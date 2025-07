Préstamos, estafas y la salida de la Blockchain

Focus Plant es una de mis aplicaciones favoritas para mantenerse productivo, pero desde que estoy utilizando la versión gratuita, viene con un precio: anuncios interminables. extrañamente, alrededor del 80% de esos anuncios son para aplicaciones de préstamos.

Más allá de eso, empecé a preguntarme cómo estas empresas de préstamos realmente sobreviven.Los¿O son ellos los que ejecutan la estafa?La mayoría de ellos ofrecen cantidades de préstamos minúsculas, probablemente como su forma de gestionar el riesgo.Pero sin embargo, estos anuncios de bajo presupuesto prometen cosas que suenan demasiado buenas para ser ciertas: sin garantías, sin verificación real, tasas de interés minúsculas.

Personalmente, no planeo prestar dinero en cualquier momento pronto y incluso si lo hiciera, no confiaría en esas plataformas.Pero qué pasa si necesitaba un préstamo algún día?Supongamos que tuve una idea que cambia el mundo pero cero recursos para financiarlo.Como estudiante, no hay manera de que un banco tradicional me tomara en serio, y esas aplicaciones de préstamo esquemáticas no son exactamente inspiradoras de confianza.

Si necesitaba dinero pero no podía obtenerlo a través de un banco o una aplicación sospechosa, ¿qué?

Mantengamos esa idea por un segundo y hablemos de algo prometedor: Tecnología Blockchain.

Blockchain y Finanzas

Ah, “Blockchain”. una palabra que todo el mundo parece haber escuchado, pero pocosRealmenteLas Blockchains son esencialmente registros públicos donde las transacciones se registran de forma permanente.

Bitcoin fue la primera gran aplicación de blockchain, demostrando que puedes enviar dinero directamente entre personas sin confiar en un banco.

Una área que ahora está perturbando es el préstamo y el crédito.

¿Qué pasaría si pudieras demostrar que eres un buen prestamista para cualquier persona, en cualquier lugar, sin necesitar que un banco te valide?

¿Qué pasaría si tu historial de reembolso viviera en un registro abierto, seguro de manipulación que podrías llevar contigo, sin importar dónde vivieras?

Y eso me lleva de vuelta a mi pensamiento anterior: ¿hay una manera para que la blockchain se conecte con préstamos y puntuaciones de crédito para que prestar dinero finalmente tenga sentido?

Eso es dondeCréditoque entra.

La falta de infraestructura de crédito

Según el Banco Mundial, se estima que 65 millones de empresas o el 40% de las microempresas formales, pequeñas y medianas empresas (PMI) en los países en desarrollo tienen una necesidad de financiación insatisfecha de US$ 5,2 billones cada año.

En muchos países de ingresos bajos, la idea de una puntuación de crédito simplemente no existe.No hay un sistema formal para demostrar que usted es confiable cuando necesita prestar dinero, por lo que se cierra antes de que incluso comience. que obliga a la gente a depender de amigos, familia, o peor, tiburones de préstamo que cobran tasas altas y les amenazan si no pueden pagar.

Los bancos no lo hacen más fácil.

Sus requisitos son rígidos, con documentación complicada, demandas de garantía y aprobaciones dolorosamente lentas.Si eres alguien que gana salarios diarios o ejecuta un pequeño negocio basado en efectivo, básicamente estás bloqueado.Y incluso si logras obtener un préstamo informalmente, no hay registro para construir en el futuro, por lo que cada nuevo préstamo se siente como comenzar desde cero.

Encierra a las personas que trabajan duro en un ciclo de pobreza, no porque no sean capaces, sino porque no hay una manera fiable de demostrar que pueden ser prestatarios responsables.

Sin datos transparentes, toman grandes riesgos prestando a desconocidos, por lo que generalmente mantienen cantidades pequeñas y los términos duros, o evitan prestar por completo.

Esa es la enorme brecha que Creditcoin está tratando de cerrar.





El Crédito

Es una red de blockchain pública donde las instituciones financieras y los prestamistas pueden registrar cómo funcionan los préstamos, ya sean reembolsados o no. Una vez que un prestatario toma un préstamo y lo devuelve, esos datos están bloqueados en la blockchain de forma permanente, prohibida y visibles públicamente.





Con el tiempo, esto da a los prestamistas un historial de crédito real y probable que pueden llevar en cualquier lugar.Para los prestamistas, significa que finalmente tienen datos confiables y transparentes para tomar decisiones de préstamo más inteligentes y llegar a más personas.

La red básicamente conecta a los inversores y los recaudadores de fondos bajo términos claros y predefinidos. Cuando un préstamo es reembolsado, Creditcoin lo registra permanentemente en la cadena, haciendo que esos datos estén disponibles para futuras evaluaciones de crédito. Al eliminar a los intermediarios innecesarios, permite tasas de interés más competitivas y condiciones de préstamo flexibles que los sistemas tradicionales a menudo no pueden coincidir.





