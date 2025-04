MemeCore ປະກາດ "ງານບຸນ MemeX: ຕົວທ່ານເອງ, ເປັນທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ" ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊຸມຊົນ Web2 ແລະ Web3

MemeCore, ເປັນຊັ້ນນໍາຂອງ EVM-based blockchain multi-chain multi-chain cross-staking ທີ່ຮັບປະກັນໂດຍກົນໄກການເປັນເອກະສັນຂອງຫຼັກຖານໃຫມ່ຂອງ Meme (PoM), ຮ່ວມກັນກັບ 852Web3, Pudgy Penguins, Hashkey Exchange, ແລະ TON, ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປະກາດ "MemeX Festival: Beable Yourself."





ກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2025, ໃນລະຫວ່າງ Consensus HK 2025, ງານບຸນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການ Web2 ແລະ Web3, ເສີມຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຫັນຍີ່ຫໍ້ສໍາລັບໂຄງການ MemeX ຂອງ MemeCore, ແລະເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງ MemeCore ເປັນສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນຊັ້ນນໍາສໍາລັບການລິເລີ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ meme ໃນລະບົບ blockcha. ດ້ວຍການລົງທະບຽນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນການລວບລວມຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ blockchain ແລະ meme ຄືກັນ.

Bridging Web2 ແລະ Web3: ອະນາຄົດຂອງນະວັດຕະກໍາການຮ່ວມມື

MemeX Festival ເປັນການລິເລີ່ມທີ່ເປັນຜູ້ບຸກເບີກທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ Web2 ແລະ Web3, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະນະວັດຕະກໍາໃນທົ່ວທັງສອງໂດເມນ. ໂດຍການນໍາເອົາບັນດາໂຄງການແບບດັ້ງເດີມແລະ blockchain ຮ່ວມກັນ, ງານບຸນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຕ່ລະລະບົບນິເວດ.





ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້, MemeX ຈະດໍາເນີນເວທີກາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເວທີພື້ນຖານຂອງຕົນທີ່ປະສົມປະສານສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແຜ່ນເປີດເສັ້ນໂຄ້ງ, ແລະກົນໄກການສະຫນັບສະຫນູນ. ດ້ວຍ Consensus HK ເປັນສາກຫຼັງ, ງານບຸນດັ່ງກ່າວເປັນໂອກາດທາງຍຸດທະສາດເພື່ອຍົກລະດັບການມີຍີ່ຫໍ້ຂອງ MemeX, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ໄປສູ່ການສ້າງມູນຄ່າທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ຍືນຍົງພາຍໃນຊ່ອງ Web3.

ຈຸດເດັ່ນຂອງເຫດການ

ສະຖານທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍ: The Kerry Hotel - MemeX Festival ສັນຍາວ່າປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ Kerry, ສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບບັນຍາກາດຊັ້ນສູງແລະສະຫງ່າງາມ, ສະເຫນີທິວທັດທີ່ສວຍງາມຂອງທ່າເຮືອ Victoria ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຮົງກົງ. ການຈັດວາງທີ່ຫຼູຫຼານີ້ຈະເປັນສາກຫຼັງທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການສະເຫລີມສະຫລອງຂອງນະວັດຕະກໍາ ແລະວັດທະນະທໍາ, ປະສົມປະສານຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ວຍການສໍາພັດຂອງ nostalgia.





Neon Nostalgia: 90s Hong Kong Vibes - ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫດການເປັນເອກະລັກຢ່າງແທ້ຈິງ, ງານບຸນຈະລວມເອົາພະລັງງານທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງ 90s ຮົງກົງ, ປະກອບດ້ວຍໄຟ neon ແລະ cosplay ຂອງສັນຍາລັກຈາກຍຸກ. ການປະສົມປະສານທີ່ສ້າງສັນຂອງຄວາມສະຫງ່າງາມແລະຄວາມ nostalgia ຈະສະຫນອງປະສົບການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຫນ້າຈົດຈໍາ, ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະອອກໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມສຸກ.

