Ao anatin'ny vanim-potoana izay miady amin'ny rafitra ara-pahasalamana manerana izao tontolo izao amin'ny fahatarana ny loharanon-karena, ny tsy fahampian'ny mpiasa, ary ny tsy maintsy manome fitsaboana tsara avy any ivelany, ny fivoaran'ny Telehealth dia mifantoka amin'ny fampandrosoana ny fampandrosoana nomerika. Amin'ny fitondran-tena ara-strategika nataon'i Technical Product Owner Vikas Gupta, ity fandaharam-potoana telo fototra ity dia nanova ny fandefasana fitsaboana marary amin'ny alàlan'ny teknolojia maoderina, mametraka fitsipika vaovao ho an'ny fampandrosoana nomerika amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny fitsabo Ny fanentanana maro ambony, nanomboka tamin'ny May 2023 ary mitohy hatrany, dia maneho fiovàna paradigma eo amin'ny fomba fiasan'ny toeram-pitsaboana amin'ny fitsaboana ny marary, ny fanaraha-maso ara-pitsaboana, ary ny fanaraha-maso ny fiarovana. Amin'ny Vikas Gupta ao amin'ny sehatry ny vokatra sy ny fanatanterahana ara-teknika, ity tetikasa fiovàna ity dia nanatanteraka soa aman-tsara telo singa manan-danja: In-Patient Video Visits (IPVV), Tele Critical Care (TCC), ary Virtual Sitter vahaolana - samy mandray anjara amin'ny fanamby fototra amin'ny fanompoana ara-pahasalamana ankehitriny. Strategic Product Leadership sy ny Digital Innovation Ny fototry ny fahombiazana amin'ity tantara ity dia ny fomba fijerin'i Vikas Gupta amin'ny fitantanana ny vokatra sy ny famolavolana nomerika. Amin'ny fitantanana ny vokatra mavitrika be dia be, ary amin'ny fampiroboroboana ny endri-javatra mifototra amin'ny fahatarana ara-pitsaboana, ny fiantraikany amin'ny fiantraikany amin'ny fiarovana ny marary, ary ny fidirana amin'ny fampiasam-bola, Vikas Gupta dia nanaporofo fahafahana mahatalanjona mba hampifanaraka ny fanavaozana ara-teknika amin'ny zavatra ilaina ara-pahasalamana tena izy. Fanovàna ny fifandraisana amin'ny marary amin'ny alalan'ny fitsidihana amin'ny lahatsary ao amin'ny marary Ny singa In-Patient Video Visits dia nanova ny fifandraisana amin'ny marary mandritra ny fijanonana ao amin'ny hopitaly. Amin'ny alalan'ny teknolojia fiarovana videoconferencing, ny marary dia afaka mifandray tanteraka amin'ny ekipa fitsaboana, manam-pahaizana ary mpikambana ao amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, manatsara ny kalitaon'ny fifandraisana sy ny fanohanana ara-tsaina. Manatsara ny fanasitranana manan-danja amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao lavitra Amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny ICUs amin'ny mpitsabo lavitra, ity fandaharam-potoana ity dia manome fanaraha-maso 24/7 amin'ny hopitaly tsy ampy fanompoana, izay mitarika amin'ny fanatsarana mahomby amin'ny valin'ny marary sy ny valin'ny valiny. Ny fiantraikany amin'ity fanavaozana ity dia mihoatra lavitra noho ny fahombiazan'ny asa, manampy mivantana amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fitsaboana sy ny kalitaon'ny fitsaboana amin'ny toe-javatra manan-danja. Fanatsarana ny fiarovana ny marary amin'ny fanaraha-maso virtoaly AI Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-tserasera tsy tapaka miaraka amin'ny alàlan'ny fampitandremana AI, ny rafitra dia manakana ny fihenan'ny marary sy ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fomba mahomby ary mampihena ny fandaniana asa. Ity fomba novolavolaina ity dia mampihena ny toe-javatra tsy manam-pahasalamana ary manatsara ny fametrahana loharanom-pahasalamana - fanamarinana ny fahafahana ny Vikas Gupta amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta amin'ny fanatsarana ny fahasalamana. Technical Excellence amin'ny fampiharana amin'ny sehatra Enterprise Ny fahasamihafana ara-teknika amin'ny fanaraha-maso ireo rafitra mifandray ireo dia mitaky fitondran-tena mahatalanjona sy fahalalana momba ny fitantanana tetikasa. Ny anjara andraikitra nataon'i Vikas Gupta amin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa maro amin'ny mpamatsy teknolojia, ny fanapahan-kevitra momba ny fanitsiana ny fahadisoana, ary ny fanaraha-maso ny fampiroboroboana amin'ny sehatry ny orinasa dia nanome antoka ny fanaraha-maso tsy tapaka amin'ny fiantraikany kely amin'ny vondrona avo lenta. Agile Leadership amin'ny sehatry ny fahasalamana ambaratonga ambony Ny fototry ny fahombiazana amin'ny tetikasa dia ny fanatanterahan'i Vikas Gupta ny fomba fanao mahomby sy ny fitondran-tena ara-pahasalamana. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fandaharam-potoan'ny PI feno sy ny fampidirana ny tanjona ambony amin'ny sehatra ara-pahasalamana ho amin'ny fandaharam-potoana azo atao, dia nanome fahafahana ny ekipa hanova haingana amin'ny tontolo iainana avo lenta. Ny fahaiza-manaony ao amin'ny sehatra toy ny Jira sy iObeya dia nanatsara ny fiaraha-miasa sy ny fitondran-tena amin'ny tsikelikely fampandrosoana sarotra. Ny fanorenana ny sehatry ny fahasalamana ho an'ny fahasalamana amin'ny hoavy Ny fahitana ara-strategika dia mihoatra noho ny fampiharana avy hatrany mba ahitana ny fanavaozana ny sehatra fototra, manome antoka fa ny serivisy Telehealth dia mbola azo antoka, azo antoka ary azo ampiharina ho an'ny fitomboana amin'ny hoavy. Career Excellence sy ny fankatoavana matihanina Ho an'i Vikas Gupta manokana, ity tetikasa ity dia maneho ny fiandohan'ny traikefa efa ho roa ambin'ny folo taona amin'ny famolavolana rafitra nomerika manan-danja eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana, ny fifandraisana sy ny serivisy. Ny taonjato samihafa, miaraka amin'ny fanamarinana anisan'izany ny Salesforce Certified AI Associate, AWS Certified Solution Architect Associate, ary ny Certified SAFe® 5 Product Owner / Product Manager, dia nanome ny fahaiza-manao feno ilaina mba handehanana ny fanamby sarotra amin'ny fanovana ara-pahasalamana. Ny fametrahana fitsipika vaovao ho an'ny fanovana nomerika amin'ny fahasalamana Ny fahombiazana amin'ny tetikasa dia nanorina fitsipika vaovao ho an'ny fanovana nomerika momba ny fahasalamana, izay mampiseho ny fomba mahomby amin'ny fitondran-tena ara-teknika dia afaka mampitombo ny kalitaon'ny fitsaboana marary, ny fahombiazan'ny asa ary ny vokatra ara-pitsaboana. Ny hoavy sy ny fiantraikany amin'ny indostria Rehefa mijery ny hoavy, ny fiantraikany amin'ity tetikasa ity dia mihoatra lavitra noho ny vokany avy hatrany. Manambara ny fomba ahafahan'ny mpitarika ara-teknika mandresy ny fanamby ara-pahasalamana sarotra ary manome lanjany mahatalanjona ho an'ny marary, mpitsabo sy ny rafitra ara-pahasalamana. Ny fahombiazany amin'ity fiovan'ny fahasalamana ankapobeny ity dia mampiseho ny fahatsapana an'i Vikas Gupta momba ny famolavolana ny taranaka manaraka amin'ny rafitra fandefasana fanasitranana ara-tsaina. Ny fandraisana andraikitra amin'ny fampitomboana ny sehatry ny fahasalamana ankapobeny sy ny fiantraikany dia mametraka azy ho mpitarika eo amin'ny revolisiona tsy tapaka amin'ny teknolojia ara-pahasalamana, miteraka fanavaozana izay manompo ny tombontsoa ara-barotra sy ara-barotra amin'ny fampitomboana ny fahalalana amin'ny fitsaboana marary. Ao amin'ny Vikas Gupta Vikas Gupta dia manam-pahaizana manam-pahaizana ao amin'ny sehatra ara-pahasalamana, ny fifandraisana sy ny serivisy ara-bola miaraka amin'ny traikefa isan-karazany amin'ny 19 taona, dia nanorina ny tenany ho manam-pahaizana manan-danja amin'ny fanovana ara-pitsaboana sy ny fampandrosoana ara-bola. Amin'izao fotoana izao, miasa toy ny Product Owner Technical ao amin'ny sehatra ara-pahasalamana, izy no manam-pahaizana amin'ny fampiharana ny fikarakarana ara-pitsaboana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fikarakarana ny marary amin'ny alàlan'ny vahaolana teknolojia vaovao. Ity tantara ity dia novolavolain'ny Echospire Media ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program.