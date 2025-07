ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Movies and Space - A Century of Cinema's Cosmic Dreams

ໃນປະຫວັດສາດຂອງຮູບເງົາແລະ cosmonautics, ມີຮູບເງົາ shot ໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ຮູບເງົາ shot ໂດຍ cosmonauts, ຮູບເງົາ featuring cosmonauts, ຮູບເງົາ shot ໂດຍ spacecraft ອັດຕະໂນມັດ, ຮູບເງົາທີ່ມີຄວາມບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທ້ຈິງ but shot ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ, ແລະປະເພດອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ cinema ໃນສະພາບແວດລ້ອມແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນຮູບເງົາ.





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The First Movie About Space

ການອອກແບບຮູບເງົາທໍາອິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການຄ້າ, ການອອກແບບຮູບເງົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1895. ແລະພຽງແຕ່ 7 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 1902, ຮູບເງົາທໍາອິດທີ່ຮູ້ຈັກ (ແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຜ່ານມາ) ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະ cosmonautics ໄດ້ຖືກເປີດ - "A Trip to the Moon" ໂດຍ director French Georges Méliès. ຂ້າງລຸ່ມໂດຍລະດັບມື້ນີ້ມື້ອື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ເປັນ blockbuster science fiction full-fledged ທີ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທີ. ສັດລ້ຽງ Jules Verne ຂອງ "From The Earth to the Moon" ແລະ H. G. Wells ຂອງ "The War of the Worlds". ຮູບເງົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບສູງໃນຮູບເງ









ໃນມື້ນີ້, ມັນເປັນຕ້ອງສອບເສັງວ່າໂຄສະນາແມ່ນອັບໂຫລດໃນ cannon ໂດຍເດັກຍິງບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຄອບຄົວທີ່ສວຍງາມ, ແຕ່ໃນຄອບຄົວ. ແຕ່ການຄາດຄະເນດຽວກັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະຮູບແບບໃນ bikini ບໍ່ເບິ່ງ cosmonauts ແລະ astronauts ໃນການບິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກະລຸນາ 15 ນາທີແລະເບິ່ງຮູບເງົາ, ມັນມີຄ່າ.





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The First Serious Film About Space

ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ສັດ ລ້ຽງ ສັດ ລ້ຽງ ສັດ ລ້ຽງ ສັດ ລ້ຽງ ສັດ ລ້ຽງ









ໃນເວລາທີ່ການເດີນທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "Woman in the Moon" ໄດ້ຄາດຄະເນ: ການເດີນທາງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ rocket ກັບສະຖານທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນ (ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຂົນສົ່ງ), ການຄາດຄະເນດິນ, ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນສະຖານທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນ (ລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບເງົາ), ສະຖານທີ່ anti-g (ໃນຂະນະທີ່ແທ້ຈິງ, ສະຖາບັນ), ສະຖາບັນຂອງການຕັດລະດັບຄັ້ງທໍາອິດ, ແລະອື່ນໆ. 17 ປີ Wernher von Braun ເຊັ່ນດຽວກັນໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຮູບເງົາ.





The first serious Soviet film about space





ກາຕູນສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບ





ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ.





ມັນຄວນຮູ້ສຶກວ່າຜົນກະທົບພິເສດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຮູບເງົາທີ່ມີປະມານປີແລະໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ໃນວິທີການຫນຶ່ງ, ການຄາດຄະເນດິນ. Weightlessness ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍ suspending ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບສາຍໄຟ, ແລະຮູບເງົາໃນ rocket hangar ແລະ jumping on the moon ໄດ້ຖືກ filmed on miniature models and using puppet animation.





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ First Images From Space





ຮູບພາບແລະວິດີໂອທໍາອິດໃນສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຖືກກວດກາໃນເດືອນຕຸລາ 24, 1946, ໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບອັດຕະໂນມັດຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ rocket V-2 ທີ່ຖືກປັບປຸງ, ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນເປັນ rocket combat, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກເວັບໄຊທ໌ການທົດສອບ White Sands ຂອງອາເມລິກາ. rocket ໄດ້ສູງເຖິງຄວາມສູງຂອງ 104.6 km, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຕິດຕັ້ງໃນມັນໄດ້ກາຍເປັນຮູບເງົາຫນຶ່ງໃນເວລາ 1.5 ວິນາທີ. ຂ້າງລຸ່ມທີ່ຜ່ານມາ, rocket ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມແລະ crashed, ແຕ່ຮູບເງົາໃນ capsule ສະພາບແວດລ້ອມພິເສດໄດ້ຖືກປັບປຸງແລະພັດທະນາ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Clyde Holliday, ຜູ້ເຮັດວຽກ





ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອຸປະກອນສະພາບແວດລ້ອມ - ພວກເຂົາແມ່ນຕິດຕັ້ງໃນ rocket ແລະສະຖານທີ່ interplanetary ແລະສົ່ງກັບ astronauts.





