ETH. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام ETH السائل المعاد مراهنته أيضًا في DeFi dApps للإقراض والاقتراض، على سبيل المثال، واستخدامه كضمان. كل طبقة جديدة تتراكم عليها مخاطر مثل القطع وسلاسل السيولة، مما يؤدي إلى تفاعلات متسلسلة لا يلاحظها معظم المستخدمين حتى - حتى ينهار بيت البطاقات بالكامل، وهو ما حدث على سبيل المثال في انهيار Renzo ezETH.

انهيار Renzo ezETH: تحذير

في 24 أبريل 2024، حدث فك الارتباط (فقدان السعر المطابق لسعر الأصل الذي من المفترض أن يمثل الإصدار السائل من؛ في هذه الحالة، سعر ezETH مقابل ETH) لبروتوكول Renzo. انخفض سعر هذا الإصدار من ETH المعاد تخزينه على السيولة مؤقتًا إلى 688 دولارًا فقط [14] . في ذلك الوقت، كان Renzo هو أكبر بروتوكول لإعادة تخزين السيولة خلف Etherfi، حيث أعلنوا للتو عن عملية الإنزال الجوي الخاصة بهم، وبالتالي ارتفعت قيمة TVL الخاصة بهم بنسبة 126٪ إلى 3.3 مليار دولار في غضون شهر [14] . كان سبب فك الارتباط هذا يرجع إلى نهاية مرحلة الإنزال الجوي التي أدت إلى عمليات بيع ضخمة [15] . (موضوعات الإنزال الجوي هي موضوع سأتناوله في مقال آخر) أدى هذا إلى سلاسل تصفية لا تصدق، على سبيل المثال على Morpho أو Gearbox مع مئات المستخدمين المصفيين. وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية المفقودة بسبب عمليات التصفية في ذلك اليوم تتراوح بين 56 مليون دولار و340 مليون دولار [14] [16] . وهذا يؤكد على المخاطر المذكورة أعلاه، والتي يتم قبولها على الرغم من عدم تسعيرها بشكل صحيح في العائد السنوي السنوي في بعض الحالات.





هل يمكن أن يعوض العائد السنوي الإضافي المخاطر حقًا؟ ليس حقًا.

يستخف العديد من المستخدمين بهذه المخاطر تمامًا أو لا يدركونها. أنا لا أقول إن المستخدمين ليسوا على علم مناسب ولا يقومون بأبحاثهم. ومع ذلك، فإن الحواجز التي تحول دون الفهم والتفسيرات تكون أحيانًا مجردة للغاية لدرجة أن المستخدم الذي لا يتعامل معها باحترافية لا يكون على علم كافٍ في رأيي. سألتقط بيانًا من آخر منشور لي حيث زعمت أن بعض المنتجات أصبحت معقدة للغاية وتجعل عملية الإدراج أكثر صعوبة مما يجب أن تكون [17] . مع المراهنة السائلة، يمكن للمستخدم الاستمرار في التداول باستخدام ETH الخاص به وتحقيق عائد سنوي إضافي يصل إلى 2٪ من خلال بروتوكولات الاقتراض والإقراض (مع التعرض لأصل واحد لـ stETH، على سبيل المثال) [18] . المخاطر هنا معتدلة نسبيًا طالما أن المستخدم لا يقترض مقابل ضماناته ويخاطر بالتصفية (وهو أمر متروك له تمامًا). ومع ذلك، إذا عدنا إلى طبقات أعمق، كما هو الحال في إعادة المراهنة، فإن المستخدم يستخدم نفس حصة ETH عدة مرات للاستفادة من تعرضه. وهذا يزيد من المخاطر بشكل كبير بسبب استمرار تعشيش ETH الاصطناعي والمشتق للحفاظ على السيولة، في حين أن العائد السنوي السنوي لا يزيد إلا بشكل طفيف ولم يعد مرتبطًا بهذه المخاطر التي يتم تحملها. يتخلى المستخدم تقريبًا تمامًا عن السيطرة الفعلية عند هذا المستوى من المخاطر ولا يتم مكافأته بشكل كافٍ على هذه المخاطر. للتأكيد على وجهة نظري، إليك اقتباس من Marcin Kazmierczak، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Redstone:





