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NakamotoDEX ເປີດຕົວການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ Bitcoin ໃນ Stacks Blockchain

ໂດຍ BTCWire4m2025/02/18
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

NakamotoDEX ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະເຊີນກັບການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່ໂດຍການລວມເອົາຄວາມໄວ, ການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Bitcoin. ເວທີດັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍລັກສະນະທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບພໍ່ຄ້າແລະນັກລົງທຶນ cryptocurrency. ຢູ່ໃຈກາງຂອງ NakamotoDex ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍພື້ນເມືອງຂອງມັນ, $NATOX, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນການນຳໃຊ້ແພລດຟອມ ແລະການປົກຄອງ.
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NakamotoDEX, ການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫມ່ (DEX), ພູມໃຈປະກາດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນ, ນໍາໃຊ້ພະລັງງານແລະຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ Stacks blockchain. ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜອງປະສົບການການຄ້າແບບມິດສະຫາຍແບບບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະໂປ່ງໃສ, NakamotoDEX ແນະນຳວິທີການໃໝ່ໆເພື່ອການເງິນແບບກະຈາຍອຳນາດ (DeFi) ໃນຂະນະທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ Bitcoin ເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency.

ສິ່ງທີ່ NakamotoDEX ເອົາມາສູ່ຕາຕະລາງ

NakamotoDEX ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະເຊີນກັບການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່ໂດຍການລວມເອົາຄວາມໄວ, ການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Bitcoin.


ເວທີດັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບພໍ່ຄ້າ cryptocurrency ແລະນັກລົງທຶນ:

ການສັບປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ບໍ່ສະດວກ:

NakamotoDEX ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ຂາຍ cryptocurrencies ໂດຍກົງຈາກກະເປົາເງິນຂອງພວກເຂົາ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຕົວກາງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຄວບຄຸມຜູ້ໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນ.


ຊັ້ນຄວາມປອດໄພ Bitcoin:


ສ້າງຂຶ້ນໃນ Stacks blockchain, NakamotoDEX ຍຶດເອົາທຸລະກໍາຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ Bitcoin ສໍາລັບຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ໂອກາດການຜະລິດຜົນຜະລິດ:

ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສະ​ເຕກ token ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂ້າມຕ່ອງໂສ້:

NakamotoDEX ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍໃນທົ່ວຫຼາຍໂປໂຕຄອນ, ເຮັດໃຫ້ຄູ່ການຊື້ຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະສ້າງໂອກາດສໍາລັບສະພາບຄ່ອງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້.

ວິໄສທັດຂອງຊຸມຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະນະວັດຕະກໍາການກະຈາຍອໍານາດ

NakamotoDEX ເນັ້ນໜັກເຖິງການລວມຕົວ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ. ແພລະຕະຟອມສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການປົກຄອງ, ໃຫ້ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສຽງໂດຍກົງໃນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. ວິໄສທັດນີ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໂຕຂອງ NakamotoDEX ກັບ ethos ກະຈາຍຂອງ cryptocurrency. ການແລກປ່ຽນຍັງສະຫນັບສະຫນູນນັກພັດທະນາກັບ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງແລະການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນ Stacks ແລະລະບົບນິເວດ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ທາມລາຍ ແລະຈຸດສຳຄັນ

ການພັດທະນາແລະການເປີດຕົວຂອງ NakamotoDEX ໄດ້ຖືກຈັດເປັນສາມໄລຍະທີ່ສໍາຄັນ, ເປັນສັນຍານຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະການຮັບຮອງເອົາ:


ໄລຍະທີ 1: ການນຳໃຊ້ເວທີ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ – NakamotoDEX ນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງມັນ ແລະ ເຊີນຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ມີປະສົບການຊື້-ຂາຍແບບ peer-to-peer ໃນ Stacks. ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຊຸມຊົນຈະປະກອບມີການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອສຶກສາອົບຮົມພໍ່ຄ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.


ໄລຍະທີ 2: ການສະສົມຜົນຕອບແທນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຂ້າມເວທີ – ການສະເຕກເປີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຄື່ອງມືຂ້າມຕ່ອງໂສ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມສະພາບຄ່ອງ, ທໍາລາຍສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ.


ໄລຍະທີ 3: ຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງ –


NakamotoDEX ຈະຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດເພື່ອຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນ DeFi ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ສະເໜີໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການກູ້ຢືມ, ແລະບັນດາໂຄງການທີ່ມີແຮງຈູງໃຈເພີ່ມເຕີມເພື່ອມອບລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນເວທີ.

Tokenomics ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ

ຈຸດໃຈກາງຂອງ NakamotoDEX ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍເດີມຂອງມັນ, $NATOX, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນການນຳໃຊ້ແພລດຟອມ ແລະການປົກຄອງ.


ຮູບແບບ tokenomics ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງແລະຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງສໍາລັບພໍ່ຄ້າ, ດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ໂປ່ງໃສມຸ່ງໄປສູ່ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ, ການຕະຫຼາດ, ແລະລາງວັນສະເຕກ.


ສັນຍາອັດສະລິຍະສໍາລັບ $NATOX ໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງລະອຽດ, ເປັນການເສີມສ້າງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ NakamotoDEX ຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. Key Tokenomics:

  • ການສະຫນອງທັງຫມົດ: 21,000,000,000 $NATOX
  • 10%: ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
  • 10%: ລາຍຊື່ CEX
  • 20%: ລາງວັນຊຸມຊົນ ແລະແຮງຈູງໃຈສະເຕກ.
  • 8% : ການສະໜອງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການສໍາຮອງການດໍາເນີນງານ
  • 12%: ການຈັດສັນທີມງານ & ທີ່ປຶກສາເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ.


NakamotoDEX ຈະຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດເພື່ອຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນ DeFi ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ສະເໜີໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການກູ້ຢືມ, ແລະບັນດາໂຄງການທີ່ມີແຮງຈູງໃຈເພີ່ມເຕີມເພື່ອມອບລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນເວທີ.

Tokenomics ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ

ຈຸດໃຈກາງຂອງ NakamotoDEX ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍເດີມຂອງມັນ, $NATOX, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນການນຳໃຊ້ແພລດຟອມ ແລະການປົກຄອງ. ຮູບແບບ tokenomics ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງແລະຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງສໍາລັບພໍ່ຄ້າ, ດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ໂປ່ງໃສມຸ່ງໄປສູ່ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ, ການຕະຫຼາດ, ແລະລາງວັນສະເຕກ. ສັນຍາອັດສະລິຍະສໍາລັບ $NATOX ໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງລະອຽດ, ເປັນການເສີມສ້າງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ NakamotoDEX ຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. Key Tokenomics:

  • ການສະຫນອງທັງຫມົດ: 21,000,000,000 $NATOX
  • 10%: ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
  • 10%: ລາຍຊື່ CEX
  • 20%: ລາງວັນຊຸມຊົນ ແລະແຮງຈູງໃຈສະເຕກ.
  • 8% : ການສະໜອງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການສໍາຮອງການດໍາເນີນງານ
  • 12%: ການຈັດສັນທີມງານ & ທີ່ປຶກສາເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ.

ພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ stacks ໄດ້

Blockchain

ໂດຍການກໍ່ສ້າງໃນ Stacks blockchain, NakamotoDEX ເຂົ້າໄປໃນຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງ Bitcoin ໃນຂະນະທີ່ແນະນໍາການແກ້ໄຂ DeFi ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.


ການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງກັບ Bitcoin, ສະຫນອງຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນແບບສູນກາງແລະການແກ້ໄຂການເບິ່ງແຍງ.

ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ NakamotoDEX

ພໍ່ຄ້າ, ຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ blockchain, ແລະນັກພັດທະນາໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບນິເວດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງ NakamotoDEX. ວິທີການຂອງແພລະຕະຟອມປະສົມປະສານຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບ, ແລະການປະດິດສ້າງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ, ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍແບບກະຈາຍສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ສໍາລັບທັງພໍ່ຄ້າທີ່ມີປະສົບການແລະຜູ້ໃຫມ່.


ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NakamotoDEX, ຄົ້ນຫາເວັບໄຊທ໌ທາງການແລະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາໃນຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາ:


ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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