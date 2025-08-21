Ao amin'ny tontolo mihodina haingana amin'ny teknolojia semiconductor, izay mitombo hatrany ny fangatahana ho an'ny rafitra mahomby sy mahomby amin'ny angovo, ny asa mahatalanjona nataon'i Sr. Staff Physical Design Engineer Srikanth Aitha dia mitana ny fahombiazana ara-teknika sy ny fanavaozana. Fanamby momba ny tetikasa sy ny mpitarika ara-teknika Ny tetikasa izay hampifanaraka ny trajektorian'i Srikanth Aitha dia ahitana ny fanatsarana ankapobeny ny famolavolana ara-batana ho an'ny SoC maoderina, izay nahatonga ny fahaiza-manaony amin'ny fandaharam-potoana avo lenta, fametrahana, ary teknika fanaraha-maso dia nahatonga azy ho manan-danja amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny fahombiazana. Ny fomba fiasa sy ny fanavaozana Ao amin'ny fototry ny tetikasa fanavaozana ity dia ny fomba fijerin'i Srikanth Aitha amin'ny fanatsarana ny famolavolana sy ny fahaiza-manao hanome valiny momba ny fiovana amin'ny famolavolana avy amin'ny fomba fijery ara-batana. Ny fahatakarany tanteraka momba ny fizikal'ny famolavolana - manodidina ny famolavolana, ny fandaharam-potoana, ny fametrahana, ny famolavolana ny hoditra, ny famolavolana ny antsipirihany, ary ny famolavolana ny fotoana - nahatonga azy hamantatra sy hanatanterahana vahaolana vaovao izay hanatsara ny vokatra amin'ny ankapobeny. Ny vokatra ara-teknika mahatalanjona Ny fiantraikany azo ampiharina amin'ny vokatra nataon'i Srikanth Aitha dia tsy fahita firy. Ny sehatra fanatsarana azy dia nahatonga ny fihenjanana 20% amin'ny fanitsakitsahana ny fotoana - fandresena manan-danja amin'ny famolavolana SoC avo lenta, izay ny fihenjanana ny fotoana matetika no iray amin'ireo lafiny mampidi-doza indrindra amin'ny dingana fampandrosoana. Ny fiaraha-miasa amin'ny asa sy ny fandefasana haingana Ny fahombiazany amin'ny asa tsy tapaka amin'ny ekipan'ny asa dia manome antoka fa ny fepetra ara-teknika dia tafiditra amin'ny fomba mahomby amin'ny dingana fampandrosoana, manamaivana ny fandaharam-potoana manan-danja. Ny fiantraikany amin'ny asa sy ny fampandrosoana ny mpitarika Ho an'i Srikanth Aitha manokana, io tetikasa io dia nanome lanjany lehibe eo amin'ny asany izay nampiseho ny fampandrosoana avy amin'ny mpandray anjara ara-teknika ho amin'ny mpitarika ara-teknika. Ny traikefany dia tsy afa-tsy nanamafy ny fahaiza-manao ao amin'ny famolavolana famolavolana fa koa nanome azy fahaiza-manao mpitarika manan-danja amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa. Ny fahaiza-manao fanapahan-kevitry ny olana sy ny fanamafisana ny fanoloran-tena amin'ny fanavaozana amin'ny injeniera fizika dia nametraka azy ho loharanom-pahamehana ara-teknika ho an'ny tetikasa sarotra amin'ny hoavy ary nanorina ny maha Ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao ara-teknika mahafinaritra Ny fankasitrahan'i Srikanth Aitha amin'ny vokatra mahatalanjona dia mihoatra lavitra noho io tetikasa io. Ny traikefany mahatalanjona dia mihoatra noho ny 13 taona traikefa manokana amin'ny fizika Design SoC sy Static Timing Analysis signoffs. Ny laliny manokana ao amin'ny teknolojia farany TSMC sy Samsung dia mametraka azy eo anoloan'ny fanavaozana semiconductor. Torohevitra momba ny fahombiazana Ny fahaiza-manao ara-teknika an'i Srikanth Aitha amin'ny fitaovana EDA mpitarika ny indostria avy amin'ny Cadence sy Synopsys dia nanampy tamin'ny fampisehoana mahomby mihoatra ny 10 amin'ny endrika SoC lehibe amin'ny fampiharana isan-karazany, anisan'izany ny GPU, NOC, ary ny fampiharana DDR. Ny fanatanterahana farany teo amin'ny fikarohana ambony amin'ny AI sy Machine Learning avy amin'ny Texas A&M University dia mampiseho ny fomba fisainany ho amin'ny fahatongavan'ny teknolojia, indrindra fa amin'ny toe-javatra mankany