\Interactive Fun and Rewards - ນອກເໜືອໄປຈາກບັນຍາກາດທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເພີດເພີນໄປກັບເກມ Carnival nostalgic ທີ່ນຳເອົາຄວາມຊົງຈຳໃນໄວເດັກກັບຄືນມາ. ເກມເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຶງດູດແຂກຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນຂະນະທີ່ສະເໜີສິນຄ້າສະເພາະໃນງານບຸນເທົ່ານັ້ນເປັນລາງວັນ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການທັງມ່ວນ ແລະ ໜ້າຈົດຈຳ.

MemeX Festival: ຈົ່ງເປັນຕົວທ່ານເອງ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເຫດການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ

ເຈົ້າພາບຮ່ວມ: MemeCore, MemeX, Pudgy Penguins, Hashkey Exchange, TON, 852Web3

ຄູ່ຮ່ວມງານຍຸດທະສາດ: ຊຸມຊົນ ARC, BlockBooster, BitRush, ປະລິມານປະຈໍາອາທິດ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ Memecoin

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ: MEW, The Shib, Neiro, MoonRing, One Earth, Yuliverse, The Moo, Shifu The Panda, Kiki, Metacade, Nobody, Banana, Pureverse, Wonton, DTK, Andy On Bsc, BAEBOT, Card3, Courage, Dogelon, Fautor, Gate WebQuala, Memequid, ເປັນຫຍັງ, XRDoge, Pink on TON, BananaS31\

Meme Partners: 4Chan, ADA on SOL, Awebo, Barsik, Big Red, Bitchcoin, Byte, Catcoin, Catlorian, Cultiv8, Daram, Dougy, Elawn Moosk, FEG, GmestopSol, HANA, ສູງເທົ່າກັບ Unicorn, ໃນເວລາ Meme, Kishu, MiniDoge, Mystery, P.O.G.N. Pepe on Sui, Piggy, Pitbull, POPDOG, QWACK, ຂາຍຍ່ອຍ DAO, Sendor, Sharbi, TWIGGY, Volt Inu, Wenwifhat, WHALE, ໃຜເປັນ Ebert, XPX, Xviral, YiLongMa, ZIPPO

\Media Partners: MetaEra, Foresight News, PA News, ODaily, Tokenpost, Jinse Finance, Blocktempo, MonsterBlock HK, CryptoPie, Pacific Meta, Web3+, CryptoTW, 852Web3 Magazine, DTC Group, 0x Consulting Group, Coinness, Blockchain of the Day

\MemeX Festival Kickoff Party\

ກ່ອນງານບຸນ, MemeCore ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງ MemeX Festival Kickoff, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Baijiu Master ທີ່ງົດງາມຢູ່ K11 Musea ໃນຮົງກົງ. ເຫດການພິເສດນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງງານບຸນ MemeX ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ: ຈົ່ງເປັນຕົວທ່ານເອງ, ເປັນທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ, ນໍາເອົາຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງຜູ້ທີ່ມັກ blockchain, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຫຼຽນ meme, ແລະຜູ້ປະດິດສ້າງ Web3. ພັກ Kickoff ໄດ້ຕັ້ງເວທີສໍາລັບງານບຸນ MemeX ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ກໍານົດສໍາລັບເດືອນກຸມພາ 18, 2025, ແລະສະຫນອງເວທີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ, ການຮ່ວມມື, ແລະການສະຫລອງ.

ກອງປະຊຸມຂ່າວງານບຸນ MemeX\

ໃນການກະກຽມສໍາລັບງານບຸນ, MemeCore ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ່າວໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2025, ທີ່ K11 Atelier ໃນຮົງກົງ. ຈຸດປະສົງຂອງເຫດການນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາງານບຸນ MemeX ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບເຈົ້າພາບ, MemeCore, MemeX, Pudgy Penguins, TON, Hashkey Exchange ແລະ 852Web3. ກອງປະຊຸມຂ່າວຍັງໄດ້ສະເຫນີໂອກາດເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ blockchain ແລະໂຄງການ Web2, ກໍານົດເວທີສໍາລັບເຫດການຕົ້ນຕໍໃນເດືອນກຸມພາ.,







**

ລົງທະບຽນດຽວນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ MemeX

ຢ່າພາດກັບກິດຈະກຳອັນໜຶ່ງທີ່ປະສົມປະສານນະວັດຕະກຳ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນນີ້! ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ MemeXFestival ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2025, ທີ່ໂຮງແຮມ Kerry ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລະຫວ່າງ Consensus HK 2025. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 2,000 ການລົງທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ປະດິດສ້າງ Web2 ແລະ Web3, ມີປະສົບການກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຮົງກົງໃນຊຸມປີ 90, ແລະເພີດເພີນໄປກັບກິດຈະກໍາງານບຸນສະເພາະ.

