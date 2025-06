The Women Behind the Machines: Unsung Heroes of the AI Revolution

"We cannot fight bias in AI with biased teams." - Joy Buolamwini

"We cannot fight bias in AI with biased teams."ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Joy Buolamwini





ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫານີ້, ຄວາມອາດສາມາດແມ່ນວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ ChatGPT ຄໍາຖາມ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບການແນະນໍາເພື່ອ binge ສະບັບທີ່ favorite ຂອງທ່ານຕໍ່ໄປນີ້, ຫຼືເບິ່ງ filter AI ການປ່ຽນແປງ selfie ຂອງທ່ານໃນຮູບເງົາ Renaissance.

But while we marvel at the power of artificial intelligence, there is a question we don’t ask enough:

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮູ້ນີ້?

ຫຼັງຈາກການເຄືອຂ່າຍໄຮໂດຼລິກແລະລາຄາສິໂນຂອງອຸປະກອນ, ມີພະລັງງານທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ:womenຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ວິສະວະກອນ, ethicists, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງພື້ນຖານແລະປະເພດຂອງ AI ທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ໃນມື້ນີ້.

Ada Lovelace: The Original Architect of Algorithms

ໃນຂະນະທີ່ AI ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນມາດຕະຖານມືອາຊີບ, ສົນທະນາຂອງຕົນສາມາດຖືກຂັບລົດໄປຫາ 1800s-yes, ໃນຂະນະທີ່.world’s first computer programmerຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການຝຶກອົບຮົມລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

Lovelace ບໍ່ກໍ່ສ້າງ AI, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ປັບປຸງຄວາມຄິດສ້າງສັນຄອມພິວເຕີ.

Fei-Fei Li: Teaching AI to See

ວິທີການສົນທະນາກ່ຽວກັບ AI ທີ່ທັນສະໄຫມບໍ່ມີຢ່າງເຕັມທີ່Dr. Fei-Fei Li, co-director of Stanford’s Human-Centered AI Institute ແລະຜູ້ສ້າງຂອງ ImageNet, ລະບົບຂໍ້ມູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູການຄອມພິວເຕີມືອາຊີບ.

ໃນມື້ນີ້, ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ cat ແລະ cappuccino, thanks to deep learning trained on the very data her team curated.ethical, inclusive, and human-centered AI,ການເຊື່ອມຕໍ່ໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ມີສິ່ງທຸກຢ່າງໂດຍບໍ່ມີ empathy.

Timnit Gebru: The Voice of Conscience

AI ແມ່ນພະລັງງານ, ແຕ່ພະລັງງານບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບແມ່ນປະສິດທິພາບ.Timnit Gebruວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຜ່ານມາຂອງທີມງານ Ethical AI ຂອງ Google, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Gebru ກ່ຽວກັບ bias algorithmic ແລະການຢັ້ງຢືນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນ.

ການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ກວດສອບຄວາມຜິດພາດ, ມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສອບເສັງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບethics, corporate responsibility, and diversity in AI teams.ການເດີນທາງຂອງ Timnit ຈາກ Google ເຮັດໃຫ້ headlines, ແຕ່ມັນຍັງເລີ່ມຕົ້ນການປ່ຽນແປງ, ການຝຶກອົບຮົມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າ.

Joy Buolamwini: Fighting Bias with the Coded Gaze

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢືນຢJoy Buolamwini, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Algorithmic Justice League, brought this to light through her research at MIT Media Lab.

ຄາສິໂນລະຫັດ QR peeled back the shiny facade of AI to reveal something alarming: unintentional biases baked into code, stemming from a lack of representation in training data and development teams.ການປະທັບໃຈຂອງ Joy ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AI ໃນອຸປະກອນການປະທັບໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງ.

Other Women Changing the Game

Rana el Kaliouby, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄອມພິວເຕີ affective, ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ AI ທີ່ສາມາດກວດສອບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດໂດຍຜ່ານການສອບເສັງທາງເພດ.

Cynthia Breazeal, ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ທໍາອິດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ robotics social, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເພີ່ມເຕີມ interactively ແລະ human-like.

Kate Crawford, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດສອບຂະຫນາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແລະຄອມພິວເຕີຂອງ AI, ໄດ້ສ້າງຕົວແທນຂອງ Institute AI Now ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີເປັນທີ່ເຫມາະສົມຫຼາຍ.

These aren’t token names. These are women rewriting the rules of what machines can learn, feel, and decide.

ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ.

Why This Matters?

ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ.

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາ AI ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີໂດຍການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ AI ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍບໍ່ມີປະເພດໃນຜູ້ສ້າງຂອງຕົນ, ມັນຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາ AI ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີ, ມັນຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີ.a social responsibilityເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະຖານະການຂອງຕົນຈະກວດສອບໂລກທີ່ພວກເຮົາມີການບໍລິການ.

ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນສໍາລັບຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ22% of AI professionalsໃນທົ່ວໂລກ, ໃນຖານະເປັນ World Economic Forum. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນ - ມັນເປັນຜູ້ນໍາໃນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ສິດຈະກໍາ, ແລະ empathy.

A Call to Action

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີ: mentor a woman. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ: diversify your team. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງຜະລິດຕະພັນ: ຄໍາຖາມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຄວາມປອດໄພຂອງ AI: ດໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ມື້ນີ້, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ມີ mic.

ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີwho gets to shape that future.

Let’s make sure it’s a future built by everyone, for everyone.