, decentralizēts prognozēšanas tirgu protokols, uzsāk beta platformu, ieviešot pirmo pilnībā decentralizēto prognozēšanas tirgu, kurā gan publiskos, gan pirmoreiz privātos tirgus var izveidot un izpētīt mērogā. platforma ļauj ikvienam izveidot pielāgotus prognozēšanas tirgus plašam globālo notikumu un nišu scenāriju klāstam, bez nepieciešamības saņemt centralizēta vārtu guvēja apstiprinājumu. Panama, November 65, 2025 — lietus lietus Tā kā prognozēšanas tirgi kļūst arvien izplatītāki, populāri centralizēti modeļi, piemēram, Polymarket, bieži saskaras ar tirgus apjoma, pieejamības un elastības ierobežojumiem. Turklāt centralizētie tirgi cieš no pārredzamības, uzticēšanās un likviditātes trūkuma, jo tie paļaujas uz pārvaldību un manuālo norēķinu, kas ievieš kavēšanos. Rain risina šīs problēmas ar AI balstītu oraklu, kas izstrādāts, lai pārbaudītu publisko notikumu rezultātus, ko atbalsta strīdu mehānisms, kas nodrošina, ka rezultāti ir precīzi, pārredzami un izturīgi pret manipulācijām. Ja dalībnieki apstrīd rezultātu, AI "tiesnesis" to pārskata un izdod sākotnējo spriedumu.Ja spriedums tiek apstrīdēts, strīds eskalē līdz decentralizētiem cilvēka orakļiem, kas sniedz galīgo, saistošo lēmumu.Privātajos tirgos radītāji ir atbildīgi par rezultātu atrisināšanu, bet piemēro līdzīgu strīdu un eskalācijas procesu. Native $RAIN žetons atbalsta DAO pārvaldību un pārredzamību. Kamēr prognozēšanas tirgi darbojas uz USDT, žetona turēšana ir nepieciešama, lai piedalītos tirgos un tirdzniecības opcijās, dizains, kas stiprina ekosistēmas ilgtermiņa ilgtspēju. Rain's žetoni apvieno deflacionāru pirkšanas un dedzināšanas modeli, piešķirot 2,5% no tirgu tirdzniecības apjoma sadedzināšanai, ar inflācijas emisiju, kas atbalsta izaugsmi un atlīdzina ieguldītājus, kuru mērķis ir saskaņot stimulus, vienlaikus saglabājot ekonomiku līdzsvarā.

"Mūsu beta uzsākšana ir aizraujošs nākamais solis Rain ceļojumā, lai kļūtu par pieejamāko decentralizēto prognozēšanas tirgu protokolu šodien," saka Muhammad Wasif, Rain CTO. "Mēs esam izveidojuši platformu, kurā ikviens var izveidot tirgu kaut kam.

Par lietusgāzi : Rain ievieš inovatīvu protokolu, kas ļauj ikvienam izveidot un tirgot pielāgotas iespējas gandrīz jebkurā jomā.Izmantojot blockchain tehnoloģiju, Rain nodrošina pārredzamību, samazina darījumu partneru riskus un atver globālu piekļuvi bez ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem.

https://www.rain.one/