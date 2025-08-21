नया इतिहास

कैसे Vikas Gupta की टेलीहॉल्थ क्रांति स्वास्थ्य देखभाल वितरण को फिर से परिभाषित कर रही है

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - कैसे Vikas Gupta की टेलीहॉल्थ क्रांति स्वास्थ्य देखभाल वितरण को फिर से परिभाषित कर रही है
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

टिप्पणियाँ

avatar

लेबल

futurism#telehealth-innovation#vikas-gupta#healthcare-transformation#remote-patient-monitoring#virtual-sitter-ai#tele-critical-care#cloud-native-healthcare#good-company

इस लेख में चित्रित किया गया था

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories