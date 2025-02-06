ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝເຂົ້າໃນທຸລະກິດ: ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ Shoyu Ro

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນທຸລະກິດໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີກາຍເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນໂລກທຸລະກິດ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄົນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ແລະນໍາໃຊ້ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດທຸລະກິດ.
Shoyu Ro ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຜູ້ທີ່ໄດ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກຫນັກ. ການເດີນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Shoyu ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຫນຶ່ງໃນປະສົບການແລະນະວັດກໍາ, ທຸກໆບາດກ້າວມີບົດບາດໃນການປ່ຽນລາວເປັນຜູ້ນໍາທີ່ລາວເປັນໃນມື້ນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວ, Shoyu ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງລາວໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີເປັນນັກຝຶກງານຢູ່ FourM Inc. ການຝຶກງານໄດ້ໃຫ້ Shoyu ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ແລະປະສົບການທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີແລະທຸລະກິດ.
ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບ BA ໃນວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ & ການຄຸ້ມຄອງ, Shoyu ໄດ້ຖືກຈ້າງຢູ່ AnyMind Japan Inc. ໃນຖານະຜູ້ຈັດການດ້ານວິສະວະກໍາອາວຸໂສ, ລາວປະສົບຜົນສໍາເລັດນໍາພາທີມງານພັດທະນາທົ່ວໂລກເພື່ອສ້າງແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນ AdAsia ສໍາລັບຜູ້ເຜີຍແຜ່. ຜົນສໍາເລັດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງ Shoyu ແລະຄວາມຊໍານານໃນພາກສະຫນາມຂອງລາວ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Shoyu ແມ່ນການຈ້າງເປັນຮອງປະທານຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງ FLUX Inc. ໃນຖານະເປັນ VP, Shoyu ໄດ້ນໍາພາທີມງານພັດທະນາສະມາຊິກ 40 ຄົນແລະເປັນຫົວຫນ້າການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ SaaS ທີ່ບັນລຸລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ. ລາວຍັງໄດ້ພັດທະນາການແກ້ໄຂການໂຄສະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຄສະນາຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບພິເສດແລະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການໂຄສະນາດິຈິຕອນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການນໍາພາຂອງ Shoyu ຢູ່ FLUX ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດ.
ຫຼັງຈາກຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວຢູ່ FLUX, Shoyu ກໍ່ຕັ້ງ LR Inc. ບ່ອນທີ່ລາວເຮັດວຽກເປັນ CEO. ບໍລິສັດຂອງ Shoyu ແມ່ນສຸມໃສ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະການບໍລິການການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າວິສາຫະກິດທີ່ສໍາຄັນແລະໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດວິສາຫະກິດທີ່ສໍາຄັນ. Shoyu ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນຖານະ CEO ຂອງ LR Inc., ໂດຍຫນຶ່ງໃນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວແມ່ນການພັດທະນາ SaaS-leveraging generative AI tool ທີ່ມີຊື່ວ່າ Sugar ທີ່ປະສົມປະສານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຈາກຫຼາຍແພລະຕະຟອມ SaaS ວິສາຫະກິດເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດສ້າງ chatbots ພາຍໃນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະການດຶງຂໍ້ມູນຂ້າມເວທີ.
LR Inc. ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ການສ້າງໂຊລູຊັ່ນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ AI ທີ່ຈະປ່ຽນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ດ້ວຍຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ແນວຄິດປະດິດສ້າງຂອງ Shoyu, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນທົ່ວໂລກສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ປາດຖະໜາຢາກຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງຕົນດ້ວຍ AI.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຜູ້ປະກອບການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, Shoyu Ro ໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຄວາມຊໍານານແລະທັກສະຂອງລາວໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດງານແລະລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງ, ແລະໃນປັດຈຸບັນທີ່ລາວມີທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, Shoyu ມີຄວາມຜູກມັດທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະຕິວັດລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂອງວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ.