Döwrebap tehnologiýany telekeçilige ulanmak: Şoýu Ro-nyň üstünlik gazanmak ýoly

Soňky onýyllyklarda kärhanalarda tehnologiýa ulanmak kompaniýanyň üstünlikleri üçin möhüm ähmiýete eýe boldy. Tehnologiýa işewür dünýäsinde barha artyp barýarka, bu ösüşlerden peýdalanyp we iş öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak adamlara zerurlyk hem artýar.





Shoyu Ro, prosesleri optimallaşdyran we birnäçe kärhananyň netijeliligini ýokarlandyrýan ajaýyp tehnologiýalary döreden tehnologiýa pudagynda ökde liderdir. Şeýle-de bolsa, bu üstünlikler agyr zähmet çekmedi. Şoýunyň tehnologiýa pudagynda üstünlik gazanmak üçin özboluşly syýahaty tejribe we täzelikdir, her ädim ony häzirki liderine öwürmekde möhüm rol oýnaýar.





Şoýu Tokionyň Tehnologiýa Institutynda okaýarka, tehnologiýa pudagynda “FourM Inc.” -de tejribeçi bolup işe başlady. Tejribe Şoýu tehnologiýa we işewürlik ugurlary üçin möhüm bilim, başarnyk we tejribe berdi.





Senagat in Engineeringenerçiligi we dolandyryş ugry boýunça bakalawr derejesini alandan soň, Şoýu AnyMind Japan Inc.-de uly in Engineeringener dolandyryjysy hökmünde işe alyndy, neşirýatçylar üçin AdAsia sanly platformasyny döretmek üçin dünýä ösüş toparyna üstünlikli ýolbaşçylyk etdi. Bu üstünlik, Şoýunyň göreldeli ýolbaşçylyk ukyplaryny we öz ugrundaky tejribesini aýdyň görkezýär.





Şoýunyň karýerasyndaky iň uly üstünliklerinden biri, FLUX Inc.-de Tehnologiýanyň Wise-prezidenti hökmünde işe alynmakdy. VP hökmünde Şoýu 40 adamlyk ösüş toparyna ýolbaşçylyk etdi we bir gezek gaýtalanýan girdeji gazanan SaaS önüminiň ösüşine ýolbaşçylyk etdi. Şeýle hem, ösen maglumatlar derňewi arkaly mahabat iberilmegini optimallaşdyrýan we sanly mahabatdaky kynçylyklary özboluşly çözýän AI bilen işleýän mahabat çözgüdini döretdi. Umuman aýdanyňda, Şoýunyň FLUX-daky ýolbaşçylygy kompaniýanyň üstünliklerini ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe boldy.





FLUX-da üstünlik gazanandan soň, Şýu LR Inc.-ni esaslandyrdy we häzirki wagtda baş direktor bolup işleýär. Shoyu kompaniýasy esasy kärhana müşderilerine maslahat we taslama dolandyryş hyzmatlaryny bermäge gönükdirilendir we iri kärhana kompaniýalarynyň tehnologiki ulgamlaryny kämilleşdirmäge kömek etdi. Shoyu, LR Inc.-iň baş müdiri hökmünde birnäçe üstünlik gazandy, iň ulusy, öndürijilik we platforma maglumatlary gözlemek üçin içerki söhbetdeşlikleri döretmäge mümkinçilik berýän Sugar atly köp kärhana SaaS platformalaryndan maglumatlary özboluşly birleşdiren Sugar atly esaslandyryjy AI guralyny döretmekdir.





LR Inc. indi iş amallaryny üýtgedjek AI bilen işleýän iş ýeriniň çözgüdini döretmäge gönükdirilendir. Şoýunyň ýolbaşçylygy we innowasiýa ideýalary bilen bu maksatnama, AI bilen öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin dünýäde makullanan saýlama bolar.





Tehnologiýa telekeçiligi pudagynda esasy lider hökmünde Şoýu Ro birnäçe kärhananyň ösmegi üçin möhüm ähmiýete eýe boldy. Tejribesi we ussatlygy birnäçe kompaniýa üçin amallary optimallaşdyrdy we girdejisini artdyrdy, indi bolsa öz işi bolansoň, Şoýu başga-da köp kärhananyň tehnologiýa ulgamynda rewolýusiýany dowam etdirmeli.