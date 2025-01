Decoding ADN Entrepreneurial: Sparsh Mehta momba ny Ambition, Angel Investing, ary Mentorship

Ny tontolon'ny fandraharahana dia midadasika, miovaova ary mivoatra haingana haingana. Amin'ny lafiny maro, ny mpampiasa vola no manentana ny toekarena manerantany. Manana renivola holaniana izy ireo ary fahavononana hampiasa izany amin'ny orinasa izay tena inoany tokoa ny fahombiazany.





Raha tsy teo izy ireo dia tsy ho tafavoaka tamin'ny dingana fanombohana ny orinasa sy indostria maro izay fototry ny toekarena. Ny toetra manan-danja mahatonga ny mpampiasa vola fanombohana mahomby dia ny fahaizana mamantatra ireo fotoana lehibe sy mampanantena ekipa mpanorina mialoha, manolo-tena hanohana ny fahombiazan'izy ireo alohan'ny hiharihary.





Ao anatin'ny tontolon'ny fampiasam-bola dia misy karazana mpampiasa vola iray antsoina hoe operator-anjely. Ireo dia mpampiasa vola izay nanampy tamin'ny fananganana, famatsiam-bola ary fampitomboana ny orinasa ary ankehitriny dia mandray ny renivolany sy ny fianarany mba hampandrosoana ireo tanora fanombohana hafa. Ireo mpampiasa vola anjely sy mpanoro hevitra dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitaizana ireo fanombohana teknolojia amin'ny dingana voalohany, ka mahatonga azy ireo ho ampahany tena ilaina amin'ny toekarena manerantany.





Soa ihany fa mahomby mpandraharaha-mpampiasa vola toy ny Sparsh Mehta , ny Head of Growth ao amin'ny Belong Home, Inc., sehatra fitantanana trano izay manampy amin'ny fanamorana ny fanofana mora, dia miady amin'ny ady tsara ary mampita ny heviny mba hahafahan'ny taranaka ho avy mandroso hatrany amin'ny alàlan'ny fitarihana sy ny fahiratan-tsainy.

Ny olana atrehin'ny tanora Startups

Miatrika fanamby maro ireo mpanorina ny teknolojia amin'ny dingana voalohany amin'ny toetr'andro ara-toekarena ankehitriny. Mety ho sarotra ny manala tetik'asa eny an-kianja, mainka fa ny fitazonana azy ho lava be mba ho lasa fahombiazana tsara ao anatin'ny fisalasalana ara-toekarena.





Manomboka amin'ny fidirana amin'ny renivohitra ka hatramin'ny filana tari-dalana stratejika, ny tanora vao manomboka dia mila ny fanampian'ny mpampiasa vola na mpanolotsaina izay efa nandalo ireny fahasahiranana ireny teo aloha ary mivoaka madio amin'ny lafiny iray.





Mandritra izany fotoana izany, ny tsy fahalalana dia tombony lehibe ho an'ny tanora mpanorina. Rehefa tafaraka izy roa ireo no mitranga ny majika. Araka ny soso-kevitr'i Mehta ho an'ireo vao manomboka , na dia sarobidy aza ny miditra amin'ny "maso mivelatra", dia marina ihany koa ny mifanohitra amin'izany, ary indraindray, ny tsy fahalalana an-tsitrapo kely dia mandeha lavitra, indrindra rehefa tohanan'ny mpanolotsaina efa za-draharaha sy mpampiasa vola izay afaka manampy ny mpanorina ny fisorohana. fahadisoana mahatsiravina.

Tantaran'ny Fahombiazan'i Sparsh Mehta





Sparsh Mehta dia manana traikefa be dia be amin'ny fanelingelenana ny orinasa ary tantara be dia be amin'ny maha-mpampiasa vola azy, miaraka amin'ny Distributions to Paid in Capital (DPI) an'ny 3X ary ny tahan'ny fiverenana anatiny (IRR) 83%. Amin'ny maha-anjely mpampiasa vola manana traikefa amin'ny fananganana, fampandehanana ary fanitarana ny orinasa teknolojia, ny fitarihany ny mpanorina ny dingana voalohany dia manolotra tondrozotra hanampiana ireo mpandraharaha maniry hahomby sy handray anjara amin'ny fitomboan'ny tontolo iainana.