The first photos of the entire Earth from space





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ ລ້ຽງ









ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The First Photographer & Videographer In Space

ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົ









ຫຼັງຈາກນັ້ນ, cosmonauts ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຮູບພາບເປັນພາກສ່ວນຂອງການຝຶກອົບຮົມສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ, ໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາຮູບພາບໃນ orbit, ຂຽນເມື່ອມັນແລະໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໃນອິນເດຍ. ຫຼັງຈາກການຂົນສົ່ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດການສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ມີຫຼາຍກ່ວາຄວາມຮູ້ສຶກແລະຂຽນໂປຼມ.





ທຸກສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບແລະພັດທະນາ





ພວກເຮົາມີຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນໂດຍອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວອີເມວ









ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼາຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການ Apollo. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບການເລີ່ມຕົ້ນແລະກ່ຽວກັບ rocket ທີ່ແທ້ຈິງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ rocket ໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນບັນຈຸ, ອັດຕະໂນມັດເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການກວດສອບແລະກວດສອບໄປສູ່ອາຍແກັສໃນອິນເຕີເນັດໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບໂດຍກວດສອບ.









ວິທະຍາສາດ Fiction









ໃນ 1960s, ສອງuniverses science fiction ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ຍັງມີຊີວິດໃນມື້ນີ້ແລະມີຄອບຄົວຂອງ fans ຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນປີ 1963, ຊຸດ British "Doctor Who" ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ກ່ຽວກັບຜູ້ສະດວກສະບາຍທີ່ເດີນທາງໂດຍຜ່ານເວລາແລະສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະໃນປີ 1966, ຊຸດອາເມລິກາ Star Trek ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ກ່ຽວກັບການປະຫວັດສາດຂອງສະຖາບັນຂອງອິນເຕີເນັດ Enterprise. ຊຸດໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໃນອິນເຕີເນັດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄຸນສົມບັດຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃນທົ່ວໄປ. ການສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ອື່ນໆໄດ້ຖືກ filmed ໃນສະຖານທີ່ຫຼັກຢາຫຼື









ສະພາບອາກາດ "Doctor Who" ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເວລາ TARDIS ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ໃນຂະນະທີ່ "Star Trek" ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສະພາບອາກາດໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະພາບແວດລ້ອມ planet.





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ ເນີນ ການ ດໍາ









ພະລັງງານຂອງ gravity ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຈາກ axis ກັບ periphery ໃນສະຖານທີ່ orbital ໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການກໍ່ສ້າງຊຸດຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ກາຍເປັນ spider ໃນລໍ້.









ໂມເລກຸນຂອງເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມໂດຍໃຊ້ປະເພດຕ່າງໆຂອງ animation ແລະເຕັກໂນໂລຢີການ shooting combined, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີການ shooting slow-motion ໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.









ການຄາດຄະເນດຽວກັນໃນ "2001: A Space Odyssey" ແມ່ນວ່າຮູບເງົາຂອງການເດີນທາງໄປສະຖານີໄດ້ຖືກດາວໂຫລດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ - ໃນສະຖານີ Skylab ຂະຫນາດໃຫຍ່, astronauts ທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ເດີນທາງໃນປັດຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ມີ weightless, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ, ແລະມັນຈະໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຫຼາຍເພື່ອຕັດສິນໃຈຂອງ astronauts ໃນ "2001: A Space Odyssey".





Documentary films





ການພັດທະນາຂອງຄອມພິວເຕີຮູບພາບແລະວິດີໂອໄດ້ບໍ່ແພງສະຖານທີ່. ໃນເວລາທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ IMAX ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1970, astronauts ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຮູບພາບ. ໃນປີ 2002, ຮູບພາບ 3D ທໍາອິດ, Space Station 3D, ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສະພາບອາກາດມີຈໍານວນຫຼາຍຂອງກາຕູນເອກະສານກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດລັດເຊຍ, ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງຊຸດ Space Odyssey, 21st Century ແລະ A Year in Orbit.





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ The First Film In Space





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ





ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Real Weightlessness





ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຮູບເງົາພຽງແຕ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທ້ຈິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນ Apollo 13 ໄດ້. ຮູບເງົາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະຮູບເງົາໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນອາຍຸທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທົນທ

ໃນປີ 21st century, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ tricks ນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ - ທ່ານສາມາດ film actors against a green screen ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຄອມພິວເຕີ. ຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນ "Gravity" ຂອງ Alfonso Cuarón.









ໃນມື້ນີ້, ການ realism ຂອງຮູບເງົາອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບອົບ





ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Astronauts

ການເດີນທາງອິນເດຍ Richard Garriott, ຜູ້ເດີນທາງອິນເດຍໄປ ISS ໃນປີ 2008, brought a science fiction film script to the station, which was shot during the crew’s free time. “Apogee of Fear!” was released in 2012 and can be viewed on YouTube.