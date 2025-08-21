新しい歴史

ヴィカス・グプタのテレヘルス革命が医療の提供をどのように再定義しているか

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - ヴィカス・グプタのテレヘルス革命が医療の提供をどのように再定義しているか
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

コメント

avatar

ラベル

futurism#telehealth-innovation#vikas-gupta#healthcare-transformation#remote-patient-monitoring#virtual-sitter-ai#tele-critical-care#cloud-native-healthcare#good-company

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories