Kuriant MVĮ finansų ateitį su AI: pokalbis su Andriju Davydčuku

Kaip realaus laiko analizė, AI integracija ir platformos architektūra sparčiai vystosi, taip ir galimybės transformuoti smulkiojo verslo finansus.Šio pokyčio priešakyje yra Andrii Davydchuk, CTO, sistemų architektas ir produkto vizionierius už platformų, tokių kaip upSWOT ir Graphio.ai - sprendimai dabar formuoja, kaip visos pramonės šakos kreipiasi į riziką, skolinimą ir vykdymą.

Mes kalbėjome su Davydchuku, kad suprastume, kaip jo idėjos ir inžinerinė filosofija daro įtaką MVĮ infrastruktūros ateičiai JAV ir visame pasaulyje.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:„Jungtinėse Amerikos Valstijose yra daugiau nei 33 milijonai smulkių įmonių, tačiau iki 80 proc. paskolų paraiškų atmetamos arba įstrigo ilgoje rankinėje apžvalgoje.Tai yra sisteminė nesėkmė.Tradiciniai paskolų teikimo modeliai niekada nebuvo sukurti atsižvelgiant į šiandienos realiosios ekonomikos tempą ir sudėtingumą.Mums reikėjo sukurti infrastruktūrą, atspindinčią, kaip šiandien veikia įmonės – susietos, sparčios ir nuolat besivystančios.“

So you built that infrastructure — tell us how.

2019 m. Davydchukas bendrai įkūrė upSWOT ir ėmėsi CTO ir pagrindinio architekto vaidmens.Jo tikslas buvo drąsus: leisti finansų įstaigoms priimti protingesnius, greitesnius sprendimus, naudojant realaus laiko duomenis iš 200+ SaaS platformų, kurias jau naudoja smulkieji verslai – nuo QuickBooks ir Stripe iki Salesforce ir Shopify.

Dėl strateginio Bendradarbiavimas su „Alkami Technology“ „upSWOT“, viena iš pirmaujančių JAV skaitmeninės bankininkystės paslaugų teikėjų, tapo prieinama daugiau nei 350 bankų ir kredito sąjungų visoje šalyje.

„Mano požiūris buvo paprastas, bet ne trivialus: sukurkite moduliarią, saugią, savarankiškai skalojančią architektūrą, kurioje kūrėjams nereikėtų nerimauti dėl vamzdynų – tik dėl integracijos.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk dalijasi realiais skaičiais:

Paskolų sprendimų priėmimo laikas sumažėjo nuo 7–10 dienų iki tik 3–6 valandų

Patvirtinimo rodikliai pagerėjo 25–40 proc.

Bankai įgijo matomumą gyvuosiuose finansuose, o ne ketvirčio ataskaitose

"Mes davėme bankams galimybę veikti, o ne laukti, ir mes davėme verslininkams tai, ko jiems trūko dešimtmečius: matomumą, kontrolę ir teisingesnį kelią į kapitalą", - aiškina jis.

"upSWOT yra ne tik analizė - tai valdymo skydelis visam verslui."

Tačiau vien rezultatai nepaaiškina visos istorijos.KodėlKad jis veiktų - ir tai, kas padarė jį mastelį, atsparumą ir prisitaikymą - turime giliau pažvelgti į sistemos architektūrą, duomenų projektavimo filosofiją ir tai, kaip AI ir operacinis intelektas susijungė, kad šie rezultatai būtų įmanomi.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"Leiskite man pradėti nuo to: smulkūs verslai veikia realiu laiku, tačiau dauguma finansinių sistemų, kurios jas vertina, vis dar veikia kaip 1995 m. Jie tikisi dokumentų, statinių ataskaitų ir ketvirčio balansų.

Kai pradėjome „upSWOT“, mūsų misija buvo ne tik sukurti rezultatų vertinimo įrankį.Norėjome iš naujo sukurti MVĮ finansų duomenų infrastruktūrą, kad sprendimai būtų grindžiami ne prielaidomis ar atsiliekančiais rodikliais, bet tiesiogine veiklos tiesa.

Integruodami su daugiau nei 200 SaaS sistemų, kurias SMB iš tikrųjų naudoja – nuo „QuickBooks“ iki „Stripe“ iki „Salesforce“ – bankams suteikėme galimybę pamatyti, kaip verslas iš tikrųjų veikia dabar.

"Ką AI atnešė į tą sistemą buvo aiškumas: rizikos prognozavimas, elgesio modeliavimas ir prevencinės rekomendacijos - ne kaip statinis rezultatas, bet kaip gyvos įžvalgos, kurios vystosi su verslu".

Bet čia yra gaudyklė: AI be operacinio konteksto yra triukšmas.Operacijų žvalgyba- realaus laiko mechanizmų rinkinys, kuris supranta ne tik „ką“, bet ir „kodėl“ ir „ką daryti toliau“.

Tai ne apie tai, kad pinigų srautas sumažėjo - tai apie tai, ar tai yra dėl sezoniškumo, neapmokėtos sąskaitos faktūros, ar nesėkmingos rinkodaros kampanijos.

