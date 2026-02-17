Jis prarado viską, tada lošė ant savęs

Astounding Stories of Super-Science vasario, 2026, pagal Astounding Stories yra dalis HackerNoon knygos dienoraščio serijos. Jūs galite peršokti į bet kurį šios knygos skyrių čia. 2026 m. vasario mėn. Nuostabios supermokslų istorijos: Moorai ir Fensai, 1 tomas (iš 3) - III skyrius Žymė: Alfred Westwood Parašė J. H. Riddell Moorai ir šlepetės, 1 tomas (iš 3) - III skyrius: Įvadas į poną Alfredą Westwoodą Riddell Vieną šaltą dieną, tame labiausiai depresyviausiame iš visų anglų mėnesių, lapkričio mėnesį, ponas Merapie's vyriausiasis tarnautojas stovėjo taip pat lengvai ir gražiai prieš gaisrą lauko biure. jo dešinė pėda buvo tvirtai pasodinta ant senovinės kėdės, padengtos plauku, ir taip jam buvo leista pailsėti alkūnę ant kelio, ir pagaliau įdėti po savo žandikauliu nepaprastai ploną džentelmenų ranką, papuoštą dviem žiedais, ir išėjo į didesnį pranašumą platus lino apyrankė, balta kaip sniegas, ir smulkiai, kaip airių apyrankės galėjo jį audimo. Šitaip elgtis jis laikė viena iš ypatingų savo padėties privilegijų: nė vienam iš jaunesnių tarnautojų niekada nebuvo leista – bent jau niekada jo akivaizdoje – kartu mėgautis minties, šilumos ir orumo prabanga, su viena pėda, palaikoma beprotiškos kėdės, kuri beveik nepastebimai atsisakė savo užpildymo. Kiekvieną kartą, kai jis buvo ypač geras, arba ypatingai blogas, temperamentas, jis prisiėmė aukščiau nurodytą poziciją, ir kreipėsi į savo bendradarbius paskatinimo ar pasipiktinimo žodžiais, kai jis parodė savo papuošalus, pabučiavo savo švilpukus ir akivaizdžiai atspindėjo, kaip jis buvo gražus. Viskas, kas buvo nusistovėjusi Vakarų regione, buvo vienintelė moteriškumas, kuris atnešė į miestą vienintelį įžvalgų bruožą ponui Alfredui Westwoodui, kurio išmintį lygino tik jo nesąžiningumas – jo nesąžiningumas dėl jo veidmainystės – jo veidmainystė dėl savo ambicijų – ir jo troškimas dėl savo savigarbos. Jis mylėjo pinigus, ne būtent dėl to, bet dėl savęs meilės. Jis norėjo, kad pinigai būtų išleisti brangių plaštakų, puikių rankšluosčių, Belgijos rankšluosčių, naujų skrybėlių, retų kvepalų, makassarų aliejaus, auksinių grandinių, ženklų žiedų, neįprastų muilo Šiuo metu buvo manoma, kad jis kadaise turėjo tėvus, bet niekas negalėjo pareikšti aplinkybės kaip savo paties žinojimo fakto. seserys, broliai, pusbroliai, giminaičiai, draugai, jis akivaizdžiai neturėjo nė vieno; jis atrodė tik pasislėpęs banginis, turintis daug asmeninių patrauklumų, lengvai plaukiojantis per Londono visuomenės jūrą, kuris iš būtinybės atėjo į kontaktą su, ir 46pasveikino daugybę savo bičiulių per savo perėjimą iš tolimo uosto į kažkokią nežinomą paskirties vietą, bet kuris priklausė niekam, padarė niekam pasitikintį, atrodė niekam pretenduojamas, niekam nemylimas – išgelbėjo save. Jis buvo to, ką palaimintos atminties karalienė Elžbieta, tikriausiai būtų vadinusi „teisingą aukštį“, nes jis nebuvo nei nepatogiai aukštas, nei nepaprastai trumpas; šiek tiek mažas figūroje, bet labai gerai proporcingas; teisingo sudėties, su rudomis akimis, plaukais ir švilpukais gana tamsus nei šviesus, ir dantys taip balti ir reguliarūs, kad iš geranoriško noro neprarasti visuomenei tam tikro malonumo, jis nuolatos šypsodavo taip, kad, nors keletas nemalonių asmenų tai laikė dirbtiniu, jis pats laikė visiškai žavesiu. Bet jei tuštybė iš visų žmogaus silpnybių ir beprotybės yra labiausiai paniekinama ir nepakeliama, ji taip pat yra mažiausiai iš tikrųjų kenksminga bet kuriam asmeniui, išskyrus asmenį, kuris per jo įsikišimą gyvena amžinojo pasveikinimo atmosferoje; ir, jei ponas Westwoodo vienintelis bruožas būtų neribotas susižavėjimas savo asmeniu, jis galėjo švelniai vaikščioti per gyvenimą, Miestą ir savo mylimą Vakarų kraštą, nekronikavęs, manęs nepaklausęs. Jis troško ne tik susižavėjimo, bet ir padėties; jis norėjo prekiauti, kaupti turtus, išeiti į pensiją, turėti miesto gyvenamąją vietą ir kaimo būstinę, tarnautojus, įgulos narius, vynuogynus, žaliuosius namus, paveikslus, didžiąją visuomenę; ir įvykdyti šiuos keletą nedidelių troškimų, jis, būdamas septynerių ir dvidešimties metų amžiaus, pradėjo, kaip sakoma, „savo sąskaita“, turėdamas turimą kapitalą dešimt svarų tris ir devynis pinigus, ir užstatą, kurį, jei jis galėjo tik išmesti į auksą, galėjo ištisus metus uždirbti. , su teigiamu įsitikinimu, kad bet kuris bankininkas karalystėje pagerbtų čekį. Į Libiją Deja, alchemija negali paversti nepriekaištingumo valdovais, nors jis gali, ir dažnai tai daro, įrodyti, kaip juos gauti; ir dešimt svarų tris ir devyni pinigai, skirtingai nuo dabartinių madingų maudymosi liemenių, neišsiplės iki neįprastų matmenų ir išlaikys laimingo turėtojo galvą virš vandens „amžinai“; be to, žmonės kartais pavargs duoti kreditą ir pradės ryžtingai prašyti susitarimo. Tuo tarpu jis gyveno kaip valdovas, laikė ąžuolą, samdė valetą ir apgyvendino St. James's: ir kai jis laiku praėjo per bankroto teismą, jis švelniai pasakė komisarui, kad jo išlaidos buvo labiausiai vidutinės - Šeši šimtai per metus; ir labai genijiniu akcentu įėjo į pasipiktinimą prieš neliberalią ir įžeidžiančią jo kreditorių reikalavimą (kai jis mandagiai pasirodė, jų pageidavimu, atsakyti į jų klausimus, ir suteikti jiems visą pagalbą, kurią jis gali), kad jis turėtų atsisakyti, jų naudai, savo laikrodį, grandinę, žiedus ir akinius, su kuriais daiktais jis buvo papuoštas save, kad jis galėtų, netgi sugriuvęs, atrodyti kaip džentelmenas. tik Bet užsispyrimas pasirodė veltui, su aistra jis atsisakė šių neapmokamų prisiminimų apie laimingesnes dienas, padarė visą pareiškimą apie savo reikalus, iškilmingai pareiškė, kad jis ir jis vienintelis buvo partija, nusipelnusi užuojautos, ir įrodė pasitenkinimui, nors ir tvirtai ne pasitenkinimui, kad, tegul jis būna kas nors, kas jam gali būti – knave, simpleton, dupe, schemer, ar fop – niekas kompensacijos pavidalu negalėjo būti atimtas iš jo, ar laisvas žmogus, ar kalinys; kad jis neturėjo draugų, kurie „palaikytų jį“, arba, kitaip tariant, juos sumokėtų; kad gailestingas persekiojimas jam padarytų mažai žalos, ir negal Nors jis galvojo apie milžinišką sandorį šiuo klausimu, jis niekada nesakė „nieko žodžio“, kai išgirdo, kad jo kreditoriai ruošiasi apdrausti jo gyvybę, kad, jei įmanoma, užsitikrintų save nuo visiško nuostolio; bet akivaizdžiai susierzinęs, sugedęs dvasia ir sudaužytas širdis, padarė viską, ko reikėjo iš jo, švelniai užpildė ir pasirašė reikiamus dokumentus, tyliai nuėjo prieš valdančiąją valdžią „pamatyti“, ir aptarė jo mirties tikimybę ir dėl to nustatė premijos normą; kantriai laikė savo ramybę tam tikrą laikotarpį ir leido tiems, kuriuos jis taip sąmoningai apgaudinėjo, užbaigti savo verslo dalį, Ką reiškia realus nerimas, nedidelis diskomfortas ir dvi ar tris naktis be miego, jis atsidūrė pakankamai sergantis, kad galėtų įgyvendinti savo projektą su galimybe sėkmingai; ir, atitinkamai, išmesdamas visus nenaudingus papuošalus, su labai švelniu kailiu, plaukais, kurie nebuvo nei blizgantys, nei gerai išdėstyti, ir skrybėlę, kurią jis šiek tiek apgaubė proga, jis pataisė į draudimo biurą, kur jis gerai žinojo, kad jo gyvenimas buvo laikomas tam tikra svarba. Jis norėjo pasikalbėti su vadovais apie svarbius dalykus, sakė jis; ir dėl šio teiginio stiprumo jis buvo nedelsiant įvestas į „buvimo kambarį“. „Viešpatie, – pradėjo jis, atvirai, atvirai, – manau, kad jus labiau domina mano ilgaamžiškumas; aš esu Alfredas Westwoodas, anksčiau prekiautojas, dabar bedievis, kurio kreditoriai jūsų biure apdraudė mano gyvenimą.