NakamotoDEX ያልተማከለ ልውውጥን በBitcoin የሚደገፍ ደህንነት በ Stacks Blockchain ይጀምራል

NakamotoDEX፣ አዲስ ያልተማከለ ልውውጥ (DEX)፣ የ Stacks blockchain አውታረ መረብን ኃይል እና ደህንነትን በመጠቀም በይፋ መጀመሩን በኩራት ያስታውቃል። እንከን የለሽ እና ግልፅ የአቻ ለአቻ የንግድ ልምድ ለማቅረብ የተገነባው NakamotoDEX ያልተማከለ ፋይናንሺያል (DeFi) ፈጠራ አቀራረብን ያስተዋውቃል የ Bitcoin ደህንነትን ወደ cryptocurrency ሥርዓተ-ምህዳር እያደገ እንዲሄድ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
NakamotoDEX ወደ ጠረጴዛው ምን ያመጣል
NakamotoDEX ፍጥነትን፣ ተደራሽነትን እና በBitcoin የተደገፈ አስተማማኝነትን በማጣመር አሁን ባሉት ያልተማከለ ልውውጦች የሚያጋጥሟቸውን በርካታ ተግዳሮቶች ለመፍታት የተነደፈ ነው።
መድረኩ ለ cryptocurrency ነጋዴዎች እና ባለሀብቶች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቀልጣፋ አካባቢን ለመፍጠር የታቀዱ ባህሪዎች አሉት።
ልፋት የሌለው ማስመሰያ መለዋወጥ፡-
NakamotoDEX ተጠቃሚዎች በንብረቶች ላይ ሙሉ የተጠቃሚ ቁጥጥርን በመጠበቅ የአማላጆችን ፍላጎት በማስወገድ ክሪፕቶ ምንዛሬዎችን በቀጥታ ከኪስ ቦርሳዎቻቸው እንዲገበያዩ ያስችላቸዋል።
የ Bitcoin ደህንነት ንብርብር
በ Stacks blockchain ላይ የተገነባው NakamotoDEX ግብይቶቹን ወደ ቢትኮይን አውታረመረብ ላልተመሳሰለ ደህንነት እና ያለመለወጥ ያግዛል።
የማመንጨት እድሎች፡-
ተጠቃሚዎች በአስተማማኝ እና ባልተማከለ ማዕቀፍ ውስጥ ተወዳዳሪ ሽልማቶችን ለማግኘት ቶከኖችን መሸከም ይችላሉ።
ሰንሰለት ተሻጋሪነት፡-
NakamotoDEX በበርካታ ፕሮቶኮሎች ውስጥ ለስላሳ ስራዎችን ያረጋግጣል፣ የተለያዩ የንግድ ጥንዶችን ያስችላል እና ሰንሰለት ተሻጋሪ ፈሳሽነት እንዲኖር ዕድሎችን ይፈጥራል።
ማህበረሰቡን ያማከለ እይታ እና ያልተማከለ ፈጠራ
ናካሞቶDEX በመደመር እና በማህበረሰብ ባለቤትነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። መድረኩ ተጠቃሚው በአስተዳደራዊ ውሳኔዎች ላይ እንዲሳተፍ ያበረታታል, ለቀጣይ እድገቱ ለባለድርሻ አካላት ቀጥተኛ ድምጽ ይሰጣል. ይህ ራዕይ የናካሞቶDEX እድገትን ካልተማከለ የክሪፕቶፕ ኢቶስ ጋር በማጣጣም ተጠቃሚዎችን ያበረታታል። ልውውጡ ገንቢዎችንም ይደግፋል
በትልልቅ ስታክስ እና ቢትኮይን ስነ-ምህዳር ውስጥ ፈጠራን እና እድገትን ማዳበር።
የጊዜ መስመር እና ቁልፍ ግስጋሴዎች
የናካሞቶዴክስ ልማት እና መጀመር በሦስት ቁልፍ ደረጃዎች ተዋቅሯል ፣ ይህም ለፈጣን እድገት እና ጉዲፈቻ ያለውን ምኞት ያሳያል።
ደረጃ 1፡ የፕላትፎርም ዝርጋታ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ - ናካሞቶDEX ዋና ባህሪያቱን ያሰማራ እና ተጠቃሚዎች በ Stacks ላይ የአቻ ለአቻ ንግድ እንዲለማመዱ ይጋብዛል። የማህበረሰብ ግንባታ ጥረቶች ነጋዴዎችን ልዩ ጥቅሞቹን ለማስተማር የመረጃ ዘመቻዎችን ያካትታል።
ደረጃ 2፡ የደረጃ ምርትን መስጠት እና የፕላትፎርም ተደራሽነት - Staking ይከፈታል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ፖርትፎሊዮዎቻቸውን እንዲያሳድጉ እድል ይሰጣል። ሰንሰለት ተሻጋሪ መሳሪያዎች ፈሳሽነትን ያጎለብታሉ፣ በኔትወርኮች መካከል ያሉ መሰናክሎችን ይሰብራሉ።
ደረጃ 3፡ የላቁ ችሎታዎች -
NakamotoDEX የተለያዩ የDeFi አፕሊኬሽኖችን ለመደገፍ፣ ብድርን፣ ብድርን እና ተጨማሪ የማበረታቻ ፕሮግራሞችን የመድረክ አስተዋጽዖ አበርካቾችን ለመደገፍ ባህሪያትን ያሰፋል።
Tokenomics እና ግልጽነት
በNakamotoDEX እምብርት ላይ የመድረክ አጠቃቀምን እና አስተዳደርን የሚያበረታታ $NATOX የትውልድ ማስመሰያው አለ።
የቶኪኖሚክስ ሞዴል ቀጣይነት ያለው እድገትን የሚያበረታታ እና ለነጋዴዎች የገንዘብ ልውውጥን ያረጋግጣል፣ ግልፅ ድልድል እንደ ልማት፣ ግብይት እና ሽልማቶች ባሉ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ይመራል።
የ$NATOX ብልጥ ውል በደንብ ኦዲት ተደርጎበታል፣ ይህም የናካሞቶDEX አስተማማኝ እና ታማኝ ስራዎችን ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል። ቁልፍ ቶኪኖሚክስ፡
- ጠቅላላ አቅርቦት: 21,000,000,000 $ NATOX
- 10%: ስትራቴጂካዊ ሽርክናዎች.