"Tai nebuvo malonu turėti. Tai buvo paradigmos pasikeitimas. Ir tai pavyko - bankai pradėjo tvirtinti paskolas 5 kartus greičiau, 25–40% tiksliau. MVĮ pradėjo naršyti aktyviai, o ne reaktyviai. Mes perėjome nuo skolinimo pagal kredito istoriją prie skolinimo pagal elgesio telemetriją."

Dabar „Graphio.ai“ taiko tuos pačius principus – bet įmonės viduje. „Graphio.ai“ suteikia steigėjams, operatoriams ir komandai matomumą, kaip strategija suskaidoma vykdymo metu: kur procesai praranda dėmesį, kur susidaro nesuderinimas ir kur tylus trinimas stabdo augimą.

„Tai tas pats, kaip suteikti savo įmonei savo autopiloto diagnostiką – ne pakeisti žmogaus vadovavimą, bet padidinti jį tiksliais signalais, kurių kitaip nebūtumėte matę.“

AI ir operacinio intelekto sankirtoje yra kažkas didesnio nei programinė įranga – naujas MVĮ veiklos modelis, atspindintis, kaip jie iš tikrųjų gyvena, kuria, kovoja, prisitaiko ir laimi.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Kai 2022 m. vasario mėn. Rusija pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, upSWOT pagrindinis plėtros centras vis dar buvo Kijeve, aktyviai pristatydamas produktų demonstracijas JAV finansinėms institucijoms.

„Mes neatsakėme, mes numatėme. dvi savaites prieš invaziją aš paskambinau, kad pradėčiau komandos perkėlimą. mes išvažiavome prieš pirmąsias raketas“, – prisimena Davydčukas.

Jis iš anksto sukūrė visą tęstinumo planą, įskaitant veidrodinę infrastruktūrą, tarptautines atsargines kopijas, pasirašytus perkėlimo susitarimus, apsaugotą būsto ir įrangos logistiką bei struktūrizuotus ryšių protokolus.

Šis nepaprastas atsparumas buvo pripažintas„Wall Street Journal“Savo straipsnyje „Ukrainos technologijų kompanijos siekia stabilumo už šalies ribų“ , kur upSWOT perkėlimas buvo pabrėžtas kaip aktyvaus vadovavimo pavyzdys geopolitinės krizės metu.

„Geros sistemos ne tik išgyvena chaosą – jos jį įsisavina ir eina toliau.

Šis epizodas tapo galingu realaus pasaulio patvirtinimu jo įsitikinimu, kad architektūra yra ne tik apie kodą - tai apie žmones, nuspėjamumą ir dizainą neįsivaizduojamam.

After the acquisition — why not retire?

Iki 2024 m. UpSWOT įsigijo UPTIQ.AI Vietoj to, kad būtų paprasčiausiai integruota, Davydchuko platforma tapo logišku UPTIQ pavyzdinio produkto, AI Workbench, papildymu.

„Nėra intelektualinio intelekto be aukštos kokybės struktūrizuotų duomenų.Tai, ką mes atnešėme į lentelę – realaus laiko įžvalgas iš mažųjų ir vidutinių įmonių operacijų branduolio. „AI Workbench“ reikėjo kuro, o „upSWOT“ tapo kritiniu duomenų varikliu.“

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchuko naujasis verslas Graphio.ai naudoja realaus laiko analizės modelį ir jį taiko viduje – ne klientams, o pačių įmonių vykdymo sluoksniui.

"Kiekviena įmonė šiandien yra skaitmeninė, tačiau dauguma nežino, kas iš tikrųjų vyksta jų pačių darbo eigose", - sako jis. "Graphio.ai prisijungia prie tokių įrankių kaip Jira, GitHub ir Slack, ir paviršių, kuriuose vykdymas nukreipiamas nuo strategijos - prieš tai daro įtaką skaičiams".

Sistema ne tik stebi; ji rekomenduoja korekcinius veiksmus realiu laiku.

What’s the end goal?

„Noriu kurti sistemas, kurios padėtų šiuolaikinėms įmonėms iš tikrųjų valdyti – ne tik instinktais, bet ir signalais.

„Jei upSWOT buvo tiltas tarp bankų ir verslo, Graphio.ai yra pačios įmonės kabina.“

Jūsų platformos tapo mėlynuoju ženklu - kas daro jūsų požiūrį kitokį?

„Aš nekuriu funkcijų. „Aš kuriu platformas, kurios plečiasi, kurios išgyvena karą ir kurios teikia vertę pirmą dieną ir penktus metus.Tai mąstymas – inžinierius pirmiausia, visada vizionierius – yra tai, kas apibrėžia mano darbą.“

Kai jūsų sistema gali priimti milijonus kasdieninių sprendimų, ji arba veikia, arba neveikia.

Andrii Davydchuk yra daugiau nei CTO – jis yra sistemų architektas, kurio platformos kasdien padeda tūkstančiams kompanijų priimti greitesnius, protingesnius sprendimus.Jo vizija pakeitė tai, kaip duomenys naudojami MVĮ skolinimosi srityje, o dabar ir veiklos vykdymui.

Ši istorija buvo parašyta pagal HackerNoon verslo dienoraščių programą.

