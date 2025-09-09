IT ექსპერტი შეიცავს Enterprise მონაცემებს Next-Gen SAP ინოვაციების გამოყენებით

მონაცემთა მართვის და ანალიტიკის ფართობი სწრაფად შეიცვალა, სადაც ორგანიზაციები იზრდება თანამედროვე მონაცემთა არქიტექტურა უკეთესი ეფექტურობის, გაფართოების და მართვისთვის. შემდეგი გენერაციის ანალიტიკის გადაწყვეტილებები ინტეგრირებულია ორგანიზაციებს, და პროფესიონალები მონაცემთა მართვის, მეტატონების მართვის და ფინანსური ანალიტიკის აქვს მნიშვნელოვანი როლი ამ ფართობი მომავალში. Bhanu Raju არის აღიარებული ლიდერი მონაცემთა მართვის და ფინანსური ანალიტიკის, ცნობილია მისი შესანიშნავი შესანიშნავების ცენტრი (CoE) და მონაცემთა ქსელის არქიტექტურა. მისი ექსპერტი აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქციონირება საწარმოო მონაცემთა მართვის სტრატეგიების გადარჩენისთვის, საშუალებას გაძლევთ ორგანიზაციებს გადარჩენა დეტალირებული, დონეზე მორგებული და გაფართოებული მონაცემთა frameworks. "Data Mesh- ის მხარდაჭერით, ჩვენ გაძლევთ საწარმოებს საშუალებას შექმნას გაფართოებული, თვითმართველობის მომსახურების მონაცემთა პროდუქტები, რომლებიც უზრუნველყოფს საწარმოო მომხმარებელს, ხოლო შენარჩუნებს governance და Data Mesh- ის გარდა ამისა, ის გაუმჯობესდა Collibra- ს და Metadata- ის მართვის სტრატეგიებს, გაუმჯობესდა governance frameworks და საწარმოო მონაცემების ხელმისაწვდომობა. მისი მუშაობა პირდაპირი დაეხმარა უზრუნველყოს რეგულარული სტანდარტებს, ხოლო საშუალებას გაძლევთ ორგანიზაციებს გაუმჯობესოს მონაცემთა კლასიკის და lineage tracking- ს. "მომცულობა ავტომატური Metadata- ის მართვა საშუალებას გაძლევთ ორგანიზაციებს მიიღოთ end-to-end მონაცემთა მახასიათებლები, უზრუნველყოს SAP- ის წყარო სისტემების მახასიათებლები და შეტყობინების ფართები," აცხადებს. ამ დონის ავტომატაცია მას შეუერთდა მრავალფეროვანი მაღალი ეფექტურობის პროექტებში საწარმოო ფინანსური ანალიტიკაში. ძირითადად, მისი ეფექტები Enterprise Currency & Exchange Rate Analytics- ის ცენტრირებული ფინანსური მონაცემების პროდუქტის განვითარებაში გააუმჯობესებენ მრავალფეროვანი ანგარიშების სტანდარტებს ბიზნეს ერთეულებში, რათა უზრუნველყოს საბაჟო ფინანსური ანგარიშები. SAP Datasphere- ის ინტეგრირებაში მისი ლიდერიზაცია ეფექტურად შეამციროს კორპორატიული მონაცემების კლასიკა და მართვის რკინიგზაცია, სტრუქტურული მეტატონების მართვის გაუმჯობესებას და ანალიტიკის გამოყენების გაუმჯობესებას 30% -ზე. გარდა ამისა, ის ეფექტ მისი სტრატეგიული მიმოხილვა მონაცემთა მართვისა და ავტომატიზაციის შესახებ, ფინანსური ანგარიშების დროის 50% შემცირება, ხელმისაწვდომობის და ფინანსური ანალიტიკის 40% ეფექტურობის გაუმჯობესება და რეალურ დროის ფინანსური ანგარიშების მეშვეობით მექანიკური მონაცემთა გაუმჯობესება აღწევს. "ფინანსური მონაცემთა რკინიგზაცია და მართული ავტომატიზაციის განთავსება, ჩვენ საწარმოებს პოზიციონირებთ, რათა გააუმჯობესოს ზრდის მონაცემთა მოცულობა და განვითარებული ბიზნეს მოთხოვნები," აცხადებს. მისი სამუშაო აქვს ძირითადი როლი, რათა უზრუნველყოს, რომ ფინანსური, ხელმისაწვდომი და კორპორ "შვეობით, რაც მონაცემთა მართვის პოლიტიკა და პროდუქტის მოთხოვნები მუდმივად შეიცვალა, ჩვენი უდიდესი მოთხოვნები იყო, რათა შენარჩუნოთ კონფიდენციალურობის კონფიდენციალურობა გუნდები შორის, ხოლო განკუთვნილია ცვლილებები," აცხადებს. მისი უნარი შექმნათ სტრუქტურული მონაცემთა ხაზის მონიტორინგი მუდმივი რეგულარული მოთხოვნებს შორის შეიცვალა სტაბილურობა და გადარჩენა მართვის პროცესებს. მას შემდეგ, რაც მას გაუზიარებს, რომ მისი გამოცდილება ინდუსტრიის გამოქვეყნებით, კვლევითი სტატიებში და ტრანსპორტიებში გაუზიარებს ფინანსური ანალიტიკის და მონაცემთა მართვის მომავალში. მისი მომავალი კვლევითი პრაქტიკა მონაცემთა მართვის ტენდენციების შესახებ კიდევ უფრო გაფართოებს მისი ფიზიკური მენეჯმენტებას ამ სფეროში. მომდევნად, ის აღსანიშნებს, რომ AI-driven პროგნოზიური ანალიტიკა და რეალური დროის მიმოხილვა ფინანსური ანალიტიკაში იზრდება. "ფინანსური მონაცემთა მართვის მომავალში არის AI-driven მონაცემთა მართვა, ავტომატური მონაცემთა ხაზის შეამოწმება და მანქანა სწავ მასშტაბით ციფრული ტრანსპორტირების მოგზაურობა, Bhanu Raju- ის მიმოხილვა მნიშვნელოვანი ეფექტებს თანამედროვე მონაცემთა მართვის, მართვის და ანალიტიკური სტრატეგიების. მისი წარმატება მდებარეობს გაუმჯობესებული, კარგად მართული ფინანსური მონაცემთა რკინიგზები საწარმოში; ეს არის გრძელვადიანი ინვესტიცია ორგანიზაცია უფრო მეტი მონაცემების მორგებული მსოფლიოში. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Kashvi Pandey- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Kashvi Pandey- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.