Rehefa avy nanandrana nanangana orinasa nandritra ny kolejy sy niditra tao amin'ny Bridgewater Associates, ilay tahirim-bola lehibe indrindra eran-tany amin'ny resaka fananan-tany eo ambany fitantanan'i Mehta, dia tsapan'i Mehta fa mbola betsaka ny tokony hianarany momba ny fitantanam-bola sy ny fandraharahana, ka niditra tao amin'ny programa Strategy & Analytics an'ny LinkedIn izy.





Ity programa ity dia programa fihodinana roa taona mahery natao hanovana ireo mpandinika orinasa 6-8 ho lasa mpitarika teknolojia stratejika rahampitso. Amin'ny alàlan'ny fihodinana efatra enim-bolana, ireo mpandinika ireo dia tafiditra ao anatin'ny karazana asa mitsikera isan-karazany toy ny paikady momba ny fandraharahana sy ny vokatra (BizOps), ny fampandrosoana ny orinasa, ny varotra varotra, ny varotra vokatra, ny siansa momba ny angona, sy ny maro hafa.





Tamin'ny alalan'ity dingana ity dia nianatra zavatra betsaka izy ary nahatsapa ho vonona kokoa hiatrika ny tontolon'ny teknolojia noho ny fitarihan'ny mpanoro hevitra azy sy ny traikefa voalohany azony tao amin'ny LinkedIn. Te-hahafantatra izay ilaina amin'ny fananganana sy fampitomboana orinasa vao haingana, i Mehta dia nanohy nanatevin-daharana ny Convoy, tambajotra nomerika entana ho an'ny indostrian'ny kamiao, tamin'ny alàlan'ny dingana fitomboan'izy ireo, izay nanampy tamin'ny fampitomboana ny orinasam-bola mavitrika manomboka amin'ny fanombohana. teboka $ 50 tapitrisa ka hatramin'ny $ 200 tapitrisa amin'ny vola miditra.





Taorian'ny Convoy, te-hanosika ny tenany bebe kokoa i Mehta ary hanakaiky kokoa ny fananganana ny orinasany manokana manomboka amin'ny voalohany. Maniry mafy ny hiasa amin'ny andraikitra izay iankinan'ny orinasa amin'ny fahaizany manatanteraka ny paikadiny izy, dia niditra tao amin'ny Belong, orinasa iray manana iraka hanampy ny tompon-trano ho afaka ara-bola ary ny mponina dia lasa tompon-trano. Tao Belong, Mehta no nanangana ny tsena mitombo haingana indrindra hatramin'ny voalohany.





Izany fahombiazana niavaka izany no nahatonga azy niakatra ho Lehiben'ny Marketing ary farany tamin'ny Fitomboana rehetra (varotana, varotra, fiaraha-miasa ho an'ny fangatahana sy ny famatsiana). Nandritra izany fotoana izany dia nanomboka ny asany ho anjely mpampiasa vola i Mehta. "Teny an-dalana, nanomboka nampiasa vola ny anjely mba hanohanana ny mpanorina amin'ny diany. Nampiasa vola tamin'ny fanombohana 40 teo ho eo aho, anisan'izany ny fampiasam-bola syndicate."

Vahaolana sy fahaiza-manao

Tamin'ny andraikiny tao amin'ny Convoy sy Belong, izy no mpitarika tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny fandraharahana, ary nitondra zava-baovao voalohany amin'ny indostria, toy ny orinasa Dynamic Spot Auction ao amin'ny Convoy sy ny fandaharan'asa hofan-trano azo antoka ao Belong, Mehta dia ampahany lehibe amin'ny famoronana. fanavaozana modely ara-teknolojia sy fandraharahana izay fenitra indostrialy ankehitriny.





Ny fahaizan'i Mehta amin'ny varotra sy ny fampitomboana ny vahaolana manara-penitra amin'ny olana toy izany dia avy amin'ny traikefa namolavola tamin'ny fahatanorany fony izy nianatra lesona sarotra. "Fony aho mbola tany amin'ny oniversite dia nanandrana nanangana vokatra teknolojia mozika aho mba hanentanana sy hampifandray ireo mpitendry mozika mampiasa santionany voarakitra ao amin'ny telefaonany. ). Na dia teknôlôjia mahavariana aza izy io, dia tsy nandeha araka ny nantenaiko ny vokatra sy ny orinasa.