amin'ny vahaolana semiconductor mifanaraka amin'ny AI. Fandresena sy fanomezana Ny fiantraikany amin'ny asa nataon'i Srikanth Aitha dia mihoatra lavitra noho ny fahombiazany amin'ny tetikasa tsirairay. Ny fahombiazany dia nahazo fankasitrahana maro, anisan'izany ny Qualstar noho ny fiantraikany mahatalanjona amin'ny fahombiazana amin'ny tetikasa tamin'ny Janoary 2020, ny Excellence Award noho ny fiantraikany mahatalanjona amin'ny fahombiazana amin'ny tetikasa tamin'ny Desambra 2016, ny SPOT Award noho ny fanohanana ny asa nataon'ny mpiara-miasa nandritra ny tsy fahombiazana tamin'ny Septambra 2016, ary ny Instant Award noho ny famaranana tetikasa mialoha ny fotoana tamin'ny Desambra 2013. Vision ho an'ny AI-Driven Semiconductor Innovation Mifantoka amin'ny hoavy, Srikanth Aitha ny fahitana dia ahitana ny fampiroboroboana ny fanavaozana eo amin'ny fizika famolavolana sy ny fotoana fanatsarana, indrindra ho an'ny taranaka manaraka AI SoCs. Noho ny asa fanatanterahana AI mitaky avo lenta avo lenta sy ambany fahatarana, dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fomba fanao izay hampitombo ny fahombiazan'ny herinaratra, hampihena ny fampiasana herinaratra, ary manatsara ny toerana fampiasana azy mba hanome endrika azo ampiharina sy mahomby izay hanorina ny hoavin'ny fitaovana AI. Ny fampandrosoana ny fitsipika ara-barotra Ny fanoloran-dalany amin'ny fampandrosoana ny fitaovana automation manokana amin'ny AI sy ny fampidirana ny famolavolana famolavolana mifototra amin'ny fianarana milina dia maneho fomba fijery ho an'ny fanamby amin'ny famolavolana semiconductor. Amin'ny fampandrosoana teknika maoderina izay manatsara ny fametrahana famolavolana sy ny fanamafisana ny fotoana ho an'ny tsena raha mitazona ny fitsipika avo indrindra amin'ny kalitao sy ny fiarovana, Srikanth Aitha dia manohy manentana ny fetran'izay azo atao amin'ny fampandrosoana fitaovana mifototra amin'ny AI. Ny fiantraikany amin'ny indostria Ny fiantraikany lehibe kokoa amin'ny asa nataon'i Srikanth Aitha dia mihatra amin'ny tontolo iainana semiconductor manontolo. Ny stratejiny ara-batana novolavolaina dia manampy amin'ny famoronana chips AI mahomby sy mahomby izay mampiroborobo ny tendrombohitra manaraka amin'ny fianarana milina, ny solosaina, ary ny rafitra ara-nofo. Amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fomba fiasan'ny famolavolana natao ho an'ny fanamafisana AI, dia manampy amin'ny famolavolana ny fahafahana ny orinasa hanolotra vahaolana semiconductor vaovao izay mitarika ny hoavin'ny fikarohana ara-tsaina. Araka ny fampandrosoana tsy tapaka amin'ny fampandrosoana, ny fahombiazan'ny sy ny fanavaozana ny indostrian'ny semiconductor, ny asa nataon'i Srikanth Aitha dia manompo ho fanentanana sy lalana ho an'ny fahombiazan'ny hoavy. Ny fiaraha-miombon'ny fahalalana ara-teknika goavana, ny mpitarika miara-miasa, ary ny fiheverana ho amin'ny hoavy dia maneho ny fitsipika volamena ho an'ny fanatanjahan-tena ara-teknika amin'ny vanim-potoana modernin'ny semiconductor. Ny renivohiny dia Srikanth Aitha. Srikanth Aitha dia manam-pahaizana Sr. Staff Physical Design Engineer miaraka amin'ny 13+ taona traikefa manokana ao amin'ny SoC Physical Design sy Static Timing Analysis signoff. Ny fahaiza-manao dia ahitana teknolojia dingana avo lenta avy amin'ny 90nm ka hatramin'ny 2nm, amin'ny fahamarinana manokana ao amin'ireo nodes avo lenta indrindra ao amin'ny TSMC. Ny fahaiza-manao ara-teknika an'i Aitha dia ahitana ny famolavolana ara-batana feno ankapobeny anisan'izany ny synthesis, ny fanapahan-kevitra ny tany, ny toerana, ny synthesis amin'ny ora, ny fametrahana ny antsipirihany, ny fanamafisana ny fotoana ary ny fanadihadiana ankapobeny momba ny Ity tantara ity dia novolavolain'ny Echospire Media ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program.