ຜູ້ຊ່ຽວຊານ IT Transforming Enterprise Data ກັບ SAP Innovations ອື່ນໆ

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແລະການທົດສອບໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມເຕີມ adopts ລະບົບການທົດສອບຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, scalability, ແລະການຄຸ້ມຄອງ. ການແກ້ໄຂການທົດສອບປະເພດຕໍ່ໄປແມ່ນໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດໃນບໍລິສັດ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ການຄຸ້ມຄອງ metadata, ແລະການທົດສອບເງິນໄດ້ຊອກຫາ roles ທີ່ສໍາຄັນໃນການປິ່ນປົວພະຍາຍາມຂອງສະຖານທີ່ນີ້. Bhanu Raju ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຮູ້ຈັກໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແລະການທົດສອບເງິນ, ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນໃນການຈັດການ Data Product Movement Centers of Excellence (CoE) ແລະການອອກແບບ Data Mesh Architecture. ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມເພດທີ່ສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ decentralized, Domain-driven, ແລະ scalable. "ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Data Mesh, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດສ້າງຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນ scalable, self-service ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງແລະການປົກປັກຮັກສາ," Raju ເວົ້າ. ການໂຄງສ້າງຂອງຕົນໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພ. ການປິ່ນປົວຂອງຕົນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແລະການອັດຕະໂນມັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ 50% ໃນເວລາບັນທຶກເງິນ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ 40% ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແລະການປິ່ນປົວເງິນ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທຸລະກິດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຮັບປະກັນ. "ໂດຍການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນເງິນແລະການນໍາໃຊ້ການອັດຕະໂນມັດການຄວບຄຸມ, ພວກເຮົາມີການຕັ້ງຄ່າບໍລິສັດເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຢ່າງງ່າຍດາຍກັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມຕ້ອງການທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ," ຂໍຂອບໃຈ. ການເຮັດວຽກຂອງຕົນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບໍລິສັດການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມຄອງ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! Bhanu Raju ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program.