ໃນໄລຍະການປິ່ນປົວຂອງການດາວໂຫລດ: A Day With The Records Company

By: Georgette Virgo ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The Records Company ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The Records Company ໃນມື້ນີ້ມື້ອື່ນໆ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງການຄ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະການປິ່ນປົວທີ່ແທ້ຈິງ pulses invisibly ຫຼັງຈາກສະຖານທີ່, ຫຼັງຈາກຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງການຝຶກອົບຮົມ, ແລະຫ້ອງທົດລອງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຊອກຫາບັນຊີລາຍລະອຽດພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ, ທີມງານຂອງ The Records Company, ລວມທັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Grady Marin, ເລີ່ມຕົ້ນສະບັບໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. ການຮັບປະກັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ການເກັບຮັກສາບັນຊີໃນມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແ ປະຫວັດສາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ email ຫຼືການຢັ້ງຢືນຢູ່ portal ຂອງຕົນ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Records Company ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Records Company ຫຼັງຈາກການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຢັ້ງຢືນທີ່ເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະການຢັ້ງຢືນແມ່ນ funneled ໃນລະບົບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງບໍລິສັດ The Records, ເຊິ່ງເປັນສູນການຄວບຄຸມອາກາດແລະ saloon ການກວດສອບແວດິຈິຕອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊອບແວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ AI ໄດ້ກວດສອບການຢັ້ງຢືນນີ້, ໂດຍການຍອມພິວເຕີອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະຄວາມສົມບູນຂອງຜູ້ສະຫນອງ. Navigating The Unexpected ມີການຄວບຄຸມຂອງມະນຸດ ຫຼັງຈາກການຢັ້ງຢືນ, ການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ບໍລິສັດ Records ໄດ້ກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວແຕ່ລະການຢັ້ງຢືນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢັ້ງຢືນ, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ, ຫຼືເອກະສານທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະກວດສອບຄວາມຕ້ອງການຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະເພດເອກະສານທີ່ບໍ່ແມ່ນປົກກະຕິ, ຫຼືຄຸນນະພາບພື້ນຖານທີ່ສາມາດສ້າງການປິ່ນປົວຫຼືຄວາມຍາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຮັບການຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບທຸກເອກະສານຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງການປະມວນຜົນ, protocols escalation, ແລະໂຄງການປະມວນຜົນສໍາລັບການຄາດຄະເນແລະການປິ່ນປົວບັນຫາທີ່ຜ່ານມາ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Marin notes ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍແມ່ນບໍ່ມີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ສະຫນອງຫຼືໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທີມງານຈະໄປຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າຫຼັງຈາກນັ້ນສໍາລັບການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພ, ປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນການຂົນສົ່ງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການສອບເສັງຈະກາຍເປັນ navigator ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ - ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ສະຫນອງ, ການທົດສອບເອກະສານ, ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ຂັ້ນຄົງຂອງ pipeline ແມ່ນການປະທັບໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການອັດຕະໂນມັດແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການໃຫ້ກັບທຸກປະທັບໃຈ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງທົດລອງທ້ອງຖິ່ນແລະລະບົບການຄົ້ນຄວ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາໂທລະສັບມືຖື, ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນແລະການປິ່ນປົວບັນຫາທີ່ສ້າງສັນເພື່ອປິ່ນປົວບັນຫາທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Marin ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມງານ. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Customer Communication: Building Trust One Update at a Time ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ການ marathon. ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຊອກຫາສິ່ງທຸກຢ່າງກວ້າງຂວາງພຽງແຕ່ສໍາລັບການປັດຈຸບັນ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມປອດໄພຫຼືຄວາມຖືກຕ້ອງ. " ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ໄດ້. ຫຼັງຈາກການດາວໂຫລດບັນຊີລາຍຊື່, The Records Company ຍັງສະຫນອງການເກັບຮັກສາບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ປອດໄພໃນການเซิร์ฟเวอร์ທີ່ປອດໄພຂອງຕົນສໍາລັບປະມານ 5 ປີໂດຍສະເຫນີໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ການກໍ່ສ້າງຂອງການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ, ມີການເຊື່ອມໂລຫະຂອງຄວາມແມ່ນຍໍາ, ການສື່ສານ, ແລະຄວາມງ່າຍດາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຢັ້ງຢືນຂອງ Marin ແມ່ນກ່ຽວກັບການ lifelines ໃນຕອນແລງ. Each record holds a story. It should be retrieved, delivered, and stored with care and precision. ປະສິດທິພາບຂອງ Human-Led, Technology-Empowered Process ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ອຸດສາຫະກໍາການດາວໂຫລດການດາວໂຫລດຈະພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ deadlines ຈະບໍ່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ໃນ The Records Company, ການເດີນທາງຂອງການດາວໂຫລດການດາວໂຫລດແມ່ນການປະທັບໃຈທີ່, ໃນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນແລະຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ກະລຸນາເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ The Records Company ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການດາວໂຫລດຂອງຕົນ. ຫນ້າທໍາອິດ ຫນ້າທໍາອິດ \n \n ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Jon Stojan under HackerNoon’s Business Blogging Program. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Jon Stojan under HackerNoon’s Business Blogging Program.