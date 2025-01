Fikarohana ChatGPT: Inona no fitaovana AI mifanaraka amin'ny filanao?

Ny fanatsarana ny workflows miaraka amin'ny AI dia lasa mpanova lalao ho ahy, indrindra amin'ny fitadiavana fampahalalana. Nandritra ny fotoana kelikely, niantehitra tamin'ny dikan-teny maimaim-poana an'ny Perplexity aho, saingy vao haingana, dia nanavao ny Perplexity Pro aho. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny maha-mpampiasa hatry ny ela ny ChatGPT , dia nikaroka ny endri- pikarohana ChatGPT vaovao ihany koa aho. Ato amin'ity lahatsoratra ity, hizara ny traikefako amin'ireo fitaovana roa ireo aho, hampitaha ny tanjany sy ny fahalemeny, ary hanampy anao hanapa-kevitra hoe iza no mety tsara kokoa amin'ny filanao.

very hevitra

Efa imbetsaka aho no nandre momba ny Perplexity.ai , nampanantena ny tenako fa hanandrana an'io aho, ary tamin'ny farany dia nanao izany, saingy tsy dia nikitika loatra. Sarotra ny mankasitraka tanteraka fitaovana iray mandra-pampiasanao azy tsy tapaka. Adinoko ny momba izany mandra-pahazoako anjara amin'ny fitsapana amin'ny dinidinika momba ny asa amin'ny sehatra vaovao, mitaky fikarohana an-taonany maro. Raha ny marina, tsy mahay mi-googling aho. Saingy satria mampiasa matetika ny ChatGPT aho ary nahay nanoratra bitsika, dia nieritreritra ny hanome tifitra hafa indray ny Perplexity. Talohan'ny nivoahan'ny ChatGPT Search izany, ary tamin'izay fotoana izay dia efa nohamafisiko izay azon'ny ChatGPT atolotra. Nivadika ho famonjena aina ny sahiran-tsaina. Nanao fikarohana lava sy mandreraka haingana kokoa izy io ary ny traikefako voalohany nanova lalao tamin'ny fikarohana AI.





Tamin'izany fotoana izany dia nampiasa ny dikan-teny maimaim-poana aho. Raha ampitahaina amin'ny fikarohana amin'ny navigateur, ity no hitako mety kokoa amin'ny fikarohana AI:





Vitsy kokoa ny fanelingelenana avy amin'ny doka: Ny ankamaroan'ny mpitety tranonkala dia mametraka doka eo amin'ny tampony, noho izany dia tsy maintsy mandalo azy ireo ianao vao mahazo ny valin'ny fikarohana tena izy. Na dia tsy misy doka aza dia matetika tsy dia misy dikany loatra ny rohy ambony, ary mbola betsaka loatra ny sivana. Izany dia manamora ny fahaverezan'ny fandrisihana hanindry ankoatry ny pejy roa voalohany. AI dia manao izany rehetra izany ho anao, manome lisitr'ireo loharano azonao trandrahana samirery.



Fikarohana misy kofehy miaraka amin'ny contexte: Tiako ny fomba nandaminana ny fikarohana ho kofehy, mitahiry contexte. Ho an'ny asa andrana nataoko, satria nianatra sehatra vaovao hatrany am-boalohany aho, fanontaniana iray dia hitarika ho amin'ny maro hafa. Tsara ny nanohy sy nanitatra ny fikarohana nefa tsy natomboka isaky ny mandeha. Raha nisy zavatra tadidiko taty aoriana, dia afaka niverina mora foana tamin'ny lohahevitra iray aho ary naka ny toerana nialako.



Soso-kevitra mahasoa momba ny fanontaniana: Ny kofehy tsirairay ao amin'ny Perplexity dia misy bitsika ho an'ny fanontaniana mifandraika, izay manamora kokoa ny fandehanana lohahevitra vaovao.



Mode incognito: Sahala amin'ny ankamaroan'ny navigateur, Perplexity dia manolotra mode incognito. Mbola tsy nampiasa an'io aho fa endri-javatra mahafinaritra.



