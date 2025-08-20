Ny olana momba ny UX ao amin'ny Crypto, na ny fomba hahatonga azy io ho hita kokoa amin'ny mpampiasa

Efa nanandrana nandray anjara tamin'ny fiteny vahiny ve ianao, hanova ny saram-pandraharahan'ny gas ianao, na hamonjy ny "fiteny mnemonika" ianao, ary nanontany tena ianao raha toa ka nihazakazaka tao amin'ny kilasy fiteny vahiny ianao? Tongasoa eto amin'ny crypto, izay mety hahatsapa ny mpitsidika mahatalanjona indrindra ihany koa fa mamaha sarimihetsika fotsiny izy ireo mba handefa dolara vitsivitsy. Aza misalasala izany amin'ny UI (user interface), izay mifandray fotsiny amin'ny fomba fijerin'ny efijery. Azonao atao ny manana interface tsara tarehy fa traikefa mahatalanjona raha tsy misy dikany ny dingana na ny fiteny dia sarotra ny mahatakatra. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. Ary izany no fototry ny olana: ny crypto dia feno teknolojia mahery vaika sy manantena, fa matetika dia voafetra ao ambadiky ny menu sy ny jargon izay manahy ny olona. Nahoana ny UX dia manan-danja any amin'ny toerana rehetra - bebe kokoa amin'ny Crypto Azonao atao ny mieritreritra ny "fitaovana tsara", toy ny famolavolana mahafinaritra eo amin'ny kafe. Fa raha ny marina, ankoatra ny tena ilain'ny vokatra, izany no mahatonga ny olona hijanona ao amin'ny tontolo nomerika. Raha mahasoa ny vokatra rindrambaiko ary mahatsapa mora sy mahafinaritra ihany koa, dia hampiasa azy izy ireo. Raha tsy izany, dia hiala haingana. Ny fahafinaretana dia And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. Ny fahafinaretana dia Araka ny “Raha roa ampahatelon'ny olon-dehibe tsy misy banky dia nilaza fa raha nanokatra kaonty any amin'ny orinasa ara-bola izy ireo dia tsy afaka mampiasa izany raha tsy misy fanampiana.” Ny Banky Eoropeana Ny Banky Eoropeana Mety mieritreritra ianao fa ny crypto dia afaka mandresy mora foana ireo mpampiasa ireo (amin'ny Internet ihany no ilaina), fa mbola misy ny olana momba ny fahasarotana amin'ny fampiasana. Eritrereto ny fomba ahafahan'ny iPhone Tamin'izany fotoana izany, ny finday dia malemy, ary ny mpankafy teknolojia ihany no nianatra ny endri-javatra avo lenta. Apple dia nanao ny traikefa mora, na dia mahafinaritra aza, ho an'ny olona rehetra. Izany no UX lehibe amin'ny asa: tsy mila mamaky boky ianao, ary mahatsiaro ho azo antoka ianao rehefa mampiasa izany. revolutionized smartphones Ny revolisiona amin'ny smartphones Maro ny fanitsiana dia tsotra, fa mitaky ny mpamorona vokatra mba hifantoka bebe kokoa amin'ny olona mahazatra fa tsy ny mpikaroka sy ny mpamorona fotsiny. Nahoana ny UX no mahatsikaiky ao amin'ny Crypto Noho izany, nahoana ny crypto no mahatsiravina toy izany amin'izao fotoana izao? Misy mpanohitra mahazatra vitsivitsy. Voalohany, ny jargon. Ny teny toy ny "rollups", "mnemonic feo", "staking", ary "slippage" dia mampihomehy na dia mpampiasa matihanina aza. Avy eo, misy ny dingana maro mba hanao zavatra tsotra: hanokatra vola, mividy token, ary miverina azy ireo matetika dia mahatsapa toy ny fianarana ny matematika ambony avy hatrany. Aza adino ny adiresy fonosana sarotra: andian-tsarimihetsika lava amin'ny taratasy sy ny isan-karazany. Hahatsiaro ho azo antoka ve ianao raha mandefa ny vola amin'ny '0x5a1F...7bC9' raha tsy manamarika izany? Saingy tokony ho afaka izy ireo, satria ireo rafitra ireo dia manao zavatra rehetra amin'ny vola. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language Ary ny fahadisoana ao amin'ny crypto dia mety ho maharitra. Raha mandefa vola madinika amin'ny adiresy diso ianao na very ny fanalahidy, matetika tsy misy fomba hamerenana azy ireo. Na dia ny anaran'ny crypto lehibe indrindra aza dia manaiky fa olana izany. - Brian Armstrong, CEO amin'ny Coinbase, Fa ny sehatra dia mbola mila fanatsarana ary mitaky fanatsarana bebe kokoa mba hahazoana mpampiasa vaovao. Toy izany koa, Changpeng Zhao, ex-CEO amin'ny Binance, dia nilaza fa ny fifanakalozan-kevitra no nahitana traikefa ratsy amin'ny mpampiasa. admitted Ny fankatoavana Raha efa miezaka ny manamboatra ny vola madinika voalohany na mampiasa protocols DeFi ianao, dia fantatrao izay midika izany. Mety ho mahatahotra izany, na dia ho an'ny olona izay mahasoa an-tserasera aza. Ahoana ny fomba hanaovana ny UX amin'ny Crypto tsara kokoa Soa ihany, misy fomba maro ahafahana manatsara ny UX ao amin'ny crypto. Voalohany, ny mpamatsy dia tokony hampihena ny jargon raha azo atao. Raha tsy maintsy mampiasa teny ara-teknika izy ireo, dia ny fanazavana azy ireo amin'ny teny tsotra eo amin'ny fampiharana dia hevitra tsara. Avy eo, ny fampianarana ny mpampiasa rehefa mandeha dia zava-dehibe. Ny toro-hevitra kely, ny efijery fanamafisana, ary ny famantarana ny fandrosoana dia manampy amin'ny fanatsarana ny traikefa. Ohatra, ny fisafidianana mialoha ny fiarovana ambony kokoa na ny manolotra saram-pandrosoana dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny mpampiasa amin'ny tenany. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Ny fitsipika mahasoa iray hafa dia ny fampahafantarana tsy tapaka: mampiseho ny safidy fototra, ilaina voalohany ary misalasala ny fametrahana avo lenta ao ambadiky ny bokotra "fanampian'ny safidy". Tsy ny olon-drehetra dia miresaka anglisy, manana fahitana tsara, na latsaky ny 30 taona. Ny eritreritra momba ny fahafahana miditra sy ny mpampiasa isan-karazany dia tsara ho an'ny rehetra. , satria ny mpamorona dia tsy hanana ny traikefa mitovy amin'izy ireo. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option Amin'ny lafiny iray, ny mpampiasa dia mila mandinika ny fifanarahana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny tsy ara-pahasalamana. Ny saram-pandraharahana ara-pahasalamana (ohatra ireo amin'ny fifanakalozana foibe) matetika dia mora kokoa satria ny orinasa dia mandrindra ny fiarovana, fa tsy miankina sy azo antoka izy ireo. Ny saram-pandraharahana tsy ara-pahasalamana dia manome fanaraha-maso bebe kokoa fa mitaky fahalalana bebe kokoa avy amin'ny tompony. Ny UX tsara dia afaka manampy ny mpampiasa hiditra amin'izay mety azy ireo tsara indrindra. Inona no nataony hatramin'izao? Tsy maintsy manaiky isika fa tsy toy izany foana izany. Taorian'ny nanombohan'ny Bitcoin voalohany, tsy nisy na dia "fotsy teny." (na very) rakitra tsy voasoratra anarana amin'ny fanalahidy manokana. Decentralized exchanges (DEXs) Misy fitaovana sarotra kokoa sy sarotra kokoa; amin'izao fotoana izao, manana interface mitovy amin'ny apps izy ireo. Ity fandrosoana ity dia mampiseho fa mety hiova be amin'ny fanentanana ny fampiasana. Nitsahatra ny Tamin'ny fotoana Nitsahatra ny Tamin'ny fotoana Ny iray amin'ireo ohatra lehibe dia ny fitomboan'ny serivisy an-tserasera an-tserasera. Ankoatra ny famindrana sy ny fametrahana adiresy 42-tsoratra, azonao atao ny mandefa crypto amin'ny 'alice.eth' noho ny serivisy toy ny Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains, ary SPACE ID. Na izany aza, ny torohevitra dia fa ireo sehatra ireo dia azo jerena fotsiny ho an'ireo izay afaka mividy azy ireo ary / na Tsy tena natokana, maimaim-poana ny endri-javatra. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. Mandoa vola isan-taona izy ireo Mandoa vola isan-taona izy ireo Amin'ny ankapobeny, ny volafotsy sy ny fifanakalozan-kevitra ihany koa dia manao zavatra hanatsarana. Ready Wallet (ankehitriny Argent) dia mifantoka amin'ny famolavolana finday voalohany, fanohanana malaza, ary ny fanovàna ny fehezan-teny amin'ny " "Fihetseham-po avy amin'ny rahona mba hanampy ny mpampiasa hamerenana ny fidirana raha very ny fitaovana. ” ho an'ny varotra mialoha simulated ary mba hahatonga azy ireo mahomby kokoa. Coinbase Ny fampiharana dia miantso ny mpikaroka, na dia manafoana safidy sasany avo lenta mandra-pahatsiarovana ny mpampiasa. Ny famerenana ny off-chain Smart ny fifanarahana Nisy ny fanatsarana Ny famerenana ny off-chain Smart ny fifanarahana Nisy ny fanatsarana Ny sehatra toy Ny tanjona dia ny manolotra hetsika fifanarahana amin'ny teny anglisy tsotra mba hahafantarana ny mpampiasa izay manoratra alohan'ny hamerina - mitovy amin'izay efa misy ao Obyte hatramin'ny 2020 (jereo etsy ambany). hanatsarana ny fifanarahana maoderina ho mora kokoa amin'ny fampiasana sy mamaky ny olombelona. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Mandeha ao amin'ny Live Ny fomba vaovao Mandeha ao amin'ny Live Ny fomba vaovao Ireo ezaka ireo dia manaporofo fa ny UX tsara kokoa dia tsy azo atao fotsiny, fa efa mitranga amin'ny sehatra maromaro. Ny fanamby amin'izao fotoana izao dia manao ireo fanatsarana ireo ho fitsipika, fa tsy fahazoan-dalana. Ny fampielezan-kevitra avy amin'ny Obyte Obyte dia natsangana tamin'ny fahafahana mampiasa ny endri-javatra crypto mandritra ny taona maro, izay mahatonga azy ho mora kokoa ho an'ny olona rehetra (anisan'izany ny mpikaroka) mba handefa sy hampiasa vola nomerika. ; izy ireo fotsiny tsindrio amin'ny rohy na tsindrio amin'ny teny 12 tsotra mba hitakiana ny vola. Raha tsy misy olona mitaky ny textcoin, dia afaka mandray izany indray amin'ny tsindrio. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Azonao atao ny mandefa Azonao atao ny mandefa Azonao atao ny mandefa Ny endri-javatra iray hafa dia ny fahafahana manolo-tena adiresy lava sy mampihorohoro amin'ny anarana mpampiasa na shortcodes. Fa tsy mandefa vola amin'ny andian-tsoratra sy ny isan-karazany, dia azonao atao ny manoratra anarana manokana Raha manana trano ianao ao amin'ny Ireo anarana sy ny shortcodes dia tonga miaraka amin'ny saram-pandraharahana kely, indray mandeha, saingy azo alaina sy ny anao mba hitazonana tsy misy fisoratana anarana. Amin'ny alalan'ny chatbot Miova ny tanàna Amin'ny alalan'ny chatbot Miova ny tanàna Obyte koa dia manampy anao hiala amin'ny fahadisoana rehefa mifandray amin'ny dapps (ohatra bridges na DEXes). Izany dia ahitana ny habetsaky ny vola izay alefa amin'ny valisoa, ny fiovana amin'ny toe-draharaha (ohatra ny tahirin-kevitra), ary na dia ny tranokalan'ny mpivarotra (fifanarahana) izay mifandray aminareo. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Amin'ny farany, ny Obyte dia Tsy mila ho mpamorona ianao; fotsiny ianao dia manatanteraka template tsotra amin'ny fiteny tsotra, mametraka ny fepetra, ary mandefa izany amin'ny antoko hafa ho fankatoavana. Ny famoronana fifanarahana malaza azo alaina amin'ny olombelona Ny famoronana fifanarahana malaza azo alaina amin'ny olombelona Na mandefa vola, mamorona fifanarahana, na mitaky vola, maro amin'ireo endri-javatra ireo no velona, voaporofo ary misokatra ho an'ny olona rehetra nandritra ny taona maro. izy ireo rehetra dia mahery vaika sy mora ampiasaina, izay mahatonga an'i Obyte ho sarin'ny tontolo crypto - anisan'izany ny traikefa amin'ny mpampiasa. Sary avy amin'ny pikisuperstar / Freepik Ny Freepik Ny Freepik