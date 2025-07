Paskolos, sukčiai ir „Blockchain Way Out“

"Focus Plant" yra viena iš mano mėgstamiausių programų, kad likčiau produktyvus, bet kadangi naudoju nemokamą versiją, ji ateina su kaina: begalinėmis reklamomis.

Be to, aš pradėjau stebėtis, kaip šios paskolos bendrovės iš tikrųjų išgyvena.JųAr jie yra tie, kurie valdo sukčiavimą? Dauguma jų siūlo mažas paskolų sumas, tikriausiai kaip jų būdą valdyti riziką. bet vis tiek šie mažo biudžeto skelbimai žada dalykus, kurie skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa: jokių garantijų, jokių realių patikrinimų, mažų palūkanų normų.

Asmeniškai, aš ne planuoja skolintis pinigų bet kuriuo metu netrukus ir net jei aš, aš nebūtų pasitikėti tų platformų. bet kas, jei aš tikrai reikia paskolos vieną dieną? Tarkime, aš turėjau pasaulį keičiančią idėją, bet nuliniai ištekliai jį finansuoti.

Jei man reikėjo pinigų, bet negalėjau gauti per banką ar įtartiną programą, tai kas?

Laikykimės tos idėjos sekundę ir kalbėkime apie kažką perspektyvaus: Blockchain technologiją.

Blockchain ir finansai

Aha, „Blockchain“. Žodis, kurį visi, atrodo, girdėjo, bet nedaugelisIš tiesųBlockchains iš esmės yra viešosios knygos, kuriose sandoriai yra nuolat registruojami.

Bitcoin buvo pirmasis didelis blockchain taikymas, įrodantis, kad galite siųsti pinigus tiesiogiai tarp žmonių, nepasitikėdami banku.

Viena iš sričių, kuri šiuo metu yra sutrikusi, yra paskolos ir kreditas.

Ką daryti, jei galėtumėte įrodyti, kad esate geras skolintojas bet kuriam asmeniui, bet kur, nereikalaujant banko, kuris jums suteiktų kvitą?

Ką daryti, jei jūsų grąžinimo istorija gyveno ant atviro, netinkamo įrašo, kurį galėtumėte pasiimti su savimi, nesvarbu, kur gyvenote?

Ir tai atneša mane atgal į mano ankstesnį mąstymą: ar yra būdas blockchain prisijungti prie paskolų ir kredito balų, kad galiausiai būtų prasminga skolinti pinigus?

Štai kurkreditoĮeina į

Kredito infrastruktūros trūkumas

Pasaulio banko duomenimis, besivystančiose šalyse maždaug 65 mln. įmonių arba 40 proc. oficialių mikro, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kasmet turi 5,2 trilijono JAV dolerių finansavimo poreikį.

Daugelyje mažesnių pajamų šalių kredito balų idėja tiesiog neegzistuoja.Nėra jokios oficialios sistemos, kuri įrodytų, kad esate patikimas, kai jums reikia skolintis pinigų, taigi jūs atsidursite, kol netgi pradėsite.Tai verčia žmones pasikliauti draugais, šeima ar, dar blogiau, paskolos rykliais, kurie imasi aukštų tarifų ir grasina jiems, jei jie negali grąžinti.

Bankai to nepadarė lengviau.

Jų reikalavimai yra griežti, su sudėtingais dokumentais, užtikrinimo reikalavimais ir skausmingai lėtais patvirtinimais.Jei esate kasdienio darbo užmokesčio ar mažo grynųjų pinigų verslo vykdytojas, jūs iš esmės esate užrakintas.Ir net jei jums pavyks gauti paskolą neformaliai, ateityje nėra jokių įrašų, todėl kiekviena nauja paskola jaučiasi kaip pradėti nuo nulio.

Sunkiai dirbantys žmonės patenka į skurdo ciklą, ne todėl, kad jie negali, bet todėl, kad nėra patikimo būdo parodyti, kad jie gali būti atsakingi skolintojai.

Be jokių skaidrių duomenų, jie prisiima didelę riziką skolinti nepažįstamiesiems, todėl jie paprastai išlaiko sumas mažas ir griežtas sąlygas, arba išvengti skolinimo.

Tai yra didžiulis atotrūkis, kurį „Creditcoin“ bando uždaryti.





Kredito kortelė

Tai viešas blockchain tinklas, kuriame finansinės institucijos ir skolintojai gali įrašyti, kaip paskolos veikia, ar jos grąžinamos, ar ne. Kai skolininkas imasi paskolos ir ją grąžina, tie duomenys yra užrakinti blockchain nuolat, manipuliavimo įrodymas ir viešai matomi.





Laikui bėgant, tai suteikia skolintojams realią, įrodomą kredito istoriją, kurią jie gali nešti bet kur.

Tinklas iš esmės sujungia investuotojus ir lėšų rinkėjus pagal aiškias, iš anksto apibrėžtas sąlygas. Kai paskolos grąžinamos, „Creditcoin“ nuolat ją registruoja grandinėje, todėl tie duomenys yra prieinami būsimiems kredito vertinimams. Išskaidydamas nereikalingus tarpininkus, jis leidžia konkurencingesnes palūkanų normas ir lanksčias paskolos sąlygas, kurių tradicinės sistemos dažnai negali suderinti.





Bet kokia kriptovaliuta gali būti skolinama „Creditcoin“ tinkle, o vietinis žetonas (CTC) naudojamas mokėti mokesčius už skolinimo ir skolinimo operacijas.

