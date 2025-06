Venom 재단은 닫힌 네트워크 스트레스 테스트에서 150k TPS를 달성하여 2025년을 유지하기 위한 길을 열어줍니다.

Abu Dhabi, UAE, 5월 23일, 2025/Chainwire/--- Venom 재단 다음 세대 프로토콜의 닫힌 네트워크 스트레스 테스트를 성공적으로 완료했으며, 이 프로토콜은 초당 150,000개의 트랜잭션(TPS)을 완료하고 3초 이내에 모든 전송을 완료할 수 있습니다.이 업그레이드의 구현은 Q3 2025에서 이루어질 예정이며, Venom은 존재하는 가장 효과적인 공공 블록체인 중 하나입니다.

Venom의 CEO 크리스토퍼 루이스(Christopher Louis)는 "우리의 새로운 스택은 비용을 높이거나 분산화를 위협하지 않고도 엔터프라이즈 규모의 워크로드를 처리할 수 있으며, 이것이 바로 지불 제공 업체, 교환 및 게임 스튜디오가 필요로하는 것"이라고 말했다.

왜 시장에 중요한가

규모의 속도 - DAG 기반의 멘포일 합의는 합성 벤치마크에서 400,000 TPS 이상의 헤드룸을 열어 실시간 최종성을 유지합니다.





공정한 순서 흐름 - 분산 분류 층은 DAG를 단일 선형 순서로 변환하여 프론트링 및 기타 MEV 엑스플레이를 방지할 수 있습니다.





동시 스마트 계약 실행 – TVM의 배우 모델은 공유 계정과 프로세스를 비동기적으로 호출하여 대량 DeFi 및 마이크로 트랜잭션을 가능하게 합니다.





결정적인 보안 - 검증기는 동일한 출력을 생성할 수 있으며, 이는 2 n + 1 서명이 수집되면 최종성에 도달하여 포크를 거의 불가능하게 만듭니다.





린 네트워킹 발자국 - 비동기 블록 배포는 운영자와 클라우드 파트너에게 대역폭 비용을 낮추게 합니다.

생산으로 가는 길

Testnet (Q2 2025) – 보안 감사, 생태계 도구, 제3자 감사

메인넷 마이그레이션 (Q3 2025) – In-place hard fork

Ecosystem Expansion (Q4 2025) – Cross-chain bridges, feature-complete SDK

투명성

모든 원자 데이터, 노드 구성 및 테스트 스크립트는 테스트넷 출시 전에 Venom의 공개 GitHub 저장소에 게시됩니다. Independent auditors are currently reviewing both the security and performance aspects of the upgrade.

The Venom Foundation 근처 오락거리

Venom 재단 이 재단은 아부다비 출신의 연구자와 개발자들로 구성되어 있으며, 그곳에서 그들은 네트워크의 기초를 세웠습니다.이 재단은 Venom 블록체인에 대한 연구, 개발 및 채택을 지원하는 Cayman-Registered, Community-Driven 비영리 기업입니다.

웹사이트 : https://venom.foundation/

https://x.com/VenomFoundation/

신문 연락처: [email protected]

연락처

CEO

크리스토퍼 루이 Tsu

Venom 재단

미디어@venom.network

이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다.

