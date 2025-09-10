JuCoin vystosi į Ju.com - kur taškas, paspaudimas, prekyba atitinka begalinę galimybę

Dubai, September 10, 2025 – JuCoin, one of the cryptocurrency industry's longest-operating exchanges, established in 2013, today announces its evolution to Ju.com. This comprehensive rebrand represents the platform's transformation from a regional crypto exchange to a global ecosystem focused on making crypto trading as intuitive as basic computer interactions. The rebrand introduces revolutionary visual identity, user-centric philosophy, and breakthrough features that make crypto trading as intuitive as basic computer interactions. From Regional Exchange to Global Ecosystem Nuo tada, kai 2024 m. Naujoji lyderystė perėmė valdžią, platforma patyrė nepaprastą transformaciją, pasiekdama 50 milijonų registruotų vartotojų daugiau nei 100 šalių, 5 mlrd. JAV dolerių kasdienio prekybos apimties ir 26 milijonų pasaulinės bendruomenės narių. „Ju.com" pervadinimas reiškia natūralų šių pasiekimų evoliuciją į vieningą viziją, kuri pašalina sudėtingumo kliūtis, trukdančias įprastam kriptografijos priėmimui. 
 
„Ju.com pervadinimas atspindi mūsų pagrindinį įsitikinimą, kad technologija turėtų išnykti į paprastas sąveikas", – sakė „Ju.com" generalinis direktorius ir įkūrėjas Sammi Li. „Per pastaruosius metus įrodėme, kad kriptovaliutų platformos gali teikti pirmenybę vartotojų sėkmei, o ne techninei sudėtingumui. Revolutionary Visual Identity System Naujasis „Ju.com“ prekės ženklas orientuojasi į novatorišką „J“ simbolį, kuris veikia ir kaip logotipas, ir kaip transformacijos įrankis.Geometrinis dizainas tarnauja kaip komos, apostrofijos ar ryšio taškas, pažodžiui transformuojant „IMPOSSIBLE“ į „I'M POSSIBLE“ per kampanijos šūkį „Rewrite I[J]mpossible“. Ši vizualinė filosofija tęsiasi per platformos "Point. Click. Trade" požiūrį, kuris daro kriptografinę prekybą taip pat žinomą kaip pagrindinės kompiuterinės operacijos.Naudotojai dabar gali prekiauti bet kokiu blockchain ženklu be išorinių piniginių, tiltų visą blokų grandinę per pažįstamus taško ir spustelėjimo veiksmus. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy Paprasčiausias : Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions Futures nuostolių apsaugos planas Jau aktyvus, ši sistema automatiškai kompensuoja futures prekybos nuostolius, viršijančius 500 USDT su JU skaičiavimo galia, demonstruojant platformos sėkmę, suderintą su vartotojo sėkme. JAV ir Honkongo vertybinių popierių prekybos zonos sumažintos investavimo kliūtys leidžia bet kuriam prekiauti realiomis JAV ir Honkongo akcijomis, visapusiškai naudojantis dividendų teisėmis ir paskatomis. Ankstyvoji paukščių akcijų prenumeratos zona Ankstyvoji galimybė prenumeruoti aukštos kokybės akcijas sukuria naujas investicines galimybes ir padeda įmonėms užtikrinti veiksmingą finansavimą. Įrodytas platformos fondas Naujasis prekės ženklas grindžiamas įrodytais sėkmės rodikliais, kurie patvirtina vartotojo pirmą požiūrį: \n \n \n \n \n Skala: 50M + registruoti vartotojai, $ 5B dienos prekybos apimtis, $ 50B + kaupiamasis apimtis Inovacijos: JU žetonų augimas nuo $ 0,10 iki $ 20 +, o tai reiškia 20 000% grąžą ankstyviems rėmėjams Technologijos: „JuChain Layer 1“ blockchain suteikia 1 sekundės blokų laiką su 1M+ grandinės adresais Atitiktis: JAV MSB licencija, Tailando biržos licencija, Korėjos biržos ir stablecoin licencijos, VARA ir ES MiCA pagrindų paraiška vykdoma Visapusiška ekosistemų integracija Ju.com veikia kaip vieninga ekosistema, sujungianti keletą produktų per nuoseklią vartotojo patirtį: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com Exchange: pagrindinė prekybos platforma su CeDeFi integracija sklandžiai prieigai prie grandinės JuChain: aukštos kokybės blockchain infrastruktūra, palaikanti ekosistemų programas „xBrokers“: pasaulinis RWA tarpininkų ir likvidumo tinklas „JuCard“: mokėjimo sprendimai, jungiantys kriptografiją ir tradicines išlaidas „JumpFi Payment“: „TradFi“ ir „Web3“ su sklandžia „PayFi“ infrastruktūra Ju Labs: 100 mln. JAV dolerių inovacijų fondas remia 50+ AI ir blockchain projektus Ju.com mainai Juozas Brokeriai Brokeriai Žydėjimas JumpFi apmokėjimas Jų laboratorijos Global Expansion and Regulatory Leadership "Ju.com" palaiko veiklą daugiau nei 30 šalių su daugiau nei 500 komandos narių, pozicionuojant tolesnį augimą, nes reguliavimo sistemos subręsta visame pasaulyje. 
 
„Mes kuriame infrastruktūrą kriptovaliutų pagrindinei ateičiai", - paaiškino „Ju.com" generalinis direktorius ir įkūrėjas Sammi. „Kiekviena mūsų sukurta funkcija pašalina kliūtis tarp vartotojų ir blockchain galimybių. „Ju.com" pakeitimas reiškia mūsų įsipareigojimą, kad ši technologija jaustųsi natūrali, o ne techninė." Mission and Vision Misija: padaryti kriptovaliutų prekybą taip pat intuityvia, kaip ir naudojant bet kokią kompiuterinę sąsają, pašalinant technines kliūtis, kad kiekvienas galėtų pasiekti visą kriptovaliutų ekosistemą per paprastus veiksmus. Vizija: pasaulis, kuriame blockchain technologija tampa nematoma infrastruktūra, leidžianti sklandžiai naudotis finansinėmis galimybėmis. Pagrindinė filosofija: technologijos turėtų išnykti į paprastas sąveikas. kiekvienas kontaktinis taškas turėtų jaustis pažįstamas ir be pastangų, nepriklausomai nuo sudėtingos blockchain infrastruktūros, veikiančios už scenų. About Ju.com Įkurta 2013 metais, Ju.com (anksčiau JuCoin) išsivystė į išsamią paslaugų varomą kriptovaliutų ekosistemą, apimančią daugiau nei 100 šalių su daugiau nei 50 milijonų vartotojų. Platforma integruoja mainų paslaugas su JuChain blockchain infrastruktūra, xBrokers RWA brokeriavimu, JuCard sistema, JumpFi mokėjimais ir novatoriškomis funkcijomis, kurios pašalina tradicines kliūtis tarp centralizuoto ir decentralizuoto finansavimo. „Ju.com" integruota ekosistema atspindi savo paslaugų varomą filosofiją, skirta pašalinti trinimą ir suteikti vartotojams sklandžią, saugią ir naudingą kriptovaliutų patirtį visuose kontaktiniuose taškuose. Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com