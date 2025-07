クレジット、詐欺、そしてブロックチェーンの出口

Focus Plantは私の好きなアプリの一つですが、私は無料のバージョンを使用しているので、価格が付属しています: 無限の広告 奇妙なことに、それらの広告の約80%は融資アプリのためにあります。

それ以上に、私はこれらの融資会社が実際にどのように生き残るのか疑問に思いつき始めました。彼らもしくは、彼らは詐欺を運営している人ですか? 彼らのほとんどは、おそらくリスクを管理する方法として、小さな融資金額を提供します。しかし、それでも、これらの低予算の広告は、真実になるにはあまりにも良いように聞こえることを約束します:保証はありません、実際の検証はありません、小さな利率です。

個人的には、私はすぐにお金を借りることを計画していませんし、そうした場合でも、私はそれらのプラットフォームを信頼しませんでしたが、もし私がいつか融資が必要だったらどうでしょうか? 私が世界を変えるアイデアを持っていたが、それを資金調達するための資源がゼロだったと仮定します。

もし私がお金が必要だったが、銀行や不審なアプリを通じてそれを手に入れることができなかったら、それは何だろうか。

そのアイデアを一瞬にして、何か有望なことについて話しましょう:ブロックチェーン技術。

ブロックチェーンと金融

「ブロックチェーン」という言葉は、誰もが聞いたことがあるようですが、ほとんどの人は本当にブロックチェーンは基本的に、取引が永久に記録されている公共の帳簿です。

ビットコインはブロックチェーンの最初の大きなアプリケーションであり、銀行を信頼することなく人々の間で直接お金を送ることができることを証明しました。

それが今混乱している1つの分野は、融資とクレジットです。

あなたが誰にでも、どこにでも、あなたのためにクレジットカードを提供するために銀行を必要とせずに、あなたが誰にでも良い借り手であることを証明できるならどうでしょうか?

あなたの返済履歴が、あなたがどこに住んでいようと、あなたと一緒に持っていけるオープンで不正な記録に生きていたらどうでしょうか?

それはブロックチェーンが提供する可能性の種類です。そしてそれは私を以前の考えに戻します:ブロックチェーンが融資とクレジットスコアに接続する方法がありますので、お金を借りることはついに意味がありますか?

それがどこクレジット入ってくる。

信用インフラの欠如問題

世界銀行によると、開発途上国における約6500万の企業、すなわち、正式なマイクロ、中小企業(SME)の40%が、毎年5兆2兆ドルの資金調達を必要としている。

によると、世界銀行開発途上国における約6500万の企業、すなわち発展途上国における正式なマイクロ、中小企業(SME)の40%が、毎年5兆2兆ドルの未満の資金調達需要を抱えている。

多くの低所得国では、クレジットスコアのアイデアは単に存在しません。あなたがお金を借りる必要があるときにあなたが信頼できることを証明する公式なシステムはありませんので、あなたが始める前に閉じ込められます。

銀行はそれを楽にしません。

彼らの要件は厳しい、複雑な書類作業、保証要求、そして痛々しく遅い承認。あなたが日々の給料を稼ぐ人や小さな現金ベースのビジネスを運営しているなら、あなたは基本的に閉じ込められています。

それは、彼らが能力がないからではなく、彼らが責任ある借り手であることを示す信頼できる方法がないため、貧困のサイクルに苦しんでいる人々を捕らえています。

透明なデータがなければ、彼らは見知らぬ人々に融資する大きなリスクを取るので、彼らは通常、金額を小さく、条件を厳しく保ち、または融資を全く避ける。

それが、Creditcoinが埋めようとしている巨大なギャップです。





クレジットコイン

クレジットコインはこれを変えるために構築されました。これは、金融機関や融資者が融資がどのように機能するかを記録することができる公共のブロックチェーンネットワークです。





時間の経過とともに、それは借り手がどこにでも持ち歩くことができる真の、証明可能なクレジット履歴を与えることを意味します。

ネットワークは、本質的に明確で事前に定義された条件下で投資家と資金調達者を結びつける。融資が返済されたとき、Creditcoinはそれをチェーン上で永久に記録し、将来の信用評価のためにそのデータを提供します。不要な仲介者を削除することによって、従来のシステムがしばしば一致できないより競争力のある利率と柔軟な融資条件を可能にします。





クレジットコインネットワークでは、すべての暗号通貨を借りることができ、ネイティブトークン(CTC)は貸出および貸出取引の手数料を支払うために使用されます。

Creditcoin は NPoS (Nominated Proof of Stake) フレームワークに基づいて構築されており、検証者はトークンを賭けてブロックを生産し、最終的に作成する権利を獲得します。すべての検証者は、彼らの株価の大きさに関係なく平等な権利を持っています。自分のノードを実行することを望まない人々には、ノミネーターとして参加するオプションがあり、あなたの株価を信頼できる検証者に委託し、彼らの報酬や罰金を共有します。













誰がクレジットコインを作ったの?

2019年発売 by盲人in collaboration withエラAellaは、ほとんどデジタル銀行のように機能し、発展途上国で融資、貯蓄、請求書支払い、投資製品を提供しています。

Gluwa, on the other hand, founded byティー・ホ, is a blockchain technology company building decentralized financial and physical infrastructure. クレジットコインを超えて、分散型の金融および物理インフラを構築する。スペースコインクレジットコインのブロックチェーンの上に、信頼できないグローバルなインターネット接続を提供することを目指すナノ衛星の分散型ネットワーク。





アクション クレジットコイン

創業以来、クレジットコインは500万件を超える取引を処理し、ナイジェリア中央銀行と提携した。ナイジェリア中央銀行デジタル通貨(CBDC)彼らはまた、この影響を拡大するためにリベリア、ガーナ、シエラレオネの政府と話している。

すでに、クレジットコインは、パートナーのAellaとともに2百万人を超えるナイジェリア人に100B以上のナイラを支払い、彼らがチェーン上のクレジットスコアを構築し、必要な資金調達にアクセスできるようにしました。

On-Chain Lendingについて

オンチェーン融資は、基本的に、伝統的な銀行ではなく、ブロックチェーン上のスマート契約を通じて融資し、融資します。

しかし、もちろん、それは完璧ではありません。人々の本当のアイデンティティを検証し、スマート契約をバグから保護し、波動的な暗号保証を扱い、不明確な規制を航行するのにまだ課題があります。

クレジットコインが信頼を構築する方法

クレジットコインは、返済履歴の公的で不正な記録を保持することによって、これらの課題の多くを解決します。借入者は目に見える記録を構築することができますが、借入者は盲目の賭けをする代わりに明確な証拠を得ることができます。

ライセンスのあるフィンテック企業とのパートナーシップを通じて、Creditcoinは人々のアイデンティティをチェーン外で検証し、支払いデータをチェーン上で保持するので、透明性とコンプライアンスの両方を得ることができます。

これらのクレジット履歴は世界中で見られますので、Creditcoinはまた、国境を越えた融資を可能にします。異なる国々の借入者と貸し手は、最終的に時代遅れ、無関係の地元のクレジット事務所に依存することなく、お互いを確認することができます。

なぜオンチェーン融資が重要なのか

伝統的な融資は、隠された手数料、書類作業、そして痛々しく遅いシステムでいっぱいです。オンチェーン融資は、誰もがリアルタイムで何が起こっているかを見ることができるブロックチェーンに全体のプロセスを置くことによってそれを変えます。

適切なクレジットシステムを持たないコミュニティにとって、それは巨大です. それは人々が影のない中間者なしで、何からでも透明で証明可能なクレジットの評判を構築することができます。

それはまた、もし私がこの「世界を変えるアイデア」を持っていたら、私はどこからでも融資を得ることができ、貸し手が私の本当の返済記録を見ているという自信を持って、いくつかの曖昧な推測ではないことを意味します。

注目すべき技術革新

クレジットコインが非常に興味深いものの一つは、EVM互換性、すなわち、Ethereumのために構築されたアプリケーションやスマートコントラクトで動作し、イノベーションと開発者のグローバルネットワークを活用することです。

本当に私の心を吹くのは、CreditcoinがSpacecoinのナノ衛星ネットワークにどのように接続するかです。銀行もインターネットもない完全に遠くの村にいる誰かが突然、衛星を通じてブロックチェーンに接続し、単純なデバイス以外の何物でもクレジット履歴を構築し始め、彼らのコミュニティ全体の将来の見通しを変える。

金融信頼の再考

もし私がこれらの暗い融資広告を見たことから学んだことがあるなら、それは信頼がどれほど脆弱であるかです 貸し手が真の意図を隠すとき、貸し手が不履行したとき、人々は燃え尽くし、誰もがシステムへの信頼を失います。

ブロックチェーンはすべてを魔法で修正するものではありませんが、約束の代わりに検証可能なデータに基づく信頼を提供します。はい、コードにはバグや人間のエラーが含まれる可能性がありますが、少なくとも誰もがチェックできるようにしています。

結局のところ、それはCreditcoinがそれほど強力な理由です。それは盲信を要求するのではなく、あなたに収益を提供します。人々が証明可能なクレジットの評判を構築するのを助けることで、それは大規模な担保の必要性を減らし、非銀行のためのより公正な融資を開きます。

源泉

クレジットホワイトペーパー

クレジットコインブログ

世界銀行による中小企業金融

Onchainクレジットスコア

スペースコイン