„Creditcoin“ yra pastatytas remiantis Nominated Proof of Stake (NPoS) sistema, kurioje validatoriai lažina žetonus, kad uždirbtų teisę gaminti ir užbaigti blokus. Visi validatoriai turi lygias teises, neatsižvelgiant į jų akcijų dydį. Tiems, kurie nenori paleisti savo mazgo, yra galimybė dalyvauti kaip nominantas, deleguoti savo akcijas patikimiems validatoriams ir dalintis savo apdovanojimais ar baudomis.













Kas sukūrė kreditą?

Pradėjo veikti 2019 m.kurčiųjųBendradarbiaujant suAilėAella, kuri veikia beveik kaip skaitmeninis bankas, siūlo paskolas, taupymą, sąskaitų mokėjimus ir investicinius produktus visose besivystančiose ekonomikose.

Gluwa, kita vertus, įkurta pagalTae Ho, yra blockchain technologijų įmonė, kurianti decentralizuotą finansinę ir fizinę infrastruktūrą.Spacecoinas, decentralizuotas nanosatelitų tinklas, kurio tikslas - teikti pasaulinį, nepatikimą interneto ryšį „Creditcoin“ blockchain viršuje.





Kreditai akcijoje

Nuo jo pradžios „Creditcoin“ apdorojo daugiau nei penkis milijonus sandorių ir netgi bendradarbiavo su Nigerijos centriniu banku, kad padėtų išplėsti finansinę sistemą.Nigerijos centrinio banko skaitmeninė valiuta (CBDC)Jie taip pat kalba su Liberijos, Ganos ir Siera Leonės vyriausybėmis, kad išplėstų šį poveikį.

Jau Creditcoin išmokėjo daugiau nei 100B Naira daugiau nei 2 milijonams Nigerijos gyventojų kartu su savo partneriu Aella, leidžiančiu jiems kurti ant grandinės kredito balus ir gauti prieigą prie būtinų lėšų.

Suprasti On-Chain Paskolų

"On-chain" skolinimas iš esmės yra skolinimasis ir skolinimasis per pažangias sutartis blockchain, o ne per tradicinį banką.Tai atvira, be leidimo ir skaidrus pagal dizainą.

Vis dar yra iššūkių, susijusių su žmonių tikrųjų tapatybių tikrinimu, protingų sutarčių apsauga nuo klaidų, kovojant su nepastoviomis kriptovaliutomis ir naršant neaiškiais reglamentais.

Kaip „Creditcoin“ kuria pasitikėjimą

"Creditcoin" sprendžia daugelį šių iššūkių, išlaikydama viešą, netinkamą grąžinimo istorijos įrašą.Paskolos gavėjai gali sukurti matomą įrašą, o skolintojai gauna aiškius įrodymus, o ne aklą statymą.

Per partnerystes su licencijuotais fintech, „Creditcoin“ gali patikrinti žmonių tapatybes už grandinės ribų, išlaikydama savo mokėjimo duomenis grandinėje, taigi jūs gaunate skaidrumą ir atitikimą.

Kadangi šios kredito istorijos yra matomos visame pasaulyje, „Creditcoin“ taip pat leidžia teikti tarpvalstybines paskolas. Paskolos gavėjai ir skolintojai skirtingose šalyse galiausiai gali patikrinti vienas kitą nepriklausomai nuo pasenusių, atjungtų vietinių kredito agentūrų.

Kodėl „On-Chain“ paskolos yra svarbios

Tradicinis skolinimas yra pilnas paslėptų mokesčių, popieriaus ir skausmingai lėtų sistemų. „On-chain“ skolinimas keičia tai, įdėdamas visą procesą į blockchain, kur kiekvienas gali pamatyti, kas vyksta realiu laiku.

Tai leidžia žmonėms sukurti skaidrią, įrodomą kredito reputaciją iš niekur, be šešėlinės tarpininkų.

Tai taip pat reiškia, kad jei aš kada nors turėjau tą "pasaulio keitimo idėją", galėčiau gauti paskolą iš bet kurios vietos, pasitikėdamas, kad skolintojas žiūri į mano tikrąjį grąžinimo įrašą, o ne tam tikrą neryškią prielaidą.

Techninės naujovės, kurias reikia stebėti

Vienas dalykas, dėl kurio „Creditcoin“ yra toks įdomus, yra jo EVM suderinamumas, ty jis gali dirbti su „Ethereum“ sukurtomis programomis ir protingomis sutartimis, pasinaudojant pasauliniu inovacijų ir kūrėjų tinklu.

Tai, kas iš tikrųjų pučia mano mintis, yra tai, kaip „Creditcoin“ prisijungia prie „Spacecoin“ nanosatellite tinklo. Įsivaizduokite, kad kažkas visiškai atokiame kaime, be banko ir be interneto, staiga prisijungia per palydovą prie blockchain.

Persvarstykite finansinį pasitikėjimą

Jei yra vienas dalykas, kurį sužinojau iš visų tų šešėlinės paskolos skelbimų, tai, kaip trapus pasitikėjimas gali būti.Kai skolintojai slepia savo tikruosius ketinimus, kai skolininkai neveikia, žmonės sudegina, o visi praranda tikėjimą sistema.

Blockchain magiškai neišsprendžia visko, bet siūlo pasitikėjimą, pagrįstą patikrinamais duomenimis, o ne pažadais.Taip, kodas gali turėti klaidų ir žmogaus klaidų, bet bent jau jis yra atviras visiems patikrinti.

Galų gale, tai yra tai, kas daro Creditcoin toks galingas. Ji nereikalauja aklo pasitikėjimo, ji suteikia jums kvitus. Padedant žmonėms sukurti įrodomą kredito reputaciją, ji sumažina poreikį didžiulės užtikrinimo ir atveria sąžiningesnį skolinimą ne bankininkams. Pasaulyje, kur tiek daug finansų žaidėjų mums nepavyko, tai gali būti būtent tai, ko mums reikia.

