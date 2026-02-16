Zelts, lepnums un slēgtās durvis: dēla pēdējais atvadīšanās

Astounding Stories of Super-Science februāris, 2026, no Astounding Stories ir daļa no HackerNoon's Book Blog Post sērijas. Jūs varat pāriet uz jebkuru nodaļu šajā grāmatā šeit. Pārsteidzoši superzinātnes stāsti 2026. gada februāris: Mūrnieki un feni, 1. apjoms (no 3) - II nodaļa Jaunības vēlme Ar J. H. Riddelu Henrijs Ivrains bija gandrīz noslēdzis, kad dzīvokļa durvis tika atvērtas vardarbīgi, piešķirot piekrišanu augstajam gauntānam baronam, "Miser sir Ernestam", kā to universāli sauca visi, kas viņu pazina. Viņš līdzinājās, un tomēr bija atšķirīgs, gan saviem dēliem, kam bija ātrs, enerģisks veids, un melanholisks, neapmierināts otra izteiksmes veids; viņa mati, kas reiz bija melni kā Ernesta, tagad bija pelēki un grizzled; viņa seja bija saskrāpēta, lai gan acīmredzot vairāk no temperamenta nekā no lielā vecuma; viņa acis bija tumšas un asas, un šķita, ka viņš nepārtraukti ātri skatās uz attāliem stūriem, meklējot jebkuru monētu, neatkarīgi no tā, cik nenozīmīga tā bija; viņa mute, tāpat kā soma, šķiet, bija dabiski atturējusies no atvēršanas, izņemot ar mirkli; viņa neaptraipīta bārda deva savām izšķēr “Vēlreiz, Henrijs,” viņš sāka, steigšus noņemot no savas pozīcijas degošos logus un izdzēšot tos, it kā viņi būtu gatavi aizdedzināt māju, “un vēlreiz, rāpjoties un runājot un izšķērdējot degvielu; tu nomirsi darbnīcā vēl, zēns; tu tērēsi naudu nedēļā. "Jūs neesat atstājuši man pietiekami daudz gaismas, lai jūs informētu," atbildēja jauneklis dusmīgi, mirkli skatoties uz viņa vecākiem caur tumsu, ar skatienu, kurā neziņa noteikti bija ieguvusi meistarību pār bērna cieņu; bet tad, atceroties, ka jautājuma iesniedzējs bija viņa tēvs, viņš centās, un piebilda, citā tonī, "ja jūs man pastāstīsiet sūtītāja vārdu, es varēšu jums sniegt vēl sīkāku informāciju." "Tas ir rēķins, kuru es neplānoju maksāt," piebilda sers Ernests, "no griezēja vārdā Turner: priekšmeti - kleita; ditto, veste; summa, pieci mārciņas. "Esmu pārliecināts, ka viņš nevar atļauties to zaudēt," sirsnīgi teica Henrijs; "es pasūtīju šos priekšmetus, kungs, kad pēc jūsu vēlēšanās es devos pie pulkvedis Purdī, lai piedāvātu viņa šausmīgo meitu, kas aizbēga ar lordu Rondefordu, pirms man bija laiks to darīt. es nevarēju doties uz Belleforta parku ar vienkāršu šaušanas jaku; un visā manā garderobē, tajā laikā, nebija neviena mētelis, kas nevainīgs noziegumam būt ārā pie elkoņiem: es biju spiests pasūtīt drēbes no kāda, un, attiecīgi, Turners tos izgatavoja." "Un jūs varat maksāt par tiem," viņa tēvs piebilda, "jo jūs nevēlaties precēties ar Miss Purday." "Kā Miss Purday nebūtu apprecējusies ar mani, jūs domājat, kungs," atgriezās Henrijs: "par savu godu, tajā laikā es būtu apprecējusies ar Xantippe, ja viņa tikai būtu solījusi mani aizvest fiziski no 24 Lincolnshire. “Vai drīzāk nevajag steigties,” kliedza viņa tēvs, kuram bija savi privātie viedokļi par šo tēmu. „Labi, kā es teicu iepriekš, jūs varat samaksāt rēķinu.” "Ja man būtu bijuši līdzekļi, lai to izdarītu, tas nekad nebūtu bijis jānosūta jums," teica Henrijs; "kā lietas stāv, es ceru, kungs, jūs to norēķināsiet. “Jā, pēdējais – un pēdējais – un pēdējais, gadu gaitā; nē, nē, Henrijs, tas ar mani tagad nenotiks; es esmu noguris no šī kliedziena, man nav ticības šim solījumam.Kā es nevaru iemācīt jums būt ekonomiskiem, es novērsīšu šos tirgotājus no jums piešķiršanas: ļaujiet viņiem vienu vai divas reizes doties bez naudas, un viņi domās pusotru duci reižu, pirms jūs atkal uzticaties. "Viņš ir nabags cilvēks, kungs, un viņam ir liela ģimene," mudināja Henrijs; "tas nebūtu ļoti liela summa, ko tu maksātu, un tas viņam būtu smags zaudējums." "Jo smagāks zaudējums, jo ilgāk viņš to atcerēsies," baronets teica savvaļā. "Viņš var piespiest jūs norēķināties ar kontu," piebilda viņa dēls. “Un kā tad, lūgšana?” "Viņš var piezvanīt jums par summu; es esmu jaunāks par vecumu," Henrijs atkal pievienojās, karsti. "Tikai ļaujiet viņam to izmēģināt," smaidīja barons, "tikai ļaujiet viņam to izmēģināt, un es viņam iemācīšu mācību, ko viņš nekad neaizmirsīs: bet viņš to nemēģinās. “Es varbūt esmu domājis un teicis, ka tagad es atbrīvos tevi no manas palīdzības sloga,” sāka viņa dēls, kad sers Ernests beidzās; “bet tagad es esmu to zvērējis: vēl divdesmit četras stundas, un es būšu prom, lai meklētu savu laimi, vai kaut kur atrastu kapu; jo es drīzāk būtu kāpis augsni kā nabadzīgākais strādnieks, nekā palikt šeit. Vēlreiz baronets iekrita kaut kādā ļaunprātīgā smieklā, kad viņš jautāja, kur Henrijs domāja doties. “Nāciet pasaulē, kungs,” smagi atbildēja jauneklis, un ļoti atšķirīgā tonī no tā, ko viņš bija izmantojis savā sarunā ar savu brāli; “kur es ļoti maz domāju, vai austrumos, rietumos, ziemeļos vai dienvidos, tāpēc, ka tas mani aizved diezgan prom no šīs bēdīgās vietas. “Jūs to esat izbaudījuši,” piebilda sers Ernests, spītīgi skatīdamies uz viņa dēla stūrgalvīgo rāmi; “jūs neizskatāties nelaimīgi, lai gan jūs par to tik daudz runājat: iespējams, visas jūsu skumjas iztvaiko vārdos. "Ir pārāk dziļas skumjas vārdiem," murmursēja Ernests, kamēr Henrijs atkal pievienojās: Kā es esmu skatījies un runājis, jūs zināt; kā es esmu Es bieži pirms 27 gadiem teicu, ka atstāju māju, pilnībā nodomājot īstenot šo nodomu, kad parādīsies kāds konkrēts atbalsta plāns. es esmu apņēmies aiziet tagad: jūs bieži esat man teikuši, ka es varu; ka jauniešiem ir jācīnās un jācīnās par sevi. es ievērošu jūsu padomu: es izmantošu jūsu atļauju beidzot, un sākt rīt.” sajūta “Jūs paliksiet uz daudzām rītdienām,” kliedza viņa vecāki. “Debesu saule vairs nekad nebūs spīdējusi manā sejā šeit, ja vien pēc daudzu gadu beigām es neatgriezīšos, bagāts un neatkarīgs, lai pierādītu, ko spēcīga griba un taisnīgs mērķis var sasniegt jebkuram cilvēkam,” Henrijs atbildēja. „Ja pēc tam es būtu laimīgs un labklājīgs, kā es varētu lepoties tikai vienu reizi aplūkot šos dīķus un kvagmirus, un domāt par nogurdinošo dzīvi, ko es dzīvoju starp tiem, un par to, kā es ienīdu un ienīdu pašu Paradīzes vārdu.” “Henrijs!” ātri kliedza brālis, bet barons tikai smejās un sacīja: Ļaujiet viņam iet tālāk; tas man nekaitē, tas padara Paradīzi ne mazāk vērtīgu, tas maksā ne naudu, ne neko, bet elpu, un viņam ir daudz, ko ietaupīt: tas padara viņu labu, ļaujiet viņam iet tālāk. "Tu esi taisnība, kungs," teica Henrijs, karsti; "Man ir labi, ka pēdējā vakarā manā uzturēšanās zem mana tēva jumta, lai runātu vienu reizi pilnīgi un atklāti. es ienīstu šo vietu; gadiem ilgi man ir bijusi tikai viena vēlme - izkļūt no tā ar jebkādiem līdzekļiem. es esmu domājis dienā, es esmu domājis naktī, kā šis objekts varētu vislabāk tikt veikts; bet tikai šorīt es pieņēmu savu galīgo lēmumu atstāt jebkurā briesmās, un, lūdzu, Dievs, es to ievērošu." “Cik ilgi?” jautāja vecais vīrs. Es runāju tagad, ne kā bērns tēvam, ne kā cilvēks, kas cer vai sagaida no tevis labumu, ne tagad, ne jebkurā nākotnē, bet kā cilvēks, kas, tā vietā, lai būtu nelaimes cēloņi un cienīgi, ir tikai cietuši no ļaunuma, kas ir padarījis to par to, kas tas ir, un runā, it kā Ernestam un man būtu viss, kas dzīvē, lai būtu pateicīgs, ja mēs būtu tikai apmierināti; viņi izsekot visu bēdas no jums, tagad vai jebkurā nākotnē, bet kā cilvēks varētu būt cits, skaidri un patiesi; un es saku, ka viņi ir tikai cietuši no ļaunuma, kas ir padarījis to par to, kas tas ir. viņi saka, ka mēs murmurs, neapmierināti, nožēlo, nožēlo “Vai jūs to tiešām darījāt?” baronets prasīja, viss viņa rāmis satriekts ar dusmām. – Gandrīz, – teica Henrijs. – Man ir tikai jāpiebilst, ka, tā kā Paradīze man ir bijusi spīdzināšanas vieta, es domāju atstāt to pāris īsu stundu laikā.” “Es tam ticēšu, kad tu aizies: un Ernests –” "Ko viņš darīs, es nezinu," atgriezās jaunākais brālis. "Es ceru, ka viņš nāks ar mani. es esmu pārliecināts, ka viņš tiks vadīts uz vīrišķīgu apņēmību; bet vai viņš nolemj doties prom, lai barotu pasauli, kā viņš var, vai palikt šeit, radīs ne mazāko izmaiņu manā nolūkā: nekas nevarētu pagriezt mani tagad." "Tad ej," sacīja vecais vīrs, sāpīgi; "Es pavēlu tev doties uz pasauli, kas tev šķiet labvēlīgāka par tavu tēvu; prom no tām attiecībām, kuru padomu tu noliedz: dari to, kas tev patīk.Es tevi atmetu, es tevi izmetu; mans bērns tu esi, mans mantinieks tu nekad nebūsi: ej ārā - skatieties, no kā pasaule ir izgatavota; uzziniet cilvēku dabu; atklājiet, kas uzvar viņu sirdis, pārvērš viņu mērķus, satricina tautu likteni, satricina impērijas, pārvieto pasauli - un tad nožēlojiet mūžīgi, ka esat izmetis no tevis to, kurš, jūsu dēļ, gadiem ilgi cīnījās, lai iegūtu dārgo talism 31 “Es zinu, no kā var izgatavot svētību zelta; es esmu sajutusi, kāds lāsts tas var kļūt,” jauneklis nožēlojami atbildēja: “Pasaule man par to neko nevar iemācīt, bet es to vēl neesmu iemācījusies. “Vienmēr tas pats,” kliedza vecais vīrs; “vienmēr runājot, vienmēr nožēlojot: vienmēr draudot, nekad nedarot; vienmēr sapņojot, nekad nedarot; vienmēr murmurējot, nekad neapmierināts; vienmēr ekstravagants, nekad nereaģējot; vienmēr aizvainojot, vienmēr atvainojoties, bet nekad nemainot; vienmēr tas pats – vienmēr – vienmēr – līdz laika beigām.” "Es neesmu drauds, es neesmu sapnis tagad; es domāju doties: pirms saulrieta līdz rītdienai, es būšu jūdžu attālumā no šejienes. 32 Un Henrijs, kurš vienmēr bija galējā stāvoklī, vai nu no dusmām, vai no skumjām, ielika roku cilvēka rokā, kurš, ar saviem daudzajiem trūkumiem un trūcīgajām tikumiem, palika stāvoklī, un, neskatoties uz visu, viņa tēvs. Cik ilgi un cik nopietni brāļi palika pēc viņa aiziešanas šajā bēdīgajā dzīvoklī, sarunājoties kopā, to nebūtu iespējams pateikt; viņi palika tur, kamēr zvaigznes paskatījās uz priekšu un mēness uzcēlās; un tad Ernests, noguris un skumji, lūdza Henrijam doties atpūsties un gulēt uz tā. Cik bieži pēc gadiem Ernest Ivraine atcerējās vārdus un domas par šo neaizmirstamo nakti, kad viņš, bezmiegs un bēdīgi, domāja, uz kuru ceļu viņam vajadzētu doties, kādu ceļu viņš izvēlētos; kad viņa izvēlei tika piedāvāta neuzkrītoša brīvība un zelta verdzība; kad viņš centās pareizi redzēt, kad viņa paša izvēle bija labāk un saprātīgāka, un viņš galu galā rīkojās nepareizi; kad viņš joprojām bija spējīgs izmest savas dvēseles spārnus, bet tikai sašaurināja tos stingrāk; kad viņš sauca Henrijam izsitumus un muļķīgus un nepareizus un centās domāt par viņu; kad viņš domāja, ka viņa izvēle ir labāka un saprātīgāka Kad tumšākā pelēkā nokrāsoja austrumu debesis, Henrijs stāvēja pie sava brāļa puses; vienā rokā viņš turēja aizdegtu svecīti, otrā – somu. “Vai tu esi izdomājis savu prātu?” viņš jautāja. “Jā,” teica Ernests. “Un kāds ir tavs lēmums?” pieprasīja Henrijs. 34“To stay,” was the reply; “as you will not remain to take care of your own interests, I will guard them faithfully for you.” "Sargā savu," ātri, bet ne nežēlīgi atgriezās brālis. "Es jums saku, ka es neko negribu, es neko negaidu, un es sākšu dzīvi - ne kā sers Ernests Ivraine dēls, bet kā cilvēks bez šillinga vai cerības iegūt vienu, izņemot ar saviem centieniem. Un atcerieties, Ernest, ka nabadzīgo vēlēšanas bieži vien ir dīvaini dokumenti: jūs neesat pārliecināti par bagātību pēc gadiem ilgas izturības: jūs izvēlaties kādu bēdu par vienkāršu iespēju. Noteikti “Nē,” atgriezās Ernests, “es neatstāšu neierobežotu bagātību mūsu attiecību alkatībai; es neatmetīšu no sevis šādu iespēju, kad, nedaudz ilgāk izturot, es varu būt brīvs veidot savu likteni, kā es gribu. “Bet ne par Nāve, Ernest, nevis viņa nāve,” Henrijs svinīgi teica. Viņa "Nekas, izņemot viņa nāvi, nekad nevar dot mums laimi, Henrijs," viņa brālis uzsvēris. “Ernests, es nekad negribēju, lai viņš nomirtu, nekad pat manā sliktākajā brīdī.” "Es bieži esmu," bija vecākais īss atzinums, un, skatoties viņa brāļa sejā, pēc tam, kad viņš bija izrunājis vārdus, viņš redzēja, ka viņš kļūst blāvs un vājš, it kā teikums viņu saslimtu. "Dievs palīdzi tev no grēcīgām domām un darbiem, Ernest," viņš murmura, kad viņi kopā atstāj dzīvokli, un Ernest atbildēja, "Amen." Viņi staigāja pa koridoru dažus metrus klusumā; bet tad Henrijs, apstājoties pie durvīm gandrīz tās beigās, steigšus sacīja: Es nevaru aiziet, neredzot viņu.” Viņam bija nostiprināta naida sajūta pret pašu nabadzīgo, un viņš nevarēja saprast, kā Henrijs, kurš bija tik daudz cietis, ka viņš aiz sevis bija izmetis visu cerību uz bagātību uz visiem laikiem, agrāk nekā izturēt 36traldomu ilgāk, varēja izklaidēt jebkuru citu sajūtu nekā fiksētu negantību pret vīrieti, kurš, lai gan viņš bija viņu tēvs, bija aptumšojis viņu dzīvi, aptumšojis viņu vēlmes, aptumšojis viņu nākotni, nogalinājis viņu lepnumu gadu gaitā. "Viņš tevi nepateiks par to, ka tu viņu apgrūtināji un izraisīji visdažādākās šausmas viņa prātā, kas saistītas ar zagļiem un skeleta atslēgām," piebilda vecākais brālis ar smaidu, ko viņa vecāki varētu būt apskaidrojuši; bet Henrijs lēnām kliedza caur slēgtām durvīm, kuras, kā viņš labi zināja, bija ieslēgtas un aizslēgtas iekšā. “Tēvs, es vēlos ar tevi runāt – tikai vienu vārdu.” Bēdīgais bija nomodā un uz mirkli piecēlās; ar trīcīgiem pirkstiem viņš atgriezās pie stiprinājumiem. “Kas ir nepareizi?” viņš jautāja; “kas ir noticis?” “Es eju, kungs,” teica Henrijs. "Vai tas viss?" viņa tēvs atkal pievienojās; "Es domāju, varbūt kāds ir iestrēdzis. “Ja es dzīvoju, pirms man ir pelēki mati,” bija atbilde. "Drošs atbilde - laiks nākt un doties: var nozīmēt rītdien, vai šodien, par to," vecais cilvēks atzīmēja. 37 “Tas nenozīmē šodien, rīt vai nākamajā dienā,” atbildēja viņa dēls, “tas nozīmē gadus, daudzus gadus, tāpēc: kad es esmu nopelnījis bagātību: kad es vairs neesmu jauneklis, bet cilvēks, kurš ir cīnījies un cīnījies un uzvarējis. Varbūt viņa brāļa klātbūtne atturēja viņu lūgt vecāku svētību par viņa uzņēmumu; varbūt viņš uzskatīja, ka šāds vārds no šīm plānām alkatīgām lūpām būtu bijis maz, bet izsmiekla; varbūt šāda ideja nekad nav šķērsojusi viņa prātu: jebkurā gadījumā, īsa angļu godīga atvadīšanās frāze bija viss, ko viņš lūdza, un viss, ko viņš saņēma. "Labi, tad," sacīja vecais vīrs, kurš gāja cauri šai ainā, it kā tā būtu bijusi sava veida farsa - (patiesībā viņš to uzskatīja par tādu; vienīgā nopietnā lieta, ko viņš baidījās šajā gabalā, bija prasība par naudu); "Labi, tad," un viņš izstiepa garu, plānu roku, ko viņa dēls nožēlojami paņēma. Visa pagātne plūda viņa acu priekšā: viņa bērnība, viņa māte, viņas nāve, mazās laipnības, ko viņa tēvs kādreiz viņam bija devis, daudzi dusmīgi un nepacietīgi izteicieni, kurus viņš bija izmantojis pret šo vecāku! Viņš savvaļīgi ieskatījās atpakaļ 38 iepriekšējos viņa pastāvēšanas gados, un šajā skatījumā visi notikumi, pārbaudījumi, nolūki, vilšanās un kļūdas, viņš atstāja māju, kas, lai gan sapņots, joprojām bija sava veida māja; tēvs, lai gan egoistisks, nejūtīgs cilvēks, bija gandrīz bailīgi skatās uz savu mirušo vecāku; brālis, kuram viņš bija bez drauga, vai gaismas, vai rāpuļa, vai kom Atstājot visus – bēdīgu māju, bēdīgāku tēvu, melankolisku brāli! doties uz svešu zemi, lai saskaros ar nāvi kā parasts karavīrs! aiziet, varbūt gadiem, varbūt uz visiem laikiem! Visa pagātnes, tagadnes un nākotnes vīzija strauji pārpludināja viņa dvēseli un mīkstināja to; un tad, pēdējo reizi, kad viņš un viņa tēvs kādreiz tikās vai šķīrās, jauneklis, aizmirsts vai neraugoties uz Ernesta kapu, nolaidīgo smaidu, nolika galvu pār šo roku, 39 kas nekad nepaņēma ar nepacietību, lai glābtu zelta gabalu, un to skūpstīja. Tur bija kaut kas par šo aktu, kas uz mirkli pieskārās vecā nelaimīgā dzelzs dvēselei; bet, apmuļķojot sev vārdus: "Viņš nebūs aizgājis, tas viss ir runāšana," viņš tikai teica: "Labi, tad, zēns, tu drīz atgriezīsies," un tā ļaujiet savam dēlam aiziet. Kāda filma aptumšoja Henrija acis, kad viņš pagriezās no šīm durvīm, lai izjauktu visas saites: teikums viņam būtu ļāvis palikt tajā brīdī - bet vecais cilvēks to nerunāja - lai gan vārds viņu varētu izraisīt nākamajā dienā. Tomēr, kad viņi nonāca galvenajā zālē, sir Ernesta balss, kas viņus sauca, skaļi atsauca garos koridoros.Henrijs skrēja atpakaļ uz kāpnēm pie zvaniem, viņa sirds sāpīgi sitiena. “Nē, nē, es negribu tevi,” kliedza bēdīgais, noliecoties uz banisteriem, kamēr viņš runāja, “bet Ernests; es varu viņam uzticēties, un tu nekad neko neatcerēsies. Un vecais vīrs, kāpjot pa kāpnēm un pāri pagalmam, aizslēdza un aizslēdza smagās ozolkoka durvis uz savu jaunāko dēlu, kas aizgāja, 40 un ar drebējošu alku pielāgoja katru ķēdi un bāru, lai redzētu, ka viss ir savās vietās, bet Ernests, kā viņi kopā staigāja pa terasi, piebilda: "Viņš varētu gulēt, ja mēs būtu mūsu šķūņos, Henrijs, bet ne tad, ja mājā netiktu aizmirsts, lai vilktu." Jaundzimušā brāļa dvēseli pārņēma aukstums, kad viņš dzirdēja, kā aiz viņa vardarbīgi klauvēja durvis, un ķēžu un slēdžu rāpošana smagi skāra viņa ausis: tā bija viņa tēva atvadīšanās no viņa; tā bija pēdējā skaņa, ko viņš dzirdēja tajā mājā, līdz, pēc gadiem bēgšanas, viņš atgriezās, lai atrastu savu vecāku mirušu, aizvestu uz citu pasauli, kur zelts un zemes dārgumi nav noderīgi. Mitrs rīta vējš uz viņa vaiga uzsprāga ne aukstāk, kā nabaga vārdi uzsprāga viņa dvēselei; ziemas sals nekad nebija bijis vairāk reāls, nekā viņa brāļa īss teikums.Tā Henrijs Ivrains pēc daudziem nolēmumiem un daudzām cīņām, kā viņš bija teicis, "uz pasauli"; un sers Ernests, viņa tēvs, bez nožēlojama vai maiga vārda, pagrieza mājas durvis aiz viņa. Piecu jūdžu garumā brāļi turpināja savu ceļu klusumā; jo Henrijs bija pārāk slims sirdī un dusmās, lai izrunātu sižetu, un Ernestam neinteresēja apgrūtinājums, kad to varēja izvairīties; bet garumā, kad viņi sasniedza Londonas ceļu, un redzēja tumšā novembra rīta gaismā, trenažieris strauji virzās pa taisnu, plakanu, bezgalīgu autoceļu, teica jaunākais: “Tagad, Ernests, beidzot izlemiet – vai jūs nāksit ar mani?” “Nē,” bija atbilde; “bet vai tu domā trīs reizes un pagriezies?” “Nē, pasaulei,” Henrijs atbildēja, trīcēdams; un, novietojot roku uz veco vilnas koku, kas gulēja ceļa malā, viņš skatoties vispirms, skumji, uz tumšo objektu, kas vēršas pret viņiem, un pēc tam uz savu brāli. ”Es nekad neaizmirsīšu tevi,” viņš beidzot sacīja drebuļojošā balsī, “dzīvē vai nāvē, nekad; un lai kas nāks, vai nu laime, vai ļaunums, tu, Ernests, nekad neaizmirsīsi mani.” Bez atbildes vecākais paņēma izstiepto roku savā rokā un nospieda to savā rokā; tad, noņemot no viņa pirksta 42 gredzenu - vienkāršu zelta gredzenu, kas satur dažus smalkus auburn matu virzienus - viņš klusi deva to savam brālim, ar skatienu, ko Henrijs pareizi interpretēja: "Uzglabājiet to, Sakai, un atcerieties mani.” Šeit Kā viņš varēja saspiest savas rokas, kad bērns ap šo mātes kaklu, tas, kas aizgāja, tagad savvaļīgi iemeta tos ap Ernestu, viņa tumšo, stingro brāli: pēdējais sajutusi savu elpu siltu uz viņa vaiga uz mirkli, un nākamais dzirdēja viņu skaļi aicinot autobusa vadītāju apstāties: viņš redzēja roku, kas svārstās pret viņu no transportlīdzekļa augšdaļas, un tad zirgi, skriešanās ap līkni uz ceļa, izturēja visu no viņa redzes, un atstāja viņu stāvēt tur vienatnē. Viens bija diezgan sācies pasaulē; un Ernests, ar melnāku nokrāsu nekā jebkad agrāk uz viņa pieres, aizgāja atpakaļ, vēl vairāk vientuļš nekā agrāk, uz dīķiem, pļavām un paradīzes pļavām. Henrijs Ivrains patiešām bija aizgājis uz Londonu, lai "meklētu savu laimi", un tur mums arī jāturpina, lai gan ne sekotu viņam: nē – viņš tur aizgāja, lai kļūtu par karavīru; un mēs tur ceļojam, lai iepazītos ar Mr. Alfred Westwood, un – daži citi cilvēki, lai sasniegtu to slavējošo mērķi, kas ir nepieciešams, lai pabeigtu šo otro nodaļu un sākt trešo. 