“ Tiksliai prisimindami faktą, asmenys taip nukreipė nerimą keliančius žvilgsnius į jo veidą, ištyrė jį nuo galvos iki kojų ir protingai apskaičiavo, kiek premijų jis buvo „geras“, o jis tęsė: „Todėl atėjau jums pranešti, su giliu apgailestavimu – apgailestauju, žinoma, labiau dėl savo, nei dėl jūsų – kad bijo, kad labai greitai jums bus pareikalauta sumokėti už įvairias politikos priemones, kurios buvo įgyvendintos šioje byloje.“ Tai tikrai buvo šiek tiek stebina žinia, ir du vyresnio amžiaus vyrai ir vienas vidutinio amžiaus džentelmenas, kuriems jis taip ramiai pranešė apie jo mirties tikimybę, kvėpavosi: „Gero dangaus, tai neįmanoma...“ „Su visa pagarba, – atsakė ponas Vestvudas, – leiskite man pastebėti, kad tai ne tik įmanoma, bet ir tikėtina; mano mirtis Tai vyksta ilgą laiką, kiek aš galiu matyti; tikrai ne nuo bet kokios ligos, kurią gali išgydyti medicina ar įgūdis, bet dėl ligos, nuo beveik mirtinų pasekmių, kurių jūs, ir tik jūs, galite išgelbėti mane. " privalo „Mes!“ išsiplėtė trio, dar kartą vieningai. „Jūs, ponai“, iškilmingai atsakė jų lankytojas. „Ir kas gali būti liga, ir kaip mes galime ją užkirsti kelią?“ Jie reikalavo. „Tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios buvote susirūpinęs, – atsakė jis, paslėpdamas praeityje pakankamai beviltišką pastangą, beveik neatsparią polinkį šypsotis; – pinigai ar pelningas darbas išgelbės mano gyvybę ir jūsų kišenes. – Visa mano žemiška gėrybė, viskas, trumpai tariant, man priklausė, išskyrus ramią sąžinę ir drabužius, kuriuos dabar nešioju, turiu atiduoti savo kreditoriams. – Ką gi žmogus galėtų man padaryti daugiau? – ir vis dėlto jie nėra patenkinti; jų piktybingumas mane persekioja taip negailestingai, kad dėl jų blogų ataskaitų aš negaliu gauti jokios situacijos, nesvarbu 53 Vestvudas buvo teisus; jis kruopščiai studijavo blogiausią žmogiškosios prigimties dalį ir teisingai ją vertino. Jeigu jis būtų turėjęs Demostheno iškalbingumą, jis nebūtų galėjęs greičiau pasiekti savo auditorių širdyse jausmą, kurį jis norėjo pasiekti, negu taip tyliai pareiškęs, kad, jei jie nedelsiant nepateiktų nedidelės sumos, nei laiko, nei pinigų, kad išgelbėtų jo gyvenimą, jie greičiausiai turėjo sumokėti, jau seniai, didelę sumą, dėl jo mirties. Jo istorija buvo pakankamai tikėtina; jo žvilgsnis patvirtino pareiškimą; auksas, jie buvo patenkinti, kad jis neturėjo nieko; tai gali būti beveik teisinga, kad neįve Draudimo biuro, kuriam kreditoriai sumokėjo įmokas, vadovai surengė tam tikrą sumaišytą konferenciją, kurios pabaiga buvo ta, kad situacija, iš tikrųjų ne labai pelninga, bet vis dar „pradžia“, buvo suteikta ponui Alfredui Westwoodui. bankrutavęs vėl atsidūrė tokioje padėtyje, kad galėtų užsidirbti pinigų, jis džiaugsmingai sukrėtė savo švilpukus, praėjo vyrus, kuriuos jis turėjo, paprastais žodžiais, „apiplėšęs“, su aukšta galva ir pasitikinčiu oru, ir psichiškai murmėjo: „Aš buvau pernelyg greitas, šį kartą būsiu lėtas ir tikras“, prasidėjo, Gyvenimo kova – ne kaip malonus eksperimentas, o kaip svarbi realybė. Interesų Priekyje Iš naujo Metai prabėgo: kai kurie Alfredą Westwoodą pavadino gerbiamu šūkiu, bet kiti tvirtino, kad jis puikiai žinojo, apie ką jis yra: jis visada gerai apsirengęs, amžinai išlaikė išvaizdą, akivaizdžiai neigė sau jokio pasitenkinimo, išlaikė vieną situaciją, kol jis pamatė kitą, galbūt jam geriau tinka, bet ne akimirką ilgiau; jis tapo žinomas dėl savo sumanumo ir ilgaamžiškumo; atsargiai pakilo į laimės kopėčias ir, su ryškiu prisiminimu apie savo ankstesnę beviltišką kapą, niekada neatsitraukė nuo vieno žingsnio, kol jis buvo moraliai tikras, kad gali jį įdėti į kitą, ir išlaikė jį; galiausiai, ten jis pateko, 55 Ir taip, kantrūs skaitytojai, atsitiko, kad ne labai pažengusiame trisdešimt penkerių metų amžiuje ponas Alfredas Westwoodas, turintis patogias pajamas, kankinamas be jokios naštos, neįgalus tėvas, bejėgė motina, beprotis brolis, subtilus sesuo ar nuobodus vaikas, stovėjo mėgaudamasis savo laimingų minčių prabanga, kaip anksčiau buvo pasakojama šio skyriaus pradžioje. „Westwood“ buvo žodis, kuris per sekundę nuleido jo koją ir pakėlė galvą – „Westwood“. „Viešpatie, – atsakė asmuo, į kurį taip kreipiamasi; iškėlęs dėmesio ženklą, ponas Merapie ėjo toliau: „Šį vakarą turiu dalyvauti Viešpaties mero banketuose, todėl norėčiau džiaugtis, jei galėtumėte palengvinti susitikimą su mano seserimi, ponia Frazer, 56 kuri, kaip jūs girdėjote, atvyksta iš Šiaurės, ir pamatyti ją saugiai namuose į aikštę.“ Tada ponas Westwoodas, šypsodamasis savo švelniausiu būdu, pareiškė: „Niekas negali jam suteikti daugiau malonumo“. „Ačiū, nebūčiau jums trukdęs, jei galėčiau to išvengti, – atsakė ponas Merapie, – bet būtinybė, jūs žinote, –“ „Nesuprantu jokio įstatymo“, – pridūrė jo tarnautojas su deferenciniu lanku, kuris teisingai nuvedė poną Merapie iš išorinio biuro, palikdamas poną Westwoodą laikinuoju vidinio valdytoju, – jis tuoj pat susitvarkė su pastaruoju, priartino dvi kėdės priešais ugnį, nukreipė galvą prie vieno nugaros ir gražiai išdėstė galūnes ant kito, didingai perkrėtė rankas per krūtinę, ir taip toliau galvojo ir apskaičiavo galimybes, kol atėjo laikas jam eiti ir susipažinti su naujaisiais atvykėliais, ponia Frazer ir jos dviem vaikais. Atidžiai, kaip jis galėjo nuskaityti knygos, kurioje buvo parašyta jo likimas, puslapius, Alfredas Vestvudas ištyrė „ištikimųjų ir našlaičių“ veidus, kuriuos jis, kaip svetimas, taip sutiko ir pasveikino atvykęs į beveik nepažįstamą vietą. Jis pamatė nuobodžią, madingą išvaizdą turinčią moterį, berniuką, kuriam atrodė sutelkta pati jos siela, ir galiausiai šiek tiek blyškią vaiką, neturintį nieko ypatingo apie ją, išskyrus porą minkštų, minkštų akių, tobulą tamsių garbanų dykumą ir ypatingai greitą protingą veido išraišką. Alfredas Vestvudas pastebėjo kiekvieną gestą, bruožą, žodį, kai jis vedė trio „namuose"; ir kai, pamatęs juos ir jų bagažą saugiai laikytus ponui Merapie namuose, esančiuose toje vietoje, kurią tas džentelmenas pavadino „Pasaulis", jis pasuko į savo apgyvendinimo įstaigą šviesiu dujų žibintu per kai kurias iš nesuskaičiuojamų Londono gatvių, jis murmėjo, tarsi užbaigdamas kažkokią labai įtemptą argumentą, kurį ilgai buvo ginčijęs savyje: „Jie gali man padaryti paslaugą; bet kokiu atveju, aš iššūkiu jiems kelti kliūtį mano kelyje." Išleidimo data: vasario 14, 2026*, iš https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Šią knygą gali naudoti bet kas bet kur be jokių išlaidų ir beveik jokių apribojimų. Jūs galite ją nukopijuoti, atiduoti ar pakartotinai naudoti pagal „Project Gutenberg" licencijos, įtrauktos į šią knygą, sąlygas arba internetu adresu www.gutenberg.org, esantį adresu https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 