"مع وجود بعض بروتوكولات إعادة الاستثمار التي تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 15-20% على أصول مثل ETH، هناك خطر كبير يتمثل في سعي المستثمرين إلى العائدات دون فهم المخاطر المرتبطة بها بشكل كامل." [19]

حتى فيتاليك حذر بشأن إعادة التعيين

لدى فيتاليك بوتيرين، والد إيثريوم، وجهة نظر ناقدة بشأن إعادة تأسيس نفسه ويعرب عن قلقه. فهو بطبيعة الحال يروج للابتكار في نظام إيثريوم البيئي، وهو أمر مفهوم وجيد، لكنه يقول بنفسه:





"يجب أن نكون حذرين من مشاريع طبقة التطبيق التي تتخذ إجراءات من شأنها أن تزيد من "نطاق" إجماع blockchain إلى أي شيء آخر غير التحقق من قواعد بروتوكول Ethereum الأساسية." [20]





أعتقد أن العديد من الشخصيات في عالم التشفير والويب 3 يتفقون مع هذا الرأي ويشاركونه فيه، كما يمكنك أن تقرأ في العديد من المقالات. إن الإيثريوم يتألق لأنه عبارة عن سلسلة كتل جديرة بالثقة ويتم بذل الجهود للحفاظ عليه على هذا النحو. بعد كل شيء، كانت هناك بالفعل كارثة DAO في عام 2016، وهو تكرار يجب منعه بأي ثمن حيث كان لا بد من تقسيم الإيثريوم. يقول فيتاليك بوتيرين في منشوره على مدونته:





"من ناحية أخرى، إذا كانت لديك نية لجذب الإجماع الاجتماعي الأوسع لنظام إيثريوم البيئي للانقسام أو إعادة التنظيم لحل مشاكلك، فهذا أمر محفوف بالمخاطر، وأنا أزعم أنه يجب علينا مقاومة جميع المحاولات لخلق مثل هذه التوقعات بشدة." [20]





اختراق DAO: درس من أحلك ساعات الإيثريوم

ارفعوا أيديكم أي شخص يتذكر اختراق DAO أو لا يزال يعرف ما هو. لا يزال هذا حجة قوية لإيثريوم، على الرغم من الترقيات والسنوات العديدة من التشغيل المستمر، فإن blockchain يعمل بسلاسة! (أنا أنظر إليك سولانا؛ blockchain الذي احتفى في بداية فبراير بأن blockchain يعمل لمدة عام دون توقف ... [21] .) ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه كان هناك اختراق على Ethereum في عام 2016 في The Dao، حيث سُرقت 14٪ من جميع رموز ETH المتداولة [22] . تم اتخاذ القرار بتقسيم Ethereum إلى blockchain Ethereum الذي نعرفه اليوم و Ethereum Classic، حيث لا يزال الواقع بعد الاختراق موجودًا وفقد 14٪ من ETH (سألقي الضوء أيضًا على هذه القصة في مقال آخر، DeFi History إذا جاز التعبير). وهذا يؤكد حقيقة وجود أحداث يمكن أن تهدد Ethereum ولا ينبغي الاستهانة بذلك. ينبغي أن نتجنب أنه من خلال تمديد الإجماع بشأن مخاطر الإيثريوم أو المركزية، فإننا نحتاج إلى شوكة أخرى في المستقبل لإنقاذنا.

