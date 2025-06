BYDFi партнери со Ledger за лансирање на хардверски паричник со ограничено издание, дебитира во TOKEN2049 Дубаи

Викторија, Сејшели, 30 април 2025/Chainwire/-- As an official sponsor of TOKEN2049 Dubai Глобалната крипто размена BYDFi се здружи со водечкиот провајдер на хардверски паричници Ledger за да издаде ограничено издание со-бренд Ledger Nano X.





Ексклузивните паричници го направија својот деби на настанот TOKEN2049, каде што учесниците имаа можност да ги добијат бесплатно преку интерактивни активности на терен.





Ова специјално издание на паричник ги задржува напредните безбедносни карактеристики на оригиналниот Ledger Nano X, додека вклучува прилагодени елементи на BYDFi дизајн, вклучувајќи визуелно брендирање и прилагодено пакување.





Симболизирајќи длабока соработка за заштита на корисничките средства и Web3 иновации, паричникот е опремен со безбеден елемент чип, поддржува офлајн складирање на широк спектар на дигитални средства и се брани против вообичаените форми на сајбер напади – нудејќи им на корисниците подобрен стандард на самоодбрана.

Безбедно според дизајнот: Ledger x BYDFi хардверски паричник го прави својот официјален старт

Лансирањето привлече големи толпи на станот BYDFi на TOKEN2049, каде што многу учесници успешно го добија паричникот со ограничено издание со завршување на интеракции во живо. Дизајниран за безбедно самоодредување, паричникот Ledger x BYDFi им дава на корисниците целосна контрола врз нивните приватни клучеви и средства, намалувајќи ја зависноста од централизирани платформи и зголемувајќи го суверенитетот на личните средства.





Мајкл, ко-основач на BYDFi, коментираше на настанот:





„TOKEN2049 се совпаѓа со петтата годишнина на BYDFi, што го прави овој момент пресвртник за нас. Оваа соработка со Ledger ја одразува нашата континуирана посветеност кон безбедноста на средствата.

Проширување на хоризонтите: Визијата на BYDFi за глобален раст и лидерство на пазарот

Во прилог на ко-бренд портфелот, BYDFi го претстави своето решение за тргување на синџир, Месечината Како водечки производ на стратегијата на BYDFi "CEX + DEX" со два мотори, MoonX ја спојува транспарентноста на извршувањето на синџирот со високите перформанси на централизираните системи - обезбедувајќи ултра-глатко, беспрекорно тргување искуство прилагодено на растечките барања на корисниците на DeFi.

Лансирањето на MoonX не само што ги проширува границите на трговскиот екосистем на BYDFi, туку исто така промовира поголема разновидност во методите за тргување и им овозможува на корисниците со повеќе избор и флексибилност.





Во иднина, BYDFi ќе продолжи да ги зајакнува соработките со глобалните партнери и давателите на инфраструктура, забрзувајќи ја имплементацијата на иновативни производи и понатаму ги зацврстува своите глобални капацитети за услуги.

Следна Статија Ledger Nano X е хардверски паричник сертифициран од независни безбедносни лаборатории и има чип за безбедни елементи кој безбедно ги чува приватните клучеви на корисниците.





Секој обид за неовластен пристап предизвикува механизам за самоуништување, обезбедувајќи максимална заштита.Дополнителни карактеристики вклучуваат заштита на ПИН, фраза за опоравување од 24 зборови, шифрирана Bluetooth конекција и скриени паричници достапни преку одделни ПИН-и - обезбедување на сеопфатна безбедност за сопствениците на крипто средства.

Повеќе информации : https://www.ledger.com

Во врска со BYDFi

Основана во 2020 година, Бидејќи е призната од страна на Форбс како една од првите 10 крипто размена во светот, официјално е наведена на CoinMarketCap и CoinGecko, и има MSB лиценци во повеќе јурисдикции.





Денес, BYDFi им служи на корисниците во 190+ земји, со глобална корисничка база од над 1.000.000. СПОТ , на perpetual и On-Chain тргување , овозможувајќи пристап до над 600 крипто валути и 500.000 + memecoin парови. BYDFi е посветена на обезбедување на искуство за тргување со крипто од светска класа. BUIDL Your Dream Finance.

Оваа приказна беше дистрибуирана како издание од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon.