Lessons Formative Business

Tsy nahomby io fandraharahana voalohany nataony io, saingy nampianatra azy lesona sarobidy izany. "Ny fananganana an'io orinasa io dia mijanona ho nahafinaritra indrindra nananako tamin'ny asako. Efa nanandrana ny fiakarana sy ny fianjeran'ny fandraharahana aho ary fantatro fa hiverina amin'izany indray andro any. Izany hoe, fantatro fa mbola betsaka ny zavatra tokony hianarana. Ity traikefa ity dia nanampy ahy hamantatra ny banga tamin'ny traikefako dia nanolo-tena hameno azy ireo aho, izay nampahafantatra ny safidy rehetra nataoko hatramin'izay."





Ny fitarihan'i Mehta ho an'ireo mpanorina ny dingana voalohany dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny faharetana, ny fampifanarahana ary ny drafitra stratejika, izay nianarany tany am-boalohany. "Miezaka mitarika avy any aloha aho. Manolo-tena lalina amin'ny asako aho ary hitako fa ny fitarihana amin'ny tanana dia manome aingam-panahy ny manodidina ahy. Rehefa mahazo fahafahana aho dia mizara ny fahalalako momba ny fitarihana sy ny fitomboan'ny orinasa tsena amin'ny alàlan'ny podcasts, forum an-tserasera, ary fihaonana tokana miaraka amin'ireo mpanorina sy Tale Jeneralin'ny orinasa izay ampiasako vola sy torohevitra. "

Ezaka fanoroana an'i Mehta

Mizara ny fahaizany i Mehta amin'ny fananganana sy fampitomboana tsena be pitsiny amin'ny alàlan'ny vondrom-piarahamonina Everything Marketplaces, iray amin'ireo vondrom-piarahamonina lehibe indrindra ho an'ny mpanorina sy mpandraharaha manerantany, ary ny fandraisany anjara amin'izany sy ny Forbes Business Development Council dia nametraka azy ho mpanoro hevitra sy mpitarika eritreritra.





Niara-niasa akaiky tamin'ny mpandraharaha maro ihany koa i Mehta mba hanoro hevitra azy ireo rehefa manandrana manitatra ny orinasany sy miantraika amin'izao tontolo izao izy ireo, amin'ny fampiasana ny fahaizany amin'ny fanoroana hevitra sy ny fampiasam-bola ho an'ny fitomboan'ny tsena mba hanampiana ireo fanombohana amin'ny fanambin'izy ireo.





Ny fomba fiasany amin'ny fanombanana ny orinasa teknolojia dia mifantoka amin'ny fanombanana ny mety ho an'ny ekipa mpanorina miaraka amin'ny tsena izay tadiaviny. Mehta dia niatrika ny olan'ny fitomboan'ny orinasa amin'ny lafiny rehetra amin'ny asany, nitarika ny vokatra, ny asa, ny varotra ary ny varotra amin'ny lafiny samihafa amin'ny asany. Niasa tao amin'ny orinasan-tsena isan-karazany ihany koa izy: B2B sarotra miasa ao amin'ny Convoy, B2C ao Belong, ary rindrambaiko madio B2C ao amin'ny Linkedin. Ireo traikefa ireo dia manome azy fomba fijery miavaka ary nanampy azy hampivelatra fahaiza-manao sarotra hita eo amin'ny indostria.

Manorina hoavy tsaratsara kokoa

Ny fanoloran-tenan'i Sparsh Mehta amin'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana ara-barotra miroborobo amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fanoroana sy ny fampiasam-bola dia mampiseho ny finoany ny hoavin'ny toekarena manerantany. "Ny faniriako amin'ny ho avy dia mijanona amin'ny fiverenana amin'ny dian'ny fandraharahana ary manomboka orinasa ny tenako. Hatramin'ny kolejy dia nahazo traikefa sarobidy aho tamin'ny fananganana sy fampitomboana ny orinasa sy ny ekipa teknolojia amin'ny sasany amin'ireo fanombohana mampientam-po indrindra mandritra ny sasany amin'ireo tontolo miasa sarotra indrindra. "





Mehta dia mbola mikatsaka ny fanirian-daza lehibe ary manabe ireo manodidina azy amin'ny alàlan'ny fampiasam-bolan'ny anjely, ny fandaharan'asa fanoroana ary ny ezaka ataony. Ny tanjony farany dia ny hanome hery ireo mpitarika ny teknolojia ho avy ary hanitatra ny fiantraikan'ny fanavaozana manerana ny indostria sy izao tontolo izao.