النتيجة: الابتكار يحتاج إلى الشفافية

إذن ما هي النتيجة من كل هذا؟ حسنًا، في النهاية أصبح من الممكن تقنيًا الآن تحسين العائد الذي يمكنك الحصول عليه من Ethereum من خلال تحمل المزيد من المخاطر، لكن APY لا يعكس هذه المخاطر على الإطلاق في رأيي. بالكاد يدرك المستخدمون المخاطر المحتملة أو لا يدركونها على الإطلاق لأن عوائد إعادة الرهان لا تبدو كبيرة بالنسبة لـ DeFi، لذلك قد يتم التقليل من شأن المخاطر. بالنسبة لي، فإن إعادة الرهان أمر مقلق حتى يكون لدينا مقاييس مخاطر معقولة وشفافة في DeFi يمكن أن تساعد المستخدمين على فهمها. كما هو الحال في مقالتي الأولى، أنا قلق بشأن هذا التطور وأشك في أنه من المعقول تحمل هذه المخاطر دون أخذ DeFi و Web3 "إلى المستوى التالي" من منظور المستخدمين [17] . ربما أكون متحيزًا لأنني كطالب مالي، تدق أجراس الإنذار عندما أرى مفاهيم تشبه إلى حد كبير إعادة الرهن؛ أو بعبارة أخرى ما أدى إلى انهيار النظام المالي في عام 2008. كانت نتيجة الأزمة المالية ولادة العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والويب 3 من خلال الثورة التي بدأها ساتوشي ناكاموتو باستخدام البيتكوين والنقش الشهير عالميًا في كتلة التكوين "ذا تايمز 03/يناير/2009 المستشار على وشك خطة الإنقاذ الثانية للبنوك"، أي انتقاد مباشر للنظام المالي الحالي [23] . هل نتحرك نحو نظام مثل النظام الذي أردنا في الأصل استبداله بنظام أفضل؟ بالحكم على الحالة الحالية لهذه القنبلة الموقوتة المحتملة في التمويل اللامركزي، أود أن أقول للأسف نعم. نحن بحاجة إلى مقاييس مخاطر لامركزية وشفافة - وإلا فإن التمويل اللامركزي سوف ينهار مثلما حدث للنظام المالي في عام 2008. لذا فأنا أشارك هنا رأي فيتاليك بوتيرين لأنه فقط أثناء بحثي صادفت هذا الاقتباس منه:





"إن الإجابات غير الصحيحة قد تقود الإيثريوم إلى مسار المركزية و"إعادة إنشاء النظام المالي التقليدي بخطوات إضافية" [...]." [24]





إن إعادة التخزين هي ابتكار ونحن بحاجة إلى هذه الابتكارات كمحرك لـ DeFi وتبنيها، لكنني أظل حذرًا حتى يثبت المفهوم نفسه. في المقام الأول، أنا مهتم بحماية المستثمرين لأنني أعتقد أن العديد من المستخدمين لا يدركون المخاطر التي يتعرضون لها. لهذا السبب أتفق مع Marcin Kazmierczak، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Redstone، على أن المستخدمين الجدد والمهتمين بحاجة إلى التعرف على هذا الموضوع تدريجيًا:





"[…]ولمعالجة هذه المشكلة، يمكن للبروتوكولات أن تتبنى أنظمة دخول متدرجة - على سبيل المثال، البدء بمنح المستخدمين خيارات مراهنة أبسط تقدم 5-7% APY قبل منحهم الوصول إلى منتجات أكثر تعقيدًا وأعلى خطورة." [19]





بالنسبة لي، يبدو هذا نهجًا معقولًا يجب استخدامه بشكل متكرر في DeFi لتوعية المستثمرين بالمخاطر. يجب أن تقدم البروتوكولات مقاييس مخاطر شفافة وتثقف المستخدمين بشكل أكبر حول المخاطر المحتملة. إذا أردنا بناء نظام مالي بديل جديد وشامل بطريقة لامركزية، فليس من الضروري أن نكون مبتكرين فحسب، بل أيضًا شاملين وتثقيفيين جزئيًا. يجب أن يتمكن الجميع من الاستفادة منه دون أن يسقط المستخدمون على جانب الطريق بسبب نقص المعرفة المالية. DeFi للجميع وبالتالي فإن من واجبنا جميعًا أيضًا توفير الحماية والتعليم اللازمين للجميع.





هل تتفق مع مخاوف فيتاليك بشأن إعادة الاستثمار؟ هل تعتقد أنه من المهم لتبني DeFi توفير مقاييس المخاطر؟ ما رأيك في إعادة الاستثمار وهل كنت على دراية بالمخاطر المحتملة؟ شاركنا وجهة نظرك في التعليقات!





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