Ny fahaiza-miteny: Raha manoratra amin'ny fiteny iray ianao dia hahazo loharano amin'io fiteny io. Ity dia fomba fanao mahazatra ho an'ny navigateur fa tsy mety foana.









Nandritra ny fotoana kelikely dia nanohy nampiasa ny dikan-teny maimaim-poana aho, saingy vao haingana aho no nifindra tany Pro . Ny dikan-teny maimaim-poana dia mampiasa ny maodely GPT-3.5, fa ny drafitra Pro kosa dia manome fidirana amin'ireo maodely farany: GPT-4 Omni, Claude-3 Sonnet/Opus, ary Sonar Large 32k, ka ny endri-javatra tsara indrindra rehetra dia ampidirina amin'ny fikarohanao. Mazava ho azy fa ny kinova Pro dia manolotra fikarohana tsara kokoa, marani-tsaina ary haingana kokoa.





Ho fanampin'ireo endri-javatra voalaza etsy ambony, ity no hitako tena mahasoa:

Ampitomboy ny fikarohanao amin'ny sary: Pro dia manome fidirana amin'ny maodely Playground V2.5, DALLE 3, ary Stable Diffusion XL izay afaka manitatra ny fikarohanao. Ohatra, vao haingana aho no nanao fikarohana momba ny modelim-bola, ary tena nanampy tokoa ny fananana ohatra hita maso.



Files, code, ary safidy fampidirana maro hafa: Afaka mampakatra rakitra tsy misy fetra, kaody, sary, sns. Tena haingana sy mora kokoa noho ny fanaovana izany amin'ny alàlan'ny navigateur mahazatra satria ao anaty habaka iray miaraka amin'ny fifandraisana AI tsy misy fetra.

Fikarohana ChatGPT

Ity fampiasa ity dia natomboka tamin'ny Oktobra 2024 ary mifototra amin'ny GPT-4o, voaofana manokana amin'ny fikarohana. Ampidirina ao amin'ny ChatGPT izy io, ahafahanao mamela azy amin'ny bokotra Fikarohana na mangataha fotsiny amin'ny ChatGPT hikaroka amin'ny Internet.





Araka ny efa nolazaiko dia efa mpisera ChatGPT efa ela aho nandritra ny taona maro, noho izany dia nampidiriko tao anatin'ny fanaoko ny endri-pikarohana.

Satria ny Perplexity maimaim-poana dia mampiasa GPT-3.5, ny endri-javatra rehetra ao aminy toy ny fikarohana AI tsy misy doka, tsy misy horonam-boky tsy misy fiafarana, ary ny valiny voalamina ho kofehy misy toro-hevitra mahasoa dia azo jerena eto ihany koa. Ny endri-javatra tiako indrindra eto dia ny fahafahany miditra, manolotra lahatsoratra amin'ny kabary, ary ny fahafahana mamorona fanontaniana amin'ny alàlan'ny feo sy fifanakalozan-dresaka audio.

Fidio ny mpiady anao

Kalita fikarohana

Ny fahasahiranana dia tsara amin'ny fitadiavana vaovao, raha ny ChatGPT Search kosa no tsara kokoa amin'ny fanazavana azy. Avy amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa, tsy hilaza aho fa tojo olana lehibe amin'ny tsy fahitana zavatra. Resaka fomba fijery samy hafa fotsiny io. Ny perplexity dia manome topimaso bebe kokoa momba ny loharano, fa ny ChatGPT kosa dia manome fanazavana bebe kokoa noho ny famintinana.





Valiny vokarina tsy misy loharano

Ireo fitaovana roa ireo dia manome loharano ho an'ny valinteniny, saingy indraindray ny fampahalalana dia mety hiteraka tsy misy rohy azo antoka. Na dia misy rohy aza omena dia mety tsy ho ao mihitsy ny fampahalalana mifandraika amin'izany. Tsara foana ny manamarina sy mamaky ireo loharano. Araka ny traikefako, ny ChatGPT dia mora kokoa amin'ny famoronana votoaty tsy tohanana noho ny Perplexity, saingy nifanena tamin'io olana io aho tamin'ny fitaovana roa.