Cualquier criptomoneda puede ser prestada en la red de Creditcoin, con el token nativo (CTC) usado para pagar las tarifas de préstamos y transacciones de préstamo.

Creditcoin se basa en un marco denominado Proof of Stake (NPoS), donde los validadores apuestan por tokens para ganar el derecho de producir y finalizar bloques. Todos los validadores tienen derechos iguales independientemente del tamaño de su participación. Para aquellos que no quieren ejecutar su propio nodo, hay la opción de participar como un nominador, delegando su participación a validadores de confianza y compartiendo sus recompensas o penas.













¿Quién construyó Creditcoin?

Lanzado en 2019 porLos sordosEn colaboración conAellaAella, que funciona casi como un banco digital, ofrece préstamos, ahorros, pagos de facturas y productos de inversión en las economías en desarrollo.Su misión es hacer que los servicios financieros sean fáciles, rápidos y accesibles.

Gluwa, por otro lado, fundada porTae Ho, es una compañía de tecnología blockchain que construye una infraestructura financiera y física descentralizada.Spacecoin, una red descentralizada de nanosatélites que tiene como objetivo proporcionar conectividad a Internet global y sin confianza en la blockchain de Creditcoin.





Crédito en Acción

Desde su lanzamiento, Creditcoin ha manejado más de cinco millones de transacciones e incluso se ha asociado con el banco central de Nigeria para ayudar a implementar el sistema.eNaira, moneda digital del Banco Central de Nigeria (CBDC)También están hablando con los gobiernos de Liberia, Ghana y Sierra Leona para ampliar este impacto.

Ya, Creditcoin ha desembolsado más de 100B Naira a más de 2 millones de nigerianos junto a su socio Aella permitiéndoles construir puntuaciones de crédito en cadena y obtener acceso a la financiación necesaria.

Comprender el préstamo en cadena

El préstamo en cadena es básicamente préstamo y préstamo a través de contratos inteligentes en una blockchain, en lugar de a través de un banco tradicional. es abierto, sin permiso y transparente por diseño.

Todavía hay desafíos en torno a verificar las identidades reales de las personas, proteger los contratos inteligentes de los errores, lidiar con las garantías de criptografía volátiles y navegar por regulaciones incertas.

Cómo Creditcoin Construye La Confianza

Creditcoin aborda muchos de esos desafíos manteniendo un registro público y probado de la historia de reembolso.Los prestamistas pueden construir un registro visible, mientras que los prestamistas obtienen pruebas claras en lugar de hacer apuestas ciegas.

A través de asociaciones con fintechs licenciados, Creditcoin puede verificar las identidades de las personas fuera de la cadena mientras mantiene sus datos de pago en la cadena, por lo que obtiene transparencia y cumplimiento.

Debido a que estas historias de crédito son visibles en todo el mundo, Creditcoin también hace posible el préstamo transfronterizo. prestamistas y prestamistas en diferentes países pueden finalmente verificarse unos a otros sin depender de agencias de crédito locales desactualizadas y desconectadas.

Por qué los préstamos en cadena son importantes

El préstamo tradicional está lleno de tasas ocultas, papel y sistemas dolorosamente lentos. el préstamo en cadena cambia eso al poner todo el proceso en una cadena de bloques, donde todos pueden ver lo que está sucediendo en tiempo real.

Permite a las personas construir una reputación de crédito transparente y probable desde nada, sin intermediarios sombríos.

También significa que si alguna vez hubiera tenido esa "idea de cambio del mundo", podría obtener un préstamo de cualquier lugar, con la confianza de que el prestamista está mirando a mi registro de reembolso real, no a alguna suposición confusa.

Innovaciones tecnológicas a tener en cuenta

Una cosa que hace que Creditcoin sea tan interesante es su compatibilidad EVM, es decir, puede trabajar con aplicaciones y contratos inteligentes construidos para Ethereum, aprovechando una red global de innovación y desarrolladores.

Lo que realmente me hace pensar es cómo Creditcoin se conecta con la red de nanosatélites de Spacecoin. Imagínese a alguien en un pueblo completamente remoto, sin banco y sin internet, conectándose repentinamente a través de un satélite a la blockchain.

Repensar la confianza financiera

Si hay una cosa que he aprendido de ver todos esos anuncios de préstamos sombríos, es lo frágil que puede ser la confianza.Cuando los prestamistas ocultan sus verdaderas intenciones, cuando los prestamistas falten, la gente se quema, y todo el mundo pierde la fe en el sistema.

Blockchain no soluciona mágicamente todo, pero ofrece una especie de confianza construida sobre datos verificables en lugar de promesas. Sí, el código puede tener errores y errores humanos, pero al menos está abierto para que todo el mundo lo compruebe.

Al final, eso es lo que hace que Creditcoin sea tan poderoso. No requiere confianza ciega, te da los recibos. Al ayudar a las personas a construir reputación de crédito probable, reduce la necesidad de garantías masivas y abre un préstamo más justo para los no bancarios. En un mundo donde tantos jugadores financieros nos han fracasado, eso podría ser exactamente lo que necesitamos.