- 10%፡ CEX ዝርዝር
- 20%፡ የማህበረሰብ ሽልማቶች እና ከፍተኛ ማበረታቻዎች።
- 8%፡ የፈሳሽ አቅርቦት እና የክዋኔ ክምችት።
- 12%፡ የቡድን እና የአማካሪዎች ድልድል የረጅም ጊዜ ስኬትን ለማራመድ።
NakamotoDEX የተለያዩ የDeFi አፕሊኬሽኖችን ለመደገፍ፣ ብድርን፣ ብድርን እና ተጨማሪ የማበረታቻ ፕሮግራሞችን የመድረክ አስተዋጽዖ አበርካቾችን ለመደገፍ ባህሪያትን ያሰፋል።
Tokenomics እና ግልጽነት
በNakamotoDEX እምብርት ላይ የመድረክ አጠቃቀምን እና አስተዳደርን የሚያበረታታ $NATOX የትውልድ ማስመሰያው አለ። የቶኪኖሚክስ ሞዴል ቀጣይነት ያለው እድገትን የሚያበረታታ እና ለነጋዴዎች የገንዘብ ልውውጥን ያረጋግጣል፣ ግልፅ ድልድል እንደ ልማት፣ ግብይት እና ሽልማቶች ባሉ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ይመራል። የ$NATOX ብልጥ ውል በደንብ ኦዲት ተደርጎበታል፣ ይህም የናካሞቶDEX አስተማማኝ እና ታማኝ ስራዎችን ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል። ቁልፍ ቶኪኖሚክስ፡
- ጠቅላላ አቅርቦት: 21,000,000,000 $ NATOX
- 10%: ስትራቴጂካዊ ሽርክናዎች.
- 10%፡ CEX ዝርዝር
- 20%፡ የማህበረሰብ ሽልማቶች እና ከፍተኛ ማበረታቻዎች።
- 8%፡ የፈሳሽ አቅርቦት እና የክዋኔ ክምችት።
- 12%፡ የቡድን እና የአማካሪዎች ድልድል የረጅም ጊዜ ስኬት።
ከቁልሎች ጋር ጠንካራ ፋውንዴሽን
ብሎክቼይን
በ Stacks blockchain ላይ በመገንባት NakamotoDEX ከዚህ ቀደም ሊደረስባቸው የማይችሉትን የDeFi መፍትሄዎችን እያስተዋወቀ የBitcoin ወደር የለሽ ደህንነት ገባ።
ግብይቶች የተጠበቁ እና የማይለወጡ ምስጋናዎች ከቢትኮይን ጋር በመዋሃድ፣ ከማእከላዊ ልውውጥ እና የጥበቃ መፍትሄዎች ጋር ተያይዘው ለሚመጡ አደጋዎች አሳሳቢ ለሆኑ ተጠቃሚዎች የአእምሮ ሰላም ይሰጣል።
የNakamotoDEX እንቅስቃሴን ይቀላቀሉ
ነጋዴዎች፣ የብሎክቼይን አድናቂዎች እና ገንቢዎች የናካሞቶDEX እያደገ ያለው ስነ-ምህዳር አካል እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። የመድረኩ አካሄድ ደህንነትን፣ ቅልጥፍናን እና በማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ ፈጠራን በማጣመር ያልተማከለ የንግድ ልውውጥ ልምድ ላላቸው ነጋዴዎች እና አዲስ መጤዎች ተደራሽ ያደርገዋል።
በ NakamotoDEX ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት ኦፊሴላዊውን ድር ጣቢያ ያስሱ እና ውይይቱን በንቃት የማህበራዊ ሚዲያ ጣቢያዎቻቸው ላይ ይቀላቀሉ፡
- ድህረገፅ፥
NakamotoDEX.net
- ትዊተር፡
@NakamotoDex_
- ቴሌግራም
NakamotoDEX ማህበረሰብ
- አለመግባባት፡-
NakamotoDEX Discord
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