Hafainganam-pikarohana

Tsy nahatsikaritra fahasamihafana lehibe teo amin'izy roa aho teo amin'ny hafainganam-pandeha. Na izany aza, samy miadana kokoa noho ny fikarohana navigateur mahazatra.





Chrome fanitarana

Ireo fitaovana roa ireo dia manolotra fanitarana Chrome, ary samy nanandrana aho.

Ny fanitarana ChatGPT dia mamela anao hampiasa ny ChatGPT ho motera fikarohana voalohany anao, hanolo, ohatra, ny Google. Rehefa miditra zavatra ao amin'ny bara fikarohana ianao dia mamindra anao mankany amin'ny ChatGPT, izay ikarakarana ny fangatahanao. Raha ny marina, tsy mpankafy aho. Miadana kokoa noho ny Google izy io, ary tsapanao izany. Mbola tiako kokoa ny bara fitadiavana nentim-paharazana ho an'ny fitadiavana haingana.





Ny fanitarana Chrome an'ny Perplexity dia miasa amin'ny fomba hafa. Raha tokony hanolo ny motera fikarohanao izy dia manokatra varavarankely kely eo amin'ny pejy ankehitriny, ahafahanao mi-googling sy manontany Perplexity miaraka. Tena tiako ity iray ity, satria mahasoa kokoa ho ahy. Ny tsy mety dia tsy afaka miditra fanontaniana iray fotsiny ianao, ary raha te-hanohy ny resaka ianao dia mamindra anao amin'ny tabilao Perplexity mitokana.





Endri-javatra miavaka

Satria samy mampiasa modely GPT ireo fitaovana roa ireo, dia mizara endri-javatra lehibe maro izy ireo. Ny Perplexity Pro dia miavaka amin'ny fampiasana modely marobe sy sary namboarina. Etsy ankilany, tena ankasitrahako ny fahafahan'ny ChatGPT idirana sy ny fampidirana tsy misy olana amin'ny fampiharana azy, izay ampiasaiko mihoatra noho ny fikarohana fotsiny.





Bonus: fitsapana lalao Hangman

Nahita bitsika mahatsikaiky aho milaza fa tsy afaka milalao Hangman ny ChatGPT. Hita fa tsy afaka ny Perplexity Pro, na dia amin'ny modely rehetra aza.

Fikarohana farany: Iza no miasa tsara indrindra amin'ny inona

Hanombohana, mpankafy ny fikarohana AI aho. Amin'ny ankapobeny dia ela kokoa noho ny googling haingana izany, ka izao no fahitako azy: raha mila valiny haingana be avy amin'ny rohy voalohany aho, dia hampiasa fikarohana navigateur mahazatra aho. Fa raha mila mitady fampahalalana bebe kokoa aho na manao fikarohana lalindalina kokoa, ny fikarohana AI no lalana tokony haleha. Io no fomba tsara indrindra ahafahana mamoaka hevitra sarobidy amin'ny fomba mahomby kokoa.





Raha ny amin'ny ChatGPT Search sy Perplexity, araka ny traikefako dia mamaha olana samihafa izy ireo. Ny Fikarohana ChatGPT dia manitatra tanteraka ny fahaizan'ny ChatGPT, raha toa ka miakatra hatramin'ny taona 2021 ny fototry ny fahalalana ao amin'ny ChatGPT. Tena mety amin'ny fianarana sy ny fahazoana hevi-baovao amin'ny fampiasana fampahalalana amin'ny Internet. Ny fahasahiranana, etsy ankilany, dia tsara kokoa amin'ny fitadiavana zavatra bebe kokoa. Mitaky bebe kokoa amin'ny fikarohana navigateur izany, toy ny pejy incognito, ary ny fomba fiasany amin'ny fampiasanao ny bitsika. Mikaroka vaovao aloha izy io ary manazava ny faharoa, mifanohitra amin'ny Fikarohana ChatGPT.





Ho ahy:

Mila mitady zavatra? Very hevitra. Mila mahatakatra zavatra? ChatGPT + Fikarohana.

Mifameno tanteraka amin’ny asa izy ireo.