👉 ຮັບປະກັນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານດຽວນີ້ໂດຍການລົງທະບຽນທີ່ນີ້: https://lu.ma/memexfest





ພື້ນທີ່ຫວ່າງກຳລັງຈະເຕັມໄວ—ຢ່າລໍຊ້າທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ລືມບໍ່ໄດ້!

ກ່ຽວກັບ MemeX

MemeX ແມ່ນຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການລວມສື່ມວນຊົນສັງຄົມກັບເທກໂນໂລຍີ blockchain. ໂດຍການລວມເອົາແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມ, ແຜ່ນເປີດເສັ້ນໂຄ້ງຜູກມັດ, ແລະຮູບແບບການສະໜັບສະໜຸນ, MemeX ສ້າງລະບົບນິເວດບ່ອນທີ່ການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນເນື້ອຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຕອບ, ໂດຍແຕ່ລະ token ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຣໄຟລ໌ຫຼືໂຄງການທີ່ຊື່ນຊົມໃນມູນຄ່າໂດຍຜ່ານການຂາຍເສັ້ນໂຄ້ງພັນທະບັດ.





ໂຄງສ້າງນະວັດຕະກໍານີ້ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງແພລະຕະຟອມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມຊົນເຕີບໂຕແລະຈະເລີນເຕີບໂຕເກີນໄລຍະເວລາເປີດຕົວເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ. MemeX ຂົວຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການພົວພັນທາງສັງຄົມແລະໂອກາດທາງເສດຖະກິດ, ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງຊຸມຊົນທີ່ຍືນຍົງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກ່ຽວກັບ MemeCore

ມູນນິທິ MemeCore ແມ່ນອົງການທີ່ມີວິໄສທັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ MemeCore blockchain, ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ Meme ທີ່ອີງໃສ່ EVM, ຊັ້ນ 1 ຮັບປະກັນໂດຍກົນໄກການເປັນເອກະສັນຂອງຫຼັກຖານ Meme (PoM). ວິສະວະກໍາໂດຍສະເພາະສໍາລັບຫຼຽນ meme, MemeCore ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະປູກຝັງສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນແບບເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບຊຸມຊົນ meme ພາຍໃນລະບົບນິເວດ blockchain ທີ່ກວ້າງຂວາງ.





ດ້ວຍພາລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມພື້ນທີ່ທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາທີ່ຊະນະຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການລວມຕົວ, ແລະນະວັດຕະກໍາ, MemeCore ນໍາໃຊ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງ PoM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ meme coin. ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມອະນາຄົດທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, MemeCore ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພລະດັບສູງສຸດ ແລະສະຫນອງການບໍລິການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼຽນ meme ທົ່ວໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MemeCore ແລະການລິເລີ່ມຂອງມັນ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ https://memecore.com/.

ມູນນິທິ MemeCore

ມູນນິທິ MemeCore ແມ່ນອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ MemeCore blockchain, ເຄືອຂ່າຍ Meme Chain ທີ່ອີງໃສ່ EVM, Layer 1 ທີ່ຮັບປະກັນໂດຍກົນໄກຄວາມເຫັນດີຂອງຫຼັກຖານ Meme (PoM). ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມມ່ວນພາຍໃນພື້ນທີ່ blockchain, ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍຄໍາຂວັນຂອງພວກເຮົາ: "Lift up the Fun! $M."

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສໍາ​ລັບ​ການ​ສອບ​ຖາມ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​:

Josh Kwon

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕະຫຼາດ

ມູນນິທິ MemeCore

ອີເມວ: [email protected]

ເວັບໄຊທ໌: https://memecore.com/

