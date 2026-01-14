Pasaulyje, apsėstame AI, Miniswap įkūrėjai lažybų dėl skonio

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace Kaip du Kembridžo studentai kuria anti-algoritmo rinką Silicio slėnis turi naują religiją, o jo dievas yra dirbtinis intelektas. Pasivaikščiokite į bet kurią „Y Combinator“ demonstracinę dieną ir pokalbis neišvengiamai virsta AGI laiko juostomis, transformatorių architektūromis ir AI agentais, kurie viską automatizuos. Ar Hanna ir Zak Singh išgirdo pamokslą. "Daugelis mūsų YC partijos žmonių kuria AI pardavimo agentus, AI klientų aptarnavimą, AI kodavimo padėjėjus", - sako Hanna, "Miniswap" įkūrėjas, "Warhammer" rinkos, kuri „Bet mes nuolat klausiame: kas prarandama, kai mes viską automatizuojame, kas atsitinka su amatu, bendruomene ir skoniu?“ Neseniai surinko 3,5 mln. dolerių Jų atsakymas yra kruopščiai suprojektuota rinka, kuri atstovauja vis rečiau pasitaikantiems dalykams: lažybai dėl kuravimo virš automatizavimo, dėl nišinių bendruomenių virš masto visomis išlaidomis, dėl idiosinkratinio virš masinio apeliacijos. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Draugystė suformuota po uždarymo Kembridže Norėdami suprasti Tarp jų buvo Hanna ir Singh, kurie tuo metu buvo filosofijos ir kompiuterių mokslo absolventai ir kambariai. „Kai pirmą kartą susipažinau su Zak, aš paklausiau jo, ką jis padarė per pandemiją, tikėdamasis kažko bendro“, - prisimena Hanna. „Jis sakė: „Aš klausydavau Steely Dan. Miniatiūrinė Jų draugystė išaugo aplink intelektines diskusijas, istorijos vertinimą ir reguliarius pasivaikščiojimus per „Grantchester Meadows“ - tuos pačius žolynus, kur garsus britų matematikas Alanas Turingas sukūrė universalią mašiną - į savo mėgstamą pubą „Blue Ball Inn“. The Pub Where It Started Pubas, kuriame prasidėjo Po Kembridžo gyvenimas juos atskyrė. „Singh“ pasiliko kompiuterių mokslo doktorantūroje. „Hanna“ dirbo Londono generalinio direktoriaus konsultacinėje firmoje, o po to grįžo į Kanadą į teisės mokyklą. Vasarą po pirmojo Hanna teisės mokyklos metų jis skrido į Jungtinę Karalystę aplankyti Singh. „Aš prisimenu, kad Zakas staiga pažvelgė į mane ir pasakė: „Will, aš turiu idėją startuoliui. „Aš noriu sukurti „Warhammer“ miniatiūrų rinką, ir manau, kad jūs esate tinkamas asmuo, kad tai padarytumėte.“ Po kelių mėnesių, jis buvo išmestas iš teisės mokyklos eiti visi į. Why Not AI? Kodėl ne AI? Atsižvelgiant į Singh techninę patirtį ir investuotojų entuziazmą dėl AI, kodėl gi ne sukurti AI kompaniją? „Mes naudojame AI kaip įrankį“, – aiškina Singh. „Mes jį naudojame taksonomijoms kurti... Bet mes nesame AI kompanija, nes AI nėra taškas. Nors Silicio slėnis siekia masto per automatizavimą, Singh ir Hanna lažina, kad yra didžiulė, nepakankamai aptarnaujama žmonių rinka, kuri nori platformų, pastatytų atsargiai, bendruomenėms, kurios vertina patirtį prieš viralumą. Taste as Competitive Advantage Skonis kaip konkurencinis pranašumas "AI iš esmės yra apie grįžimą į vidutinį", - paaiškina Hanna. "Bet skonis? skonis yra apie pasirinkimą pusėje, apie tai, kas yra kieta ar kas yra vertinga taip, kad nesumažėtų iki duomenų." Nors kitos rinkos optimizuoja pramogoms, Singh ir Hanna yra apsėstos taksonomija, kategorizacija ir "informacijos architektūra obsesiniams". „Warhammer“ žaidėjai praleidžia šimtus valandų piešdami atskiras miniatiūras“, – sako Hanna. „Jie labai rūpinasi, kad viskas būtų teisinga. The Partnership Partnerystė Jų pirmoji YC paraiška buvo atmesta.Bet jų 2025 m. Rudens interviu, jie buvo kelios dienos nuo jų MVP paleidimo. Hanna prisimena, kad paskutinis klausimas iš jų YC partnerio Pete Koomen: "Kada jūs pradedate?" „Rytojaus dieną“, – sakė jis. Kitos 24 valandos buvo chaosas - išsiuntė savo MVP, įjungė Koomeną kaip savo pirmąjį vartotoją, tada netrukus po skambučio pasiūlė jiems vietą YC. Tai, kas įtikino investuotojus, buvo ne tik produktas – tai partnerystė. Singh suteikia gilios techninės patirties ir domeno žinių. Hanna suteikia strateginio mąstymo, operatyvumo ir bendravimo įgūdžių, patobulintų konsultuojant generalinį direktorių. „Smagu yra sunkiausias dalykas kuriant įmonę“, – sako Hanna. „Galite samdyti techninius įgūdžius, bet suderinti jausmą apie tai, ką verta statyti? Beyond Warhammer Daugiau apie Warhammer Pradedant „Warhammer“, steigėjai mato daug didesnę galimybę. "Yra dešimtys nišų pomėgių su fanatiškomis bendruomenėmis, kurios nusipelno geresnių platformų", - sako Hanna. "Modelių traukiniai, individualios fontanų rašikliai, mechaninės klaviatūros. Vizija apima ne tik rinkas, bet ir komisinių sistemas, žinių dalijimosi platformas ir bendruomenės funkcijas. "Mes ne tik statome rinką, mes statome infrastruktūrą, kad nišos kūrybinės bendruomenės klestėtų". The Contrarian Bet Priešingas statymas Pasaulyje, kuriame AI generuojamas nuolydis užtvindė internetą, „Miniswap“ atstovauja kažkam kitam. „Mes jokiu būdu nesame anti-AI“, – aiškina Hanna. „Mes naudojame geriausius turimus įrankius, įskaitant LLM. Bet mes nenorime, kad įrankis nukreiptų produkto kryptį. Tai filosofija, sukurta tose pačiose žolėse, kuriose Turingas įsivaizdavo kompiuterinę revoliuciją.Filosofija, kuri vertina idiosinkratinį per pagrindinį srautą, kruopščiai sukurtą per automatizuotą, žmogiškąjį per algoritminį. Pasaulyje, apsėstame AI, Will Hanna ir Zak Singh laimi kažką galingesnio: skonį, bendruomenę ir žmogaus meistriškumą. Jų investuotojai tik statė 3,5 mln. dolerių, kad jie teisūs. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's Verslo dienoraščių programa . Šią istoriją paskelbė Steve Beyatte pagal HackerNoon Verslo dienoraščių programa Verslo dienoraščių programa .